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У тех. руководителей, вызванных на встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке были все основания подозревать, что их заманивают в ловушку. В преддверии выборов избранный президент сталкивался с жесткой оппозицией «технарей» по таким вопросам, как иммиграция, производство и безопасность смартфонов. Многие топы Силиконовой долины не делали секрета из своей поддержки Хиллари Клинтон, некоторые выражали открытое презрение ее противнику. Сам Трамп устраивал им разнос в СМИ и Twitter. Будучи кандидатом в президенты, Трамп предупреждал, что у Amazon будут антимонопольные проблемы, а компании Apple необходимо собирать свои Iphones в Соединенных Штатах, а не в Китае. И вряд ли это кто-то забыл.

«Мир технологий находился в большом смятении с приближением встречи. Кто-то утверждал, что руководители должны бойкотировать мероприятие, чтобы показать свое презрение ценностям Трампа. Другие утверждали, что они должны пойти и прямо заявить о своих убеждениях. Некоторые решили, что они должны присутствовать и найти в себе мужество жить в новой реальности», — пишет The NewYorkTimes.

«Но опасения, что новая администрация использует саммит с Трампом, чтобы еще больше застращать индустрию испарилась сразу после того, как представители тех. элиты зашли в Trump Tower и оказались в окружении репортеров, службы безопасности и огромных сверкающих рождественских венков. Сидя за длинным конференц-столом, недалеко от одного из директоров Facebook Шерил Сандберг, рядом с Тимом Куком из Apple и Джеффом Безосом из Amazon, Трамп начал раздавать щедрые комплименты», — пишет издание The Intercept.

«У нас здесь нет никакой формальной подчиненности», — сказал избранный президент топам индустрии высоких технологий, которых также призвал, если что, «звонить моим людям» и «звонить мне».Трамп открыл мероприятие, хвастаясь тем, скольким потенциальным участникам встречи он отказал по настоянию Питера Тиля. «Я не скажу вам, что были сотни звонков с просьбой прийти на эту встречу», — сказал участникам Трамп. «Питер [Тиль] отвечал им: «Вы знаете, компания слишком узкая». Генерального директора и основателя компании Twitter Джека Дорси, услугами которой так часто пользуется для связи с общественностью сам Трамп, на встречу, например, не позвали. Говорят, что Дорси «сам напросился» на подобное обращение после отказа настроить эмодзи и хэштег #CrookedHillary (Лживая Хиллари) по просьбе кампании Трампа. Как пишет издание Politico, Трамп таким образом отомстил Дорси.

Основанные в США транснациональные корпорации в настоящее время держат в офшорах запасы прибыли на сумму $ 2,4 трлн, чтобы избежать уплаты налогов в родной стране. Примечательно, что на 11 технологических компаний, представленных на саммите 15 декабря в Trump Tower в Нью-Йорке, приходится только около четверти этой суммы — $ 560 млрд.

Некоторые из индустрии высоких технологий тихо отказались принять участие во встрече с тем, кто, по их мнению, так грубо недооценивает значений Tech индустрии в США; они никогда и не собирались следовать курсу Трампа и боятся, что «дружба» с Трампом будет стоить им слишком дорого.

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Основанные в США транснациональные корпорации, в теории, должны облагаться налогом по ставке 35% на любой тип прибыли, которую они заработают где-либо на земле. Но поскольку налоговое законодательство США также позволяет многонациональным компаниям отложить уплату налогов на зарубежные доходы и не переводить пока деньги обратно в Америку, у корпораций появляется огромный соблазн использовать финансовые махинации и заработать как можно больше в других странах — тем более что IT-компаниям в этом смысле намного легче, чем большинству других, потому что их активы находятся в нематериальной интеллектуальной собственности, а не в неподвижных заводах. Компании затем отказываются возвращать наличные деньги назад на родину, пока не получат «специальное предложение» — существенного сокращения налоговой ставки.

Трамп пообещал такой огромный подарок для транснациональных корпораций (благо Рождество близко) и позволит им вернуть зарубежные прибыли на единовременной ставке 10%. Ведь в конце своей кампании он обещал: «Мы собираемся сократить налоги на предпринимательскую деятельность в широком масштабе».

Это снижение ставки налога с 35% до 10% может стоить корпорациям, присутствующим на встрече, в совокупности около $140 миллиардов. На практике, сумма будет несколько меньше, так как они, вероятно, не переведут обратно в Америку все деньги, и, возможно, уже оплатили налоги за рубежом, которые они могут высчитать из налогового счета США.

Трамп утверждает, что такое гигантское сокращение налогов приведет к увеличению найма работников в США, но пока нет никаких оснований полагать, что так будет на самом деле. Когда произошло лоббирование аналогичных налоговых каникул в 2004 году, транснациональные корпорации США также утверждали, что используют свое «золотое дно» для создания рабочих мест в США, но на самом деле они сократили рабочие места, а также расходы на исследования и разработки. Этот денежный фонтан, вместо этого, был потрачен на выкуп фондовых акций и увеличение зарплат исполнительным директорам. Зарплаты высших должностных лиц в крупнейших компаниях увеличилась примерно на 60% после этих налоговых каникул.

«Последнее, что мы должны были делать, — награждать этих плохих актеров налоговыми льготами, которые недоступны остальным», — сказал Мэтт Гарнер, старший научный сотрудник Института, занимающегося вопросами налоговой и экономической политики. «Важнейший вопрос, который можно задать о налоговой реформе, — как она может остановить такие компании, как Apple и Microsoft, которые обирают американских налогоплательщиков, перемещая прибыль в налоговые офшоры? И непохоже, что бизнес-лидеры, участвующие в нынешнем технологическом саммите будут заинтересованы в оказании помощи следующей администрации и ответят на него».

«Это действительно удивительная группа людей», — сказал Дональд Трамп собравшимся 14 декабря, среди которых был и основатель Tesla Элон Маск, главный исполнительный директор Microsoft Наделла, генеральный директор Alphabet Ларри Пейдж и Джинни Ромитииз компании IBM. «Мы хотим, чтобы вы продолжали идти по этому невероятному пути инноваций. В мире больше нет таких людей, как вы. В этой комнате сидят люди, которые не имеют себе подобных… Вы можете рассчитывать на нас».

По словам людей, которые присутствовали на встрече, после того, как унесли камеры, на 25-м этаже конференц-зала тон разговора стал любезным и примирительным. Трамп был вовлечен в беседу, но больше слушал, чем говорил, обсуждал личные встречи. Руководители говорили свободно, представляли себя группе, которая включала в себя избранного вице-президента Майка Пенса; трех старших детей Трампа; Гэри Кона — бывшего президента Goldman Sachs и главного экономического советника Трампа; Питера Тиля, соучредителя PayPal и члена переходной команды, который и помог организовать эту встречу.

«Очень приятно быть здесь», — сказал Кук. «И я очень жду разговора с избранным президентом о вещах, которые мы можем сделать, чтобы помочь вам достичь некоторых целей». Генеральный директор Oracle Сафра Кац заявила: «Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам». Переизбыток счастья обнаружил генеральный директор Cisco Чак Роббинс, который воскликнул: «Мы рады быть здесь и рады помочь, и рады работать с вами».

Если Трамп сможет произвести налоговую сделку, которая сделает его полезным для тех. руководителей и заставит их репатриировать миллиарды долларов, которые лежат мертвым грузом за границей, он сделает больше для промышленности и экономики США, чем кто-либо из предыдущей администрации за последнее время.

Трамп явно хочет, чтобы «умные и талантливые люди оставались здесь». Избранный президент сообщил собравшимся, что он собирается устранить ограничения на международную торговлю. Это заявление вступает в противоречие с его жесткой позицией в отношении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и Транс-Тихоокеанского партнерства (TTP) во время его кампании. «Здесь много ограничений и множество пограничных проблем», — сказал Трамп. «У вас, наверное, меньше проблем, чем у некоторых компаний. Некоторые компании имеют огромные проблемы. Но мы собираемся их решить».

После встречи, Трамп провел закрытое совещание с основателем SpaceX [производитель космической техники, основана прежним владельцем PayPal и CEO Tesla Motors с целью сократить расходы на полёты в космос, цель — колонизация Марса] Элоном Маском — консультантом команды, работающей на Трампа ‑ и генеральным директором Apple Тимом Куком.

Некоторые «айтишники» заподозрили администрацию Трампа в попытке установить контроль над персональными данными. Так Синди Кон, исполнительный директор Electronic Frontier Foundation, сказала, что она обеспокоена «вниманием» Трампа. «Я надеюсь на то, что тех. индустрия будет на стороне своих пользователей, когда дело дойдет до массового наблюдения, свободы слова и web-нейтральности», — сказала Кон в интервью The Guardian. «Возможно, это уже стало работой технологических компаний — представлять свою базу пользователей правительству», — сказала она. «Но это неприемлемое положение дел. Мы также хотим напомнить избранному президенту, что если он думает, что, разговаривая с Тимом Куком, он говорит со всеми людьми, которые владеют Mac, то это не так… Трамп был обязан поговорить с людьми, представляющими пользовательские технологии, а не только с продавцами этих технологий», — сказала Кон. «Мы бы сказали тоже самое, если бы Хиллари Клинтон провела подобную встречу с тех. руководителями».

Впереди Рождество, Новый год, инаугурация Трампа — у участников встречи еще будет время подумать над тем, что целое — больше, чем сумма его частей, а страна больше, чем частная компания. И все эти разговоры про то, что в современном мире правят исключительно ТНК, Brexita ломанного не стоят. Деньги, которые они обязаны вернуть в США в виде налогов, помогут их родине отстроить инфраструктуру, поднять с колен еле сводящий концы с концами «ржавый пояс», обеспечить достойные пособия малоимущим.

Появился план проводить ежеквартальные совещания небольшой группы технических руководителей, которые будет организовывать зять и советник Трампа Джаред Кушнер. Они будут сосредоточены, в основном, на вопросах иммиграции и образования.

Вот все участники встречи с Трампом и сумма прибыли, которые их компании держат за рубежом, данные предоставлены на основе недавнего исследования, проведенного налоговым управлением. Из-за ограниченного раскрытия финансовой информации корпораций, некоторые из данных являются пока оценочными.

Тим Кук, генеральный директор Apple — $200,1 млрд

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, Брэд Смит, президент Microsoft и главный сотрудник по правовым вопросам — $108,3 млрд

Джинни Ромити, генеральный директор IBM — $68,1 млрд,

Ларри Пейдж, основатель Google — $58,3 млрд,

Чак Роббинс, генеральный директор Cisco — $ 58,0 млрд

Сафра Кац, генеральный директор Oracle — $ 38,0 млрд

Брайан Крзанич, генеральный директор Intel — $26,9

Джефф Безос, основатель и генеральный директор Amazon — $ 1,5 млрд

Значительные средства, которые пока невозможно подсчитать, также хранят на офшорах Шерил Сандберг — Facebook, Элон Маск — генеральный директор Tesla, Алекс Карп — генеральный директор компании Palantir. Гари Кон, нынешний главный операционный директор Goldman Sachs, который вскоре должен стать председателем Национального экономического совета Трампа, также присутствовал на встрече. У Goldman Sachs также $ 28,6 миллиардов на офшорах.

По материалам Intercept, Guardian, New York Times, Quartz.