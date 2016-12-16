Украинские социологи ко дню защиты прав человека по заказу ООН провели исследование ‑ и выяснили, что думают граждане страны о ситуации с правами и свободами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

Граждане констатируют, что ситуация ухудшилась: такого мнения придерживаются 35% респондентов, обратная позиция только у 4%, а остальные считают, что изменений не произошло, или что в некоторых сферах стало лучше, а в других хуже.

35% — это по сути количество адекватных граждан, трезво глядящих в лицо реальности, а 4% — число твердых адептов Майдана. Потому что, какую сферу не возьми — от экономики до свободы слова — едва ли кто-то в здравом уме может сказать, что есть сфера, ситуация в которой улучшилась.

Ответы на другие вопросы, заданные социологами, показывают, что государство совершило цивилизационный откат. 78% граждан в числе прав, которые нужно защищать, говорят о праве на жизнь — они упоминают его, потому что уверенности даже в такой защите больше нет. Почти две трети респондентов говорят о праве на нормальное социальное обеспечение: еще бы, ведь расходы растут в разы, а пенсии — на проценты.

Исследование, кроме того, показывает, что гражданам страны изрядно осточертели их политические лидеры. 45% респондентов указали «право самостоятельно распоряжаться своей судьбой» в числе приоритетов. Украинские социологи затруднились с трактовками, и совершенно напрасно. Трактовка проста: люди устали от болтунов-миллионеров, которые воруют, врут и ведут страну в пропасть.

Интересно, что людей, которые готовы терпеть материальные трудности ради сохранения прав и свобод (35%) — больше, чем тех, для кого важнее материальное (30%). А в контролируемой Киевом части Донбасса разрыв намного внушительнее: 55% против 22%. Правда по-прежнему важнее еды. Особенно на Донбассе, где в двух шагах — пример того, как люди отстаивают то самое право «распоряжаться своей судьбой», не оглядываясь на более чем очевидные материальные трудности.

Государственный переворот на Украине проходил во многом под риторику о свободах и правах. «Достоинство» — нематериальная категория. Некоторые искренне поверили. Но для 96% уже очевидно, что ситуация не улучшается.

Теперь риторика нынешней власти представлена замкнутым кругом. Переворот был ради прав и свобод, потому неизбежны материальные трудности (внешние долги, курс валюты, цены на ЖКХ). Но при этом и прав стало меньше (официальная цензура, закрытие партий, отстрел оппонентов), потому что надо сплотиться вокруг власти и жить не только бедно, но и несвободно. Ради чего? Ради мифа о себе независимых.

Еще, конечно, ради Европы. Нынешняя власть требует от граждан почти религиозной, точнее сказать — сектантской веры в «европу». Эта «европа» не принесет ни европейских зарплат, ни европейского уважительного отношения к себе. Она приносит только тезис «мы — европейцы». Вера должна быть абсолютной, сомнения невозможны, и политических лидеров нужно выбирать из одного и того же паноптикум-набора, потому что «европа» безальтернативна, а коней на переправе не меняют.

Майданная власть играет со своим народом в три наперстка, убеждая его одновременно и больше платить, и не менять власть, и быть несвободнее. Но этот их праздник жизни возможен только при наличии внешней политической крыши. А крыша уже потихоньку съезжает. Советник Дональда Трампа в Москве говорит, что об Украине на Западе рассказывали слишком много лжи, и де-факто подтверждает, что крымский вопрос будет закрыт.

Появление нормального человека в главном кабинете Вашингтона — последнее необходимое условие для того, чтобы трехлетний смертельный эксперимент с Украиной закончился, а захватившие власть люди в полном составе отправились за решетку. Вопросы о праве на жизнь и социальное обеспечение, волнующие граждан больше всего другого, сразу начнут решаться. И именно потому, что 4% адептов «покращення», верящих в него вопреки глазам своим, перестанут диктовать правила всем остальным.