Нацбанк Украины

Нацбанк Украины

НБУ временно прервал снижение учётной ставки. Напомним, с апреля по октябрь 2016 года в Нацбанке 6 раз снижали ставку (с 22% до 14%). Ранее банкиры прогнозировали, что к концу года инфляция на Украине замедлится до 12% и планировали подогнать учётную ставку под этот показатель. Экономический эксперт Андрей Блинов отреагировал на эту новость следующим комментарием: «Учетная ставка сохранена на уровне 14%. Похоже, НБУ знает об инфляции-2017 больше, чем декларирует. Поскольку знает/догадывается о: (а) минзарплате 3200 [минимальная заработная плата с 1 января 2017 года повышена с 1450 до 3200 грн. — Ред.]; (б) индексе промышленных цен под 30%; (в) намеченных подорожаниях ж.д., э/э, алкоголя и табака; (г) грядущих инициативах повысить снова цену на газ. Для снижения ставок по кредитам хотя бы ниже 20% — это пренеприятное известие».

По крайней мере в одном из своих предположений, эксперт оказался прав:

«Национальный банк учел необходимость нивелировать эффекты от резкого повышения минимальной заработной платы в 2017 году. По оценкам Национального банка, это будет умеренное влияние на будущую потребительскую инфляцию. Учитывая то, что повышение доходов части украинских граждан будет стимулировать их потребление, это может добавить к показателю инфляции в следующем году около 1 п.п.», — говорится по этому поводу в сообщении ведомства.

Ноябрьские «прыжки» курса гривны отразились на состоянии золотовалютных резервов Украины. После октябрьских 15,5 млрд долларов к концу ноября они снизились до 15,2 млрд долл., сообщили в НБУ (официально оглашаемый размер ЗВР учитывает кредитные средства МВФ, «чистые» ЗВР Украины примерно впятеро меньше). Впрочем, в НБУ заявляют, что население в ноябре понесло валюту в банки, продав на 21 млн долларов больше, нежели купив. Однако, как нетрудно подсчитать, это всего 7% негативного сальдо за ноябрь, и предложение населения не удовлетворяет спрос межбанка.

Национальный банк Украины в среду объявил о продлении действующих временных ограничений на денежно-кредитном и валютном рынках — «в связи с наличием рисков для ценовой и финансовой стабильности». В частности продолжат действовать такие ограничения, как обязательная продажа поступлений в иностранной валюте для юридических лиц на уровне 65%, 120-дневный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, однодневный срок бронирования гривны для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов, покупка наличной валюты физическими лицами на сумму не более 12 тыс. гривен в день, лимит на снятие наличных с валютного счета на сумму не более 250 тыс. гривен в день.

По результатам анализа, проведенного Национальным банком Украины, большая часть украинцев продолжает использовать наличные чаще, чем банковскую карту. При этом основной причиной, по которой наши соотечественники не применяют карту для оплаты, является не отсутствие доверия к данному способу оплаты, а недостаток POS-терминалов в точках продаж.

Фонд гарантирования вкладов

Работа Фонда становится всё более неравномерной и нерегулярной. 8 декабря он в очередной раз приостановил выплаты вкладчикам ликвидированных банков (до 16 декабря). В официальном комментарии Фонда по поводу прекращения выплат говорится, что это связано с необходимостью внесения дополнений в реестр вкладчиков. Также в ФГВФЛ заявили, что в ближайшее время намерены реализовать собственность 42 ликвидированных банков на сумму 2,3 млрд грн.

В Фонде несколько раз в месяц анонсируют крупные продажи, однако лишь малая часть активов и кредитных обязательств реализуется с аукционов. Директор по продажам компании «Укрборг» Виктор Ореховский считает, что причина этого заключается в отсутствии опыта у сотрудников ФГВФЛ: «У них нет опыта, и они сознательно идут на завышение цены, чтобы избежать обвинений и претензий на случай проверок. Цены завышены в 2−2,5 раза, если смотреть на последние предложения. Мы не один год покупаем портфели банков, имеем специальную команду аналитиков, просчитывающих цены. Поэтому видим реальную картину по рынку», — говорит эксперт в комментарии порталу UBR.

Директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин обратился в Генпрокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой провести проверку законности оценки и реализации активов неплатежеспособных банков. Ранее мы сообщали о том, что в отношении чистоплотности работы Фонда существуют подозрения. Так, выдвигались обвинения в реализации активов ликвидированных банков по заведомо низким ценам. Затем, в конце ноября, самое громкое обвинение в адрес Фонда прозвучало от лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко: «Активы банков, ликвидированных Гонтаревой, составляют 448 млрд грн. Фонд, по нашему убеждению, на коррупционной основе, оценил эти фонды в 99 млрд грн. В более чем три раза они недооценили активы банков. 350 млрд грн. — это лёгкая добыча, которая принадлежит коррупционерам в Фонде гарантирования вкладов». Схожую мысль, только в более мягкой форме, высказал народный депутат Украины Сергей Рыбалка в интервью изданию «Зеркало недели: «Средства предприятий, в том числе государственных, исчезли там навсегда. После продажи активов ликвидируемых банков Фонд гарантирования не возвращает в бюджет и десятой части пропавших денег… Складывается ситуация, когда Нацбанк позволяет выводить из банков сотни миллиардов, закрывает банки, затем через Фонд обеспечения за бесценок продается то, что осталось. Людям возвращают деньги из госбюджета, за счет налогоплательщиков. Общий объем выплат уже почти достиг 80 миллиардов гривен».

Директор Фонда отвергает эти обвинения. «Неоднократно обращались за помощью в Генпрокуратуру — просили выделить двух прокуроров, которые осуществляли бы процессуальный надзор. Мы просили выделить следователей со стороны МВД, СБУ, ГФС [Служба безопасности Украины, Государственная фискальная служба — Ред.]», — заявил он во время пресс-конференции. Более того, Ворушилин выдвинул встречные обвинения в адрес украинских судов — якобы именно их решениями часть наиболее ценных и ликвидных активов ликвидированных банков не передаётся в распоряжение Фонда.

Кстати говоря, одно из подобных решений Фонду совсем недавно удалось опротестовать и вернуть в своё распоряжение активы «Дельта-банка» (один из первых и наиболее крупных банков, ликвидированных за прошедшие 2 года) на сумму 450 млн грн. Выведению ещё 250 млн (в этот раз — банка «Хрещатик») сотрудники Фонда в настоящее время пытаются помешать.

Ставки и кредиты

Средние ставки по депозитам в украинских банках в ноябре продолжили снижение. По вкладам в гривне на начало декабря они составили 12,47−16% (в зависимости от срока вклада). Падение давно уже не измеряется процентами в месяц, максимум — 0,5%. Именно настолько с ноября подешевела средняя ставка бессрочных вкладов (8,07%). А вот ставка на вклады на срок более 12 месяцев с ноября почти не изменилась (15,64%).

По валютным вкладам вилка составляет 3,67−5,07% (доллар) и 3,35−4,1% (евро). Впрочем, бессрочные валютные вклады, наоборот, ценятся выше, чем гривневые (4,5% для евро и 5,15% для доллара).

Стоит отметить, что у НБУ своя методика подсчёта. Согласно их данным, средняя ставка по гривневым депозитам (3−12 месяцев) сегодня составляет 16,3−17,94%. Для валютных вкладов разброс составляет, соответственно, 4,26−5,72% (доллар) и 3,23−4,79% (евро).

Как отмечает главный аналитик «Укрсоцбанка» Андрей Приходько в материале для делового портала «Деньги», за первые девять месяцев 2016 года объём выдачи новых потребительских кредитов вырос на 27% (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года). По его мнению, на готовность брать кредиты влиял стабильный курс доллара и снижение темпов инфляции. При этом растёт (вернее, возвращается к уровню 2014 года) выдача краткосрочных и среднесрочных кредитов (до года и от года до пяти лет) — на 29% и 42% соответственно. Выдача долгосрочных кредитов упала ещё более, чем в 2015 году — на 36%.

Рынок потребительских кредитов в ближайшее время ждут изменения. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «О потребительском кредитовании», пункты которого обязывают банки сообщать реальную процентную ставку и график платежей до заключения договора. В рекламе кредитных продуктов также запрещено употреблять обороты «беспроцентный», «без справки о доходах».

Ещё два новшества для банков приготовил Верховный суд Украины. Во-первых, суды могут признавать ничтожными договоры займа и залога подписанные с лицами, имеющими стойкие, хронические психические заболевания. «Не исключено, что со временем банки, чтобы обезопасить себя от таких исков, станут требовать от потенциальных заемщиков медицинскую справку об их вменяемости», — отмечает старший партнер компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец в комментарии для портала UBR. Во-вторых, суд признал незаконными ежемесячные комиссии, взимаемые банками по потребительским кредитам. Юристы рекомендуют клиентам банков оспаривать свои договоры в судах.

Приватбанк

«Верификация продолжается, но до конца года она должна быть завершена, и решение о том, выполнили они программу докапитализации или нет, должно быть принято», — так Валерия Гонтарева прокомментировала вопрос журналиста в отношении ситуации по «Приватбанку» Игоря Коломойского — крупнейшему финансовому учреждению банковской системы Украины. Напомним, что согласно слухам, курсирующим в экспертном и профильном сообществе, Приватбанк ожидает национализация — в связи с невозможностью (нежеланием) собственников банка рассчитаться с кредитами, в частности вернуть рефинансирование, выданное в 2014—2016 гг., и по требованию МВФ. Однако если финансовые проблемы банка возможны (они сегодня есть у любого украинского банка, включая государственные), то вопрос национализации вызывает вопросы: у государства попросту нет такого количества денег.

14 декабря ситуация вокруг «Привата» в очередной раз резко обострилась. Банк даже выступил с официальным заявлением о спланированной информационной атаке «в виде активного распространения слухов о его национализации в ближайшее время, направленной на дестабилизацию финансового состояния банка».

«Сама по себе национализация не имеет для вкладчиков и клиентов никаких последствий, так как просто приводит к смене собственников. Если бы государство хотело банк национализировать, то оно бы действовало без излишней публичности. Здесь же все по-другому: используя непонимание гражданами сути национализации, разгоняют панику для того чтобы, по задумке организаторов, это привело к неплатежам и остановке банка», — заявил первый заместитель председателя правления Приватбанка Олег Гороховский.

В этот же день глава НБУ Валерия Гонтарева отказалась комментировать прессе ситуацию вокруг Приватбанка, заявив, что «информация, касающаяся каждого банка в отдельности, является банковской тайной».

Почти сразу после слов Гонтаревой ряд СМИ распространили информацию о том, что 14 декабря Приватбанк получил рефинансирование Нацбанка, хотя официально об этом не говорилось. Получение рефинанса было воспринято банкирами, как знак, что временную администрацию в банк в ближайшее время вводить не будут, а НБУ не оставит банк Коломойского один на один с проблемами с ликвидностью из-за начинающейся паники вкладчиков и клиентов. Однако официального подтверждения этому не последовало. Сообщается лишь, что 14.12.2016 «состоялся очередной количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков в общей сумме 4 млрд грн.».

Журналист Юлия Самаева в материале для «Зеркала недели» обрисовывает силу удара по банковской системе в случае ликвидации «Приватбанка»: «История «Дельты», в ликвидацию которой тоже никто не верил, показывает, что и такой вариант развития событий исключать нельзя. Этот сценарий — ощутимый удар по всему финсектору. Естественно, не все депозиты попадают под госгарантии. Выплатам из ФГВФЛ подлежит около 13,5 млн депозитов Приватбанка на общую сумму почти 68 млрд. грн. Это беспрецедентные потери и, к сожалению, только ими этот сценарий не ограничится. Свыше 60 млрд средств физ и юрлиц на текущих счетах будут потеряны» (итого совокупные потери могут равняться примерно 5 млрд долл.). В этом случае ФГВФЛ можно будет объявлять банкротом — он не справится с такими выплатами. Т. е. , по сути, выбор небогатый: национализировать банк и влить миллиарды в его стабилизацию или же всё равно потом тратить их на возмещение вкладов».

Хроника банкопада

Общий убыток украинской банковской системы в январе-октябре 2016 года достиг 12,6 млрд грн. В НБУ отмечают, что «…за 10 месяцев 2016 общий убыток действующих банков сократился в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, … главным образом, за счет сокращения отчислений в резервы на возможные потери от активных операций на 60,4%».

Выше говорилось о проблемах с докапитализацией Приватбанка. Однако, согласно заявлению всё той же Гонтаревой, проблема с докапитализацией характерна не только для него. Из второй 20-ки украинских банков в ней нуждаются 12 учреждений. В третьей двадцатке — почти все.

Этим проблемы стабильности банковской системы не исчерпываются. В НБУ обеспокоены тем, что украинские суды в течение 2016 года приняли решения, которые обязывают НБУ вернуть банковские лицензии 9 ранее ликвидированным банкам. «Подобные решения судов уже создали прецедент, когда судебная система используется владельцами банков, выведенных с рынка, в собственных интересах и как квази-легитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на оздоровление банков Украины и очистку банковского сектора от банков-зомби и банков-моек», — заявил директор юридического департамента Национального банка Олег Заморский через пресс-службу.

Впрочем, суды не только признают ликвидацию банков неправомерной. Так, в деле о ликвидации «Укргазбанка» Высший административный суд вынес решение о том, что НБУ проявил преступную бездеятельность, а значит, сам виноват в его банкротстве.

В свою очередь, экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в Нацбанке путают местами причину и следствие. «Скорее, наоборот. Именно незаконное закрытие банков главой НБУ Валерией Гонтаревой привело банковскую систему к краху. А теперь когда суды подтвердили, что ее действия были незаконные и за это она должна понести уголовное наказание, начались игры для идиотиков», — комментирует он.

А вот агентство S&P Global Ratings неожиданно похвалило Валерию Гонтареву за то же, за что её ругает часть экспертного сообщества, ряд политиков (вроде Сергея Таруты, пытавшегося даже убедить в её коррупционности МВФ), немалая часть вкладчиков украинских банков и суды: «Мы позитивно оцениваем отзыв лицензий у 80 банков в связи с недостаточной прозрачностью структуры собственности… Продолжается рекапитализация крупнейших банков страны, стимулируемая пересмотренными и ставшими более консервативными методами стресс-тестирования. Отток депозитов из банковской системы в целом прекратился, и отмечается небольшой рост депозитов в национальной валюте, который, как мы ожидаем, в дальнейшем продолжится. Ликвидность банковского сектора значительно улучшилась, однако накопленные проблемы, связанные с кредитованием связанных сторон, представляют собой серьезные риски для ряда крупных банков высокой системной значимости и, тем самым, для банковского сектора в целом. Способность правительства поддерживать банки со столь проблемными активами остается неопределенной», — такая оценка даётся в обзоре рейтингового агентства.

Их коллеги из агентства Fitch в собственном обзоре заявили, что «…у Fitch стабильный прогноз по банковским секторам России, Армении и Украины, где мы не ожидаем дальнейшего существенного ослабления финансовых показателей банков».

Российские дочерние банки на Украине

Совокупный убыток российских банков по итогам января-сентября нынешнего года достиг 528 млн долл., что превышает убыток всех остальных украинских банков (около 465 млн долл.) за тот же период.

Украинский политолог Кирилл Молчанов в эфире радио «Голос Столицы» заявил, что санкции, которые Украина ввела в отношении российских банков, вредят в первую очередь ей самой: «…санкции обоюдно болезненны как для стороны, которая их вводит, так и против той, которая их вводит. Как по мне, просто сама эта война санкций крайне невыгодна для нас, для Украины, потому что у нас экономический идет спад, и это закончится тем, что экономика Украины будет проседать. Допустим, шансы касательно банковского сервера, потому что у нас порядка 40% банковского сегмента российский — «ВТБ», «Сбербанк», «Альфа-банк», «Проминвестбанк». Мы можем прийти к тому, что у нас будет полный «банкопад».

Реальность такого сценария не стоит недооценивать. Так, вышеупомянутый Виктор Ореховский рассказал журналисту портала UBR о том, что российские банки сегодня предлагают коллекторам очень свежие кредитные портфели (кредитные линии открыты в 2015 году): «Есть случаи продажи очень свежих кредитов, особенно от банков с российским капиталом. Возможно они хотят изменить свои стратегии в Украине… Есть такие предложения. Они недавно появились. Обычно их не было. Сейчас уже есть. Рынок ищет цену для таких кредитных портфелей. Потому что это не совсем обычная практика — продажи таких свежих кредитов. Цена по таким портфелям должна быть выше. Пока ожидания банков и покупателей не сильно совпадают». Эксперт не уточнил, какие из российских банков вышли на рынок с таким предложением, зато отметил, что коллекторы предлагают за такие портфели 10−15% от номинала. Несложно предположить, что такая продажа возможна лишь в одном случае — если банк собирается уходить с рынка.

Финансовый аналитик Александр Дубинский подтверждает, что российские госбанки в настоящий момент целеустремленно уходят из Украины, при этом в первом полугодии 2/3 иностранных инвестиций в страну было обеспечено за счет российских госбанков.

«После их ухода поступление валюты сократится еще больше. Кредитов МВФ — нам более не обещают. Безвиз — тоже. Такова плата за коррупцию высших должностных лиц и саботаж реформ. Фактически, это означает экономическое удушение действующего режима, которому уже в начале 2017 года нечем будет платить, и не за что будет поддерживать курс гривны. В 2013 году Янукович в похожих условиях вытребовал почти 1,5 млрд. долл у «семьи» — его министры вложились в государственные ценные бумаги, и вернули таким образом ворованные деньги в страну (хоть и под проценты). А к кому пойдет Петр?» — задается вопросом эксперт.

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