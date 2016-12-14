



Redstate.com Рекс Тиллерсон

Было около трех часов утра, когда в Сане, столице Йемена — обедневшей, разоренной войной стране на оконечности Аравийского полуострова — зазвонил телефон. Несколькими часами ранее Рекс Тиллерсон, тогда еще молодой, подающий надежды менеджер Exxon, только что завершил трехдневный раунд напряженных переговоров и заключил соглашение с йеменским правительством — соглашение, которое бы коренным образом изменило страну на долгие годы. Измученный, он пошел спать около полуночи, мечтая о том, как в шесть утра он сядет в быстрый самолет и тот привезет его домой в Техас.

Звонил телефон. Это был премьер-министр, он немедленно хотел видеть Тиллерсона. Когда тот прибыл в кабинет чиновника через полчаса, причина звонка прояснилась: Йемен хотел новых условий и был готов занять жесткую позицию.

Но Тиллерсон твердо стоял на своем, и йеменцам пришлось подчиниться. Премьер-министр попытался «переторговать» условия, но Рекс сказал «нет». Это стало серьезным испытанием для Тиллерсона и «генеральным прогоном» его дипломатических навыков, которые он отшлифует в последующие годы. «Рекс может сказать нет и сделать это таким образом (вовсе не оскорбительным), не создавая при этом ненужных телодвижений», — говорит его сотрудник. «Ведь правительство Йемена не собирается уходить в отставку. И нам нужно иметь с ними дело и дальше».

Это история, которая помогает объяснить, почему Трамп выбрал именно Тиллерсона (ловкача, жесткого техасца, которого и друзья, и враги считают талантливым практиком искусства сделки) своим топ-дипломатом.

Некоторые находят выбор странным: Тиллерсон не сформулировал ни одной «великой» теории в мировых делах, а его скудные публичные комментарии по внешней политике США были сосредоточены на том, что он знает лучше всего, — на энергии. Критики выражают тревогу по поводу его «теплых отношений» с Россией, отсутствия опыта работы в правительстве и потенциального недовольства мира «нефтяником — лицом Америки». «Я сопротивлялся желанию выпить в 7 часов утра, когда прочитал эту новость», — сказал один из сотрудников Госдепартамента.

Но интервью с ближайшими соратниками и изучение его работы на Exxon показывают, что это прагматик, чьи взгляды соответствуют господствующим тенденциям американской внешней политики. А то, что Тиллерсону может не хватать традиционной дипломатической подготовки, — это, как говорят его сторонники, он с лихвой восполнил за годы препирательств с непокорными и коррумпированными иностранными режимами.

Став генеральным директором Exxon в 2006 году и до того, будучи главой международного подразделения нефтяного гиганта, Тиллерсон руководил операциями в 200 странах, вступая в контакт с чередой одиозных и неоднозначных «силачей»: из России — с Владимиром Путиным, Уго Чавесом из Венесуэлы, Идрисом Деби из Чада и Али Абдаллой Салехом из Йемена.

Этот опыт, по мнению его друзей и союзников, «делает его идеальным вариантом для взаимодействия с некоторыми из самых сложных людей в мире». «Господь не наделил нефтью все свободолюбивые демократии по всему миру», — сказал 13 декабря глава будущей администрации Белого дома Рейнс Прибус.

«Есть куча стран по всему миру, которые не особо хороши», — сказал Рэй Л. Хант, исполнительный председатель Hunt Consolidated Inc, давний друг и деловой партнер Тиллерсона. — И я думаю, нет никого лучше, чем Рекс, который сможет управлять отношениями с этими странами от имени Соединенных Штатов».

Объявляя о своем выборе 13 декабря, Трамп описал назначение Тиллерсона как «возврат к дипломатии времен великих держав». Его «задача будет состоять в том, чтобы содействовать региональной стабильности и сосредоточиться на основных интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, укрепить наши союзы, преследуя общие национальные интересы и повышая силу и суверенитет Соединенных Штатов».

Номинация шла в комплекте с одобрением кандидатуры Тиллерсона — Бобом Гейтсом, Кондолизой Райс и Стивеном Хэдли — трио тяжеловесов эпохи Джорджа Буша, которые представляют реалистическое крыло Республиканской партии. Их консалтинговая фирма RiceHadleyGates выполняла заказы для Exxon. Тиллерсона поддерживает также бывший вице-президент Дик Чейни — доверенное лицо бывшего главы Exxon Ли Реймонда и заклятый враг реалистов.

Тиллерсона, друга специалиста по заключению сделок Джеймса Бейкера, также считают агрессивным, но тертым переговорщиком — из породы «великих комбинаторов», которым считает себя и сам Трамп. «Он безжалостен», — сказал бывший дипломат, который имел с ним дело. «Но не такой, как Реймонд. Этот парень чертовски безжалостен».

Наряду с Йеменом, Тиллерсон вел переговоры от имени Exxon и в России, где приобрел понимание того, как действовать в сложных условиях за рубежом — когда применять давление, а когда включить обаяние. «Ранние задания, когда я начинал работать на международном уровне, и те вещи, которые я узнал, сослужили мне хорошую службу», — говорил он в интервью еще в 2007 году.

«Наблюдать за Рексом на этих переговорах было одно удовольствие, потому что он может быть жестким, как гвоздь», — говорит сотрудник Тиллерсона. «После этого в самолете он подойдет и снова сядет рядом с людьми, с которыми он вел переговоры, и поговорит немного, как если бы они были друзьями».

Но связи Тиллерсона с Россией, тесный контакт с Путиным уже вызвали волну негодования демократов и республиканцев-ястребов, что не предвещает легкой процедуры подтверждения его кандидатуры в Сенате.

«Я не согласен с тем, что он делает. Я не согласен с тем, что делают многие лидеры. Но он понимает, что я бизнесмен», — сказал Рекс Тиллерсон о президенте Владимире Путине в феврале 2016-го.

«Немного странно в разгар бойни в Алеппо выдвигать в качестве государственного секретаря обладателя российского ордена Дружбы», — говорит редактор Weekly Standard Уильям Кристол.

Тиллерсон вел переговоры лично с В. Путиным по поводу рискованного нефтяного проекта на Дальнем Востоке «Сахалин-I». В своей книге «Частная империя» журналист Стив Колл цитирует неназванный источник из Exxon, который говорит, что кремлевский лидер «был поставлен в тупик», когда Тиллерсон потребовал, чтобы сделка вошла в силу в полном соответствии с российским законодательством, а не в качестве приказа президента. Перед заключительным раундом переговоров с Путиным Тиллерсон репетировал — его коллега «играл» российского президента.

Бывший сотрудник Госдепартамента, который знает Тиллерсона, оспаривает идею о том, что он будет слишком близок к Путину. «Они не приятели по дзюдо», — говорит этот человек.

Его друзья выразили несогласие по поводу того, что Тиллерсон «не особо заинтересован в продвижении американских ценностей за рубежом», указывая на его пожизненную преданность ассоциации скаутов «Eagle scouts» — как доказательство его базовых принципов. «Чувство долга, лояльность, верность, преданность — в нем все это есть», — говорит его друг. «Это значит для него больше, чем что-либо».

Другие называют его интерес к глобальным проблемам скорее поверхностным, оспаривая мнение, что он мог бы использовать устаревшие принципы «реалполитики». «Я не думаю, что он смотрит на мир как на большой бильярдный стол», — сказал один из его сотрудников.

Во всяком случае, Тиллерсон скептично относится к авторитарным лидерам — таким, как Путин, чей эксцентричный темперамент и преследование политических соперников — нефтяной магнат Михаил Ходорковский — напугали руководителей компании Exxon. Но у него ограниченный опыт, и, возможно, он не приспособлен для обработки сложных политических ситуаций, с которыми может столкнуться в Госдепе.

«Его понимание политической экономии в бедных странах было довольно ограниченным», — пишет журналист Стивен Колл в разделе, посвященном Нигерии. Недостаток, который он приписывает Тиллерсону, состоит в том, что тот никогда не жил за границей в течение длительного периода. Но Колл, раскритиковавший выбор Трампа в журнале New Yorker, считает ошибкой Тиллерсона и то, что его компания Exxon стала непопулярной в дельте реки Нигер — в стране, где повстанческие группы представляли постоянную угрозу для деятельности нефтяной компании.

Случалось, что Тиллерсон доходил и до ручки, когда динамика власти была не в его пользу. Особенно во время непростых переговоров, описанных в 2008 Госдепартаментом, результаты которых опубликованы на WikiLeaks. Он торговался с правительством Казахстана по поводу доли Exxon в месторождении Кашаган. Тиллерсон настаивал на выплате «рыночной цены» за нефть, но правительство Казахстана требовало скидку.

«ExxonMobil заявила, что генеральный директор Рекс Тиллерсон решил придерживаться жесткой линии по этому вопросу», — говорится в отчете. Но он не продержался долго: «ExxonMobil, очевидно, решила, что риск быть выдворенной из Казахстана не стоит еще одного аргумента о рыночной стоимости Кашаганского пакета».

Мировоззрение Тиллерсона трудно оценить, учитывая то, как мало он говорил о ключевых вопросах внешней политики. «Он не человек идеологии», — сказал Джон Хамр из Центра стратегических и международных исследований, который провел более 100 часов, обсуждая внешнюю политику с Тиллерсоном — членом правления в течение последних 11 лет. «Рекс — инженер, поэтому он привносит точность инженера в размышления о масштабах проблемы. Он хочет понимать всех игроков, все факторы».

Другой друг поведал историю о том, как в течение трех недель — между работой в Йемене и его новой должностью в России — Тиллерсон провел свой отпуск в Библиотеке Конгресса, где прочитал все, что только мог, о русской истории и политике.

После его номинации на пост СМИ сосредоточились на отношениях будущего госсека с Россией. Но он может также иметь самое непосредственное влияние на восстановление равновесия на Ближнем Востоке, где сунниты (большинство стран в Персидском заливе) были раздражены благосклонностью Обамы к шиитскому Ирану. В компании Exxon Тиллерсон имел опыт взаимодействия с богатыми нефтью суннитскими монархиями, и дипломаты в регионе ожидают, что администрация Трампа быстро заработает на укреплении этих отношений. «Я думаю, что это будет иметь высокий приоритет», — сказал человек из окружения будущего госсекретаря.

Тиллерсон занимал позиции, которые резко расходятся с предвыборной риторикой Трампа. В 2007 году он высказался в пользу свободной торговли, поскольку рассматривал это как часть концепции компании ExxonMobil, во время выступления в Совете по международным отношениям. «Не так важно, что энергия произведена в Америке. Важно просто сделать это там, где это наиболее выгодно с экономической точки зрения», — говорил он.

Пять лет спустя в другой своей речи в Совете он дал высокую оценку энергетической политике Канады, потому что «они позволяют рынкам работать, допускают участие в свободных рынках, разрешают свободную торговлю». Безопасность Америки, утверждал он, зависит от наличия надежных источников энергии со всего мира — везде, где они могли бы быть найдены.

«Если вам не нравятся люди, у которых вы ее покупаете, это другой вопрос. Это совсем другой вопрос», — сказал он. Тиллерсон также намекнул на некоторый скептицизм по поводу так называемой резкой «смены стратегии» — «поворота в Азию» администрацией Обамы, подразумевающего, что утомленным войной Соединенным Штатам пришлось сократить свое присутствие на Ближнем Востоке.

«Так что, если США скажут: ну, теперь мы можем перераспределить эти оборонные ресурсы в другие страны мира, вопрос, который вы должны сами себе задать: тогда кто придет в этот вакуум? И скорее всего, это будет большая страна-потребитель, которая собирается войти в него», — сказал Тиллерсон.

«Вы имеете в виду Китай?» — спросил журналист.

«Ну именно он и есть большая страна-потребитель», — ответил он смеясь.

В общем и целом, Тиллерсон попадает под огонь критики не только из-за дружбы с президентом России Владимиром Путиным, отсутствия дипломатического опыта, но также из-за того, что он корпоративная шишка и защищает ископаемые виды топлива, даже несмотря на угрозу глобального потепления. Тиллерсон может столкнуться с критикой и с тыла — со стороны консерваторов, чья поддержка имеет решающее значение для утверждения его неожиданной кандидатуры.

Причина двоякая: в то время пока Тиллерсон возглавлял бойскаутов Америки (с 2010 по 2012 год), он помог убедить организацию признать геев, а его ExxonMobil, помимо признания геев-сотрудников, еще и помогает организации Planned Parenthood, которая предоставляет услуги по проведению абортов — это и стало главным объектом недовольства христианских консерваторов.

Тиллерсон «может стать самым большим союзником либералов в кабинете — он за аборты и LGBT-повестку… Дональд Трамп назначит человека, который не только открыл дверь бойскаутам-геям, но чья компания непосредственно помогает Planned Parenthood — звучит это, мягко говоря, не обнадеживающе», — пишет Тони Перкинс, глава консервативной христианской лоббистской группы-организации «Совет семьи».

По материалам Politico и Washington Post.