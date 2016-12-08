В вопросе Тайваня избранный президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию, не идя ни на какие компромиссы, иначе Китай будет продолжать давление, пишет Гордон Г. Чан в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

За заявлением Трампа о том, что он не будет придерживаться политики «одного Китая», существовавшей не одно десятилетие, последовал целый поток обвинений в СМИ и официальных структурах КНР. Так, МИД Китая почти сразу после ремарки республиканца выступил с официальным заявлением, в котором указывалось, что приверженность политике «одного Китая» является основой для развития американо-китайских отношений. В случае её разрушения, подчеркнул представитель МИД, невозможным будет развитие двусторонних отношений и сотрудничества в важных областях.

СМИ же Китая пошли дальше. Так, издание Global Times предсказывало «реальную бурю», предупреждая, что «Пекин может предоставить поддержку, в том числе военную, врагам США». Издание также призвало наказать выступающие за независимость Тайваня силы, рассмотрев возможность военного варианта объединения КНР с Тайванем.

Читайте также: «Трамп переоценивает мощь и способность США доминировать в мире»

Но по большей части государственные СМИ Китая отнеслись к словам Трампа с пренебрежением, называя Трампа дилетантом в вопросах внешней политики. Приводились различные характеристики будущего главы Белого дома, которого называли «новичком», «незрелым», а также «жертвой манипуляции со стороны различных консервативных сил».

Несмотря на это, реакция Пекина могла быть и хуже, а выбранный им тон говорит о том, что официальные лица Китая выражают надежду на то, что Трамп будет следовать устоявшейся традиции. В прошлом претенденты на пост главы Белого дома часто критиковали КНР до прихода к власти, но потом смягчали свою риторику. Называя Трампа неопытным, китайские СМИ и официальные лица дают ему путь для отступления.

Однако Трамп не пойдет по пути своих предшественников. Он отказался от устоявшегося подхода, игравшего на руку прежде всего Китаю, которому, как отмечает автор, в политике США было уделено первостепенное место за счет интересов США и международного сообщества.

Многие утверждают, что Трамп угрожает фундаменту американо-китайских отношений. Такое утверждение верно, однако и целый ряд шагов Пекина стал угрозой для этого фундамента, не только на Тайване, но в других областях, таких как торговля, кибершпионаж, Северная Корея и Южно-Китайское море. Кто сказал, что только Китаю позволено менять свою политику.

Есть только один повод для беспокойства. В интервью телеканалу Fox он признал, что вопрос Тайваня — всего лишь разменная монета. Автор предлагает на время отложить утверждение, что США ведут глобальную борьбу идей, из-за чего Вашингтон должен поддерживать демократию потому, что она демократия, а также тот факт, что Тайвань не является собственностью США, чтобы Белому дому им торговать. В любом случае из-за внутренней раздробленности Пекин не может пойти на большую сделку с США.

Проблема с этим замечанием состоит в том, что оно может привести к обострению отношений с Китаем. Если бы Пекин почувствовал, что Трамп является убежденным сторонником Тайваня, в КНР бы по-прежнему разводили пустую риторику, но, в конце концов, поняли бы, что они не могут ничего противопоставить решительности США. Особенно на фоне ослабления экономики и сложности передачи власти.

Но если лидеры КНР будут считать, что позиция Трампа по Тайваню несерьезна, что страна для него — всего лишь разменная монета, тогда они будут готовы усиливать давление, понимая, что благодаря всё более жесткой позиции можно будет добиться больших результатов. Поэтому мастер заключения соглашений Трамп должен занять твердую позицию и не идти на компромиссы.