Приватизация

Информагентство «Украинские новости» со ссылкой на сотрудников Минюста Украины сообщает о неожиданных объектах, выставляемых на приватизацию. Заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов рассказал журналистам о том, что в декабре министерство готовится объявить инвестиционный конкурс по продаже Лукьяновского СИЗО в Киеве (здание построено в 1862 году и с того времени непрерывно функционирует как тюрьма). Победитель конкурса будет обязан построить новое СИЗО в посёлке Коцюбинское (Киевская область).

После критики, с которой обрушился на Фонд государственного имущества премьер-министр Владимир Гройсман (глава правительства был недоволен вторым за год срывом приватизационного конкурса по Одесскому припортовому заводу), на Украине задумались о создании новых органов, в задачи которых будет входить управление государственной собственностью. Об этом на пресс-конференции заявил член Стратегической группы советников по поддержке реформ Андрей Бойцун. «Две вещи, которые государство может сделать со своей собственностью: продать — приватизация, и управлять… В каждом случае мы предлагаем создать новый институт», — отметил он.

Тем временем ФГИ, пока его ещё не ликвидировали, планирует выставить на продажу три государственных актива: «Государственная акционерная компания «Украинские полиметаллы», ПАО «Аграрный фонд» и ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация». Последние две входят в сферу ответственности Минагрополитики. В частности, ГПЗКУ последние годы входила в тройку крупнейших экспортёров зерна (3,07 млн тонн в 2015—2016 м.г.). «Украинские полиметаллы» создавалась как компания по разработке месторождений янтаря, титанового и циркониевого сырья, вложения полученной прибыли в алмазо‑ и золотодобычу. Однако если ГПЗКУ может быть продана, даже несмотря на кредитные обязательства перед китайской стороной (в августе глава Минагрополитики Тарас Кутовой указывал на это как на обстоятельство, мешающее приватизации компании, но почти все кредитные средства лежат на депозитах в украинских банках, их можно вернуть), то «Украинские полиметаллы» давно уже существуют скорее на бумаге. Компанию уже дважды (2004 и 2007 гг.) собирались ликвидировать именно из-за отсутствия экономического смысла её существования.

Что же касается ГПЗКУ и «Аграрного фонда», то заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк на пресс-конференции заявил, что главная сложность аграрной приватизации — неупорядоченное оформление прав на землю. Советник юридической компании Eterna Law Максим Услистый добавляет, что приватизация активов АПК происходит по законам середины 90-х годов, которые давно устарели. Об этом эксперт пишет в своем материале для AgroPortal.

Возможно, форсированно отправлять на продажу другие активы как раз и не стоило. Экс-глава ФГИ Андрей Бондарь в комментарии ТСН так оценил результаты работы Фонда: «Это указывает, что наше имущество ничего не стоит — и желающих на него нет. И перед тем, как делать громкие заявления, организовывать конкурс, — надо было хорошо подумать».

К слову, за прошедшие дни выяснились подробности фиаско с ОПЗ. Оказывается, ФГИ слишком поздно предоставил потенциальным участникам конфиденциальную информацию относительно финансового состояния — всего за девять дней до окончательной даты подачи заявлений. Поэтому ни один из участников не решился на предложенную авантюру: купить завод, не понимая, стоит ли он хоть что-нибудь.

«Украинский Фонд Державного Майна [государственного имущества — Ред,] так управляет заводами, что потом никто не готов их купить. Даже украинские олигархи, оманские принцы или карпатские миллиардеры. Это надо уметь», — комментирует деятельность Фонда специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в своей колонке для site.ua. Для решения проблемы он советует украинским властям поступить так же, как в своё время сделала Румыния: передать государственные активы в управление какому-нибудь инвестиционному фонду. Правда, сегодня делать это уже поздно.

МВФ

S&P распространило заявление, в котором говорится, что рейтинговое агентство ожидает получение Украиной очередного транша от МВФ не ранее первой половины 2017 года. В том случае, если «…правительство продолжит выполнение условий программы МВФ и будет поддерживать отношения с партнерами». В НБУ более оптимистичны и ожидают денег от фонда в январе-феврале. Об этом рассказала глава банка Валерия Гонтарева. Дело в том, что в Нацбанке отвечают исключительно за свой сектор. От НБУ МВФ требует рекапитализации банковской системы. Представители Нацбанка, в свою очередь, утверждают, что на начало 2017 года требованиям МВФ будут соответствовать 40 банков, на которые приходится 96% банковской системы Украины. Однако Сергей Фурса в эфире радио «Голос столицы» заявил, что к Нацбанку есть ещё одно требование: национализировать «Приватбанк» Игоря Коломойского. Без этого транша ждать не стоит.

В целом же Национальный банк Украины ожидает финансирования со стороны фонда в размере около 9,7 млрд долларов в течение следующих двух лет. В ведомстве отмечают, что продолжение сотрудничества с МВФ также откроет путь к получению значительных объемов финансирования от других кредиторов, а вот в противном случае Украина столкнется с риском недополучения финансирования. «Во-первых, частному сектору будет сложно привлечь финансирование на внешних долговых рынках. Во-вторых, даже если Украина найдет необходимый ресурс, процентная ставка по нему будет значительно выше той, которую мы платим за финансирование международными финансовыми организациями. Обслуживание долга существенно вырастет и увеличит нагрузку на бюджет», — отмечают в НБУ.

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк, наоборот, считает, что как минимум в первый квартал Украине рассчитывать не на что: «Поступление очередного транша от МВФ в Украину в следующем году маловероятно. Поэтому сомневаюсь, что в январе поступит очередной транш МВФ. Ведь на Западе будут рождественские каникулы. Кроме того, отчет миссии МВФ, которая в ноябре покинула Украину, был отрицательный. А чтобы получить новый транш, нужно вновь согласовывать меморандум. Думаю, миссия не будет принимать решений по поводу очередного транша в ближайшие три месяца».

Экс-замглавы НБУ Сергей Яременко в комментарии для «Голос.UA» отметил, что в ряде случаев МВФ мог бы разделить ответственность с украинским руководством: «МВФ ввёл нам «плавающий» курс, а теперь сам не знает, как из этой ситуации выбраться. Ведь скачки курса также задевают и его интересы. Мы обвалили всю экономику и банковскую систему. Но, в то же время, обвалили и наши внешние кредитные обязательства, которые нужно выполнять. У нас экономика не выросла в три раза, в необходимой степени не повысились поступления в бюджет, увеличившись только за счет акцизов, которые взимаются на таможне, из-за роста курса. Что и легло дополнительным грузом на потребителей, мы стали платить огромные суммы за импортируемые товары… Наша переходная экономика загнана в угол ввиду бредовой идеи какого-то «мыслителя» из МВФ, решившего, что в Украине это пора применять. Им хочется, чтобы везде был рыночный курс. Вот такое и получилось. Левая рука не знала, что делает правая. В МВФ тоже. У них нет согласованности, идеология довлеет над реальностью».

Валюта

По состоянию на 13 декабря основные валюты продолжили дорожать относительно гривны, что для предновогоднего периода вообще-то нехарактерно. Доллар с 6 декабря прибавил ещё 0,05 грн (26,17 грн./долл.),. Евро пока не превзошёл результат прошлой недели и подешевел на 0,21 грн (до 27,73 грн./евро), однако это связано с коррекцией курсов доллар/евро. А вот российский рубль после новостей о грядущем ограничении добычи нефти как странами ОПЕК, так и не входящими в эту организациями, практический ушёл в стратосферу — +0,16 грн (до 0,424 грн/руб). Это очень много для рубля, коррекция курса которого на валютном рынке Украины обычно измеряется не копейками, а десятыми долями копейки.

Межбанковские курсы пока что практически не изменились с прошлой недели: 26,09−26,13 грн./долл. (+0,01 грн.). А вот на чёрном рынке доллар пока продолжает дешеветь: 26,92−26,98 грн./долл (-0,07−0,08 грн с прошлой недели). Вероятно, это связано с тем, что в ноябре спрос населения на американскую валюту снизился. Только по официальным данным предложение превысило спрос на 21 млн долл.

Старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин пояснил причины текущих колебаний на валютном рынке: «Американская валюта после президентских выборов в США укрепилась против мировых валют более чем на 3%. Фактически валюты стран - импортеров украинской продукции ослабли, особенно евро. Также уже завтра Центробанк США с более чем 90%-ной вероятностью огласит решение по повышению учетной ставки, и, если дальнейшие шаги будут достаточно агрессивными, доллар сохранит позитивную динамику. Девальвация мировых валют, при неизменности курса гривни, будет ограничивать покупательную способность стран-импортеров и ослаблять украинский экспорт… в зоне 26,3 гривны регулятору будет проще поддерживать баланс рынка при меньших затратах резервов. В целом по итогам года ожидаем курс в диапазоне 26,5−27,5 грн за доллар».

Бензин

Курс доллара растёт, стоимость нефти также повышается, а вместе с ними растут и цены на АЗС Украины. Согласно мониторингу портала minfin.com.ua, на 13 декабря средняя стоимость топлива на заправках Украины такова: А-95 с прошлой недели прибавил 0,09 грн к прежней цене (23,17 грн/л), А-92 подорожал на 0,07 грн (22,41 грн/л), дизельное топливо также подорожало на 0,07 грн (20,66 грн./л). В Консалтинговой группе «А-95» указывают, что розница корректируется вслед за оптом: «Дизтопливо выросло на 200 грн/тонна, до 20 200 грн/тонна. Бензин А-92 подорожал на 150 грн/тонна, до 23 300 грн/тонна. А-95 подскочил сразу на 500 грн/тонна, вернувшись на уровень 25 000 грн/тонна».

Директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев предупреждает, что в ближайшее время топливо может прибавить к текущей стоимости ещё примерно гривну: «Поскольку нефтяные котировки привязаны к котировке с нефтепродуктами, а Украина завозит около 80% нефтепродуктов из Европы, то понятно, что на границе нефтепродукты подорожают в течение нескольких недель. И каждый 1% подорожания на границе — это около 10 копеек потенциального роста цен на бензин и дизельное топливо. В течение последних двух недель нефтепродукты, я подчеркиваю не нефть, так как нефтяные котировки являются исключительно спекулятивными, а именно нефтепродукты подорожали примерно на 10% — это означает, что у нас сформировались экономические основания для роста стоимости бензина и дизельного топлива в рознице где-то на гривну», — объяснил эксперт ситуацию на рынке для портала УНН.

Согласно данным Государственной фискальной службы, тенденция сокращения импорта бензина сохраняется. В январе - ноябре Украина закупила топлива на 2,9 млрд долл, что на 18,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, с другой стороны, фиксируется увеличение импорта сырой нефти и газоконденсата — на 150 млн долл, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году (поставщики — Казахстан и Румыния). Эксперты не первый год говорят о том, что Украине пора восстановить нефтепереработку и производство собственного топлива. И вот, похоже, это начинает происходить. В данном случае — скорее от безвыходности. Импорт можно было бы наращивать и дальше, однако нет платежеспособного спроса на дорогой импортный бензин. Зато есть спрос на дешёвый, пусть и не всегда качественный — именно он изготавливается из вышеупомянутого газоконденсата на кустарных производствах, имеющихся в каждой области.

Почему импортное топливо на рынке Украины измеряется миллиардами, а собственное изготавливается из нефти и конденсата суммарной стоимостью всего 150 млн (да ещё и частично в кустарных условиях), в комментарии информагентству Укринформ объяснил директор компаний PRIME Дмитрий Леушкин. «Нефтяной рынок сильно политизирован. Он буквально разделен на «большие куски пирога». Обычному предпринимателю влезть туда просто не дают. Здоровой конкуренции на этом рынке нет. А это подразумевает отсутствие конкурентной цены на рынке и монопольные сговоры, что ничего хорошего потребителю не несёт».

Разное

Украинский аналитический центр проанализировал украинский экспорт по итогам 11 месяцев 2016 года и выделил 10 товаров, которые принесли экспортёрам наибольшее количество валютной выручки. В первую пятёрку вошли подсолнечное масло (3,286 млрд долл.), пшеница (2,5 млрд долл.), кукуруза (2,259 млрд долл.), полуфабрикаты из углеродистой стали (2,035 млрд долл.) и железная руда (1,607 млрд долл.). Доли экспорта указанных товаров составляют соответственно 10%, 7,6%, 6,9%, 6,2%, 4,9%. Пять позиций в топ-10 относятся к аграрному экспорту (масло, пшеница, кукуруза, соевые бобы, отходы пищевой промышленности), четыре — продукция ГМК (полуфабрикаты, прокат плоский, прутки из углеродистой стали, железная руда). Одна из позиций даже может (на фоне прочих) считаться продукцией высокого передела: изолированные провода и кабели принесли Украине почти 1 млрд долл.

С нового года на Украине повысятся акцизы не только на дизтопливо, но также на алкоголь и сигареты, а также увеличится рента за пользование радиочастотным диапазоном, в котором работают операторы 4G-интернета. Такое решение приняли депутаты Верховной рады для наполнения бюджета-2017. При этом если удорожание акциза приведёт к повышению расходов на вредные привычки на несколько гривен (за пачку или бутылку), то ренту подняли почти в 500 раз — с 40,92 до 20 тыс. грн за 1МГц.

«Борьба с коррупцией застопорилась, так как правоохранительные органы не обладают достаточной независимостью, а олигархи оказывают значительное влияние на политические партии», — таков предварительный вердикт аудиторов Европейского суда, которые оценивали экономический эффект от финансовой помощи Украине.

Нацбанк Украины опубликовал отчёт о финансовой стабильности, согласно которому 74% задолженности государства перед украинскими банками приходятся на три государственные компании: «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению), «Энергоатом» (оператор АЭС Украины) и «Укрзализницю». В сумме они задолжали 64 млрд грн (2,445 млрд долл.) из 87. В НБУ отмечают, что финансовые показатели компаний позволяют им обслуживать свои долги. Однако информация НБУ несколько устарела. Как мы сообщали, Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг собирается снизить тариф на отпуск электроэнергии для «Энергоатома» с 0,51 грн/кВт•ч до 0,466 грн/кВт•ч (хотя атомщики, наоборот, просили увеличить до 0,72 грн/кВт•ч, мотивируя это своей инвестиционной программой). Иными словами, «Энергоатому» придётся либо заморозить инвестиции, либо приостановить платежи банкам.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует показатель инфляции по итогам года на уровне 13,1−13,6% из-за умеренного роста цен, обусловленного сезонным ростом спроса, незначительным напряжением на валютном рынке и повышением волатильности цен на мировых сырьевых рынках. «Риском усиления инфляции в ближайшие месяцы станет ухудшение ожиданий общества, а также рост роли инфляции расходов, связанных с ростом цен на энергоносители. Это вынудит товаропроизводителей заложить этот риск в конечную цену товаров», — отмечают в ведомстве. А уже в 2017 году правительство ожидает снизить инфляцию до однозначного показателя 8,1%.

Европейский банк реконструкции и развития 13 декабря открыл региональное представительство в Харькове. «После открытия нашего офиса во Львове в 2014 году мы сейчас открываем наш офис в Харькове, потому что восточная Украина также важна для нашей работы, она важна для экономики страны, она важна для нашего сотрудничества не только в части больших проектов, но и в части развития малых и средних предприятий», — заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. Основная цель работы офиса — помощь малому и среднему бизнесу для работы на европейском рынке. Предполагается, что объем инвестиций в Украину ЕБРР в 2016 году составит 400 млн евро, в 2017 году планируется существенно увеличить сумму инвестиций.

Украина потеряла почти весь свой товарооборот с Россией, однако при этом смогла не только выжить, но и добиться экономического роста, заявил президент Петр Порошенко, открывая украинско-литовский бизнес-форум в Киеве. «…Нам была объявлена экономическая блокада, и все украинские производители были лишены абсолютно незаконно, в нарушение всех правил ВТО, без каких-либо объяснений был закрыт российский рынок. С 36%, знаете, сколько сегодня составляет доля России в общем балансе внешней торговли Украины? 8%. Какая страна выжила бы, лишенная за 2 года 28% своего торгового оборота?», — задался он вопросом.

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