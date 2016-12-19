В размышлениях о ситуации, претенциозно называвшихся «аналитикой» и реально больше похожих на «танцы на костях ненавистной Москвы», все сводилось к следующему: «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесло удар по амбициям Москвы и «кровавого режима Дамаска», вызвав культурный шок у человечества, которое теперь будет оплакивать разрушение памятников старины, утраченных по причине традиционного русского разгильдяйства». За что ежедневно и еженощно западная пресса будет костерить Москву, Кремль и лично Шойгу с Путиным.

Nn.by Пальмира

Итак, Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри, он же Абу Дуа, он же Абу Бакр аль-Багдади, нынешний лидер ИГ, начал воевать за обладание культурными ценностями? Проснулась тяга к высокому?

Странно, что никто до поры до времени не обратил внимания на информацию о том, что Пальмира — это не только картинка с обложки учебника истории Древнего мира, выпускавшегося во времена СССР и не только сцена для выступления оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева.

Пальмира, да простят меня деятели культуры за такую цинично-экономическую приземленность — богатейшее месторождение природного газа. По оценкам экспертов, его тут залегает столько, что качать можно по 9 миллионов кубометров в день. В регионе, окружающем Пальмиру, по свидетельству испанского электронного издания El Confidencial, «сосредоточена примерно половина газовых резервов Сирии и, кроме того, через него проходят несколько крупных трубопроводов».

Для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставленного стараниями ВКС России без нефтеперевозящего транспорта, без путей доставки контрабандных углеводородов за пределы сирийского государства и без надежного покупателя (о сделках ИГИЛ с которым мировые СМИ многократно писали, но после попытки госпереворота в его стране все вдруг как в рот воды набрали) — это шанс на самофинансирование.

То же El Confidencial считает, что «у Аль-Багдади мало возможностей на региональном и тем более мировом рынке», но жизнь на этом не останавливается, свято место непременно будет заполнено, и как только выяснится, что оно опустело, покупатели найдутся.

В конце концов, турецкие войска ввалились на территорию Сирии не только для того, чтобы курдов потеснить: всю программу действий никто не озвучивал, но просчитать ее можно.

Для всего мира Пальмира — сокровище культурное. Для ИГ — экономическое. Возможность для выживания и вооружения.

Исламское государство никогда не выпускало из поля зрения (и сферы своих интересов) здешние большие нефтегазоносные месторождения, например, расположенный в 150 км к северо-западу от Пальмиры Джебаль Аш-Шаер, который с июля 2014 года пыталось вырвать у сирийской правительственной армии несколько раз. Войска Асада выдержали несколько штурмов, выстояли в продолжительной осаде и в итоге сохранили контроль над местностью. Но поврежденные исламистами скважины и газораспределительные станции сирийским правительственным силам пришлось закрыть: времени, возможностей и сил для приведения всего комплекса в работоспособное состояние просто не было.

Сосредоточившись на Джебаль Аш-Шаер, сирийские правительственные войска не просто ослабили контроль над другими газовыми месторождениями вблизи Пальмиры, а вообще оставили их.

Для джихадистов вернуться в пустынную центральную часть провинции Хомс, чтобы вновь подраться за лежащий под землей газ, было только вопросом времени. Которое пришло, когда армия Асада целиком и полностью сосредоточилась на битве за Алеппо. Главе Сирии просто физически неоткуда было взять на шестом году войны достаточное количество живой силы, чтобы прикрыть сразу несколько ключевых точек.

Можно говорить о снижении бдительности и чрезмерной радости по поводу успехов в Восточном Алеппо, расслаблявших правительственную армию, но одной сосредоточенностью внимания превосходящие силы противника не сдержать, какие лозунги ни выкрикивай.

«На обширной территории пустыни в Хомсе сосредоточено 45% всех запасов газа Сирии, — сообщил в личной беседе с корреспондентом названного выше испанского издания профессор Американского университета Бейрута Фуад Хавад, специалист в сфере нефтегазовой инженерии. — Еще в 90-х годах прошлого века этот регион стал главным центром развития нефтегазовой отрасли экономики страны».

«Пальмира окружена цепочкой месторождений. Они — как жемчужное ожерелье на ее шее: Арак, Наджиб, Абу Рабах, Аль-Хайл, Дубаят, Джихар, Хаян, Аль-Мохур, Аль-Сухнех. Она — не только центр добычи, но и важный транзитный пункт газовой индустрии — через нее проходят трубопроводы, по которым прокачивается практический весь газ, добываемый в стране», — после этих слов Хавада версия о том, что причиной атаки ИГ Пальмиры и ее захвата являлось исключительно желание причинить сердечную боль всем любителям истории и ценителям культуры в мире, как-то отпадает сама собой.

Пальмира — это, в конце концов, не только газ на продажу. Джихадистам здесь удалось взять под свой контроль несколько нефтегазовых скважин и объектов компании Аль-Хаян, с которых подается электроэнергия на большие участки территории восточной Сирии.

При всей экономической и военно-стратегической важности Пальмиры, руки до нее у Башара Асада и его армии дойдут вряд ли скоро: задача номер 1, стоящая перед правителем Сирии сейчас — зачистка Алеппо и прилегающих к нему территорий от террористов-боевиков.

А с новым концертом среди исторических руин Мариинскому оркестру придется подождать.