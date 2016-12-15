Не чем иным, как безумием, нельзя назвать привычку различных администраций США присоединяться к непродуманным соглашениям по контролю за вооружением, которые никоим образом не способствуют безопасности США, но позволяют главам Белого дома и их советникам чувствовать свое моральное превосходство. Особым безумием стоит считать те случаи, когда правительство США решает присоединиться к соглашению, которое не ратифицируют в Сенате и которое не подписали основные противники Вашингтона, как это стало в случае с кассетными бомбами, пишет Дэн Гор в статье для National Interest.

Головная часть ракеты MGR-1, наполненная контейнерами с зарином

Автор отмечает, что администрация Обамы пошла на большую глупость, приняв решение начать соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам (ККБ), которое вступило в силу в 2008 году. Кассетная бомба представляет собой боеприпас, доставляемый с помощью летательных аппаратов, ракет и артиллерии, который содержит множество меньших по размеру разрывных суббоеприпасов. Они разбрасываются для покрытия большей площади. С их помощью вооруженные силы могут наносить удары по целям, рассредоточенным по достаточно широкой территории, таким как мобильные сухопутные силы, установки ПВО, логистические центры, с использованием минимального количества бомб, снарядов и ракет.

Более того, у кассетных боеприпасов очень высокая эффективность в сравнении с их стоимостью. Суббоеприпасы являются высокотехническим оружием, в них используются современные сенсоры, запалы и взрывчатка, с помощью которых достигаются различные цели. Существуют противотанковые суббоеприпасы, оснащенные зарядами направленного действия и сенсорами, которые обнаруживают и наводят снаряд на бронированную технику. Существуют суббоеприпасы, которые подобны ручным гранатам, они предназначены для поражения пехоты и легкобронированной техники. В современных боеприпасах также могут быть установлены предохранители, которые деактивируют их после определенного времени, чтобы они не представляли угрозы для дружественных сил или мирных жителей.

Кассетные боеприпасы являются не только эффективным оружием войны, но и крайне надежным средством сдерживания. С помощью их меньшая по численности группировка может представлять опасность для превосходящей её силы. Военное подразделение, на которое совершено нападение, может применить кассетный боеприпас, чтобы создать барьер на пути продвижения врага, разорвать критически важные линии коммуникации, а также представлять угрозу для концентриющихся для наступления сил противника. Кассетные боеприпасы могут применяться и вместо противопехотных мин.

Основной аргумент против кассетных боеприпасов заключается в том, что неразорвавшиеся снаряды могут представлять угрозу для мирного населения. Даже если они оснащены функцией дезактивации, некоторая их часть может по-прежнему представлять опасность.

ККБ запрещает применять, разрабатывать, производить, покупать, хранить или передавать такие боеприпасы, она все же не запрещает применять некоторые виды кассетных бомб, в том случае, если они не обладают эффектом поражения больших площадей, а также не представляют опасность неразорвавшихся боеприпасов.

США не являются одним из 107 подписантов ККБ. Официальная политика администрации Обамы состоит в том, что кассетные боеприпасы являются легитимным инструментом войны, они менее разрушительны, чем большие по размеру единичные заряды. При этом утверждается, что у американских суббоеприпасов крайне редко происходит сбой в системе дезактивации неразорвавшихся бомб. У США имеется запас этого оружия, часть которого также идет на экспорт.

Хотя администрация Обамы на словах поддерживает сохранение кассетных бомб, она сделала все возможное, чтобы отобрать их у вооруженных сил США. Руководство страны не пошло на производство новых зарядов, при этом по-прежнему снимает их с вооружения. Вместо них в рамках нынешних и будущих конфликтов вооруженные силы принуждают использовать единичные бомбы и боеголовки. В случае войны с равной по мощи страной из-за этой политики США окажутся в крайне непростой ситуации.

Правда состоит в том, что ККБ является полным провалом. К ней присоединилась только половина всех стран, которые применяют их, а также 17 из 34 — которые производят. Ни одна страна, которую Обама назвал военной угрозой для США, в частности Россия, Китай, Иран и Северная Корея, не являются подписантами ККБ.

Россия применяет усовершенствованные кассетные бомбы, в том числе термобарические боеголовки, в которых используется взрывчатая топливовоздушная смесь, поражающая обширные территории, и другие виды таких боеприпасов. Может ли кто-либо гарантировать, отмечает автор, что в случае войны с НАТО или США Россия не применит эти виды оружия против них? Сама мысль о том, что соблюдение ККБ со стороны США подтолкнет другие страны к подписанию этого соглашения, ошибочна в принципе. По сути, Обама занимается разоружением США перед лицом военной угрозы.

Когда дело касается торговых соглашений, избранный президент США Дональд Трамп открыто заявлял, что такие договоры должны идти на пользу США, а также основываться на принципе справедливой игры. Политики администрации в отношении кассетных боеприпасов нарушают эти принципы, более того, Вашингтон не подписал и не ратифицировал это соглашение.

Это пример одностороннего разоружения, что является безумием. Новому президенту нужно дать вооруженным силам инструменты, которые им требуются для сдерживания конфликтов. Президент Трамп может помочь своим военным, не потратив ни единого цента, объявив, что он отказывается от непродуманной политики его предшественника.