Как установила внутренняя проверка Пентагона, оборонное ведомство США могло бы сэкономить до $125 млрд в течение пяти лет, отказавшись от ненужных трат и неэффективного расходования средств. Однако высокопоставленные чиновники ведомства скрыли доклад, очернили его авторов и продолжили вести дела как прежде. Но закрывать глаза на произошедшее нельзя, поскольку такая практика транжирства снижает обороноспособность США, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для American Conservative.

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Автор отмечает, что на протяжении многих лет командующие вооруженных сил уверяли Конгресс, что секвестр и сокращение оборонных бюджетов привели к ослаблению их способности защищать США. Они утверждали, что боевые подразделения находятся в состоянии низкой боевой готовности из-за малого финансирования.

Два года назад замминистра обороны Роберт Уорк в своей речи в Центре стратегических и международных исследований заявил, что он «работает над нашим аудиторским заявлением, чтобы мы могли доказать Конгрессу и американскому народу, что мы знаем, как мы тратим каждый из их заработанных тяжелым трудом долларов». Тогда он говорил о докладе, который Пентагон скрыл, наложив ограничения на доступ к этим данным. Ведомство даже убрало со своей веб-страницы 77-страничную выжимку доклада, ранее там опубликованную.

Такое поведение стало привычным в Минобороны США, которое на протяжении многих лет отказывалось идти на любые попытки провести реформы, при этом требуя прекратить секвестр. Однако, как показал скрытый доклад, вливание миллиардов долларов в неподотчетную, раздутую структуру лишь делают её менее восприимчивой к критике, а не менее продуктивной. Пентагон не может даже сказать, куда ушла часть выделенных ему средств. Все это вылилось в ослабление способности США проводить боевые операции, тогда как в некоторых ключевых категориях такой гонор и наплевательство к финансовой ответственности склонило чашу весов на сторону потенциальных противников США.

Так, армия США за последние два десятилетия не смогла создать новый класс бронированной техники на замену танкам «Абрамс» 70−80-х годов и боевой машине пехоты «Брэдли». Минобороны закрыло в 2009 году программу Боевых систем будущего, которая к тому моменту уже обошлась бюджету в $20 млрд. Многочисленные программы так и не смогли создать ни одного рабочего прототипа. Остальные рода войск США столкнулись с той же проблемой, когда миллиарды были выброшены на провальные программы.

Русские, подчеркивает автор, не сидели сложа руки. Москва теперь обладает целой серией взаимосвязанных бронированных подвижных средств «Армата». Их новый танк Т-14, по мнению экспертов, сравним с американским танком «Абрамс». ВВС США, в свою очередь, неистово добиваются окончания работ по созданию F-35, несмотря на то, что этот летательный аппарат не прошел испытаний, а его работа сопряжена с большими техническими сложностями, которые могут оказаться непреодолимыми. В то же самое время Китай уже направил в войска истребитель нового поколения, который может представлять угрозу для авиации США.

Вместо того, чтобы сохранять непререкаемое первенство своих вооруженных сил на земле и в воздухе, США все ближе к паритету со своими противниками. Если эти тенденции не остановить, Вашингтон скоро может обнаружить, что его потенциальные противники обогнали его в ключевых областях.

Важнее другое, высокопоставленные чиновники оборонного ведомства и популярные теоретики твердо убеждены, что ни один противник США никогда не разработает новый вид супероружия, схожего по революционности с пулеметом, подводной лодкой или реактивным истребителем. Такое отношение — это игра национальной безопасностью США.

В России, Китае и других странах очень много высокообразованных и творческих умов, и США обманывают себя, если считают, что ни один противник не сможет создать новую технологию, ответить на которую США будет нечем.

Косметические изменения или перетасовка официальных лиц, заинтересованных в сложившейся системе, не приведут к положительным переменам. Для полноценной реформы потребуется выдвижение новых лидеров. Эта группа должна получить поддержку президента, в неё должны входить молодые люди, не имеющие связей с устоявшейся практикой. Она, конечно, не обойдется без опытных гражданских и военных специалистов, а также лидеров делового сообщества, которые знают, как осуществляется разработка технологий и взаимодействие с большими бюрократическими организациями.

Если же не оставить сформировавшуюся за последние 20 лет машину Минобороны, это почти точно приведет к сохранению того неудовлетворительного состояния дел в обозримом будущем. Без реформ качественное преимущество США будет сокращаться, и однажды вооруженные силы США не смогут больше защитить своих граждан в случае возникновения кризиса.