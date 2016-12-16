«Польский царь», президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский принял в Варшаве бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Американский политик-республиканец прибыл в польскую столицу с частным визитом — принять участие в юбилейных торжествах юридической фирмы Greenberg Traurig. Однако Качиньский потратил на общение с ним два часа своего времени.

Mat Olszowy / bryla.pl

В интервью Rzeczpospolita экс-мэр сделал ряд заявлений. Говоря об американской внешней политике и польских ожиданий от нее, Джулиани отметил, что «мы должны быть в состоянии говорить с Россией обо всем», при этом следует «настаивать на том, чтобы Россия отпустила Украину. Крым — это немного другая, более сложная вещь, но российские войска должны выйти из остальной части Украины. Это минимум». По его словам, США должны еще раз подчеркнуть свою приверженность Польше и всей Восточной Европе, «особенно учитывая агрессию Путина». Доказательством этого, говорит американский политик, является предоставление больше сил для НАТО «как знак нашей доброй воли», и это «я убедил Трампа присоединиться к такому решению». Качиньский, в свою очередь, по итогам переговоров сообщил, что Джулиани его успокоил — интересы Польши будут соблюдены. Он пояснил, что разговор шел о вопросах безопасности и энергетического сотрудничества в контексте «отношений с Россией в рамках рациональной политики». И подчеркнул: «Было предложение явного увеличения сотрудничества в различных сферах с акцентом на сферы энергоэффективности. Для Польши, которая хочет быть страной, независимой от тех, кто может использовать энергетическую зависимость в политических целях, враждебных Польше, это очень интересно».

Президент PiS редко встречается — по крайней мере, публично — с иностранными гостями. Но после того, как американцы проголосовали на президентских выборах 8 ноября, это второй случай общения Качиньского с политиком из-за рубежа. В начале декабря он принимал в Варшаве украинского президента Петра Порошенко. Сейчас — Джулиани, которого проправительственные польские СМИ называют чуть ли не «серым кардиналом» избранного президента США Дональда Трампа, а оппозиционные напоминают, что он отказался от поста госсекретаря и «теряет влияние» в последнее время. «Польский царь» сам предпочитает править из тени, поэтому каждый его выход на свет заставляет делать догадки, с чем это связано. Варшава сегодня внимательно присматривается к тому, что происходит в Вашингтоне. Однако информации, судя по всему, у нее немного, к тому же она (в том числе, по объективным причинам) носит контроверсийный характер. Встреча Качиньского с Джулиани — один из способов лично почувствовать настроение собеседника, прощупать позиции, услышать намеки. Но здесь встают вопросы: является ли бывший мэр Нью-Йорка специальным посланником американского президента, действующим по линии «личной дипломатии» в обход официальных структур, и в каком глагольном времени он излагает позицию Трампа — прошлом, настоящем или будущем?

Во-первых, по проблемам энергетики. Польша ныне пытается реализовать проект коридора «Север-Юг», с тем, чтобы газовые «северные ворота» открылись в Норвегии, а не в немецком городе Грайфсвальд, поскольку последний служит точкой доступа для газопровода Nord Stream. По словам руководителя отдела развития компании GAZ-SYSTEM Павла Якубовского, Варшава надеется привести в Польшу и регион около 20 млрд куб. м газа из новых источников, «это ключевой проект для польского газового рынка». В настоящее время в рамках концепции «северных ворот» реализуются два направления. Первое предполагает модернизацию уже запущенного в эксплуатацию в 2016 году СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Второе — строительство газопровода в Норвегию. Проблема в том, чем заполнять мощности. Во время предвыборной кампании Трампа прозвучали заявления о необходимости экспорта большего количества углеводородов в Европу. Однако Якубовский пока относится к ним с настороженностью. По его словам, если подобное решение будет принято, «это окажется для нас хорошей информацией», но пока «трудно предсказать, чего можно ожидать от США после выборов и от новой администрации, время покажет, какие произойдут изменения, если вообще произойдут». Ведь, как обращает внимание польский портал BiznesAlert. pl, претендент на позицию госсекретаря США, Рекс Тиллерсон, выходец из энергетического концерна Exxon Mobil, проработал в нем 40 лет, «именно с Россией «связан» больше всего» и это «Россия и успех в ней помогли ему пробиться на самый верх в Exxon Mobil».

Во-вторых, ряд экспертов дают неутешительные для Варшавы прогнозы в отношении действий Белого дома в Восточной Европе. По мнению президента компании Eurasia Group Яна Бреммера, в ближайшее время Трамп отменит американские санкции против России. В свою очередь, специалист по международным отношениям и военной стратегии Эдвард Люттвак называет «лучшим примером отрыва от реальности» решения, «принятые на саммите НАТО в Варшаве летом этого года», когда польские власти пробили усиление так называемого «восточного фланга» Альянса. В интервью Kultura Liberalna эксперт объяснил, что отправка в Польшу и Прибалтику ограниченного контингента не решит их проблемы, а единственным вариантом для Варшавы будет независимость «от геополитической слабости других стран», что предполагает резкое наращивание польских Вооруженных сил, включая территориальную оборону. Только это, отмечает Люттвак, поможет Польше быть в безопасности от России, которая «является самой большой страной в мире — никто не дал россиянам эти территории в подарок, сами их завоевали и освоили, а все потому, что российская политическая культура приспособлена исключительно к стратегическому мышлению, и ничего более». В этой ситуации, считает уже депутат Сейма Польши от PiS, глава немецко-польской группы в парламенте Симон Шинковский, ожидать сохранения сотрудничества НАТО и США на существующем уровне можно, но пока это только «надежда», поскольку в «политике не бывает уверенности».

Смог ли Джулиани во время своего визита в Варшаву развеять «политический туман», сказать трудно. В геополитическом уравнении польско-американских отношений после 8 ноября появилось слишком много неизвестных. Вашингтон может содействовать Варшаве в ее устремлениях стать энергетически независимой от российского газа, но также может ограничиться поставками на СПГ-терминал в Свиноуйсьце и не поддержать желание реализовать проект строительства трубы из Норвегии, равно как в принципе пойти на сворачивание американской активности в Скандинавии, вопреки тому, что в последний год своего правления демонстрировал уходящий президент Барак Обама. Дополнительный американский контингент может остаться на польской земле в соответствии с ранее принятыми на саммите НАТО решениями, но срок его пребывания может быть прекращен спустя несколько лет ввиду отсутствия угрозы со стороны России, явного нежелания — что всегда Москва и декларировала — «нападать» на Польшу и Прибалтику. До сих пор Варшава действовала в парадигме прошлой демократической администрации и выстраивала прогнозы, исходя из ожидаемой победы Хиллари Клинтон. Как быстро Польша окажется в состоянии пересмотреть направления своей внешнеполитической концепции и найти альтернативные решения, выйдя за пределы прежних парадигм, покажет время.