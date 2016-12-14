Несмотря на успехи России в области перевооружения, законченного только частично, которые стали очевидны в Сирии, президенту России Владимиру Путину, в прошлом сотруднику КГБ, больше по душе секретные операции, нежели открытое поигрывание мускулами, из-за чего он любит прибегать к тактике «гибридной войны», сбивающей Запад с толку. Таким образом, пришло время отплатить России той же монетой и начать гибридную войну против самого Кремля, пишет Макс Бут в статье для Foreign Policy.

PIRO4D Шахматы

Автор отмечает, что выбранная Москвой тактика является «почти неприкрытой агрессией», но руководство России тщательно избегает пересечения «красных черт». Не только «действия» России на Украине и «аннексия» Крыма застали Запад врасплох, но и политическая кампания Москвы по подрыву антироссийских режимов и замене их более сговорчивыми.

Самой крупной, по мнению автора, такой попыткой стал взлом переписки Национального комитета Демократической партии США и других демократов, целью которого было поддержать кандидата Трампа. В результате в администрации оказался самый пророссийский политик со времен правления Рузвельта. Помогли Кремлю и «интернет-тролли», размещавшие сообщения против Клинтон и в поддержку Трампа.

Возможно, что вмешательство России и не стало решающим фактором — в этом автор предлагает винить директора ФБР Джеймса Коми, — в выборах, где все решили 100 тыс. голосов в трех штатах, говорить о чем-то наверняка сложно. Россия все же может получить свой «гонорар», если со страны будут сняты санкции. И вероятность такого развития событий будет очень велика, если исполнительный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон станет главой Государственного департамента США.

Но на США подрывная кампания Путина, подчеркивает автор, не останавливается. Москва на протяжении многих лет поддерживает по всему ЕС крайне правые и крайне левые партии, которые объединяет взаимное презрение к Евросоюзу и НАТО — двум институтам, которые не дают Путину, как считает автор, восстановить Российскую империю или по меньшей мере российскую сферу влияния в Восточной Европе.

Россия поддерживала лидера правой партии Франции «Национальный фронт», слила, по всей видимости, огромное число документов немецких спецслужб на сайт WikiLeaks. А в Черногории попыталась провести политическую кампанию против прозападного правительства премьер-министра Мило Джукановича. Когда же кампания не сработала, Москва, по всем признакам, решила осуществить государственный переворот с использованием сербов, близких к Кремлю.

Неудивительно поэтому, что глава британской службы МИ6 Алекс Янгер предупредил о том, что враждебные державы, такие как Россия, используют «самые различные средства, в которые входят кибератаки, пропаганда или подрыв демократического процесса». Все это, по словам Янгера, «представляет фундаментальную угрозу для суверенитета» Запада.

Легко, тем не менее, осуждать Россию за её вмешательство, только непонятно, что с этим делать, добавляет автор. По его мнению, первым шагом должны стать документирование и обличение махинаций Кремля, именно поэтому важно провести расследование участия России в выборах в США. Но просто обличить Россию будет недостаточно и даже контрпродуктивно, поскольку такой шаг лишь закрепит за Россией ореол тонкого манипулятора.

Спектр возможных ответных мер может быть широким. В него могут входить санкции, а также симметричные шаги. Руководство России любит сливать переписки официальных лиц западных стран, можно отплатить России той же монетой и слить переписку официальных лиц России, а также опубликовать информацию о счетах в западных банках. Последнее может привести к заморозке этих счетов, что ударит по карману российских чиновников.

Помимо этого, Запад вообще и США в частности должны понять, как им вести свою политическую войну. Автор указывает, что этим США занимались в начале холодной войны, когда ЦРУ помогало антикоммунистическим силам победить на выборах от Италии до Филиппин, а также финансировали радио «Свобода», журнал Encounter и других в борьбе «за умы и сердца». Сегодня Россия, Иран, Китай и другие «закрытые» общества очень уязвимы для выступления диссидентов, дискредитации элит, а также доступа простых людей к «точной и нецензурированной информации».

США, заключает автор, нужно освежить свои навыки ведения политической войны. Россия показала себя мастером ведения этой игры, в которой так же искусно участвуют Иран и террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США не могут себе позволить заявлений, что эта игра ниже их достоинства, поскольку на кону будущее демократии.