Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о проведении в Москве 27 декабря встречи между представителями России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. По его словам, «мы делаем все возможное, чтобы начались переговоры по политическому урегулированию и перемирию по всей Сирии, в ближайшее время эти усилия будут продолжены». Правда, министр не уточнил формат встречи и состав участников. Идеальным вариантом была бы встреча в Москве на уровне глав государств. Возможно, что эта тема обсуждалась во время очередного телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где лидеры государств сделали акцент на необходимости «наращивания совместных усилий» в целях «улучшения гуманитарной обстановки», а также «содействия запуску реального политического процесса в Сирии».

ИА REGNUM

Все это вписывается в логику последних событий в Сирии, хотя необходимо иметь в виду ключевые мотивации России, Тегерана и Анкары. 30 сентября 2015 года в Сирии появились Военно-космические силы России. Это не только изменило ход событий в стране, но и стало фактором наращивания влияния России на Ближнем Востоке. Заметно укрепились и позиции президента Башара Асада, хотя ранее Сирии активную поддержку оказывал Тегеран, действуя в тени. Так фактически сложилась юридически неоформленная коалиция Россия-Сирия-Иран. В тот момент президент Турции Эрдоган риторически восклицал: «Что вообще Россия и Иран делают в Сирии? А что там забыли американские солдаты, которые носят нашивки террористической организации?» И требовал отставки Асада.

Но после вовлечения Турции в борьбу с ИГИЛ (структура, запрещенная в России), отмечает бывший высокопоставленный турецкий дипломат Унал Чевикёз, «Анкара поняла, что существуют гораздо более серьезные задачи, чем отстранение Асада от власти», что «позволило Анкаре улучшить ее отношения с Россией и Ираном — главными сторонниками Асада». По его же словам, Турция не стала бы начинать операцию «Щит Евфрата» без «зеленого света со стороны России». Не случайно и то, что сопровождалось это и сопровождается интенсивностью террористической кампании внутри Турции. Это первое.

Второе: стремление Турции остановить продвижение курдских отрядов стало вести к росту напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, поскольку США обозначают сирийских курдов в качестве своего ключевого союзника в борьбе против ИГИЛ (структура, запрещенная в России). Все попытки президента Эрдогана добиться поддержки в Вашингтона по вопросу создания так называемой буферной зоны вдоль своей границы с Сирией, чтобы помешать сирийским курдам объединить те два района, которые они удерживают, и создать их собственное государство под названием Роджава, не увенчались успехом. Важно обозначить следующий факт: сирийские курды стали брать под свой контроль и территории с преимущественно арабским населением, а сирийская армия, которая прежде относилась к курдам как к нейтральной силе и в некотором смысле как к союзникам, стала наносить удары по позициям курдов. Так объективно начали совпадать интересы Эрдогана и Асада, хотя Дамаск может разыграть в своих интересах курдскую «карту». Отсюда ход Эрдогана в сторону Москвы и Тегерана с расчетом нейтрализовать такую угрозу. И отсюда же впечатление, что Москва, Анкара и Тегеран постепенно собираются вокруг общей или общих позиций с выходом на политическое урегулирование сирийского кризиса.

Как пишет главный редактор арабской редакции DW Райнер Золлих, в сложившейся ситуации США и Европейский союз ничего практически не предпринимают, кроме различных словесных предостережений, созыва конференции, которые инициируют принятие резолюций. По его словам, «именно поэтому исключительный случай Алеппо — еще одно подтверждение несостоятельности сирийской политики Запада». При этом в США существует вакуум власти, образовавшийся после президентских выборов. В Сирии уходящий президент Барак Обама хотел избежать фатальных ошибок, которые совершил в Ираке его предшественник Джордж Буш. Но в результате этой якобы «мирной кампании» Обама и весь Запад на самом деле оказались причастны к сирийской трагедии, что побуждает Россию, Иран и Турцию вступить на путь сотрудничества на сирийском направлении.

«Значение победы в Алеппо очень серьезно, — пишет в этой связи французское издание Le Figaro. — Речь идет о возвращении второго по величине города страны в экономическую, политическую и демографическую систему. «Полезная Сирия» включает в себя длинный коридор из находящихся в руках сирийских властей главных городов страны (Дамаск, Хомс, Хама, Даръа, а теперь еще и Алеппо), а также прибрежную Латакию и Тартус. Ослабленное, как никогда, восстание теперь ограничено провинцией Идлиб на западе, курдскими территориями на севере и пустынями на востоке, где ДАИШ контролирует Эр-Ракку и значительную часть Дайр-эз-Заура». По оценке военных экспертов, исход битвы за Идлиб будет во многом зависеть от позиции соседней Турции. Москва и Дамаск хотели бы, чтобы Анкара закрыла границу с Идлибом. Но согласится ли на это Турция, давно ставшая тыловой базой восстания (или того, что от него еще остается)? «Эрдоган закрыл глаза на Алеппо, но Идлиб является для него значимой картой», — считает издание.

Но дело не только в Сирии. Освобождение Алеппо открывает дорогу для новых широких переговоров по Сирии, частью которых могут стать переговоры Москва-Анкара-Тегеран, когда может решаться судьба не только всей Сирии, но и, возможно, будущее Ближнего и Среднего Востока.