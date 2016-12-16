После победы Дональда Трампа на выборах в США союзники США по всему миру стали рассматривать варианты, при которых США будут играть более сдержанную роль на глобальной арене. В Австралии по-новому смотрят на АНЗЮС — «Тихоокеанский пакт безопасности», СМИ ЕС стали говорить о возможности появления независимого европейского ядерного потенциала или даже чисто немецкого.

Matt H. Wade Белый дом США

На Северо-Востоке Азии союзники Белого дома также рассматривают возможности сокращения численности вооруженных сил США, развернутых в их странах, а также вывод их из-под американского ядерного «зонтика». Иными словами, политика гарантий США переживает не лучшие времена, пишет Род Лион в статье для The Strategist.

Для того чтобы разобраться в том, почему это происходит, автор предлагает обратиться к тому, что из себя представляют эти гарантии. Они, отмечает автор, являются уверенностью в том, что союзник предоставит помощь тогда, когда задеты серьезные национальные интересы той или иной страны. Есть два аспекта, которые лежат в основе такой уверенности. Во-первых, это способность страны-гаранта предоставить собственно помощь, а также, во-вторых, её готовность пойти на такой шаг.

Гарантии — как и сдерживание — можно трактовать по-разному. И обычно союзник заинтересован не в каком-либо уровне боеспособности, но в определенном преимуществе над своим потенциальным противником. Это же касается и решимости союзника защищать национальные интересы той или иной страны.

И здесь становится яснее, в чем суть проблемы. На фоне появления новых сверхдержав, которые развивают и модернизируют свой военный потенциал, а также раскрывают планы создания своих зон запрещения доступа, США все сложнее становится продать историю о своем превосходстве над потенциальными противниками. За последние десять лет необходимость рассказывать эту историю вынудила США принять доктрину воздушно-морского боя и впоследствии Третью стратегию противовеса (Third Offset). Ни одна из них не была особо убедительной, поэтому здесь США понесли определенные издержки.

Определенное беспокойство среди союзников, находящихся под американским ядерным «зонтиком», связывают также и с сокращением роли ядерного оружия в стратегии США. Это связано с тем, что превосходство неядерных сил США над другими странами со временем сокращается на фоне того, как другие крупные державы наращивают свой военный потенциал. Но дело еще и в том, что сдерживаемые традиционными силами игроки, вроде КНДР, все ближе подходят к точке, после которой они могут применить ядерное оружие против территории США, если Вашингтон решит вмешаться на стороне своих союзников.

Таким образом, аспект военного преимущества имеет свои проблемы. Но с приходом Дональда Трампа в Белый дом союзники Вашингтона теперь беспокоятся и о решимости США вставать на их защиту. Трамп избирался на платформе необходимости вернуть США былое величие. Он ослабил декларативную политику США в вопросе союзов, создав впечатление, что США могут отказаться от своих обязательств по собственному усмотрению. Он представил партнерство США в виде рэкетирской схемы защиты. Он поднял вопрос о том, не будет ли лучше для Японии и Южной Кореи создать собственное ядерное оружие, а не полагаться на ядерное сдерживание США. Верх над интернационализмом и сотрудничеством взяли национализм и стремление все решать в одиночку.

Поэтому теперь союзники беспокоятся не только о сокращении военного превосходства США, но и о готовности Вашингтона защищать их национальные интересы в сложном многополярном мире. И это является причиной того, почему эти союзники рассматривают широкий спектр стратегических вариантов, о которых раньше даже не говорилось.

Можно ли вернуться к прежним дням твердых гарантий? Возможно, но работу новой администрации по подрыву обоих факторов уже сделали наполовину за неё. Чтобы восстановить декларативную политику США, скорее всего, потребуется рассказать новую историю о роли США в мире сложной многополярности и внутренних приоритетов стран. Это титанический труд, но еще более сложной задачей станет восстановление военного преимущества США над потенциальными противниками.

Очевидно, заключает автор, что союзникам США придется делать больший вклад и в меньшей степени зависеть от Вашингтона для защиты своих интересов. Если они на это пойдут, у США будет больше поводов задержаться в регионе, ведь гарантии — вещь двухсторонняя.