«Согласно опросу YouGov/Economist, президент России Владимир Путин более популярен среди республиканцев, чем сенатор Митч Макконнелл, президент США Барак Обама, вице-президент Джо Байден и многие другие политики высокого ранга», — пишет издание The Huffingpost.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потеря

Рейтинг одобрения президента России Владимира Путина среди республиканцев поднялся до отметки — 56% (минус пятьдесят шесть) по сравнению с июлем 2014 года (-66%), по данным нового опроса YouGov/Economist. Т. е. почти половина республиканцев одобряет деятельность российского президента.

37% опрошенных республиканцев высказали очень и просто благоприятное мнение о В. Путине, в то время как около 47% придерживаются резко или скорее неблагоприятного мнения.

До сих пор рейтинг был резко отрицательным, но в 2016 году президент РФ стал популярнее на 10 процентных пунктов (что представляет собой резкое увеличение по сравнению с 2014 годом), когда чистый рейтинг Путина составлял — 66% среди республиканцев.

Отношение демократов к Путину, с другой стороны, стало еще более негативным по сравнению с 2014 г. Рейтинг среди демократов завис на отметке — 62% в новом опросе YouGov/Economist, по сравнению с — 54% в 2014 году.

В целом 21% опрошенных американцев сообщили о положительном мнении по поводу российского президента, в то время как 56% придерживаются неблагоприятного мнения.

Избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс, а также 9 из 10 республиканцев описывают Путина, как «сильного лидера». Тем не менее около 7 говорят, что они уверены в способности Трампа «решить проблему России». В противоположность этому, только 28% республиканцев говорят, например, что они уверены в ЦРУ.

Несмотря на это, 58% американцев считают, что Россия в целом недружелюбна или является врагом для США. Эта цифра падает до отметки 52% среди республиканцев и 56% среди избирателей Трампа.

И это несмотря на гражданскую войну в Сирии и поддержку Путиным сирийского лидера Башара Асада и проправительственных сил; «рассуждения» по поводу участия Путина в выборах в США, чтобы помочь Трампу одержать победу. Плюс — еще в июле утечки электронной почты из Национального комитета Демократической партии связывали с российскими хакерами.

Среди американцев, которые считают, что правительство России несет ответственность за взлом DNC, 68% считают, что мотив — помочь избранию Трампа. Еще 25% считают, что цель состояла в том, чтобы подорвать доверие к избирательной системе США.

Даже ФБР, которое ранее заявило депутатам, что не может быть уверено в мотивах российской кибератаки, теперь согласно оценкам ЦРУ, объявило, что Москва «повысила шансы Трампа на победу», — сообщила The Washington Post 16 декабря.

По мере того, как выборы приближались, демократы, разочарованные картиной вокруг, давили на администрацию Обамы с тем, чтобы он озвучил более определенный «ответ». И теперь вся разведка США впервые публично обвиняет Россию в организации «хакерского нападения» в октябре.

Президент США Барак Обама отказался подтвердить сообщение The Washington Post, но твердо отметил, что российская кибератака имела место. Если Белый дом предупреждает избирателей об участии Москвы в победе Трампа, то это явно выглядит, как политическая игра от имени Клинтон.

Обама сказал, что он лично предупреждал Путина о вмешательстве в выборы на саммите G20 в сентябре, говоря российскому лидеру, что «пора покончить с этим», предупредив о «серьезных последствиях, если он этого не сделает».

За свой почти 20-минутный ответ на вопрос о российском хакерстве, Обама упрекнул журналистов за педалирование темы об электронной почте DNC. «Это была навязчивая идея, которая доминировала в медиа-освещении», — сказал он.

16 декабря председатель комитета по разведке Сената Ричард Берр заявил, что его группа рассмотрит доводы разведки США по поводу «октябрьских обвинений» против России. Комитет проведет собеседование с правительственными чиновниками уходящей администрации Обамы и будущей администрации Трампа, «при необходимости будут присланы повестки», — говорится в заявлении Берра.

Берр не упомянул доклады ЦРУ о том, что Москва действовала намеренно с целью помочь Трампу выиграть выборы. В офисе Берра также не ответили на вопрос о том, рассмотрит ли Комитет данные разведки, который привели их к такому выводу.

Заявление Берра последовало через неделю после того, как Белый дом приказал разведке провести полное расследование по «злонамеренной кибер-активности», связанной с выборами США до того, как президент покинет свой пост в следующем месяце.

Белый дом сказал, что это может занять несколько недель, прежде чем дополнительная информация о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс будет обнародована. Это означает, что Коллегия выборщиков не будет располагать новой информацией, прежде чем проголосовать в понедельник, 19 декабря.

«Это национальный кризис, значение которого необходимо объяснить американскому народу прямо сейчас», — сказал сенатор-демократ Рон Виден. «Когда иностранное государство вмешивается в наши выборы, задержки и закрытые расследования недостаточно эффективны. Мы не можем продолжать «подметать под ковер» и ждать до Дня инаугурации».

Трамп неоднократно оспаривал выводы разведки США о том, что Россия сыграла определенную роль в избирательном процессе. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл отвергал призывы к созданию специального комитета конгресса по расследованию хакерских атак.

Республиканцы в Конгрессе, в том числе и Берр, находятся в странной политической ситуации… Утверждения о «российских хакерах» появились несколько месяцев назад. Партия, как правило, обычно резко реагировала на вмешательство России за рубежом… И многие республиканские законодатели неоднократно высмеивали Обаму за недостаточную реакцию на «российское вторжения на территорию Украины» в 2014 году… Теперь, после избрания Трампа, республиканцы на Капитолийском холме стали заметно осторожнее в своей критике России — ведь избранный президент сказал, что будет вести дела с Москвой.

Барак Обама прокомментировал недавний опрос, который показал, что 37% республиканцев расценивают президента России Владимира Путина положительно. «Рональд Рейган перевернулся бы в гробу», — сказал президент.