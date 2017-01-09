С момента начала битвы за второй по величине город Ирака Мосул официальные представители Багдада и коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно сообщали о захвате Вооруженными силами Ирака (ВСИ) многочисленных населенных пунктов, окружающих город.

The U.S. Army Операция в иракском Мосуле

Однако при более близком рассмотрении сложившейся ситуации можно сказать, что битва, с точки зрения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), идет лучше ожидаемого, и для этого есть основания, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для National Interest.

Несмотря на оптимистическое заявление премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, отметившего, что боевики не могут противостоять его вооруженным силам, число освобожденных населенных пунктов и территории, захваченные в самом городе, говорят о другом.

В Мосуле проживает около двух миллионов человек. По некоторым данным, группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала битву, обладая не более 10 тыс. боевиков. Если не считать их неумелыми воинами — к чему нет оснований — они, скорее всего, никогда и не планировали предпринимать даже попыток, чтобы удерживать весь город при наступлении коалиции, поэтому быстрый захват десятков деревень не должен никого удивлять. Единственный план, который имел смысл с военной точки зрения, состоял в том, чтобы отходить с боями на ранее организованную линию обороны в глубине города.

С помощью этой схемы боевики смогли бы постепенно обрушивать зону обороны вокруг Мосула, созданную ими за прошедшие два года, нанося как можно более значительный урон наступающим силам. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет сражаться с ВСИ, но не вступать в решающие схватки. Благодаря этому у боевиков будет возможность отступать на следующую линую обороны. Этот процесс обрушения будет продолжаться до тех пор, пока они не дойдут до последней линии, за которую нельзя отступать. Она, по всей видимости, находится на восточной стороне реки Тигр. Как показывает анализ их нынешних действий, боевики со временем оставят западную часть города и окажут сопротивление на его восточной стороне.

Эта конечная линия, скорее всего, будет представлять собой очень малую часть восточного Мосула. Её руководство радикалов считает наиболее подходящей для обороны. Боевики, без сомнения, уже создали сложную систему туннелей внутри отдельных зданий, а также между различными укреплёнными позициями. Если у радикалов есть решимость стоять до конца, они будут биться за каждую улицу, каждый дом и, возможно, за каждую комнату стратегически важных зданий. Основной целью будет нанесение как можно большего ущерба нападавшим, чтобы лишить их сил и поддержки общественности.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, поняли, что воли ВСИ может оказаться недостаточно для доведения кровопролитной битвы до конца. Они также могут надеяться, что неестественная коалиция, собранная против них, не сможет устоять в случае затягивания операции на месяцы. Есть также по меньшей мере возможность того, что если группировка продержится в течение некоторого времени, тогда её статус в мире окрепнет благодаря тому, что она устояла против превосходящих сил противника. В результате этого к ней могут присоединиться новые новобранцы. Несмотря на то, что на стороне коалиции подавляющее преимущество, исход битвы еще не предрешен.

ВСИ, суннитские вооруженные формирования, курдские отряды пешмерга, Силы народной мобилизации Ирака и западные военные вместе намного сильнее боевиков. Коалиция вооружена минометами, тяжелой артиллерией, спутниковой разведкой, танками и авиацией. Более того, у союзников Багдада почти неограниченный логистический потенциал отправки пополнения, медицинских центров с квалифицированными врачами, а также любого оружия и боеприпасов, какое только нужно.

У ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет ничего из этого, однако группировка обладает преимуществом лучшего знания территории, она на протяжении многих месяцев готовила оборонные позиции, а также готова пойти на любые жертвы для защиты своих идеалов. И сейчас, через семь недель после начала операции, все признаки указывают на то, что преимущество на стороне радикалов, а не коалиции.

В западных СМИ почти не сообщается, отмечает автор, о докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) от 1 декабря, в котором указывалось, что в ноябре вооруженные силы Ирака понесли крайне значительные потери в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным организации, погибло почти две тысячи военнослужащих Ирака, 450 ранены, число погибших мирных жителей составило 926 человек. Автор доклада, специальный представитель ООН Ян Кубиш назвал представленные данные «вопиющими».

Если сведения ООН верны, Багдаду стоит обеспокоиться. Если ВСИ уже понесли такие потери, чего же ожидать, когда начнется действительно тяжелая часть боев? Сколько еще будет сохраняться общественная поддержка действий правительства, если продвижение войск завязнет? И если ВСИ не смогут добиться победы, будет ли командование вынуждено направить шиитские подразделения? Все это означает непростую ситуацию, в которой оказалось правительство Абади.

Но ситуация непростая и для США. Что будет делать администрация Трампа, если бои в городе увязнут по примеру Алеппо? Если к борьбе присоединятся шиитские подразделения, что приведет к столкновению между ними и суннитскими формированиями, на чьей стороне будет Вашингтон? Автор отмечает, что еще в сентябре он предупреждал о том, что после выдавливания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула может начаться гражданская война, однако она может начаться и сейчас, если коалиция не сможет подавить боевиков в кратчайшие сроки.

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США все глубже погрязают в сложном конфликте в Ираке и Сирии, и все сложнее становится ожидать хоть какого-то положительного результата. После прихода в Белый дом Дональд Трамп может обнаружить, что в наследство ему достались войны в Ираке и Сирии, и если ситуация не изменится в скором времени, ему, возможно, придется принимать крайне непростые решения.