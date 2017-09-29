Россия больше не империя зла, с которой США боролись в ходе холодной войны, она по-прежнему является игроком, чей выбор влияет на ключевые интересы США по широкому спектру вопросов глобальной повестки дня. Сегодня Россия представляет для новой администрации не только серьезный вызов, но и возможность, пишут Грэм Эллисон и Дмитрий Саймс в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Авторы отмечают, что нельзя сбрасывать Россию со счетов по ряду причин. Во-первых, Россия по-прежнему является единственной страной, способной стереть США с лица земли за какие-то тридцать минут. Во-вторых, Россия — ключевой партнер Вашингтона в борьбе не только с распространением оружия массового поражения и систем его доставки, но и в предотвращении ядерного терроризма. В-третьих, решение России предоставить или нет разведывательную информацию или удержать её значительно сказывается на способности США предотвращать теракты.

В-четвертых, благодаря своей огромной площади Россия граничит почти с каждым важным регионом, поэтому называть ее региональной державой нельзя. В-пятых, благодаря советскому научному потенциалу и постсоветским достижениям страна является глобальным лидером в науке и разработках, особенно в области высокотехнологического вооружения. В-шестых, страна продемонстрировала свою готовность воевать как в случае «аннексии» Крыма, так и поддерживая президента Сирии Башара Асада. В-седьмых, сложно преувеличить потенциал России в осложнении политики США. Так, она может продать современные системы ПРО С-300 Ирану или пойти на союз с Китаем.

Однако, двигаясь по нынешней траектории, США и Россия рискуют прийти к вооруженному конфликту, который не нужен ни одной из сторон. Поэтому Трамп, которого избрали, чтобы он сменил курс Вашингтона, должен обратить свое мнение прежде всего на отношения с Москвой.

Аналитики отмечают, что через 25 лет после развала Советского Союза отношения России и США находятся на самом низком уровне. В Сирии американские и российские летательные аппараты действуют с минимальной коммуникацией, отчего высок риск случайного столкновения, которое приведет к войне. В свою очередь, США разместили силы быстрого реагирования в трех странах Прибалтики, граничащих с Россией, тогда как Россия ответила на это развертыванием ПРО и способных нести ядерные заряды ракет малой дальности в Калининграде. Впервые с 1980-х годов стратеги с обеих сторон вновь рассматривают варианты, включающие использование ядерного оружия.

Все это должно служить напоминанием, что устремлений, какие бы благородными они ни были, недостаточно, необходима четкая стратегия и её воплощение, без которых такие устремления не только проваливаются, но и вызывают сомнения и убивают надежды.

Украина и Сирия являются двумя примерами этого. Поддержав восстание против избранного народом президента, пусть и коррумпированного, администрация Обамы и ее союзники в ЕС оказались не готовы осуществить военную поддержку страны в ответ на вторжение России. В результате этого Украина стала почти провальным государством. В Сирии сложилась такая же ситуация, при которой нежелание подкреплять свой призыв к отставке Асада военной силой появился вакуум, заполненный Владимиром Путиным. Дело не в том, что администрация Обамы должна была идти на жертвы, а в том, чтобы сопоставлять цели и средства.

Для того чтобы скомпенсировать свою провальную политику, Белый дом создал два нарратива, согласно которым Россия является, с одной стороны, «лузером, не имеющим значения», а с другой — козлом отпущения, на которого можно свалить все проблемы на международной сцене. Президент Обама по этому поводу высказался, отметив, что Владимир Путин должен «либо по-прежнему уничтожать экономику своей страны», либо признать, что «величие России не зависит от нарушения территориальной целостности других стран».

Как объяснил Генри Киссинджер, обамовское «либо» означает, что Россия должна отступить, сменить курс и следовать по стопам Германии и Японии, согласившись на свое место в однополярном, возглавляемом США мироустройстве. Бывший государственный секретарь США, с которым авторы согласны, предлагает свою альтернативу, заключающуюся в интегрировании России в международный миропорядок и учитывающую как минимум ключевые интересы Москвы. Для этого необходимо признать, что Россия по-прежнему является великой державой, обладающей суверенными интересами.

Целью американской политики должны стать не умиротворение или удовлетворение России, а, напротив, продвижение национальных интересов США. Как показал второй президентский срок Обамы, если относиться к России только как к врагу, Россия может поставить крест на большом числе важных целей США. В противном случае, если сотрудничество осуществляется в рамках непростых, но рабочих отношений, Москва может оказаться незаменимым партнером в продвижении внешней политики США. Поэтому Москва может помочь США достичь их внешнеполитических целей целым рядом способов.

Во-первых, такие продуктивные отношения важны для предотвращения войны, в том числе ядерной. Уже в ходе холодной войны необходимость партнерства стала очевидной. США и СССР стали тогда, по сути, сиамскими близнецами, недовольными друг другом, но неспособными уничтожить вторую половину, не уничтожив себя. Этот неприятный, но неизбежный факт должен служить отправной точкой для отношений двух стран.

Во-вторых, взаимодействие Кремля и Белого дома необходимо для борьбы с терроризмом. Сам Трамп признавал, что было бы прекрасным развитием событий, если бы Россия и США смогли бомбить боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе. И помощь России в борьбе с терроризмом необязательно должна заключаться в поддержке борьбы с исламистами в Сирии и Ираке.

Если Россия и станет удерживать разведывательную информацию, это может негативно сказаться на способности Вашингтона предотвращать теракт. Бостонский теракт продемонстрировал эту мысль явственнее всего, когда проверка показала, что российские спецслужбы предупреждали своих американских коллег о братьях Царнаевых. Однако эта информация была отброшена из-за недоверия.

В-третьих, Россия может оказаться незаменимой в том, чтобы не дать террористическим организациям, вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другим государствам получить ядерное оружие.

В-четвертых, для достижения стратегических интересов США необходимо не дать сложиться союзу или даже единству позиций между Москвой и Пекином. Поддержка России придаст КНР смелости в вопросе более жесткой позиции в отношении США. Как и в случае холодной войны, когда Китай стал инструментом против Советского Союза, более близкие отношения с Россией могут сместить баланс в пользу более мощного и настойчивого Китая.

Таким образом, отмечают авторы, во-первых, для построения такой политики администрация Трампа должна разработать иерархию приоритетов США. Прежде всего нужно определить, что носит неотменяемый характер.

Во-вторых, новый глава государства должен тщательно подготовиться к ранней встрече один на один с Владимиром Путиным. Хотя отношения между двумя странами не сводятся к отношениям между их лидерами, но взаимное неуважение просачивается и негативно сказывается на взаимодействии двух государств.

В-третьих, за встречей с Путиным должно последовать возобновление диалога между правительствами России и США, первоочередной задачей которого должно стать предотвращения случайной войны между двумя странами. Это касается отмены запрета Обамы на связь между всеми уровнями власти, возобновление соглашений о предотвращении инцидентов с участием вооруженных сил и другие меры.

В-четвертых, Дональд Трамп должен изменить общий подход США к конфликту в Сирии. Устоявшаяся практика ведения дел не идет США на пользу, поскольку она может привести к войне с Россией, а также отвлекает США от цели уничтожения террористов и отталкивает региональных союзников. Так, из-за размещения войск России в Сирии и на востоке Средиземного моря введение бесполетных зон стало нереалистическим вариантом, а продолжение вооружения сирийских мятежников приведет лишь к эскалации напряженности отношений с Россией. Если же поменять стороны и начать действовать на стороне России и Асада, существует значительный риск вызвать неудовольствие союзников Вашингтона и еще больше усилить Иран.

Поэтому, считают аналитики, первым шагом Трампа должен стать пересмотр политики по отношению к сирийскому кризису и выработка фундаментально нового подхода, в рамках которого основное внимание будет уделяться уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в меньшей степени свержению Асада, но при этом Вашингтон должен будет дать понять Москве и Тегерану, что они не смогут силой навязать Сирии свой вариант разрешения кризиса.

В-пятых, в вопросе Украины эксперты выступают за то, чтобы Трамп присоединился к лидерам стран ЕС в разрешении конфликта в этой стране. Если США не могут нанести России и её союзникам военное поражение на Украине, тогда необходимо предложить России решение, которое руководство страны воспримет, по меньшей мере, минимально приемлемым. Авторы считают, что успешное разрешение кризиса на Украине потребует выполнения Минских соглашений, в рамках которых уступки будут делаться с обеих сторон. Контроль над Луганском и Донецком должен будет вернуться в Киев, однако двум регионам будет предоставлена настоящая автономия, а также гарантии, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. Последнее будет несложно соблюдать, поскольку и США, и крупные страны Европы не стремятся увидеть Киев частью НАТО.

При достижении нового подхода по Украине и Сирии США должны полагаться на силу и дипломатический гений, благодаря которым исход действий будет играть на руку США. Для демонстрации силы США должны использовать военные контингенты и личные предупреждения, чтобы дать Москве понять, что одностороннее решение не сработает ни в Сирии, ни на Украине. Важно, чтобы США и их союзники были способны предоставить достаточно поддержки мятежникам в Сирии и правительству Киева, чтобы конфликты не могли быть решены на условиях России.

В-шестых, вооруженные силы новый глава Белого дома должен применять таким образом, чтобы одновременно сдерживать агрессию России против союзников США по НАТО в Европе, но и уважать легитимные интересы России в бывших республиках Советского Союза. НАТО, в свою очередь, нуждается в реформах, поэтому лидеры стран Европы должны спрашивать поменьше, что США могут сделать для них, а почаще о том, что они сами могут сделать для Европейской безопасности.

В частности США должны в очередной раз подтвердить свою приверженность безопасности прибалтийских стран, однако настоять на том, чтобы они попытались нормализовать отношения с Москвой и гарантировали права этнических русских в стране.

В-седьмых, США никогда не должны просить прощения за свои ценности, за убежденность, что демократия является лучшей формой правления, однако нужно, чтобы Белый дом смог дать Путину понять, что смена режима не входит в планы США. Авторы считают, что США должны относиться к России так же, как они относятся к другим «недемократическим» странам, с которыми Вашингтон поддерживает дружеские отношения, вроде Саудовской Аравии.

В-восьмых, авторы призывают новую администрацию со всем вниманием отнестись к возможным и вероятным ответам России при принятии важных решений.

В-девятых, нужно попытаться найти пути расширения экономической основы для двусторонних отношений.

Наконец, последнее, но не менее важное. Трамп должен признать, что любая попытка начать новую политику в отношении Москвы встретит ожесточенное сопротивление со стороны Конгресса, СМИ и бюрократии.

Несмотря на такую враждебность по отношению к России, если граждане США поймут, что нынешний путь ведет обе страны к выбору между унижением или ядерной войной, они будут готовы избавиться от своих заблуждений, которые не давали США эффективно следовать своим национальным интересам в поддержании отношений с Россией.