



Польша

Если верить официальной точке зрения, то в польско-украинских отношениях царит благостная тишь и благодать. Ничто их не омрачает, ничто не вызывает никаких вопросов. Следуя в русле этой общей концепции, инцидент 10 декабря в Перемышле с криком «Смерть украинцам!» власти Украины и Польши предпочли не заметить. На самом высоком уровне и те, и другие промолчали. На уровне более низком, хоть и не менее официальном, кто-то сказал: ничего не было, кто-то уточнил — было, но совсем немного. Кто-то другой отличился: может быть, было, но мы ничего не видели и не слышали. Наконец, кто-то из тех, кто поумней и подальновидней, заявил: да, что-то, действительно, было, но оно ни на что не повлияет. А кто-то из тех, кто, наоборот, попроще да попримитивней, добавил: было, но то, что было, это — дело рук Кремля, провокация. В какой-то момент получилось, что все в верхах, вроде бы, остались довольны. Как вдруг спокойное течение процесса взорвала версия из разряда сенсационных. Инцидент на «Марше орлят» — провокация польских украинцев из Союза украинцев Польши. Причем отнюдь не первая и, судя по всему, далеко не последняя, а — очередная. С таким заявлением выступили, выдержав поистине шекспировскую паузу, непосредственные организаторы «Марша» в Перемышле. И от сказанного не получилось сразу отмахнуться, от него как-то повеяло таким правдоподобием, что стало страшно.

Точка зрения, выдвигающая во главу угла тезис о провокации, основывается на ряде деталей, известных организаторам «Марша» и неизвестных широкой публике ни в Украине, ни в Польше. Собранные вместе они складываются в достаточно ясную картину. Так, например, организаторы обратили внимание на то, что после первой информации о том, что в Перемышле кричали: «Смерть украинцам!», — видео, на котором был запечатлен инцидент, появилось в Сети очень, чтобы не сказать «чересчур», быстро и оперативно. Первым местом, где оно (точнее говоря, они, видео не одно, а несколько) было вывешено, стал портал украинцев в Польше «Простір». Подозрительно скорой, по мнению организаторов мероприятия в Перемышле, оказалась реакция на случившееся со стороны украинского посла в Польше А.Дещицы. На одном из видео видно, как после того, как смолкает звук выкрика, участники «Марша» дружно поворачивают головы в сторону здания Союза украинцев, возле которого как раз в этот момент находится основная часть колонны. Вслед за этим из закоулка около здания выходит несколько человек, один из которых держит в руках камеру. Сами организаторы «Марш» на видео не снимали, съемка велась именно в том месте и именно в тот момент, когда прозвучал скандальный выкрик. Человек, крикнувший: «Смерть украинцам!», — не двигался по проезжей части улицы вместе с колонной участников «Марша», а стоял на тротуаре, вплотную к стене здания Союза украинцев.

К этому перечню можно было бы добавить, что скорострельную реакцию посольства Украины и его главы трудно назвать профессиональной. Она последовала еще до выяснения даже самых первых обстоятельств дела. Поневоле возникают подозрения в том, что дипломаты ждали, что инцидент в ходе «Марша орлят» произойдет. И даже, может быть, ждали не крика или не только крика, а чего-то более серьезного и значимого.

Кроме деталей и фактов, есть еще одно обстоятельство, заставляющее отнестись к версии, согласно которой инцидент в Перемышле 10 декабря представляет собой спланированную акцию провокационного характера, со всей серьезностью. Дело в том, что провокация — не просто неотъемлемый атрибут образа жизни и деятельности украинского «майданного» политического класса и гражданского общества, а основа основ этого образа. Союз украинцев Польши — организация не внутриукраинская, а диаспорная, однако, с точки зрения стиля, форм и методов ее работы очень близкая по духу к публике, рассевшейся в Киеве после «майдана». Готовая «ради благих целей» на все, что угодно, включая любые провокации. Очень большую роль в ее деятельности играют личные амбиции ее руководителей. В свете же тенденций и процессов в польско-украинских отношениях последнего времени для этих амбиций наступили далеко не лучшие времена.