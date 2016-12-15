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Недавняя телефонная беседа избранного президента США Дональда Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь и последовавшая за этим со стороны Трампа критика Китая воодушевили некоторые силы в Тайбэе, но им придется понять, что шаг Трампа приведет к совершенно обратным последствиям, сообщает Global Times.

После провокационных замечаний Трампа в отношении Тайваня часть законодателей из Демократической прогрессивной партии попыталась воспользоваться возможностью, предположив, что Тайбей также не обязан придерживаться политики «одного Китая».

В управлении по делам Тайваня в Государственном совете КНР подчеркнули в ходе пресс-конференции 14 декабря, что объявление независимости Тайваня — это дорога в никуда. И по вопросу независимости Тайваня Китай придерживается жесткой позиции.

Если сепаратисты, которые выступают за независимость Китайской Республики, проанализируют как следует то, что влечет за собой политика разменной монеты, они не будут испытывать такого оптимизма. Подобное развитие событий окажется катастрофой, а не подарком.

Важность политики «одного Китая» в трехсторонних отношениях материкового Китая, Тайваня и США нельзя недооценивать. Эта концепция была на протяжении десятилетий краеугольным камнем мира в Тайваньском проливе. Даже в Белом доме за последние две недели неоднократно подчеркивали, что этого принципа нужно придерживаться, а не делать из него разменную монету в торге с Пекином.

И Пекину есть чем ответить как с экономической, так и с военной точек зрения на тайваньскую карту Трампа. Кроме как в качестве пешки Тайвань не может вмешаться в конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, но Тайбей пострадает значительно в случае столкновения этих крупных стран.

В то же самое время Пекин готов применить все свои экономические инструменты, если власти Тайваня хотят, чтобы из них сделали разменную монету. Остров уже понес экономические потери от падения числа туристов, вызванного обострением отношений после прихода к власти Инвэнь.

13 декабря бывший лидер Тайваня Ма Инцзю заявил, что нужно всесторонне проанализировать отношения Пекина и Тайбея, а также отношения Тайбея и Вашингтона. И эти отношения не могут использоваться друг против друга.