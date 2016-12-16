



mayor.nov.ru Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев

Тома предложений

ИА REGNUM: Мэры городов бьют тревогу из-за скудости бюджета. Критическая ситуация сложилась и в Великом Новгороде. Вы неоднократно заявляли о необходимости пересмотра межбюджетных отношений, этот вопрос обсуждается на уровне объединений муниципалитетов — а вы являетесь президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России, вице-президентом в Союзе российских городов. Расскажите подробнее, о каких именно предложениях идёт речь?

Я хочу вернуться чуть-чуть назад и напомнить, что в Государственной думе предыдущего созыва действовал совет по местному самоуправлению — при председателе Госдумы Сергее Нарышкине, я был членом этого совета. И, надо отдать должное, он регулярно, раз в квартал, собирался, и неоднократно обсуждал вопросы межбюджетных отношений: не только между муниципалитетами и субъектами РФ, но и между регионами и федеральным бюджетом. И именно по этому вопросу четыре года назад была создана так называемая «комиссия Козака» (вице-премьер РФ Дмитрий Козак — прим. ИА REGNUM), членом которой я являлся и являюсь — до сих пор она не ликвидирована. И этой комиссии было поручено подготовить предложения по распределению полномочий между Федерацией и регионами, а также между регионами и муниципалитетами. Мы наработали целые тома предложений! Суть их сводится к следующему: для того, чтобы развивались города, муниципалитеты, нужны деньги. Так дайте не только возможность заработать эти деньги, но и воспользоваться тем, что заработаем.

Одно из предложений, поддержанных всеми ассоциациями муниципалитетов, — оставлять в муниципальных бюджетах часть налога на прибыль, причём определить эту часть на федеральном уровне. Я понимаю, что после такого предложения начнутся крики со стороны губернаторов — мол, вы покушаетесь на святое! Но я, например, предлагаю не трогать сложившуюся налогооблагаемую базу, на которую рассчитывают субъекты РФ (сейчас налог на прибыль полностью идёт в региональный бюджет), а говорю о другом: допустим, появилось в городе новое предприятие, оно начало работать, давать прибыль — вот, поделитесь с муниципалитетами налогом от него, чтобы был смысл, стимул «затаскивать» в города инвесторов, создавать новые производства. Поделитесь! Хотя бы половину отдайте налога на прибыль от вновь образованных предприятий.

В последнее время я часто привожу такой пример. Допустим, завтра в Великом Новгороде начнёт работу новый промышленный гигант, второй «Акрон». Знаете, сколько он принесёт в бюджет города новых налогов, если система межбюджетных отношений останется такой же? Аж 60 млн рублей — это та часть налога на доходы физических лиц, которая остаётся городу. А бюджет региона с этого же нового завода получит 2,5 млрд рублей!

На святое не посягаем

Далее: возьмём малый и средний бизнес. Нам говорят: эта ваша прерогатива заниматься его развитием, но сейчас все налоги от малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения, идут в областной бюджет полностью. На примере Великого Новгорода: из города уходит ни много, ни мало — 400 млн рублей. Оставьте нам хотя бы половинку, миллионов 200!

С НДФЛ сколько можно играться? За эти годы три раза менялся норматив отчисления этого налога для муниципалитетов, причём делается всё хитро. Федерация определяет минимальный норматив отчисления НДФЛ, который никто не может уменьшишь (сейчас это 15%), а вот увеличить субъект вправе. Вы думаете, кто-то у нас в Новгородской области его увеличивает? Ни в коем случае! И смотрите, какая динамика: в 2008 году в бюджете города оставалось 33% НДФЛ (то есть из 100 рублей, которые мы собрали на городской территории, в бюджет вернулись 33 рубля), сегодня — 15%. Причём понижали ежегодно: сначала снизили до 25%, потом до 20% и, наконец — до 15%.

Мы просим увеличения норматива НДФЛ. Конечно, если б увеличили до 50%, мы были бы «в шоколаде», но я знаю состояние бюджетов субъектов и понимаю, что в этом смысле «под одну гребёнку» всех нельзя. Но минимальный норматив в 25%, я убеждён, для всех сделать реально. Для Великого Новгорода это было бы дополнительно около 500 млн рублей, и никаких проблем с бюджетом у нас бы не возникало.

ИА REGNUM: То есть вы просите, чтобы эти вещи были утверждены на федеральном уровне?

Да. Но нам говорят: вы договаривайтесь с субъектами РФ сами. Ну вот мы и «договариваемся». Псков скандал учинил несколько лет назад: у них тоже оставалось 15% НДФЛ, сейчас — 25%. В Самаре — миллионный город, всё-таки — с 15% подняли до 21%, тоже не без скандала. Ситуации примерно одинаковые. И мы, муниципалитеты, не требуем сверхъестественного, не посягаем на святое.

Почему раньше так остро проблема не стояла? У Великого Новгорода был задел: ликвидное муниципальное имущество, которое можно было продавать и которое продавалось, можно было ещё накапливать муниципальный долг… Теперь таких возможностей не осталось.

И вот на недавнем собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России в Твери мы вновь обобщили, сформулировали и отправили в адрес федеральной власти все эти предложения — с просьбой стабилизировать НДФЛ, пересмотреть в пользу муниципалитетов налоговые отчисления по «упрощёнке» и по налогу на прибыль для новых предприятий.

ИА REGNUM: Какая-то реакция есть?

Реакции, как правило, никакой. Вернее, не совсем так. Обязательно потом соберёмся в Госдуме, обсудим, но далее получается одно и то же. Все согласны, что надо что-то менять, но — «сейчас не время, ситуация сложная, давайте позже». А когда будет время — непонятно.

Чтобы неповадно было

ИА REGNUM: Почему вы апеллируете к федеральной власти?

Скажу открыто: чтобы губернаторам неповадно было менять правила игры. Отдайте нам наше, ведь «ободрали» до конца, ничего не осталось. Потому что если была бы установлена минимальная норма отчислений в 10% НДФЛ, они бы оставили нам 10%, не больше. Причём лукавят: говорят, что такая норма установлена федеральным законом. Да, это правда, но забывают при этом сказать: мы её можем менять, это в полномочиях депутатов Новгородской областной думы! Ведь у нас по каждому муниципалитету установлен разный норматив отчислений НДФЛ, и 15% — только у областного центра, у остальных больше, а у тех, кто не зарабатывает вовсе, остаются все 100%. Я прекрасно понимаю, что сейчас пересмотреть норматив отчислений НДФЛ для региональной власти невозможно, ведь если городу отдать, нужно у кого-то снять, а снимать-то не у кого. Поэтому я не упираю на НДФЛ, мы говорим в целом о межбюджетных отношениях. Есть же ещё местные налоги.

Например, налог на имущество предприятий — он полностью идёт в область. Платят его все, включая наши детские садики, школы — никто не освобождён, ни на копейку. В своё время, когда у нас была тяжёлая ситуация с ресурсоснабжающими организациями («Теплоэнерго», «Новгородским водоканалом») я просил: дайте им льготу по этому налогу. Ноль внимания, нет! Или вот строим мы сейчас новую школу в микрорайоне «Ивушки» Великого Новгорода, и я прошу: освободите хотя бы на год эту новую школу от этого налога — ведь мы её сейчас введём, и сразу налог на имущество, а там имущества на миллиард! Нет. Зато освобождают от налогов Новгородскую ТЭЦ или «Белгранкорм» (производство куриных полуфабрикатов в Крестецком районе — прим. ИА REGNUM). Если бы пошли навстречу, то только по школам и детским садам порядка 50 млн рублей набирается. Эти деньги могли бы им остаться на ремонты, на которые сейчас в проекте бюджета на 2017 год денег нет.

Искусственный кризис

ИА REGNUM: К вопросу о городском бюджете. Он пока так и не принят в первом чтении. Вопрос отложен до 28 декабря, и сейчас начнёт работу согласительная комиссия. Ваш прогноз: какие-то дополнительные средства удастся найти?

Во-первых, ещё не все варианты поддержки городу исчерпаны. Например, есть областной закон о статусе Великого Новгорода как областной столицы. Ведь Новгород выполняет эти функции для всех муниципалитетов, а также для федеральных структур. При желании можно дать городу субсидию, например — на исполнение судебных решений, а у нас их почти на миллиард (по капремонтам домов, по жилью для детей-сирот). Можно хотя бы 300 млн рублей на следующий год заложить на эти цели, и постепенно решать эту проблему. И я надеюсь, что всё-таки какую-то сумму нам выделят. Сколько конкретно — я назвал: минимально это 590 млн рублей, без которых невозможно более-менее нормально жить городу в будущем году, а учитывая «хотелки» — это 900 млн рублей.

ИА REGNUM: А идёт ли вам навстречу субъект РФ в плане предоставления бюджетных кредитов?

Практически нет. В 2008 году, когда я был избран мэром, муниципальный долг составлял 937 млн рублей, из которых большая часть (54%) был бюджетный кредит, тянущийся с начала 2000-х — он был предоставлен городу на приобретение новых автобусов «Мерседес» и строительство микрорайона «Белый город». К концу этого года мы прогнозируем муниципальный долг в сумме уже 1 млрд 751 млн рублей, и бюджетные кредиты здесь всего 9%, потому что все эти годы мы вынуждены были заимствовать в банках. Брали в долг для того, чтобы что-то делать: даже те же судебные решения выполнять. Но теперь уже мы дошли до предела и вынуждены формировать бюджет без дефицита.

ИА REGNUM: Вы уже охарактеризовали проект бюджета Великого Новгорода на будущий год: «это не бюджет, а баланс». Если сейчас согласительной комиссии удастся договориться о дополнительном выделении средств из областной казны, каким в итоге получится бюджет города?

Начнём с того, что я не знаю, насколько расщедрится область. Если это будет менее 300 млн рублей, то не о чем и говорить, по-прежнему я это называю балансом. Получится латание каких-то дыр: претензий прокуратуры, предписаний контролирующих органов и тому подобное. Но ни на какое развитие, ни на капитальные ремонты школ и детсадов — ни на что более средств всё равно не хватит. Нам говорят об оптимизации расходов мэрии, но нам уже практически некуда ужиматься. Зато городская дума, которая отклонила бюджет, за эти годы увеличила свои расходы в два раза: раньше они 7,5 млн рублей на себя тратили, теперь уже 15 млн рублей.

ИА REGNUM: Нынешняя бюджетная ситуация в Великом Новгороде — она насколько тяжёлая в вашей практике?

Наверное, самая тяжёлая. И я не побоюсь сказать: она наполовину создана искусственно. Я знаю, о чём говорю, ведь более 10 лет занимался областным бюджетом — до того как стать мэром, я три созыва был депутатом Новгородской областной думы, где был председателем бюджетного комитета. И я знаю, как можно помочь, а как нельзя. И как это делается, когда хочешь, а когда не хочешь, и когда надо «прижать». Понятно, что таким образом можно неугодных руководителей убирать. Межбюджетные отношения должны стимулировать развитие, а не загонять муниципалитеты в угол. Сейчас же получается так: чем больше мы зарабатываем, тем меньше нам остаётся. Нормально это? Это — ненормально!

Справка ИА REGNUM:

Проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год впервые свёрстан без дефицита: по расчётам финансистов муниципалитета, муниципальный долг достигнет в будущем году предельного значения в 1,8 млрд рублей — такими же планируются собственные доходы бюджета. Их основной налоговый источник — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), доля которого превышает 50%. В целом объём бюджета административного центра Новгородской области в будущем году уменьшится почти на 1,3 млрд рублей по сравнению с нынешним бюджетом (с более чем 5,7 млрд рублей до 4,5 млрд рублей). В бюджете нет средств на капитальный и текущий ремонты муниципальных учреждений, сокращены бюджетные инвестиции в капитальное строительство.

В структуре муниципального долга Великого Новгорода 91% — кредиты банков, бюджетных кредитов всего 9%. Госдолг Новгородской области составляет 15,4 млрд рублей, из них 71% — это бюджетные кредиты, кредитов банков — 29%.

Рассмотрение бюджета областного центра в первом чтении уже не состоялось дважды: 1 декабря проект был отклонён большинством голосов депутатов думы Великого Новгорода (бюджет поддержали только двое), 16 декабря рассмотрение документа вновь отложили — в связи с созданием согласительной комиссии, которая должна выработать предложения по выходу из бюджетного кризиса к 28 декабря.