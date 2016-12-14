Одним из наиболее тревожных аспектов предвыборной кампании в США 2016 года стало то, что никто из кандидатов не сказал ничего конкретного об участии вооруженных сил США в операции в Афганистане, которая — вместе с Ираком — стала прочно ассоциироваться со словами «трясина» и «тупик», пишет Дэниел Депетрис в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Тупик

За последние пятнадцать лет США пожертвовали сотнями миллиардов долларов и тысячами жизней граждан США для ослабления движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожения группировок «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на тренировку сил национальной безопасности Афганистана и поддержку правительства в Кабуле. На 11 декабря 2016 года потери США составили 2,392 тыс. убитыми, десятки тысяч получили ранения, страна потратила на эту войну почти $70 млрд.

Поэтому пришло время Дональду Трампу собрать его команду советников по национальной безопасности и начать всесторонний, межведомственный пересмотр политики США в Афганистане. Ниже автор приводит пять вопросов, которые администрация Трампа должна задать, чтобы понять, что делать с самой длинной в её истории войной.

Во-первых, необходимо понять, сколько еще США будут нужны в этой стране. Она стала без преувеличения длиннейшей войной в истории США, поэтому неудивительно, почему большинство граждан США выступает за скорейший вывод из страны войск США. Даже военным экспертам, а также генералам НАТО и США, которые будут против нынешних планов вывода войск, называя их слишком поспешными и играющими на руку боевикам, придется спросить себя, сколько еще США нужно находиться в этом тупике.

Во-вторых, стоит задать вопрос о том, сколько еще Конгресс будет оплачивать эту войну. По данным специального главного инспектора по вопросам восстановления Афганистана (СГИВА), Конгресс направил правительству Кабула более $115 млрд с 2002 года. С 2009 года более $50 млрд — огромные деньги, с которыми нищая и коррумпированная страна не умеет обращаться должным образом, — оказалось на счетах афганских армии и полиции. На 2017 налоговый год Конгресс выделит еще $4,2 млрд, тогда как президент Обама неоднократно призывал администрацию Трампа продолжить финансирование Афганистана по меньшей мере до 2020 года.

Союзники США, в свою очередь, не дотягиваются до этой отметки. Так, на прошедшей недавно конференции министров стран-спонсоров восстановления Афганистана союзники Вашингтона по НАТО согласились выделять от $800 до $900 млрд ежегодно с 2018 по 2020 год. Иными словами, всего 21% от того, что предлагают США.

В-третьих, США должны спросить себя, а сложившаяся тупиковая ситуация — это все, на что они способны? Так, 2016 год стал самым тяжелым годом для вооруженных сил страны с тех пор, как СГИВА начал вести статистику. Из-за превалирующей тактики статичных блокпостов, размещенных по всему Афганистану, у движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась возможность планировать операции и наносить удары по правительственным войскам тогда, когда это выгоднее радикалам. Советники США выступают против такой системы, призывая создавать более мобильные подразделения. Сократилась и территория, находящаяся под контролем афганских властей. Так, если в мае Кабул управлял 65,6% страны, то в августе эта цифра сократилась до 63,4%.

Дональд Трамп любит одерживать верх, поэтому вполне вероятным является сценарий, при котором он, придя в Белый дом, спросит с генералов, почему Вашингтон вливает такие большие средства в тупиковую ситуацию. Стоит ли платить по $4 млрд в год до скончания веков на поддержания того, что Афганское правительство и так удерживает?

В-четвертых, нужно ли предоставить военнослужащим и летчикам США большие полномочия. За последний год президент Обама расширил полномочия военнослужащих спецподразделений, пилотов и советников США, которые теперь могут самостоятельно наносить удары по антиправительственным элементам в Афганистане. Если раньше войска США могли атаковать боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только в случае опасности для самих военнослужащих, то теперь ВВС США могут наносить превентивные удары по радикалам, если военные приходят к выводу, что боевики готовятся к нападению на вооруженные силы Афганистана.

Президент Трамп может оставить полномочия военных на этом уровне или расширить их в надежде, что более активные бомбежки с воздуха помогут афганским войскам выбить экстремистов из захваченных ими районов. Такой шаг тем не менее повысит зависимость Кабула от ВВС США, о чем нельзя забывать, если Вашингтон стремится к тому, чтобы Кабул создал собственную боеспособную авиацию.

Наконец, нужно ли сохранить СГИВА или отказаться от него. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп выступал за экономию и сокращение расходов федерального правительства для уменьшения госдолга и направления сэкономленных средств на более важные вещи. Это ведомство может спокойно оказаться на плахе сокращений, поскольку на его поддержание с 2008 года было потрачено $327 млн.

Но самый важный вопрос, заключает автор, для администрации Трампа будет состоять в том, является ли достижение целей США в Афганистане — создание страны, мирно сосуществующей со своими соседями, а также способного действовать на основе демократических принципов, удовлетворять экономические и политические запросы своих граждан, — вообще возможным.