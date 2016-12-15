Проблема с безвизом и переселение украинцев в Польшу интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 8 по 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политики Евросоюза дали украинцам осознать, что означает оказаться в нужном месте, но не в подходящий момент, сообщает «Панорама» (Сумы). Разочарование — именно это чувство охватило многих украинцев при известии о том, что на саммите Украина-ЕС, состоявшемся в Брюсселе 24 ноября, решение о предоставлении Украине безвизового режима так и не было принято. Безвизовый режим для поездок в страны Шенгенской зоны был одним из обещаний Евросоюза, данных Украине при подписании ассоциации с ЕС. Миграционный кризис образца 2015 года и опасения, что украинцы побегут в ЕС, пользуясь войной как поводом для получения статуса беженцев, заставил Еврокомиссию начать пересмотр эмиграционной политики. Был предложен механизм так называемого приостановления безвизового режима, однако довольно непросто было найти критерии и механизм, который позволял бы ЕС сделать это в отношении отдельной страны — ведь раньше такого не было. Возражения появились у одной из ведущих стран ЕС — Франции и стран, примыкающих к ней. Европейская пресса пишет, что Франция якобы поставила ультиматум — или визовая либерализация, или полураспад шенгенской зоны с возвращением контроля на границах стран ЕС. Многие спросят: а все ли и вовремя сделали украинские политики, чтобы Украина смогла получить безвиз? Действительно, не все и не вовремя — чего только стоило принятие и воплощение в жизнь е-декларирования. Но, как показала практика, реформы в Украине не будут простыми — против них выступает не только часть политикума, но и многие простые украинцы.

В Польше посчитали, сколько зарабатывают украинские заробитчане, информирует «За Збручем» (Тернополь). По данным Национального банка Польши граждане Украины, которые работают в этой стране, в среднем зарабатывают 2100 злотых или 470 евро. Самую большую зарплату имеют работники, которые работают в строительной сфере — 2800 злотых или 620 евро. Занятые в домохозяйствах украинцы получают около 1800 злотых. Украинцы тратят на себя не более 33% заработанных средств. На остальные покупают доллары или евро, везут или передают домой. В последние годы значительно увеличилась доля мужчин среди работников. По мнению польских экспертов, это связано с мобилизацией и низким уровнем жизни. Напомним, что по количеству трудовых мигрантов в Польше уступает Тернопольщина только соседней Львовской области.

Отдельной группой мигрантов из Украины в Польше является студенты, количество которых стремительно растет, рассказывает «Zaxid.net» (Львов). Согласно данным Главного управления статистики Польши, по состоянию на конец сентября 2015 в стране обучалось 30,6 тыс. студентов из Украины. Это на 30,8% больше, чем в 2014 году. Половина опрошенных украинских студентов в Варшаве в свободное время работают, другая половина ищет работу. Однако студенты работают меньше и характер их работы является случайным. Молодые люди находят работу в ресторанном бизнесе и магазинах. Более половины — 50,4% украинских студентов постоянно работают, 33,6% не работают, но ищут работу и только 16% не хотят работать. Из тех, кто работает, 36,5% имеют постоянную работу, остальные — временную. Кроме того, студенты работают значительно меньше, чем работники — только 28 часов в неделю. Когда студентов спросили о планах на будущее, то 36,6% ответили, что хотели бы дальше работать в Польше или хотя бы быть связанными с этой страной своей работой.

В поселке Олыка продолжается реконструкция костела Святой Троицы, передает «Волинські Новини» (Луцк). Работу полностью финансируют поляки. В частности средства выделили польский Фонд культурного наследия, министерство культуры и национального наследия Польши, Сенат, Монетный двор, а также бизнесмены и частные лица. Перед рождественскими праздниками в село из соседней Польши приехала делегация ученых, историков и дипломатов. Кроме того, присутствовали заведующий отделом истории Волынского краеведческого музея Михаил Вашета, вице-консул Польши в Луцке Марек Запур, депутаты областного совета от УКРОП Вячеслав Рублев и Александр Омельчук, а также депутат облсовета Юрий Ройко (Радикальная партия). Как рассказывают ученые, проводящие работы в костеле, им приходится самостоятельно производить все необходимые документы за собственные деньги. По словам Вашета, вместо помощи из облгосадминистрации он слышал только предостережение: «В телефонном разговоре нам запрещали проводить любые работы. Мол, мы не имеем на это права. А я имею соответствующую квалификацию археолога и знаю, на что имею право. Поскольку официальный запрет выражают в письме в письменной форме, а устное лишь принимают к сведению. И это не укладывается в голове». Из-за бездействия облгосадминистрации снова придется выносить вопрос на сессию областного совета в 2017 году, снова искать деньги в бюджете на разработку проектно-сметной документации, потому что управление культуры этого не сделало, польская сторона вкладывает миллионы злотых в реконструкцию памятника, а мы не можем освоить 150 тыс. гривен, возмущается депутат Рублев.

Газовщики грозятся оставить Харьковскую область без тепла, предупреждает «Вечерний Харьков» (Харьков). ПАО «Харьковгаз» грозят тепловым сетям: говорят, топливо для котельных они отбирают несанкционированно. При этом их задолженность за газ перед ПАО уже составляет почти 12 млн грн. Остаться без тепла могут Дергачевский, Купянский, Шевченковский, Чугуевский, Харьковский районы, а также города Люботин и Купянск. Однако в областном коммунальном предприятии «Дирекция развития инфраструктуры территории» настроены решительно: не позволить перекрыть газ. «Харьковгаз» грозится отключить голубое топливо, ссылаясь на принятый в этом году Кодекс газораспределительных систем. Но есть еще закон о газоснабжении, закон о жилищно-коммунальных услугах, о местном самоуправлении, Конституция Украины, где четко написано, что нельзя оставлять жителей без такой социально-значимой услуги, как отопление.

В Смелянском районе трое неизвестных порезали автогеном недостроенный газопровод, пишет «Провінція» (Черкассы). На днях в черкасском селе Ташлык на месте происшествия люди увидели трех мужчин в возрасте до 35 лет, которые резали автогеном газовые трубы, а тракторист тащил их в одну кучу. Неизвестные хорошо поработали над недостроенным газопроводом, на куче лежали вырезанные изолированные 34 трубы длиной от 10 до 13 метров. В целом они успели вырезать более 300 метров труб. Эти трубы для газопровода протяженностью 7,54 км были куплены за государственные средства. Село Ташлык возмущено уголовными действиями и гудит от слухов по поводу кражи. Люди говорят, что видели трактор, на котором работали неизвестные, он стоял у одного из местных фермеров. Предполагают, что он может быть задействован в этой схеме.

На Днепропетровщине больные боятся лечиться из-за отсутствия денег, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Министерство здравоохранение Украины опубликовало отчет «Индекс здоровья Украина», в котором обобщены результаты исследования, проведенного Международным фондом «Возрождение», Киевским международным институтом социологии и Школой здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия». Только 61% опрошенных в Днепропетровской области удовлетворен своим семейным врачом (при среднем по Украине 70% и максимально 84% в Тернопольской области). В то же время показатель удовлетворенности лечением в стационаре всего на 1% отличается от среднего по Украине — 57%. Жители Днепропетровщины — одни из лидеров по плановым медосмотрам и профилактике заболеваний, но только 42% оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное (это на пару процентов больше среднего по Украине). Есть и тревожные новости. По данным отчета медицинская помощь в Днепропетровской области — одна из самых малодоступных по финансовым причинам. Только 42% опрошенных сказали, что не отказывались от посещения врача по причине отсутствия средств на лечение и лекарства (это худший показатель по Украине).

Свыше 250 пенсионеров органов внутренних дел 12 декабря прошли колоннами по центру Винницы и провели пикет у облгосадминистрации с требованием пересчета пенсии бывшим милиционерам и отставки министра МВД Арсена Авакова, передает «Реал» (Винница). Это уже третья и наиболее массовая акция пенсионеров милиции. По словам экс-депутата облсовета и ветерана МВД Николая Андрусишина, в связи с созданием полиции, которая на законодательном уровне не является преемницей милиции, появился дисбаланс. Актив протестующих хотел передать обращение к президенту, премьеру и Верховной раде лично руководителям области. Что интересно, собравшиеся условно разделились на две группы. Если Андрусишин в большей степени выражал умеренные настроения митингующих, то Иван Витенко отличался более радикальными взглядами и призывал коллег перекрывать улицу Соборную, поскольку якобы «власть не слышит». Выход? Либо власти оставят все как есть, что не воспримут пенсионеры оставшиеся со старыми пенсиями. Либо залезут в бюджет и заберут деньги, которые принадлежат всем украинцам, чтобы закрыть проблему с протестующими. Других вариантов просто нет.

«Рівнеазот» может остановиться, потому что не сможет возить работников, предполагает «Рівне Вечірнє» (Ровно). На предприятии утверждают, что им «систематически отказывают в согласовании новых паспортов автобусных маршрутов», которые необходимы для законной перевозки пассажиров. Официальная причина отказа — аварийное состояние участка от азотовского кольца на трассе Ровно-Луцк до самого «Рівнеазота». Из-за несоответствия старых паспортов новым требованиям на каждого из десяти перевозчиков предприятия уже наложили штрафы в размере 1700 грн и предупредили о повторных санкции через два месяца. Добавили, что если за это время недостатки в оформлении документов не будут устранены, перевозчики не смогут возить работников по регулярным специальным маршрутам.

Украина идет семимильными шагами к стандартам и нормам Евросоюза, констатирует «Рідне Прибужжя» (Николаев). Новации должны коснуться и сферы автомобильных пассажирских перевозок. 21 ноября на публичное обсуждение вынесены проекты нескольких постановлений кабинета министров Украины и приказа министерства инфраструктуры. Они касаются Порядка регулирования деятельности автостанций, Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, Порядка проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Эксперт Ассоциации работников транспортной отрасли и инфраструктуры Игорь Житинський говорит, что предложенный Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования фактически отрицает саму сущность процесса определения победителей конкурса. Ведь конкурса как такового не происходит. Во-первых, в проекте исчезает процедура определения победителя, ведь документ не предусматривает элемента состязательности, а весь «конкурс» подменяется формальной проверкой документов, представленных перевозчиком. Во-вторых, проект вообще не предусматривает участия в конкурсе на один объект нескольких перевозчиков. Вряд ли в восторге от «коммерческих маршрутов» будут и представители льготных категорий, ведь проектом не предусмотрены какие-либо компенсации «коммерсантам» на перевозку социально уязвимых слоев населения.

Деньги на развитие Скадовского порта «нецелесообразны» — так считает мэр соседнего с Херсоном города Николаева, возмущается портал «Херсонцы» (Херсон). Сенкевич предложил 150 миллионов со Скадовского порта «перекинуть» на инфраструктуру своего города: «Насколько я знаю, в Херсонской области, в Скадовске, собираются развивать порт. Считаю это не очень целесообразным. Думаю, мэр Скадовска меня поддержит, там не очень большие глубины и весь ил поднимается и идет на пляжи. Поэтому давайте эти 150 миллионов нам на развитие нашей инфраструктуры, в том числе и на дороги». Позиция городского головы Николаева понятна как минимум самим николаевцам, интересы которых он лоббирует. А где позиция руководителей Херсонщины? Где возражения со стороны нашего губернатора, который присутствовал на этом заседании? И почему «вдруг» господин Сенкевич «подумал», что мэр Скадовска его поддержит? Скадовчане и херсонцы ждут объяснений и денег на развитие!

В Кировограде состоялись общегородское собрание по переименованию города, рассказывают «Новини Кіровоградщини» (Кировоград). Зал собрал более 300 елисаветградцев. На сцене выступали предприниматели, ученые, «АТОвцы» и другие. Было принято открытое обращение к президенту Украины, депутатам Верховной рады, мэру Кировограда, депутатам горсовета и облсовета по поводу возвращения городу названия Елисаветград. «Учитывая то, что 77% членов территориальной городской общины на общегородском опросе выбрали для города название «Елисаветград», просим внести на рассмотрение Верховной рады Украины закон о реализации жителями города Кировограда права на участие в референдуме по переименованию города или урегулировать на законодательном уровне другой способ права общины на выражение своего мнения путем непосредственной демократии», — говорится в обращении.

В Ивано-Франковской области развернута работа по созданию территориальных отрядов самообороны, пишет «Галичина» (Ивано-Франковск). В Тлумачах на базе местного Общества содействия обороне Украины состоялось первое обучение руководителей этих подразделений. Больше всего поразили присутствующих выступления воспитанников местного военно-патриотического клуба «Воин-патриот». Здесь занимаются до двадцати детей. Есть даже четыре девочки, одна из них — восьмиклассница местной общеобразовательной школы Екатерина Кушнирик — продемонстрировала такую ловкость в обращении с оружием, что и военные позавидовали бы. Стройная симпатичная девчонка, вид которой больше ассоциируется с бальными танцами или гимнастикой, за 16 секунд разобрала и собрала автомат Калашникова. Это любимое упражнение Екатерины. «Как только пришла в клуб и увидела автомат, поняла, что это мое», — объяснила свое увлечение девочка журналистам. В связи с формированием сил самообороны в военкоматах введена новая должность — заместителя военного комиссара по территориальной обороне. В каждом районе будет создана рота охраны при военкомате и отдельный отряд обороны. Последний будет заниматься охраной стратегически важных объектов и противодействовать возможным диверсионным группам.

Запорожская область оказалась в лидерах по количеству контрактников, сообщает «Индустриалка» (Запорожье). По словам заместителя областного военного комиссара Юрия Бойко, с начала этого года ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований пополнили 2753 жителя региона. Задача по отбору контрактников выполнена практически на 100%. Наилучшие показатели у Бердянска и Бердянского района, Мелитополя, Шевченковского района Запорожья и Акимовского района Запорожской области. «Задних пасут» Черниговский и Гуляйпольский районы. Ранее запорожский Центр помощи участникам «АТО» признали лучшим на Украине.

Власти Житомира планируют внести петицию о строительстве храма «Памяти погибших в «АТО» на рассмотрение сессии городского совета, информирует «Житомир.info» (Житомир). Настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви Киевского патриархата отец Богдан Бойко рассказал изданию, что поддерживает строительство храма, однако выразил свое мнение относительно построения. «Конечно, этот храм нужно строить, но строить нужно не протестантский. Этот храм должен быть построен таким, чтобы в нем могли похоронить и православных, и римо-католиков, и греко-католиков, и протестантов. Он должен иметь форму нашего украинского стиля, это мое мнение. Если сделать маленькую часовню, то извините, а кто там поместится? Если туда придут 150−200 человек, то надо подумать, как вместить такое количество людей. Насколько я знаю, речь была про часовню, но часовня — это 3 на 4 метра, и кто туда поместится?» — сказал отец Богдан.

«Наша община в Одессе — самая дискриминируемая», — заявил в интервью порталу «Думская» (Одесса) глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. По его словам, униатская община в Одессе чрезвычайно динамичная. «За пять лет моего архипастырского служения это третий мой приезд в Одессу и второй визит в гости к приходу нашего маленького кафедрального, если его можно так назвать, храма св. Андрея Первозванного, — сказал Шевчук. — Нас здесь десятки тысяч, но у нас физически нет места и возможности для того, чтобы собрать всех вместе. Если разговор идет о восприятии нашей общины или об отношении к ней, то я бы сказал, что сегодня на Украине именно в Одессе она самая дискриминируемая. Мы до сих пор не можем добиться права иметь собственный храм. За все годы существования сначала Одесско-Крымского, затем Одесского экзархата никаких сдвигов не произошло. Поэтому я думаю, что ситуация с греко-католиками в Одессе — это лакмусовая бумажка, индикатор того, насколько Одесса может называться «порто-франко» и считать себя действительно открытым городом. Отношения с городской властью в Одессе, по моему мнению, оставляют желать лучшего. Мы всегда своим присутствием стараемся обогатить громаду того или иного города. Уже сегодня, в таких неблагоприятных условиях, в которых мы тут живем, греко-католическая церковь остается очагом интеллектуальной жизни всеукраинского и мирового уровня, центром национального и патриотического воспитания. Наши священники осуществляют капелланскую службу в частности на кораблях украинского флота — к слову, я сегодня посетил флагман нашего украинского флота «Гетман Сагайдачный». Одесса должна уделить больше внимания католической церкви в целом (ибо сегодня здесь есть немало верующих латинского обряда) и греко-католической в частности».

Один из самых уважаемых украинских историков, профессор Ярослав Грицак побеседовал с журналистами портала «ОстроВ» (Донбасс). Сейчас происходит то, о чем мы давно писали, говорит профессор, меняется центр Украины. Центр обретает свой голос, и это меняет общий баланс сил. Центр ближе к Галичине. Сформировалась ось Львов-Киев-Днепр. Вопрос, может ли она продолжиться, на Харьков или на Одессу. Днепропетровск, промышленный город, который имел очень сильную административную и промышленную элиту, отсюда большая роль «днепропетровских» в позднем Советском Союзе и первое десятилетие независимой Украины. Но он не имел значительной интеллектуальной элиты, поэтому и не может формировать идентичности. В этом могла бы важную роль сыграть Одесса, которая имеет очень сильную интеллектуальную составляющую. На Украине сформировалась новая политическая карта. Линии разделения сдвинулись далеко на восток. Раскол Украины проходит где-то между Днепром и Донецком. Но вопрос, где будут Харьков и Одесса. Если говорить о влиянии русской культуры, оно остается сравнительно сильным. В этом отношении Днепропетровск, Одесса, Харьков и Донецк близки друг к другу: в отличие от Львова и Киева, они не пребывают в большой дистанции к русской культуре. Но ситуация сильно меняется, когда речь заходит о «политической цене» этого вопроса: Днепропетровск и Харьков здесь значительно ближе ко Львову и Киеву, чем к Донецку. И только Одесса сохраняет свое положение. То есть имеется больше шансов продолжить ось «Львов-Киев-Днепр» к Харькову, чем к Одессе. Одесситы сделали очень прагматический выбор: они не хотят войны в своем городе. Новое интересное разделение, которое возникает на Украине, разделение между крупными городами и остальной Украиной. То есть Львов, Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск — и остальное население.