Пентагон тратит огромные средства ежегодно на хлам, который ему не нужен, а если прибавить к этому бухгалтерские ошибки, раздутую бюрократию и простое нецелевое расходование средств, получается бюджет в $600 млрд, способствующий беспрецедентному транжирству, пишет Меттью Голт в статье для War is Boring.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Автор отмечает, что на протяжении многих лет всем, кто уделяет внимание происходящему, было известно о нецелевом расходовании средств вооруженными силами США, поэтому появившаяся недавно в Washington Post статья не является открытием. Эксперты отмечают, что названные в докладе цифры в $125 млрд не соответствуют действительности, поскольку точные данные о том, сколько и на что Пентагон тратит деньги, неизвестны никому.

Однако это, подчеркивает автор, не означает, что нельзя составить определенную картину того, как оборонное ведомство пускает деньги налогоплательщиков на ветер. На основе имеющихся данных можно составить список самых вопиющих трат вооруженных сил США за 2016 год.

Прежде всего, считают эксперты, деньги выбрасываются на ветер из-за их неэффективного расходования и косности крупных программ военных закупок, таких как F-35 и кораблей береговой обороны, оснащенных технологиями невидимости. На один только F-35 в 2016 году ушло $11 млрд, то есть $30 млн ежедневно. И это только за один год, сама же программа за весь срок службы многоцелевого истребителя потребует $1 трлн.

И программа разработки этого летательного аппарата значительно отстает от графика, смета её превышена, появляется одна проблема за другой. Вопреки заявлению ВВС, многие эксперты уверены, что столь высоко превозносимый истребитель никогда не будет готов для ведения боевых действий.

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Корабли береговой обороны, оснащенные технологиями невидимости, являются еще одной спорной системой вооружения. Утверждалось, что они станут дешевыми, легковесными и скоростными кораблями, однако затраты на них превзошли все мыслимые ожидания. По некоторым оценкам, первые 32 корабля будут стоить в общей сложности почти $21 млрд или по $655 млн за корабль. За 2016 год американские налогоплательщики потратили на эту систему $2 млрд, в которые не входят затраты на модернизацию, ремонт и другие проблемы. И их в 2016 году было много, корпус корабля в частности очень подвержен повреждениям.

Так, спущенный на воду 10 сентября 2016 года боевой корабль прибрежной зоны ВМС США LCS-8 «Монтгомери» всего лишь через месяц столкнулся с тягачом у побережья Флориды, в результате чего в его корпусе образовалась трещина. Через несколько недель, проходя через Панамский канал, он получил пробоину. И «Монтгомери» не исключение.

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Не только корабли береговой обороны сталкиваются с такие проблемами, новый эсминец-невидимка ВМФ США «Замволт» также подвержен постоянным поломкам. Более того, он оснащен новым оружием — снарядом поражения сухопутных целей большой дальности. Каждый его выстрел стоит $800 тыс., что ВМФ не может себе позволить.

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Издержки оказались столь запредельными, что ВМФ планирует заменить дорогостоящие боеприпасы наводимым по GPS снарядами «Экскалибур», который бьет на половину той же дистанции, но стоит на четверть дешевле. На этот эсминец налогоплательщики США потратили более $12 млрд в 2016 году.

В свою очередь, на постройку авианосца «Джеральд Р. Форд» было потрачено $13 млрд, его спуск на воду должен был состояться два года назад. Он, по данным экспертов США, не может принимать участие в боевых действиях. Его конструкторы столкнулись с проблемами контроля воздушного движения, транспортировкой боеприпасов, защитой самого судна, а также взлета и посадки летальных аппаратов. Он стал самым дорогим в истории авианосцем, и Пентагон планирует построить еще. Налогоплательщики потратили $2,5 млрд на эту программу в 2016 году.

Помимо крупных и закостенелых программ вооружения, Пентагон также спускает на ветер деньги и малыми порциями на незначительные вещи.

Так, в конце 2015 года, когда шло обсуждение бюджета на будущий год, сенатор-республиканец от штата Миссисипи Тэд Кокран внес предложение о постройке для береговой охраны США нового катера, несмотря на протесты Национальной гвардии. Судно обошлось бюджету в $640 млн. То же самое удалось осуществить сенатору-республиканцу Сьюзан Коллинз, которая убедила Конгресс отложить $1 млрд на постройку эсминца в ее штате Мэн. Это при том, что ВМФ не нуждался в этом корабле.

В свою очередь, все еще не закрытая тюрьма в Гуантанамо обходится бюджету США недешево, так, для содержания каждого из оставшихся там заключенных требуется $5 млн ежегодно.

В конце 2015 года командование базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске запросило $1 580 на производство 1 тыс. 600 тюбиков бальзама для губ для пропаганды борьбы с изнасилованиями. Этот шаг был частью продолжающейся работы вооруженных сил США по предотвращению полового насилия в рядах своих войск. Была только одна проблема. Так, кто-то «обнаружил», что этот бальзам содержал конопляное масло. ВВС запрещает распространение чего бы то ни было, что содержит этот ингредиент, опасаясь, что там могут содержаться наркотические вещества.

Помимо этого, командование сил специального назначения США потратило миллионы на крошечные БПЛА, которые, как им было известно, не работали, тогда как армия в отчаянии ищет кого-нибудь, кто может установить, отремонтировать или проинспектировать детские площадки в школах Пентагона по всей Европе.

Не стоит также забывать, что ВВС тратит миллионы долларов, спонсируя НАСКАР — Национальную ассоциацию гонок серийных автомобилей.

Таким образом, заключает автор, вооруженные силы не понимают, как работает бюджет, они не имеют представления о том, как тратить деньги. Эта проблема носит системный характер. Пентагон просит деньги, Конгресс ему их дает, а по счетам платят налогоплательщики. И эту ситуацию нужно менять.