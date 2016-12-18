



Последние в Эстонии социологические опросы населения, показали, что рейтинги непримиримых русофобских националистических партий несколько упали. Но их популярность все равно остается высокой — если выборы в парламент были бы сегодня, то все они снова оказались бы в высшем законодательном органе страны.

Некоторое падение популярности, прежде всего, можно связать с правительственным кризисом, который этой осенью завершился вотумом недоверия прежнему Кабинету министров и совсем недавно созданием новой коалиции уже без правящей 17 лет русофобской праволиберальной Реформистской партии. Она знаменита и тем, что ее прежний лидер Андрус Ансип (ныне высокопоставленный чиновник Еврокомиссии), спровоцировал десять лет назад массовые уличные протесты русских и русскоязычных жителей («Бронзовые ночи»). Беспорядки возникли в связи со сносом в центре Таллина памятника советским воинам, освободившим в 1944 году столицу Эстонии от немецко-фашистских оккупантов.

Замес патриотизма с русофобией дает национализм

Но недовольство недавно ушедшим в отставку правительством, и прежде всего эстонской части населения, объясняется и усталостью политэлиты, бизнеса и особенно населения от 17-летнего правления реформистов и их политического курса, приведшего к экономическому застою и милитаризации и американизации страны. Протестные настроения стали расти и после принятия закона об однополых браках и их праве усыновлять/удочерять детей, но особенно сильны они стали из-за согласия тех же реформистов с политикой Брюсселя по навязыванию странам-членам Евросоюза беженцев из Африки и Азии. Это привело к росту в Эстонии и без того высокого по данным Евростата (самого высокого в Евросоюзе) уровня ксенофобских настроений. Дело дошло до того, что крайне националистические эстонцы-русофобы в угаре ксенофобии даже «опустились» до совместных акций протеста с недовольными тем же русскими и русскоязычными жителями страны.

Правда, последнее быстро пресекли две новые ультранационалистические партии — Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и Свободная партия Эстонии (Vabaerakond). Они были созданы на волне недовольства националистами всех мастей предательской, по их мнению, позицией бывшей до этого единственной ультранационалистической политической силой — партии IRL (Отечество и Res Publica). Со временем та (участвуя в прежней правительственной коалиции) сбавила в своей политике градус национализма в пользу европейского единства. В итоге полтора года назад на волне упомянутого недовольства населения правительством, да и переизбранным недавно проамериканским президентом ЭР Тоомасом Хендриком Ильвесом, созданные две новые партии сумели к удивлению многих на последних парламентских выборах провести своих представителей в парламент.

Очевидно, что начинается новая эра политической жизни Эстонии, что по-своему отражают кардинальные изменения в современном мире — крах глобализма, построенного на навязывании Западом миру демократии на крыльях бомбардировщиков НАТО и пресловутых западных ценностей. На смену приходит новый подход к созданию мирового порядка, в основе которого — прагматизм и учет, прежде всего, интересов американской нации (трампизм), а также соблюдение интересов отдельно взятых стран и равноправие в международных отношениях (путинизм).

Но в Европе реакция на перемены привела не просто к росту изоляционистских настроений, отстаиванию интересов, прежде всего, не Евросоюза, а национальных. В ряде стран подняли головы носители крайне правых, пронацистских взглядов. В Эстонии они получили обрамление в виде упомянутых двух новых ультранационалистических политических партий — EKRE и Vabaerakond. Из 101 места в парламенте они имеют 15, а вместе с бывшим внутриполитическим лидером национализма и русофобии — IRL, уже — 29. Почти треть! Если же учесть в определенной степени национализм и русофобию, в латентной форме, двух более «респектабельных» партий (реформисты и соцдемы), то это уже 74 депутата из 101. Конституционное большинство!

То есть при определенных условиях (ухудшение социально-экономического положения, развал Евросоюза, пещерная русофобия) в Эстонии вполне может произойти то, что стало былью перед Второй мировой войной в Германии.

Подарок к Рождеству — Гитлер на обложке журнала

В Эстонии предостаточно оснований для утверждения, что почва для прорастания семян возможной нацификации подготавливается если не преднамеренно, то при попустительстве властей в силу исторических обстоятельств. Главное из них — пестование эстонского патриотизма с хорошим замесом русофобии, который все отчетливее приобретает черты национализма. А он становится в стране и обществе естественным состоянием. Неважно, под каким предлогом это устраивает малоопытные власти — защиты государства, комплексов национальной неполноценности, сознательного переписывания истории или глорификации нацистов, воевавших за… независимость Эстонии.

А вот доказательств дружных всходов неонацизма — налицо. Последнее — это никого не возмутившего появление на прилавках предрождественского эстоноязычного номера популярного в Северной Европе журнала «Удивительная История» (Imeline Ajalugu). С его обложки на фоне резиденции в Альпах смотрят Адольф Гитлер и Ева Браун (и их овчарка, что, наверное, призвано представить фюрера человечным).Заголовок статьи: «В гостях в доме Гитлера». Равнодушие общественности к этому, а также подобным фактам и явлениям, наивно объясняют тем, что это — свобода слова, что эстонцы (и скандинавы) не делают из таких «эксцессов» номера. Но так ли на самом деле все безоблачно?

Идеолог молодежного крыла «Синее пробуждение» упомянутой партии EKRE Руубен Каалеп по словам сотрудника Тартуского университета Пеэтера Эспака публично кричал, что «Гитлер — лучший в мире командир». Его хотели исключить из партии, но простили: мол, исправится. И вот, «понизив» тон, он, выступая в США на конференции расистов, говорит о мечте нового поколения — мононациональном государстве. И реализуется она тогда, «когда мы выиграем наши сражения и установим белые европейские национальные государства по всему западному миру».

А вот что писал три года назад 23-летний парламентарий от той же партии EKRE Яак Мадисон: «… в моих глазах в лице фашизма мы видим идеологию, которая состоит из довольно многих положительных и необходимых для сохранения национального государства нюансов». Или 28-летний магистрант факультета международных отношений Таллинского технического университета Георг Кирсберг — летом его исключили из Свободной партии за то, что, по словам профессора Юри Саара, тот «публикует в Сети расистские высказывания». Но он тут же был принят в партию EKRE, где вместе с вернувшимся на постоянное местожительство в Эстонию 81-летним ветераном вьетнамской войны, отставным американским полковником Юри Тоомепуу приступил к созданию организации местных стопроцентных «арийцев» — Партии коренных эстонцев.

И что? Общество и власти (после окрика из Брюсселя), обрушившиеся на ультранационалистов, всего лишь пожурили их в СМИ. А раскритикованные в ответ скорректировали риторику и приступили к уже активным действиям на… улице. Например, организовали посвященное Дню независимости Эстонии впечатляющее факельное шествие молодежи в столичном Старом городе. При этом в срочном порядке отредактировали текст большого баннера, который несли во главе колонны: «За Эстонию эстонцев!», отредактировав его на «За Эстонию!» Однако тут же заявили, что оригинал по-прежнему украшает их сайт.

Запад сам продуцирует и поощряет неонацизм

В последнем факельном шествии (в том числе и мимо посольства РФ в Эстонии) участвовали и представители шведской молодежной организации Nordisk Ungdom. Спецслужбы в Стокгольме считают ее частью неонацистского движения «Белая сила». Шведская газета Nyheter Idag в марте 2014 года писала, что члены этой организации ездили в Киев, чтобы выразить поддержку и оказать помощь украинской радикально-националистической партии «Свобода». Так что рыбак рыбака видит издалека. Но злополучный идеолог EKRE и организатор шествия Яак Мадисон пытался по-детски отмазаться: мол, были гости и из Латвии и Литвы, а «участие в шествиях, посвященных Дню независимости, в других странах нельзя назвать сотрудничеством».

Но власти равнодушно-одобрительно смотрят на происходящее в обществе поправение настроений и растущий изоляционизм, закрывая глаза на пронацистские идеи, которые имеют прекрасную почву в условиях этнократии и дискриминации. Этим объясняется и содействие Эстонского государства глорификации осужденных Нюрнбергским трибуналом нацистских приспешников. Эстония голосует против резолюции ООН о борьбе с воспеванием нацистских преступников и их пособников. А когда депутат Европарламента (от Латвии) Татьяна Жданок захотела провести в Брюсселе, в здании Европарламента, выставку и форум на тему проявлений нацизма в странах Европы в частности и в прибалтийских странах, то ее инициативе стали нагло и открыто препятствовать. Было запрещено устанавливать соответствующие стенды в фойе, и их пришлось разместить в малом зале здания, где посетителей заведомо меньше.

Вот и получается, что Запад, игнорируя проявления неонацизма в мире, фактически, потворствует Злу и его можно даже считать скрытным соучастником этого опасного тренда. В каких целях — другой вопрос? Пример Украины — ярчайший пример. Не самый крупный противник России глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осуждает присоединение Крыма к России и связывает это с подрывом доверия в Европе к России, но Берлин не осуждает Киев за одесскую Хатынь, массовое убийство мирного населения в Донбассе, гестаповский расстрел жителей Мариуполя, другие факты, откровенно нацистского толка.

Язва неонацизма проявляет себя и в успешных странах и в самых разных сферах жизни. В Швеции, в городе Трольхэттан 21-летний молодой человек (последователь экстремиста Брейвика?) совершил нападение на школу, убив ученика и учителя. Идет следствие, но известно, что 90% учащихся этого учебного заведения — дети иммигрантов. Также известно, что убийца симпатизировал движению в поддержку прекращения приезда чужаков в Швецию и интересовался в интернете материалами об Адольфе Гитлере и нацистской Германии. Да что там, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, иллюстрируя задуманную им конституционную реформу, привел в пример ту же Германию времен Гитлера в качестве примера унитарного государства с президентской системой власти.

Таллин, 17 декабря 2016

P.S. Кстати, а что сама родина нацизма — Германия? Впервые после окончания Второй мировой войны тут продается пользующееся массовым спросом комментированное издание книги Гитлера «Майн Кампф». И вовсе не только для историков или библиотек, а широких масс. Свобода мысли? Да. По этой логике и неонацизму не надо препятствовать. Тоже свобода! Ещё пример. Сторонники неонацизма скупают в Германии дома в опустевших деревнях, вдали от городов и в малонаселенных районах. Живут они там по своим законам, возрождая дух национал-социализма. С чего бы так в благословенной и сытой Германии?

Не похоже ли на то, как 75 лет назад Европа простодушно отнеслась к нарождавшейся «коричневой чуме».