Будучи бизнесменом, избранный президент США Дональд Трамп должен хорошо понимать, что заключая сделки, он не должен затрагивать ключевые интересы стран, с которыми он собирается сотрудничать. Одним из таких принципов является политика «одного Китая», нападки на которую могут поставить крест на любом взаимодействии Вашингтона с Пекином, сообщает Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Идея «одного» Китая лежит в самой основе их концепции нации», — заявил Барак Обама на пресс-конференции 16 декабря. «На этом зиждется то, как они видят себя, их реакция на этот вопрос может носить очень значительный характер», — добавил он, пытаясь, по всей видимости, просветить своего преемника на посту главы Белого дома.

Одним лишь своим намеком на то, что он, возможно, поставит под сомнение принцип «одного Китая», на котором основаны дипломатические отношения КНР с другими странами, потряс дипломатов. Так, глава МИД Франции заявил, что-то, как Трамп подошел к тайваньскому вопросу, носило «не очень умный» характер. В Австралии и Германии, в свою очередь, поспешили подчеркнуть, что их отношение к политике «одного Китая» не изменится.

С одной стороны, отмечает издание, провокационные замечания Трампа могут быть продолжением направленной против истеблишмента риторики, с помощью которой он и был избран, а с другой — испытанием решимости Пекина придерживаться своих позиций под давлением. Несомненно, Китай не станет идти ни на какое сотрудничество ни с одной страной, которая отвергает политику «одного Китая», поскольку ни одна задача не может быть важнее, чем национальное единство и суверенитет страны.

Сдержанный, но четкий ответ Пекина, который заключался в занижении влияния слов Трампа и подготовке активных действий в Южно-Китайском море, должен стать демонстрацией решимости КНР защищать свои ключевые интересы. Трамп же должен признать, что даже во время рассвета мощи своей страны её было недостаточно, чтобы заставить ту или иную страну отказаться от важных для неё интересов, не говоря уже о нынешней ситуации.

Трамп должен понять, что хотя он и привержен возвращению величия США, он не может сделать первый шаг, не создав прочных и взаимовыгодных отношений с Китаем, крупнейшим должником которого является Вашингтон. И многие надеются, что Трамп, придя в Белый дом, выберет продуманный подход к КНР, поддержка которой нужна США для решения международных вопросов.