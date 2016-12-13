На Украине есть одно-единственное геологоразведочное судно. Называется оно «Искатель». Три года, то есть все время пребывания Майдана у власти, судно грустно и мирно стояло на берегу (или, как выражаются специалисты, «на сухом отстое»), но в ноябре этого года наконец вышло в рейс.

Цитата из х/ф «В поисках капитана Гранта». реж. Станислав Говорухин. 1985. СССР Секретарь парижского географического общества Жак Паганель

Работы велись на протяжении трех недель. И 13 декабря глава государственной службы геологии и недр Николай Бояркин торжественно объявил: «Мы возобновили поиск нефти и газа» и тут же, не отходя от кассы (точнее, от Одессы), открыли крупное месторождение. 35−40 млрд кубометров газа — и это по самым скромным оценкам.

Лыко было в строку: в тот же день премьер-министр страны Владимир Гройсман говорил, что Украине нужно решать газовый вопрос — потреблять поменьше, а добывать побольше. С первым никакой проблемы нет — в крайнем случае можно просто отключить газ гражданам. Но со вторым сложнее. И тут, надо же, такая удача.

Но уже к вечеру того же дня пафос пришлось умерить. Эксперты напомнили, что «открытое» Украиной месторождение на самом деле было открыто 32 года назад. И данные об этом есть во всех архивах, включая, конечно, и украинские.

Дополнительным поводом для всеобщего смеха послужили слова Николая Бояркина о том, что Украина, возобновив поиск нефти и газа, «совершила титанический сдвиг» в своей геологоразведке. Тектонический или титанический — для чиновника это примерно одно и то же. Большой, в общем, сдвиг.

Возможно, столь вопиющий инцидент объясняется самым обычным дилетантством, свойственным нынешней украинской власти. Геологоразведочное судно в стране — одно. Три года оно стоит на берегу. Денег нет. Все, что могли продать, — продали. А главе службы (который к геологии никакого отношения не имеет, а в службу попал прямиком из департамента такси аэропорта «Борисполь») в момент открытия месторождения было три года.

К тому же большая часть территории, на которой находится это месторождение, принадлежит Румынии. И украинские власти не могут этого не знать: они сами не так давно проиграли международный суд по этому вопросу. Стране достались только 12 морских миль вокруг острова Змеиный.

Последний гвоздь в гроб мифологического месторождения вбивают указанные объемы имеющегося газа. Для неспециалистов цифра «сколько-то там миллиардов» звучит внушительно. На самом же деле всего имеющегося там объема газа едва хватит Украине на две зимы. Не говоря уже о том, что для добычи нужна техника, подготовительные работы и специалисты, а ни того, ни другого, ни третьего нет.

Майданным чиновникам, как обычно, хотелось найти на ровном месте повод для пиара. Но, поскольку речь идет не о «демократических институтах», а о реальных, осязаемых вещах — не получилось.

Тем не менее сам подход вполне конструктивен. Если майданные власти хорошенько оглядятся по сторонам, то они, возможно, еще что-нибудь обнаружат. Например, сотни и тысячи построенных в советское время промышленных предприятий — тех, что не успели еще ни продать, ни развалить.

С другой стороны, было бы неплохо, если бы они их так и не заметили. Потому что, заметив, они их немедленно продадут первому же покупателю, который согласится на хороший откат. В скобках отметим, что глава службы геологоразведки, бывший главный таксист «Борисполя» Бояркин и его семья за несколько последних лет задекларировали два с половиной миллиона гривен доходов, а за одну только зиму 2015−16 годов совершили покупок более чем на шесть миллионов.

Вполне понятно, почему Майдан применяет к захваченной стране тактику «выжженной земли». С одной стороны, жадность — она в крови. С другой — очевидно, что этот праздник жизни с бесконтрольным освоением миллиардов и продажей госсобственности не будет длиться вечно. «Нужно всё успеть, покуда грудь высока».

На Украине действительно много ресурсов — от географического положения до полезных ископаемых. Но для их эффективного использования нужно иметь власть, которая будет думать о развитии, а не о личном обогащении. А сейчас транзитное положение между Россией и Европой используется только в формате воровства газа из трубы. Природные богатства осваиваются в форме бесконтрольной вырубки Карпат. Кредитные миллиарды идут на продолжение гражданской войны, представитель президента возит в Раду сумки с наличными, а об уплате налогов и развитии страны говорят только в шутку.

Для выхода из режима самоуничтожения потребуется другое правительство.