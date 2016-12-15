В предыдущем материале («От «исканий Канта» в обкоме до Немецкой республики») на основе газетных публикаций конца 1980-х — начала 1990-х годов были показаны истоки «мягкой германизации» Калининградской области. Спустя без малого 30 лет реанимация и пестование «всего немецкого» в Калининграде стали нормой жизни. Под словосочетанием «всё немецкое» следует понимать, прежде всего, германский культурно-символический код, который на территории бывшей Восточной Пруссии прямо связан, прежде всего, с историей агрессивного германского империализма и милитаризма, в том числе — уничтожением древнего племени пруссов и недавней, в течение XIX — начала XX веков, масштабной принудительной ассимиляцией местных поляков.

ИА REGNUM

Сегодняшний материал иллюстрирует некоторые итоги кёнигсбергизации российского региона в уходящем 2016 году.

Январь

2016 год для Калининградской области был юбилейным. 70 лет назад бывшая Восточная Пруссия по итогам Потсдамской конференции стала новой советской областью. Но 2016-й в Калининграде начался с празднования совсем другой круглой даты — 240-летия со дня рождения немецкого сказочника Эрнста Гофмана, родившегося в Кёнигсберге. 25 января местная интеллигенция возложила цветы к мемориальному камню на месте дома, где жил Гофман, а Калининградский историко-художественный музей открыл, как отметили в региональном министерстве культуры — «долгожданную» — выставку, посвящённую юбилею немецкого писателя.

Gov39.ru Калининградская интеллигенция у камня на месте дома, где жил Гофман

Также министерство культуры Калининградской области объявило о запуске масштабного проекта «Русский Гофман», финансируемого из областного бюджета (об этом ниже).

Пивоваренная компания «Хайникен» выпустила в Калининграде пиво «Кёнигсберг» в новом оформлении. На лицевой этикетке нет ни одного слова по-русски. Зато всё по-немецки. Кроме названия самой марки — Königsberg, по-немецки написано: Mit respekt zu den Deutschen brautraditionen (С почтением к немецким традициям пивоварения), Gebraut nach dem Reinheitsgebot aus dem Jahre 1516 (Сварено по закону о чистоте пива от 1516 года) и даже указана пивоварня, прекратившая своё существование 70 лет назад — Königsberg Brauerei.

Калининградское пиво с немецкими вензелями

На официальном сайте «ХайникенРаша» стоит обратить внимание на визитную карточку калининградского пивзавода. Там указано: «Пивоварня основана в Кёнигсберге в 1910 году. Изначально была известна под названием Konigsberg Brauerei in Devau. Позднее была переименована в «Остмарк». Таким образом, просто вычеркнута полувековая история пивзавода «Калининградский» (в «Остмарк», т. е. немецкое название «Восточная марка» пивзавод был переименован лишь после распада СССР).

Февраль

Стартовал литературный конкурс «Русский Гофман», учредителем которого выступили региональная общественная организация писателей Калининградской области и НКО «Немецко-Русский дом». Итоги конкурса подведут в июне 2016 года — накануне Дня России. К слову, в одной из номинаций победил Борис Бартфельд (о его деятельности ниже) — председатель организации писателей Калининградской области, выступившей организатором конкурса «Русский Гофман».

13 февраля в Калининграде прошёл возрождённый несколько лет назад праздник Длинной колбасы, посвящённый, как отметили организаторы, «сказкам старого города», т. е. Кёнигсберга. На самом деле торжества копируют кёнигсбергский ритуал подношения «Длинной колбасы» (Lange Wurst) правителям Тевтонского ордена в XVI веке в знак уважения власти. Современные калининградцы обыгрывают средневековые традиции (когда тевтонские псы-рыцари вели захватнические войны на территории Пруссии) соревнованиями «рыцарей Колбасы и рыцарей ордена Батона».

Министерство культуры Калининградской области выделило 75 тыс. рублей НКО «Ганзейское бюро» на финансирование Немецко-российских дней неигрового кино в Калининграде. Спустя три месяца Минюст РФ включит «Ганзейское бюро» в реестр иностранных агентов и к лету НКО прекратит своё существование.

Март

9−10 марта в Калининграде в рабочей командировке находился директор Берлинского музея доисторического периода и ранней истории Маттиас Вемхофф. Он подписал с Калининградским областным историко-художественным музеем договор о сотрудничестве. Речь идёт о создании виртуального каталога кёнигсбергского музея «Пруссия». Проект финансово поддерживает Фонд прусского культурного наследия и Немецкое научно-исследовательское общество.

20 марта бывший посол США в России Майкл Макфол написал одну из самых скандальных записей в своём микроблоге: «Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?» Твит Макфола вызвал шквал возмущения в блогосфере. Через полгода провокационный трюк исполнил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт. Беседуя уже с Владимиром Путиным, американский журналист спросил: «А вот Калининград можете так отдать?»

Апрель

1 апреля в Государственном архиве Калининградской области открылась выставка, подготовленная совместно с культурным центром «Восточная Пруссия» из немецкого города Эллинген. Экспозиция рассказывает о довоенной истории города Тильзит (ныне г. Советск). Проект — долгоиграющий, предусматривающий цикл выставок об истории малых городов Калининградской области.

В Калининградском областном историко-художественном музее в рамках проекта «Гофманиана» открылась выставка бывшей калининградской художницы Людмилы Мишиной, с 2001 года живущей в США. Картины посвящены… домашнему коту Гофмана, как указано в анонсе выставке — «учёному коту-сибариту, романтическому «сыну века».

13 апреля депутаты горсовета Калининграда переименовали остров Центральный в остров имени немецкого философа Иммануила Канта. Народные избранники уточнили, что просьба о переименовании поступила в горсовет из правительства Калининградской области. Последний раз калининградские власти возвращали немецкую топонимику в 1989 году, когда депутаты горсовета переименовали улицы Андрея Жданова и Музейную в улицу немецкого композитора Иоганнеса Брамса и немецкого астронома Фридриха Бесселя соответственно.

15 апреля в том же Советске презентовали книгу стихов немецкого поэта 19-го века, уроженца г. Тильзита Макса фон Шенкендорфа. На торжественном мероприятии в музее истории города Советска присутствовал генконсул Германии в Калининграде Михаэль Банцхаф.

22 апреля Калининград отметил день рождения Иммануила Канта. Музей Мирового океана организовал т.н. Кантовский день, где была представлена редкая книга «История Кёнигсберга, главного города Пруссии», изданная в Штутгарте в 1899 г. Также посетители могли написать письмо — цитата — «великому земляку», а автор лучшего письма получил подарок.

24 апреля Немецко-Русскому дому не удалось оспорить в суде выводы Минюста РФ о популяризации нацистской идеологии. Речь в частности шла о том, что Общество помощи Восточной Пруссии совместно с президентом НРД Виктором Гофманом продвигали творчество немецкой поэтессы, уроженки Кёнигсберга Агнес Мигель, которая являлась членом нацистской партии и подписала «Клятву верности» Гитлеру. Комментируя ситуацию вокруг имени Мигель, упоминаемый выше калининградский писатель Бартфельд заявил калининградскому порталу «Клопс», что Мигель «была интересной местной поэтессой», а борьба с популяризацией Мигель «печальна», поскольку «это не имеет никакого отношения к борьбе с фашизмом».

28 апреля в Государственный архив Калининградской области прибыла делегация студентов, аспирантов и преподавателей Кильского университета. Немецких историков интересовали возможности источниковой базы Госархива.

Май

2 мая калининградские школьники приняли участие в игре «Краеведческое ориентирование по памятникам истории и культуры г. Правдинска». Одним из объектов для посещения едва не стало бывшее здание школы, в которой училась немецкая поэтесса Агнес Мигель, известная своей благосклонностью к нацизму. Объект был убран после прокурорского реагирования в адрес министерства образования Калининградской области, которое организовало краеведческое мероприятие в рамках 70-летия Калининградской области.

В Музее янтаря в рамках «Студенческой пятницы» стартовала игра — литературный квест «Тайны Кёнигсберга».

Налоговая служба зарегистрировала новое калининградское предприятие ООО «Торгово-производственная компания «Кёнигсберг». Через месяц в ЕГРЮЛ появится ещё одна фирма с подобным названием — ООО «Лучший дом Кёнигсберг». В настоящее время в Калининградской области работает около 30 компаний, в названиях которых вмонтирована память о немецком названии города. Это, например, Кёнигсбергская строительно-финансовая компания, товарищество собственников жилья «Кёнигсберг», русско-немецкое консультационное агентство «Кёнигсберг», многочисленные ООО — «Огни Кёнигсберга», «Кёнигсбергский бульвар», «Сигареттс. Кёнигсберг. Продакшн», «Кёнигсбергский акцент», «Аптеки Кёнигсберга» (продает медикаменты под брендом «Формула здоровья»), НКО «Парусный клуб «Кёнигсберг», «Клуб традиций Калининграда-Кёнигсберга». Фирм же с приставкой «Кёниг» в Калининграде насчитывается ни один десяток.

ИА REGNUM В Калининграде работают «Аптеки Кёнигсберга»

В художественной галерее впервые представлена выставка почтовых открыток Кёнигсберга из коллекции одного из ключевых проводников «всего немецкого» в Калининграде Максима Попова (о его успехах ниже). Также в галерее открылась фотозона «Улочки старого Кёнигсберга», где для посетителей печатали открытки с собственным изображением «сквозь время». Такую фотографию сделала министр культуры Калининградской области Светлана Кондратьева.

20 мая в преддверии Дня славянской письменности юные калининградские литераторы получили награды по итогам творческого конкурса «Янтарное перо». Обладателем гран-при стала восьмиклассница за самиздатную книгу о немецком Кафедральном соборе.

Июнь

В Кафедральном соборе открылась выставка литовского художника Романаса Борисоваса «Был когда-то город Кёнигсберг…». Главная тема акварелей, написанных ещё в 1960-е годы, — архитектура Кёнигсберга. «Я всегда стараюсь показать в своих работах — ностальгию по безвозвратно ушедшему, — заявил литовский художник. — Причины… это уже другое…» Борисовасу 66 лет, он неизменно говорит в интервью, что его родители «происходят из Восточной Пруссии».

В конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина выиграли сразу шесть проектов из Калининградской области. Среди победителей — проект упоминаемого выше Максима Попова «Открытка из Кёнигсберга: антропология быта», проект замдиректора Калининградской художественной галереи по научно-просветительской работе Натальи Луньковой «Маленькие улицы большого художника» о жизни немецкого художника, уроженца Восточной Пруссии Ловиса Коринта, два проекта частного музея-квартиры Altes Haus, где воспроизведён быт жителей Кёнигсберга.

Июль

В интернете появилась инициированная местными националистами петиция о переименовании Калининграда в Кёнигсберг. Участники подписывались под следующими словами: «Сегодня Калининград представляет собой призрак советского тоталитарного прошлого в самом центре Европы. Это ощущается и по низкому (в сравнении с европейскими соседями) уровню жизни рядовых граждан, и по архитектурным особенностям застройки центра города, и по коммунистическим названиям географических объектов».

За лето было собрано более 2 тыс. подписей, после чего петицию направили в правительство Калининградской области и Калининградскую областную думу. Сепаратистскую инициативу широко освещали в западных СМИ.

Mittelhessen.de Статья в немецкой прессе под заголовком «Будущее за именем Кёнигсберг»

Август

4 августа в Калининградской художественной галерее открылась выставка калининградского графика Льва Шерстяного «Прусская элегия». С работ смотрят «женщины с детьми, ангелы, поэты, музыканты», а также образы и символы, связанные с историей, фольклором Восточной Пруссии, написали организаторы. Автор уточнил, что в названии экспозиции присутствует «символическая отсылка к известному уроженцу Восточной Пруссии — поэту Иоганнесу Бобровски», в чьём творчестве есть одноименное стихотворение. Однако Бобровски — не только немецкий поэт. С 1939 года он служил в Вермахте, в его послужном списке — участие в захватнических походах на Польшу, Францию и Советский Союз. В 1941 году Бобровски участвовал в немецко-фашистской оккупации Великого Новгорода, длившейся долгие 883 дня. В 1945 году он был пленён, проработал четыре года шахтёром в Донбассе и на восстановлении разрушенной гитлеровцами Ростовской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело о призывах к выходу Калининградской области из состава Российской Федерации. Такие экстремистские действия были размещены в социальной сети «Вконтакте», при этом группа сепаратистов была создана и велась из-за границы. Судя по открытым источникам, это первое в российском эксклаве расследование по столь редкой статье — ч. 2 ст.280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершённые с использованием сети «Интернет»). В июне 2014 года (после Крымской весны) санкция по этой статье была ужесточена — до четырёх лет лишения свободы (раньше было три года), либо штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. В последний раз дело о призывах к сепаратизму возбуждалось именно в Крыму.

Сентябрь

1 сентября, в годовщину начала Второй мировой войны, возобновилась дискуссия о возвращении Калининградской области Германии. Как уже упоминалось, тему поднял главред агентства Bloomberg Джон Миклетвейт, бравший интервью у Путина. «В 2004 году вы отдали остров Тарабаров Китаю. А вот Калининград можете так отдать?» — спросил, посмеиваясь, американский журналист. «А я вам скажу без всяких шуток, — осадил информационного провокатора российский президент. — Если кому-то хочется пересматривать итоги Второй Мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда надо дискутировать не по Калининграду, а в целом. По восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, так далее. Там есть и Венгрия, и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, то пожалуйста — флаг в руки, начинайте».

8 сентября состоялась презентация проекта памятника немецкой художнице, уроженке Кёнигсберга Кете Кольвиц. В наступающем 2017 году ожидается серия мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения Кольвиц.

16 сентября Калининград посетила официальная делегация Шлезвиг-Гольштейн во главе с министром юстиции, культуры и Европы Анке Шпорендонк. На встрече с чиновниками правительства Калининградской области немецкие коллеги признали, что немецкие НКО — «Ганзейское бюро» и «Зеленоградск-Пиннеберг» — нарушили нормы российского законодательства. Месяцем ранее стало известно, что НКО «Зеленоградск-Пиннеберг» руководила чиновница администрации Зеленоградского района. По результатам встречи Калининградская область и Шлезвиг-Гольштейн приняли программу сотрудничества на 2017−2018 гг.

Октябрь

1 октября в Калининграде открылся частный музей-квартира, имитирующая бытоустройство жителей Кёнигсберга. На новоселье пришла министр культуры Калининградской области Светлана Кондратьева, которая обмолвилась журналистам, что «очень важно знать историю земли, историю жизни людей, которые здесь жили».

Klops.ru Министр культуры Калининградской области Светлана Кондратьева (в центре) на открытии частного кёнигсбергского музея

В Калининграде прошла Вторая областная биеннале фотографии, посвященной памяти Мии Брахерт, супруги немецкого скульптора Германа Брахерта. Участники конкурса делали фотоэтюды янтарных предметов, воссозданных по книге искусствоведа в Третьем Рейхе Альфреда Роде, известного активным участием в размещении в Кёнигсберге похищенных гитлеровцами культурных ценностей Советского Союза.

В музее Канта открыта выставка «Пленный дух», центральная часть которой занимают бюсты людей, как уточнили организаторы, «живших когда-то в Кёнигсберге и создававших неповторимую творческую среду города». Что в логике выставки значит «пленный дух», чей это «дух» и кто его взял в плен — догадаться несложно.

Ноябрь

3 ноября в Калининграде презентовали восстановленное произведение немецкого скульптора Теодора Калиде «Мальчик с лебедем». До войны скульптура располагалась в Кёнигсбергском зоопарке, а в наше время изваяние попало в Калининградскую художественную галерею в сильно повреждённом виде.

Региональный форум национального единства «Мы вместе!» ознаменовался скандалом, когда организаторы вывесили карту Калининградской области, «состоящей» преимущественно из флага Германии. На провокационную карту не обратил внимания — видимо, воспринимая такое её изображение как должное — практически весь региональный политический бомонд, включая врио губернатора Антона Алиханова.

Калининградский школьник рассматривает провокационную карту на форуме национального единства

Государственное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области» внёс в список выявленных объектов культурного наследия «Здание школы имени Агнес Мигель». Тем самым, региональные чиновники вновь прославили поэтессу, которая в 1940-е годы возглавляла в Кёнигсберге женскую ячейку нацистской партии и писала оды Гитлеру.

Министерство образования Калининградской области делегировало на Всероссийский сбор исторических реконструкторов клуб, названный именем гитлеровской военной операции на Крите «Меркурий». Также выяснилось, что председатель клуба Павел Коршунов не только увлекается военной реконструкцией формы и снаряжения СС и Вермахта, но и пишет «дневник» гитлеровского парашютиста, где в частности есть такие строки: «…всё-таки воевать на стороне немцев значительно привлекательнее. Думаю, вы меня поймёте».

Декабрь

В Калининграде открылась экспозиция «Калининград-Кёнигсберг: два взгляда в историю». На сайте правительства Калининградской области читаем о том, что на выставке можно сравнить город «тогда» и «сейчас», поразмышлять о причудливости судьбы, изменившей кёнигсбергские улицы до неузнаваемости». Вот так: историческое возмездие, последовавшее за немецко-фашистскую агрессию и геноцид нашего народа, именуется в Калининграде «причудливостью судьбы».

На острове Канта депутат-бизнесмен Александр Мусевич представил скульптуру «Доброго Канта».

Калининградский музей янтаря анонсировал на новогодних каникулах выставку кукол, произведённых в Германии в конце XIX — начале XX вв. А в ноябре музей выставил почётный приз Кёнигсберга — спортивный кубок 1932 года с гравировкой «20. Deutsche Ostmesse. Preisschiessen des A.D.J.V.» (Двадцатая Германская восточная ярмарка. Приз по стрельбе Всеобщего германского союза охраны охотопромысловой фауны).

В конце декабря строительная компания анонсировала установку на территории нового жилого комплекса «Цветной бульвар» макет-копию орденского замка Кёнигсберг. Застройщик уточняет, что высота замковой башни превышает три метра. На презентации эрзац-замка ждут главу областного министерства по культуре и туризму Андрея Ермака.

Послесловие

Представленный выше календарь событий — это лишь видимая часть «кёнигсбергского айсберга». Анализируя степень погружения калининградцев, прежде всего, через культуру и образование, во «всё немецкое», сложно согласиться с мнением, высказанным недавно калининградским депутатом Александром Мусевичем (тем самым, кто создал скульптуру Канта и возглавляет думский комитет по международному сотрудничеству): «…(Германизации) я не вижу ни в быту, ни в политике, ни в бизнесе».

В силу обширности фактуры автор этих строк практически не коснулся сотрудничества Балтийского федерального университета им. Канта с немецкими образовательными кругами (например, с Кильским университетом, на сайте которого Калининградская область включена в общее пространство германского влияния — в духе старого геополитического плана Mitteleuropa Фридриха Науманна).

Uni-kiel.de На сайте Кильского университета Калининградская область интегрирована в «Миттель-Ойропу»

Не коснулся журналистского сообщества, которое упорно суёт в губернаторские уста словосочетания типа «дача Геринга» (речь идёт о строениях в природном заказнике, где во времена Третьего Рейха охотились нацистские преступники) или же с любовью пишет о политологине из Кёнигсберга Ханне Арендт, обличительнице тоталитаризма.

Не коснулся безбрежной немецкой топонимической гати, в которую стремительно проваливается Калининградская область (куда ещё смешней-то, когда вице-премьер Калининградской области Гарри Гольдман именует легендарный советский Дом культуры моряков «зданием кёнигсбергской биржи»).

И совсем уже не удивляет, когда гражданин Германии, глава представительства торговой палаты Гамбурга в Калининграде Штефан Штайн, открыв в Калининграде частный медицинский центр, приветствует на сайте такими словами: «…почему бы не создать клинику с немецким порядком и русскими врачами?» Похоже, уже некому в Калининграде рассказать немцу о том, что несёт в исторической памяти нашего народа понятие «немецкий порядок». А историкам известно, что созданное в начале 20-го века в Германии общество «Новый немецкий порядок» оказало колоссальное влияние на формирование и развитие нацистской идеологии. Именно эти «общественники» изобрели тесты на чистоту арийской расы (измерение размеров черепов, ширину ноздрей и т.д.).

Скриншот newkaliningrad.ru Дача имени нацистского преступника звучит якобы из уст калининградского губернатора Алиханова

…В следующем материале автор этих строк попытается ответить на вопрос о том, почему федеральный центр лишь в этом году «заметил» процессы германизации в Калининградской области, включив как репрессивный государственный аппарат (в частности зачистку немецких НКО), так и идеологический государственный аппарат (в лице калининградского подразделения ВГТРК).

Продолжение следует…