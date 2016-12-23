Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) столкнулась с самым пока что серьезным кризисом с момента своего прихода к власти в октябре прошлого года. Либеральная оппозиция, объединившая часть партии «Гражданская платформа» (РО), «Современная» (Nowoczesna) и Комитет защиты демократии (KOD), вывела людей на улицы Варшавы, а депутаты оппозиционных партий блокировали зал пленарных заседаний Сейма Польши. Формальным поводом для протестов послужило намерение PiS упорядочить работу СМИ в польском парламенте. А именно, как уточняет Заграничная служба Польского радио, не допускать журналистов в здание, где находится зал заседаний, создать для них центр, в котором депутаты будут общаться с прессой, а также ограничить право редакций отправлять своих представителей в Сейм двумя постоянно аккредитованными корреспондентами. Большинство польских СМИ возмутились этим, заявляя, что их лишают права «писать о пьяных депутатах». Но вряд ли именно и только это вызвало последующий коллапс.

Telewizjarepublika.pl Цветовое шоу

Дело в том, что в пятницу, 16 декабря, в нижней палате польского парламента шло обсуждение закона о бюджете на 2017 год. Во время этого процесса депутат Михал Щерба (РО) выступил на трибуне с критикой «планирующихся изменений в работе журналистов», после чего спикер Сейма Марек Кухчиньский (PiS) удалил его из зала заседаний. В результате депутаты клубов «Гражданская платформа», «Современная» и Польской крестьянской партии заблокировали трибуну, скандируя лозунги «Свободные СМИ!» и «Верни депутата!». Кухчиньский распорядился перенести обсуждение бюджета в Колонный зал Сейма, где вечером того же дня он был принят голосами 234 депутатов. В ночь с пятницы на субботу, 17 декабря, сторонники оппозиции заблокировали здание парламента. Члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Беатой Шидло, депутаты правящей партии, президент PiS Ярослав Качиньский покинули Сейм в сопровождении полиции. Как заявил позже Качиньский, «мы не позволим себя терроризировать, мы, безусловно, примем бюджет и другие законы».

В свою очередь лидер Nowoczesna Рышард Петру заявил, что голосование по бюджету страны на 2017 год не имеет законной силы, а «Право и Справедливость» потеряла общественный мандат, следовательно, должны быть объявлены досрочные парламентские выборы. Глава «Гражданской платформы» Гжегож Схетына также назвал принятие бюджета недействительным, отметив, что подает в связи с этим в прокуратуру. Схетына потребовал созвать 20 декабря новое заседание Сейма, на котором депутаты должны заново проголосовать по бюджету. В ответ министр внутренних дел Мариуш Блащак квалифицировал действия оппозиции и стихийный митинг у здания парламента, как «попытку государственного переворота». При этом, писала газета Wall Street Journal, в ночь с 16 на 17 декабря отслеживающие авиаперелеты сайты сообщали, что самолетам запрещалось входить в польское воздушное пространство. Издание отметило, что это «вызвало спекуляции антиправительственных новостных агентств, предположивших, будто подготовка введения чрезвычайного положения идет полным ходом».

Удивительное совпадение. Ровно три года назад в Киеве разворачивался «евромайдан», который в итоге привел в феврале 2014 года к государственному перевороту, падению правительства и бегству из страны украинского президента Виктора Януковича. Именно 17 декабря 2013 года, как свидетельствует хроника «евромайдана», несколько десятков оппозиционных депутатов Верховной рады Украины заблокировали трибуну и президиум, где должно было пройти пленарное заседание для обсуждения бюджета. В итоге заседание было объявлено закрытым через три минуты после начала. Однако для свержения режима Януковича потребовались дополнительные провокации со смертельным исходом. Комментируя нынешние волнения в Варшаве, проправительственное издание wPolityce обратило внимание на рекомендации, что в своем Facebook распространял главный редактор журнала Forbes. pl Михал Бронятовский, «который был на киевском майдане и известен своими радикально антипольскими взглядами». Издание назвало его советы инструкцией, которые объясняют, как надо организовать «Майдан, то есть, очень грубую, и, очевидно, кровавую попытку свержения правительства». И напомнило, что в 2013 году Бронятовский был одним из основателей круглосуточного новостного канала на Украине — Espreso-TV — который играл важную роль в украинском «евромайдане».

Такого развития событий сегодня боятся в Польше. С публичными обращениями выступили премьер Шидло и президент Польши Анджей Дуда, призвавшие к переговорам и к тому, чтобы не раскалывать польское общество, не противопоставлять поляков друг другу. Вопрос в том, услышит ли эти слова оппозиция. В эту же субботу председатель Европейского совета Дональд Туск, ранее возглавлявший Кабинет министров «Гражданской платформы» и которого сегодня «Право и Справедливость» хотела бы привлечь к суду по делу о «смоленской катастрофе», выступил во Вроцлаве на церемонии закрытия «Культурной столицы Европы». Туск подчеркнул, что он «по понятным причинам» должен изменить свою заранее подготовленную речь. Говоря о выступлениях оппозиции в Варшаве, он заявил, что те, «кто сегодня бросает вызов европейской модели демократии, нарушает Конституцию и нормы поведения, ставит нас перед угрозами стратегических рисков, отвергая дух свободы и единения, они пишут еще один акт драмы польского одиночества, и мы это хорошо знаем по своей истории». За этим виден явный намек на власть «Права и Справедливости», которую в Евросоюзе выставляют своего рода enfant terrible общеевропейской политики.

Обозреватель Deutsche Welle Бартош Дудек предполагает, что выступления в польской столице могут стать концом правительства в Польше. События в пятницу, 16 декабря, он называет «обвинительным приговором» Ярославу Качиньскому, его «анахроническому, авторитарному политическому стилю». По мнению Дудека, президент PiS использует парламентское большинство для проведения «консервативной революции: без учета Конституции, верховенства права и разделения ветвей власти, но с популистскими лозунгами и презрением к своим политическим противникам». Однако в долгосрочной перспективе Качиньский не будет иметь успеха, даже если он сейчас ведет, благодаря «социальным подаркам для бедных поляков». Единственный вопрос заключается в том, как долго он будет править и насколько большой ущерб нанесет демократии в Польше и репутации страны, заключает обозреватель Deutsche Welle.

Между тем, ряд польских экспертов считают, что внутренних предпосылок для реванша либеральной оппозиции, ориентирующейся на Брюссель и Берлин, в стране нет. Как отмечает варшавский журналист Якуб Логинов, несмотря на критику оппозиции и международного сообщества, большинство поляков доверяют правительству Шидло и довольны реализацией избирательных обещаний. Популярность PiS в народе возрастает благодаря реализации социальных обещаний этой партии, важнейшая из которых — программа «500 плюс» (родители, независимо от дохода, ежемесячно получают 500 злотых на каждого второго и последующего ребенка возрастом до 18 лет, малоимущие поляки получают также деньги и на первого ребенка). Эту программу поддерживают и избиратели, критически настроенные к «Праву и Справедливости». Проблема в том, на что сегодня будет готова пойти европейская бюрократия, и так недовольная оппозицией в лице венгерского премьера Виктора Орбана, может ли она себе позволить еще одного возмутителя спокойствия «европейского единства» в лице Варшавы, более могущественной, чем Будапешт.

Безусловно, есть серьезный соблазн «мирными методами», своего рода «бархатной революцией» сместить власть «Права и Справедливости». Но нельзя не учитывать и опасность того, что «бархатная революция» способна перерасти в «цветную», а это уже будет означать приход процессов, аналогичных «арабской весне», в сам Евросоюз. Такого развития событий в Брюсселе очевидным образом хотели бы избежать, поэтому оптимальным вариантом для него будет тактика постепенного обессиливания PiS, партия должна стать «мальчиком для битья», но способной продержаться на ринге до очередных парламентских выборов в Польше, потерпеть техническое поражение по очкам, а не преждевременным нокаутом. В этой ситуации много зависит от самой Варшавы. Пока что, как передают СМИ, в польскую столицу сегодня, 18 декабря, вызвано дополнительно около 500 полицейских для охраны правопорядка. Тем временем, проправительственный телеканал Telewizja Republika призывает сторонников «Права и Справедливости» в 16 часов этого же дня собраться перед президентским дворцом «в защиту демократии в стране» и «в поддержку законно избранной власти». Если политический процесс в столице перейдет в фазу уличных столкновений, в Польше возможна реализация худшего сценария.