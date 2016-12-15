



Верность

Среди комментариев на одну из моих статей прочитал мнение девушки-студентки: «Конечно, Курилы отдавать не надо. Думаю, они и нам пригодятся. Но, раз японцы так упорно требуют острова, у них, наверное, есть для этого какие-то основания. Они, говорят, ссылаются на то, что у Москвы, дескать, нет юридических прав для владения островами». Полагаю, разъяснение этого вопроса теперь, когда японская сторона вновь муссирует так называемый территориальный вопрос, особенно кстати.

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О том, как принадлежавшие с 1786 года Российской империи Курильские острова переходили из рук в руки, читатель может узнать из соответствующей исторической литературы. Поэтому начнем с 1945 года.

В 8-м пункте Потсдамской декларации союзных держав об условиях безоговорочной капитуляции милитаристской Японии записано: «Условия Каирской декларации должны быть выполнены, японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами, которые мы укажем».

В период острой дискуссии внутри высшего руководства милитаристской Японии о выработке отношения к Потсдамской декларации, а именно, споров, капитулировать на ее основании или нет, этот пункт практически не обсуждался. Не желавшую сложить оружие японскую «партию войны» беспокоила не территория побежденной страны, а собственная судьба. Генералитет соглашался капитулировать лишь при условии сохранения существующего государственного строя, наказания военных преступников самими японцами, самостоятельном разоружении и недопущения оккупации Японии союзниками.

Что касается территориальных владений, то они рассматривались как предмет торга при попытках выйти из войны, избежав капитуляции. Чем-то пожертвовать, что-то выторговать. При этом особая роль в дипломатических маневрах принадлежала отторгнутым Японией от России Южному Сахалину и Курильским островам. Эти земли предполагалось уступить СССР в обмен на его отказ вступить в войну против Японии на стороне США и Великобритании. Более того, летом 1945 года до советского руководства доводилась информация о возможности «добровольной» передачи Советскому Союзу одного из основных островов Японского архипелага — Хоккайдо, на который, в отличие от Южного Сахалина и Курил, Москва никогда не претендовала. Это допускалось в расчете на то, что советский руководитель Иосиф Сталин вместо объявления войны выступит посредником между воюющими сторонами на переговорах о перемирии на выгодных Японии условиях.

Однако история распорядилась по-иному. В результате вступления СССР в войну и атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки для японской верхушки не осталось иного выхода, кроме безоговорочной капитуляции с принятием всех пунктов Потсдамской декларации, которые японское правительство обязалось неукоснительно соблюдать.

В 6-м пункте Акта о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года записано: «Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которые в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель». Приняв условия Потсдамской декларации, японское правительство согласилось и с указанным в ней пунктом о будущих границах своей страны.

В утвержденном президентом США Гарри Трумэном «Общем приказе №1» командования союзных войск о капитуляции японских вооруженных сил определялось: «Включить все (подчеркнуто автором) Курильские острова в район, который должен капитулировать перед Главнокомандующим советскими вооруженными силами на Дальнем Востоке». Выполняя это положение приказа, советские войска заняли острова Курильской гряды вплоть до Хоккайдо. В связи с этим трудно согласиться с утверждением японского правительства о том, что советское командование якобы намеревалось занять Курильские острова только до острова Уруп, а острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи оккупировали лишь, «узнав об отсутствии (на них) американских войск». Изобретенная же после войны географическая новация о «не вхождении» указанных четырех островов в состав Курильской гряды (японское название — Тисима рэтто) опровергается японскими документами и картами довоенного и военного периодов.

Принципиальное значение имеет директива командующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура № 677/1 от 29 января 1946 года, в которой во исполнение 8-го пункта Потсдамской декларации союзным командованием определялись острова, изымавшиеся из-под японского суверенитета. Наряду с другими территориями Япония лишалась всех островов к северу от Хоккайдо. В директиве четко указывалось, что из-под юрисдикции государственной или административной власти Японии исключаются острова Тисима (Курильские), а также группа островов Хабомаи (Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу, Тараку) и остров Шикотан. Японское правительство не возражало, ибо это соответствовало условиям капитуляции.

Вслед за изданием директивы во исполнение Ялтинского соглашения о возвращении Южного Сахалина и передаче СССР Курильских островов 2 февраля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на этих территориях была образована Южно-Сахалинская область с включением ее в состав Хабаровского края РСФСР.

Согласие правительства Японии с решением союзных держав о выводе всех Курильских островов из состава японского государства содержится в тексте Сан-Францисского мирного договора 1951 года. Пункт с) статьи 2 договора гласит: «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

Тогда японское правительство исходило из того, что Курилы (острова Тисима) перестали быть японской территорией. Это со всей определенностью проявилось при ратификации Сан-Францисского мирного договора в парламенте Японии. Заведующий договорным департаментом МИД Японии Кумао Нисимура 6 октября 1951 года сделал в палате представителей следующее заявление: «Поскольку Японии пришлось отказаться от суверенитета на острова Тисима, она утратила право голоса на окончательное решение вопроса об их принадлежности. Так как Япония по мирному договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос, в той мере, в какой он имеет к ней отношение, является разрешенным». Известно и заявление Нисимура в парламенте от 19 октября 1951 года о том, что «территориальные пределы архипелага Тисима, о котором говорится в договоре, включают в себя как Северные Тисима, так и Южные Тисима». Таким образом, при ратификации Сан-Францисского мирного договора высший законодательный орган японского государства констатировал факт отказа Японии от всех островов Курильской гряды.

После ратификации Сан-Францисского договора в политическом мире Японии существовал консенсус по поводу того, что в ходе мирного урегулирования с СССР территориальные претензии следует ограничить лишь близкими к Хоккайдо островами, а именно добиваться возвращения только Малой Курильской гряды Хабомаи и острова Шикотан. Это было зафиксировано в принятой единогласно парламентской резолюции всех политических партий Японии от 31 июля 1952 года. Тем самым фактически признавалась принадлежность СССР остальных Курильских островов, включая Кунашир и Итуруп.

Хотя на японо-советских переговорах об окончании состояния войны и заключении мирного договора японская делегация первоначально выдвинула претензии на все Курильские острова и южную половину Сахалина, в действительности ставилась задача вернуть в состав Японии только острова Хабомаи и Шикотан. Полномочный представитель правительства Японии на советско-японских переговорах 1955−1956 гг. Сюнъити Мацумото признал, что, когда он впервые услышал предложение советской стороны о готовности передать Японии после заключения мирного договора острова Хабомаи и Шикотан, то «сначала не поверил своим ушам», а «в душе очень обрадовался». После такой серьезной уступки сам Мацумото был уверен в окончании переговоров и скорейшем подписании мирного договора. Однако американцы грубо заблокировали такую возможность.

В последнее время в японских СМИ и научных исследованиях стал признаваться факт произвольного требования «возвращения северных территорий» — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи под давлением незаинтересованных в советско-японской нормализации США и антисоветски настроенной части японского истеблишмента. Они-то и придумали в марте 1956 года ранее не существовавший пропагандистский лозунг «борьбы за северные территории». Сделано это для того, чтобы избежать в лозунгах название Тисима (Курильские острова), от которых, как указано выше, Япония официально отказалась. Кстати, важно сознавать, что, кроме требования четырех южных островов Курильской гряды, в Японии существует и расширительное толкование придуманного понятия «северные территории», а именно включение в него всей Курильской гряды, вплоть до Камчатки, а также Карафуто, то есть Сахалина.

Юридическая база двусторонних отношений была создана подписанием 19 октября 1956 года, а затем ратификацией Совместной декларация СССР и Японии, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В качестве жеста доброй воли тогдашнее советское правительство согласилось внести в текст декларации следующее положение: «…Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией». Подписав и ратифицировав этот документ, японское правительство юридически признало принадлежность Южного Сахалина и всех Курильских островов Советскому Союзу, ибо последний мог «передать» другому государству лишь свою территорию.

Как неоднократно указывали представители МИД РФ, занятая японским правительством позиция свидетельствует о его открытом непризнании итогов Второй мировой войны и требовании их пересмотра.

Отметим, что притязания японского правительства на территории, владение которыми закреплено в Конституции Российской Федерации, подпадают под понятие «реваншизм». Как известно, в политическом лексиконе реваншизм (фр. revanchisme, от revanche — «отмщение») означает «стремление к пересмотру результатов поражений в прошлом, к возвращению потерянных в войне территорий». Попытки обвинения Российской Федерации в якобы «незаконной оккупации и удержании Курильских островов», на наш взгляд, создают ситуацию, когда российское правительство в случае продолжения подобных утверждений на официальном уровне вправе поставить данный вопрос перед международной общественностью в ООН, а также обратиться с иском в Международный суд в Гааге.

Напомним, что Япония имеет «территориальные проблемы» со всеми соседними государствами. Так, правительство Республики Корея выступает с решительными протестами против включения японских притязаний на находящиеся под управлением Сеула острова Токто в правительственные «Белые книги» по вопросам внешней политики и обороны, а также в школьные учебники. Напряженная обстановка сохраняется и в районе удерживаемых Японией островов Дяоюйдао (Сэнкаку), на которые, ссылаясь на исторические документы и факты, претендует КНР. Не приходится говорить, что нагнетание ажиотажа вокруг территориальных претензий к соседним государствам отнюдь не объединяет, а разделяет народы, сеет между ними рознь, да и чревато конфронтацией, в том числе военной.

О недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны еще раз заявил накануне визита в Японию президент РФ В. Путин: «Мы должны понимать, что результаты той ужасной трагедии XX века, которой является Вторая мировая война, закреплены в соответствующих международных документах, и это очень тонкая вещь, как отрегулировать все спорные вопросы, не разрушая всего фундамента международной правовой базы, возникшей в результате Второй мировой войны».