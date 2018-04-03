Дональд Трамп еще не вступил в должность президента США, а страна, комментируя его реальные и предполагаемые действия, уже кипит: «Трамп — друг Путина», «Трамп — не хочет поддерживать союзников по НАТО» — эти темы еще не отработаны до конца, но полемика вокруг них все-таки миновала пик, и накал страстей пошел на убыль. И поскольку свято место пустовать по определению не должно, прессе подкинули новый лакомый кусок: «Трамп сдает позиции США в Азии». Вот прямо все, что нажито было Бараком Обамой непосильным трудом в течение восьми лет президентства.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Уходящий хозяин Овального кабинета посвятил два своих срока тому, чтобы «дать Америке сдвиг в сторону Азии», — пишет обозреватель испанского электронного издания El Confidencial Даниэль Ириарте. — Его преемник готов демонтировать все, что построено, решительно и быстро. В несколько жестов». «Обама хотел, чтобы тот, кто придет после него, понял, что настоящей жемчужиной внешней политики 44-го президента Штатов было не сближение с Кубой и не ядерная сделка с Ираном, а глобальный поворот к Азии. Переориентация американских интересов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, ставшего в начале XXI века зоной, определяющей глобальную политику и экономику на Земном шаре. Уходящий лидер всегда считал, что внимание, обращаемое на такие страны как Сирия, Ливия, Ирак и Афганистан, было фактором, мешающим ему решать основную задачу, решению которой он посвятил всего себя», — строки Ириарте звучат эпитафией, а должны были по задумке автора, восхвалять вдохновенный колоссальный труд Обамы. Который если до сих пор и не привел весь мир к процветанию, то исключительно потому, что еще не время.

Человечество, не сомневается автор, еще скажет спасибо своему благодетелю из Вашингтона. Особенно, если прожженный циник-бизнесмен Трамп обвалит все. «Обама никак не ожидал, что его сменщиком будет Трамп. Человек, построивший свою предвыборную кампанию на враждебности по отношению к Китаю, обвиняя последний в разрушении экономики США. После выборов Трамп сразу начал крушить и ломать все, что так долго тщательно и кропотливо создавал Обама», — роняет слезу испанский журналист.

Вот те на! А мы-то считали, что Обама занимался исключительно разрыванием в клочья российской экономики. И когда только он все успевал, этот лауреат Нобелевки за мир между народами, который не наступил? Трамп, конечно, жутко неправ в отношении Филиппин, считает испанец. Обама, движимый, естественно, лучшими побуждениями, наложил эмбарго на поставки оружия филиппинской полиции, объявившей с подачи руководителя страны, войну наркотикам. Настоящую, в которой не понарошку стреляют и реально уничтожают торговцев зельем. «4500 смертей в течение пяти месяцев боевых действий — это впечатляет. Обоих президентов — и уходящего, и приходящего. Но каждого по-своему. Обаму Дутерте лаконично послал. А Трампу, как он утверждает, позвонил, имел с ним длительную телефонную беседу, в которой Трамп высоко и положительно оценил действия филиппинца. Американская сторона не опровергла это заявление».

«Дональд Трамп напугал военных, заявив, что Япония и Южная Корея, где размещены крупные контингенты вооруженных сил США, «должны больше заботиться сами о себе». Реплика вызвала также беспокойство в Токио и Сеуле. Но самым убойным во внешнеполитической сфере было заявление нового американского лидера по поводу «политики одного Китая», проводившейся Штатами в течение 40 последних лет. Трамп дал понять, что не собирается и дальше делать вид, что не существует Тайваня. Настолько, что если Пекину придет в голову настаивать на изменении позиции Вашингтона, тот просто не станет заключать с Поднебесной никакие сделки», — поражается корреспондент и тут же находит причину возникновения ситуации. — Скорее всего, здесь проявился Трамп-экономист: он просто одержим мыслью, что Китай виновен в предполагаемом упадке американского величия».

Ничего удивительного, если вспомнить один из лозунгов предвыборной кампании «Вернем Америке былое величие». Китайские власти уже успели высказаться в духе «Трамп невежествен в вопросах внешней политики, как ребенок». Но стоит вспомнить, что мистер Трамп — человек, сколотивший миллиардное состояние. Такие люди точно знают, что они делают, и по утрам, едва открыв глаза, вместо «Отче наш» произносят формулировку «политика это концентрированное выражение экономики», чтобы лишний раз самому себе напомнить, что первично и что вторично в этом мире.

В этом контексте кажется весьма противоречивым еще одно движение Трампа «поперек Обамы» — заявление о будущем выходе США из «Транстихоокеанского партнерства» (ТТП). Согласно оценкам Института международной экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics), партнерство должно увеличить реальные доходы 12 стран-участников на $285 млрд к 2025 году. Экспорт государств — членов ТТП должен вырасти на $440 млрд. При этом на долю США придется $131 млрд из первой цифры и $357 млрд из второй. Насколько веским должен быть стимул отказаться от такого лакомого куска? Пока Трамп не раскрывает карты, остальные влиятельные участники ТТП поддаются паническим настроениям, понимая, что без Штатов партнерство — не жилец.

Трамп знает что-то, чего не знают головастые аналитики и мудрые эксперты. «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Если выходят из союзов и меняют партнеров — тем более. Не надо думать, что Трамп просто все взял и развалил. По причине нелюбви к Обаме или вследствие предположения, что все созданное им гроша ломаного не стоит. Лучше вспомнить фразу нового американского президента в период, когда он еще только боролся за право занять кресло в Овальном Кабинете. Фразу об усилении его страной торгового протекционизма, отмены всех соглашений о свободной торговле и замены их «более выгодными сделками». Судя по всему, перечень этих «более выгодных сделок» у Трампа уже имеется, только… «Совершенно ясно, что в данный момент ни партнеры, ни соперники США не знают, чего ожидать от США Дональда Трампа и от собственно Дональда Трампа» — заключает уже упоминавшийся Даниэль Ириарте.

Одна непросчитываемая и потому страшно нервирующая Запад фигура в мировой политике уже существует. Теперь головной боли добавит вторая. Но это не значит, что они будут действовать заодно.