



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Три года спустя после «майдана» Украина осталась у разбитого «еврокорыта», деморализованной, дезориентированной, не помнящей ни истинного родства, ни себя саму.

С треском провалились два «кита», на которых держался миф о новой жизни в новой Украине после февраля 2014 года: «майдан» как обретение достоинства, и Европа как земля обетованная для украинцев. Государству и обществу теперь срочно необходима новая повестка дня, способная спасти то, что еще можно спасти, чтобы вернуться к жизни после «майдана» и после Европы, без «майдана» и без Европы. Это вопрос уже не развития, не роста ВВП или уровня жизни, а элементарного выживания. Причем в условиях, не просто критических, а без преувеличения катастрофических. Украинская национальная государственность висит на волоске, удерживаясь на плаву не за счет собственных усилий, действий, ресурсов, а благодаря инерционной составляющей, заставляющей, пусть кое-как, не в такт и невпопад, но все-таки двигаться жизненно важные колесики и винтики государственной машины и общественного механизма. Любое, самое незначительное, резкое движение — и все рухнет. Пока таких движений удается избегать, а сумма тех, что происходят, еще не достигла критической массы, государственно-политическая элита лихорадочно ищет алгоритм спасения. В первую очередь, для себя самой, но и для страны заодно — тоже. Получится у одной из ее частей нащупать новую национальную повестку дня — появится шанс избежать страшного. Не получится — конец «майданного» проекта для Украины обернется концом для Украины как таковой. Пострадают те, кто пострадал от «майдана». Пострадает страна. Топоним «Украина» повторит горькую судьбу топонима «Югославия».

Как ни странно, но ответственность за коллапс экономики, социальной сферы, внешней политики, политики безопасности, как и целого ряда других направлений государственного развития, правящий режим брать на себя не намерен. В его недрах обнаружился с добрый десяток желающих вести за собой страну еще дальше, чем она оказалась доведенной сегодня. Парадокс в том, что среди них присутствуют и «еврооптимисты», и представители «партии войны», иначе говоря, именно те две группы, на совести которых больше всего грехов и преступлений против собственного народа. Свою программу дальнейших действий решил предложить и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов, тот самый, кто в ранге исполняющего обязанности президента 14 апреля 2014 г. подписал преступный указ о начале «Антитеррористической операции». «Ветеран» бросился в интеллектуальный бой как раз вовремя. Приумолкли климкины, притихли зорные шкиряки, опять надо отдуваться за всех, спасая от ревизии и «майданную» повестку дня, и «майданную» интерпретацию прошлого и настоящего, включая историю самого «майдана». Для изложения программы А. Турчинов воспользовался жанром интервью, данного 14 декабря одному из киевских интернет-ресурсов. Количество посещений страницы с ним невелико, это неопровержимо свидетельствует о том, что мнение чиновника мало кого в Украине интересует. Он, как был глашатаем меньшинства, так им и остается. Увы, меньшинства агрессивного, вооруженного, сумевшего подмять под себя большинство, подчинив его себе.

Главный вывод, проистекающий из этого бесконечно долгого и нудного, как заседания СНБОУ, излияния мыслей бывшего ближайшего соратника Ю. Тимошенко: киевская «партия войны» своих трагических ошибок признавать не собирается, готовясь воевать до конца. Причем не до своего собственного, а до конца Украины. Звучит он тем более интересно и показательно, что по Киеву ходят все более упорные слухи о том, что секретарствовать в Совете национальной безопасности А. Турчинову остались считанные недели. И что следующей высокой должности для него не приготовлено. Если они верны, значит, воевать, убивать, провоцировать доблестный трус собирается уже не на госслужбе, а где-то в другом месте. Значит, такое место у него, увы, есть. Запасной аэродром приготовлен. Значит, если его не остановить силой, придется опять оплакивать убитых, считать раненых, очищать умы украинцев от новой порции лживой скверны, запущенной в обиход А.Турчиновым. Война — это будущее. Ее, как уверяет А. Турчинов, надо ждать, к ней надо готовиться, ее надо призывать. Пока же время для нее не наступило, можно обойтись… блокадой мятежных территорий. Жупел блокады Донбасса замелькал в последние дни в информационном пространстве с беспрецедентной частотой. Его тиражирование, популяризация поставлены на поток, осуществляются с профессиональной основательностью и тщательностью.

В мире А. Турчинова все крутится-вертится вокруг него самого, его комплексов, фантазий. Вокруг него и якобы противостоящей ему России. Один-единственный звонок В. Путина в феврале 2014 г. с указанием на персональную ответственность за противоправные действия Верховной рады по отстранению от власти В. Януковича поверг нашего героя в состояние такого страха и трепета, что выйти из него ему не удается до сегодняшнего дня. Самому себе он, естественно, представляется едва ли не былинным героем, вершащим судьбы мира. Пусть не всего целиком, со всеми его америками да европами, а только восточно-европейского, но все-таки мира. Но вершащим. По принципу: если мир этого не замечает, тем хуже для мира.

В основу предлагаемого А. Турчиновым видения ситуации в Украине и вокруг нее положен фундаментальный принцип всепоглощающей лжи. Ложь повсюду, она пронизывает всю ткань мыслей и слов великого стратега от обороны и безопасности. За ней не видно ровным счетом ничего. Она присутствует повсюду, искажая до неузнаваемости все, о чем бы ни начинал говорить секретарь СНБОУ. В отдельные моменты ее уровень начинает зашкаливать. Это особенно заметно в тех случаях, когда речь заходит о России, о ее «агрессии» против Украины. За «агрессию» А. Турчинов и турчиновы готовы биться до последнего. Это и понятно: без этого сомнительного тезиса теряет смысл и остатки привлекательности практически вся концепция «майданного» бытия, вся мифология «майдана» после изгнания В. Януковича и прихода к власти его победителей. Впрочем, отдельные смысловые подвижки в тексте все-таки присутствуют. От каких-то наиболее примитивных и одиозных постулатов, имевших место в прошлом, А. Турчинов сегодня считает необходимым отказаться. Так, например, он вдруг берется поправлять журналиста: «Мы не говорим, что остановили агрессию, мы говорим, что остановили продвижение агрессора на Запад (именно так, с заглавной буквы — Я.Р.). Это правда». Так ли? Конечно, нет. Новая «правда» от А. Турчинова — такая же ложь, как и «правда» старая.

Тема России — лакмусовая бумажка, открывающая фальшь турчиновского кредо и турчиновской национальной идеи для Украины. В обсуждении этой темы с особой ясностью и очевидностью проявляются преступная недальновидность и скудоумие как самого А. Турчинова, так и всей нынешней киевской власти. Разбирать навязываемые обществу мысли и представления о России и об украинско-российских отношениях нет ни малейшей необходимости, они пусты настолько, что не представляют собой интереса даже с точки зрения исторического материала. Стоило бы, пожалуй, упомянуть об одном-единственном моменте. А. Турчинов — хронический, экзистенциальный трус. Сильного противника он, естественно, боится, как огня. Россию же — еще сильнее, едва ли не как огня Господнего. Он понимает, что без исключения из игры России никакая победа ему и ему подобным не светит никогда и нигде. Мечты о скором «крахе» России будоражат воспаленное сознание турчиновых с первых дней их прихода к власти. В выборе сроков наступления этого «краха» «майданные» деятели особо не стесняются. В таком контексте упоминались и 2015 год, и 2016-ый. Теперь, вот, А. Турчинов называет новый исторический рубеж: год 2018-ый. Это — точно! Именно в этом году Россия «экономически рухнет». Ха-ха-ха!

После такого блестящего пассажа читать весь прогноз нет нужды. Все понятно без дальнейших объяснений. Клиника! Причем не в переносном, а в прямом значении слова. Диагноз А. Турчинова — невменяемость. И это диагноз всей киевской власти. Дни которой, судя по всему, сочтены. Ситуация в Украине начинает меняться. Маятник истории, если еще не качнулся в сторону, противоположную той, куда тянул «майдан», то вот-вот, похоже, попробует это сделать. Призывая к войне, А. Турчинов берет на себя роль пророка гибели своей и соратников своих.