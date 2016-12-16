Обвинять в шизофрении героев Великой Отечественной войны — это само по себе диагноз. Попытка осквернить память героев, низвергнуть значимость каждого из них в достижении общей победы спустя 70 лет после нее — это тоже болезнь. Либо желание обозначить свое имя хоть таким низменным способом.

Памятник на Новодевичьем кладбище Зои Космодемьянской

Зоя Космодемьянская была якобы больна шизофренией. Ее подвиг якобы — это следствие «мутизма», заболевания, когда «человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит». Такое мнение высказал колумнист и бывший психиатр Андрей Бильжо.

А что с диагнозами других героев Советского Союза? Что скажет так называемый доктор-карикатурист Андрей Бильжо по поводу диагнозов тех девушек, которые повторили подвиг Зои во время Великой Отечественной войны, даже не зная о нем?

Среди тех, кто погиб за Родину, не зная о подвиге Зои и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, секретарь одного из подпольных райкомов комсомола Калининской области Лиза Чайкина, руководитель «Нескореної полтавчанки» Ляля Убийвовк, молодогвардейцы Ульяна Громова и Любовь Шевцова, партизанка с Николаевщины Даша Дяченко из «Партизанской искры», литовская партизанка Мария Мельникайте, связная Харьковского обкома ЛКСМУ Надежда Волкова, руководитель Малинского подполья в Житомирской области Нина Соснина, командир женской диверсионной группы партизанского отряда особого назначения из военной части 9903 Елена Колесова.

Что с диагнозами у этих героинь? Интересно, что скажет Бильжо по поводу здоровья Залихат Эркеновой? Какой диагноз он поставит ей и еще сотням таких же девушек, которые предпочли смерть за Родину, отвергая предательство.

В Карачаево-Черкесии свято чтут имя партизанки Залихат Эркеновой, повторившей подвиг Зои Космодемьянской. Она стала символом верности, стойкости и храбрости не для одного поколения жителей республики. Народная героиня — инструктор Карачаевского обкома, пулеметчица, помощник политрука — была членом одного из партизанских отрядов, организованных в 1942 году на Северном Кавказе.

Попавшая в плен к гитлеровцам Залихат Эркенова, испытывая бесконечные побои и допросы, ничего не сказала врагам, несмотря на то, что ее пытали в присутствии матери и пятилетней дочери и грозили их расстрелять. Палачи расстреляли саму партизанку. За стойкость и мужество ее прозвали «карачаевская Зоя Космодемьянская».

Один из выпускников школы №9 города Черкесска, пионерская организация которой носила имя Зои Космодемьянской, считает, что высказывание карикатуриста-психиатра Бильжо ударило по идеалам патриотизма, в которых воспитывалось не одно поколение молодежи в Советском Союзе.

«Раньше нас принимали в пионеры у памятника Зое, а теперь ее имя опоганили. Некто Бильжо не только пытается посеять сомнения в том, что она могла совершить этот подвиг, за который ей присвоено звание Героя Советского Союза, но и вообще делает бессмысленной жизнь не одного поколения, свято верившего в подвиги героев-комсомольцев и героев-пионеров ради Отечества», — заявил житель столицы Карачаево-Черкесии.

Один из соавторов книги о Зое Космодемьянской Виктора Кожемяко «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи» Александр Кривенко, ветеран Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесии, рассказал, что его самого восхитила непоколебимая вера молодой девушки в свой народ.

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Подвиг Зои Космодемьянской бесспорен и доказан

«Все, что я видел и чувствовал, я описал в этой книге. Мужество и непоколебимая вера в свой народ молодой девушки восхищает меня и по сей день. Во мне живет непоколебимая вера в то, что наша молодежь очень патриотична и также любит свою родину. Я уверен, что после выхода в свет этой книги молодое поколение станет еще больше вникать в судьбу своей страны», — заявил Кривенко 21 июня 2016 года во время презентации книги в Государственной национальной библиотеке Карачаево-Черкесской Республики имени Халимат Байрамуковой.

Никому не надо доказывать, что победа в войне была одержана не только силой оружия и армии, но величайшей духовной мощью советского народа. И не каждый из тех, кто лег под гусеницы танка с гранатой в руке, кто закрыл собой амбразуру вражеского дота, кто не выдал своих боевых товарищей на допросе, был пациентом психиатрических клиник, как пытается представить якобы доктор Андрей Бильжо.

Странно, что приходится доказывать, но патриотизм — это одна из основополагающих норм для народа Российской Федерации. Это такое же святое понятие, как мама. Такое же простое и необходимое, как воздух и вода.