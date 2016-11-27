



Kpcdn.net Итуруп, Кунашир и Шикотан с конца XVIII века входили в состав Камчатского уезда Охотской области Иркутского наместничества Российской Империи

Опубликованное сегодня заявление генерального секретаря Совета безопасности Японии Сётаро Яти лишь подтверждает существующую в нашей стране озабоченность по поводу военного использования острова Шикотан и гряды Хабомаи в случае их передачи по условиям Советско-японской Совместной декларации 1956 года. Как известно, возможность реанимации сделанного 60 лет назад в этом документе обещания тогдашнего лидера СССР Никиты Хрущева не исключает и президент РФ Владимир Путин. Но при этом почему-то ни президент Путин, ни министр иностранных дел Сергей Лавров не акцентируют внимание на том, что это обещание Хрущева по его же распоряжению было фактически дезавуировано, и поставлено новое условие о том, что к вопросу о Шикотане и Хабомаи можно будет вернуться только после вывода с территории Японии всех иностранных баз.

Как известно, за прошедшие десятилетия американские базы в Японии не только не были выведены, но неизмеримо усилились. За эти же годы произошло возрождение, вопреки запрету конституции страны, вооруженных сил Японии, которые стали в ряд наиболее технически оснащенных армий мира. Так что, если уж следовать «хрущевскому компромиссу», то не выборочно, а полностью, с учетом памятной записки советского правительства от 27 января 1960 года. В ней японское правительство было поставлено в известность о невозможности при складывавшемся новом положении передачи указанных островов Японии, ибо в результате такой передачи «была бы расширена территория, используемая иностранными войсками».

О том, что это так и на сегодняшний день, честно заявил источник в японском правительстве: «При установлении на островах японского суверенитета они автоматически начинают подпадать под Договор о гарантиях безопасности между США и Японией».

Не приходится говорить, что такая констатация ослабит позиции сторонников «хрущевского компромисса» и усилит доводы и аргументы тех, кто считает, что мирный договор с Японией не может быть заключен ценой сдачи суверенных российских территорий.