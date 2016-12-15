



Андрей Колеров. Жестяная плоть. 2003

13 декабря 2016 на сайте Совета Безопасности РФ опубликован проект «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 годы». Посетителям сайта любезно предлагается принять участие в ее обсуждении, дополнив конкретными предложениями.

Документ вполне в духе единения россиян — каждый может прочитать в ней то, что хочет, и часто упоминается «общество знаний» с опорой на интернет. Но стратегия развития должна показать сопутствующие угрозы, показать, что великое явление — интернет — имеет много лиц, и не все они добрые. Но авторы постарались избежать страшилок о душителях свободы, и проигнорировали темную сторону силы интернета.

Главная угроза очевидна — ребенок не может оторваться от смартфона, идет превращение индивида в ячейку сети — управляемую незнамо откуда, по неизвестным правилам и с неизвестными целями — зачастую вопреки его собственным интересам, с потерей многих существующих самоидентификаций. К сожалению, в Стратегии о воздействии интернета на человека и на социум — ни слова. Мы катастрофически отстаем в понимании законов интернет-сети, ее воздействия сегодня и в перспективе. Чтобы не бить по хвостам следует дать госзаказ институтам РАН и научным учреждениям спецслужб на программы исследований в этом направлении.

Но минимум, который нужно решить — проблема удаления из интернета материалов противоречащих законодательству РФ.

Сначала такая картинка. На днях в Архангельской городской думе прошел Круглый стол «Безопасный интернет». В нем приняли участие представители министерства образования АО уполномоченного при губернаторе АО по правам ребенка, уполномоченного по правам ребенка при мэре города Архангельска, департамента образования мэрии г. Архангельск, Роскомнадзор, прокуратуры города Архангельска, ВД, Северной государственной медицинской академии, епархиального отдела по работе с молодежью, родительского комитета школы № 3.

Речь шла о группах суицидальной направленности в соцсетях. Замначальника управления полиции УВД по городу Архангельску Игорь Шестаков сообщил — за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 23 факта самоповреждения, в том числе суицидальных попыток (в 2015 — 28), совершенных 21 несовершеннолетним (в 2015 — 26) из них 15 девушками (2015 — 20), 6 юношами (2015 — 6) в возрасте до 14 лет, 1 (2015 — 2) от 14 до 18 — 20 (2015 — 26). Кто стал последним советчиком для ребенка, находящегося в пограничном между жизнью и смертью состоянии? Не сетевой ли разум? Сильное впечатление произвело сообщение Татьяны Низовцевой, заведующей службой психолого-воспитательной работы Северного государственного медицинского университета, об инициативе создания 24-х студенческих отрядов по направлениям социально-психологической поддержки и сбора информации психолого-социального здоровья. Группы, в рамках закона, будут заниматься мониторингом соцсетей на нарушения законодательства РФ по здоровью молодежи. Моральную поддержку получило сообщение депутата городской думы Сергея Пономарева о подключении регионального отделения СТОПНАРОТИК к мониторингу соцсетей на отрытую порнографию.

В итоговый документ «круглого стола» вошли предложения о разработке методической брошюры по противодействию распространению информации суицидальной направленности среди учащихся Архангельска и рекомендация органам власти и правоохранителям работать со СМИ по этой теме. И все.

Прозвучавшее предложение с помощью юристов горсовета разработать поправки в федеральное законодательство и направить их в ГД РФ и областное собрание, а также принять городскую программу мониторинга соцсетей в итоговый документ почему-то не вошли. Организаторы не решились на инициативы в адрес федеральной законодательной власти, хотя примерно 80% проблем, связанных с интернетом, в ее компетенции и только 20% можно решить на уровне правоохранительных органов, регионов и общественности.

Недавно подобный «круглый стол» уже проводился в Архангельском областном собрании депутатов по открытой порнографии в интернете, и становится ясно, что пора собираться по общим проблемам. Нарушения в интернете статей УК РФ 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», 110 «Доведение до самоубийства», 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», и статьи из «пакета Яровой» по миссионерской деятельности и противодействию сектам — общие явления одного порядка, и бороться с ними надо «сжатым кулаком, а не растопыренными пальцами».

Первая проблема — дополнение федерального законодательства современными интернет-реалиями. По порнографии это принятие закона аналогичного 199-ФЗ «О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях противодействия обороту порнографической продукции с использованием несовершеннолетних и (или) среди несовершеннолетних и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в отношении открытой взрослой порнографии — так как ущерб детям одинаков от детской и взрослой открытой порнографии. По суициду это дополнение статьи «Доведение до самоубийства» уточнением ответственности организаторов групп в соцсетях, сайтов и обществ за такую деятельность. Следует разработать общий, в том числе и по правонарушениям в интернете, закон «О профилактике правонарушений», так как нерегулируемые формы борьбы общественности могут подпасть под уголовную статью.

Вторая проблема. Нужно создавать федеральный автоматический фильтр по выявлению и блокировке интернет-контента нарушающего законодательство РФ. Перекладывание фильтрации на семью, что часто слышится от представителей Роскомнадзора или провайдеров, в речах профессионалов является цинизмом — даже государство не представляет всех угроз, а уж оставлять папу и маму ребенка один на один с проблемой нельзя ни в коем случае. Пока федеральные законодатели не решаются фильтровать контент, регионам и правоохранителям нужно создавать «ручные» фильтры и присоединяться к существующим — например Чечня, Камчатская область и Башкирия участвуют в программе автоматического поиска контента по экстремизму в межнациональных отношениях, создателем которой стало Федеральное агентство по делам национальностей РФ. Нет проблемы ввести в программу поиск и других правонарушений. Ульяновская прокуратура выявила и закрыла 40 порносайтов. Надо создавать в медицинских ВУЗах группы волонтеров, занимающихся «вручную» вместе с полицией и Роскомнадзором выявлением опасных здоровью материалов. Региональным и муниципальным властям надо поддержать эти группы грантами. Да, это «черпание решетом», но оно выводит на свет проблемы, обычно не вызывающие тревоги.

Следующая проблема — расширение прав и обязанностей Роскомнадзора, усиление штатами и техническими средствами. Правительству РФ надо дополнить Положение об этой службе обязанностью блокировать не только СМИ, распространяющие информацию нарушающую закон, а весь интернет-контент — страницы соцсетей, видео, аудио, фото материалы.

В правовом государстве нарушение закона надо доказать в суде, нужна экспертиза миллионов (!!!) материалов. Сейчас практически нет ни подготовленных экспертов, нет и понимания, где они должны работать — в правоохранительной системе, в Роскомнадзоре или в независимой экспертной службе. Нужно резкое увеличение числа экспертов, принятие программы их подготовки, решение вопроса, где они будут получать зарплату.

Упор в работе с правонарушителями-пользователями интернета надо делать на профилактику. Почти все они — молодежь, и осуждать подростка по уголовной статье за размещение порнографии — сломать ему жизнь. В оценку работы правоохранительных органов нужно ввести показатели профилактики таких правонарушений, а не только количество уголовных дел. И только рецидив и опасные правонарушения заслуживают уголовного дела. В будущем законе «О профилактике правонарушений» надо также прописать права и обязанности правоохранителей, общественников, учебных и медицинских учреждений, органов региональной и местной власти по профилактике правонарушений в интернете.

Ждать, пока Государственная дума РФ, правительство РФ решатся на такие действия, не следует — общественникам, партиям и депутатам, региональным властям нужно подтолкнуть федералов в правильном направлении. Архангельской областной власти надо разработать проект поправок в федеральные законы и отправить в ГД РФ, предложить правительству РФ расширить полномочия и обязанности Роскомнадзора, обратиться к органам правопорядка активизировать работу с интернетом, разработать региональную программу «Безопасный интернет» и по примеру других регионов войти в существующие программы выявления «нехорошего» контента.

В итоге появится шанс догнать поезд, от которого мы давно отстали, и который увозит наших детей в джунгли свободного интернета, — где водятся не только чудесные произведения искусства и культуры «общества знаний», но и чудовища, способные погубить их или исковеркать им жизнь.