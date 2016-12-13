Выдвигая кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост главы Государственного департамента США, Дональд Трамп пытается добиться решения одной из своих основных задач — взять под свой контроль внешнюю политику США на фоне того, как отношения Вашингтона с Россией грозят обернуться горячей войной из-за Украины или Сирии, пишет Том Свитцер в статье для National Interest.

obsidianphotography Шахматы

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Автор отмечает, что назначение Тиллерсона — вещь не гарантированная, поскольку и республиканцы, и демократы с подозрением относятся к возможному главе американской дипломатии. Скептики считают, что за решением Трампа стоит его «теплое отношение» к президенту России Владимиру Путину, и мало кто признает суть того, чего будущий глава Белого дома пытает добиться. Те же, кто понимает цели республиканца, рискуют прослыть апологетами Путина.

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Назначению Тиллерсона предшествовал доклад ЦРУ, в котором утверждалось, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. С этими выводами спецслужб Трамп не согласен, и к тому есть основания. Во-первых, подчеркивает автор, наверняка неизвестно, вмешивалась ли Россия для поддержки Трампа, а, во-вторых, в прошлом ЦРУ уже допускало просчеты.

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Но даже если обвинения окажутся обоснованными, этому едва ли стоит удивляться. Крупные державы часто пытаются оказать влияние на события в других странах, в том числе и других крупных государствах. Вашингтон, в частности, на протяжении многих лет использовал НКО, ЦРУ и Национальный фонд поддержки демократии для вмешательства в российскую политику. Вмешиваются США и в дела своих союзников.

СМИ США не понимают своей двусмысленности. Так, 15 июля 1996 года журнал Time вышел с заглавной статьей «Янки спешат на помощь: тайная история того, как американские советники помогли Ельцину победить». Через два десятилетия тот же журнал выходит со статьей «Как Россия хочет подорвать выборы в США».

Создается впечатление, что стандарты поведения США в действительности не так сильно отличаются от стандартов других стран, однако они по-прежнему настаивают на том, чтобы к ним применялось другое мерило. Поэтому если русские, считает автор, действительно вмешались в президентские выборы в поддержку Трампу, они играли в игру, в которой США сами часто любят участвовать.

Однако Трамп отличается от вашингтонских ястребов еще в одном аспекте, который может иметь значительные последствия для большой стратегии США. Еще Генри Киссинджер отмечал, что ключом к успеху в дипломатии является способность поставить себя на место своего противника и посмотреть на мир с его точки зрения.

В этом свете расширение НАТО и ЕС в традиционную сферу влияния России, а также размещение систем ПРО США в Восточной Европе в каком-то смысле одно и то же, что заключение Кремлем военного договора со странами Латинской Америки, за которым последует размещение там ракет, направленных на США. С учетом этого действия России носят характер реакции на непродуманную политику Запада.

Именно такой точки зрения, по всей видимости, и придерживаются Дональд Трамп и его советники. Поэтому назначение избранным президентом США Тиллерсона может говорить о том, что внешняя политика США входит в период значительной переоценки.

С момента развала Советского Союза Вашингтон взял на себя роль глобального лидера. США стали «страной, без которой не обойтись», использующей «однополярный момент» и стремящейся к «позитивной глобальной гегемонии». После 11 сентября ярость американского народа, совмещенная с американской исключительностью и мышлением, вызванным превосходством США, вылилась в доктрину Буша-младшего, заключающуюся в сменах режимов и агрессивной односторонней политике.

После провала в Ираке президент Обама дал новое определение роли США в мире так, чтобы в ней учитывались ограниченные ресурсы и изменчивые обстоятельства. Однако подход его администрации к России слишком часто напоминал уже привычный и не учитывал стратегически важные для Москвы аспекты.

Путин настроен решительно защищать то, что в России на протяжении долгого времени считалось жизненно важными интересами в её ближнем зарубежье и на восточном побережье Средиземного моря. Задачей для Трампа является достижение с Москвой взаимопонимания не на основе западных идеалов и грез о Pax Americana (Американском мире), но с опорой на трезвый учет реалий.

И выбирая Тиллерсон на пост главы Госдепартамента, Трамп сможет снизить градус агрессивной риторики и восстановить диалог с Россией. В результате этого новый президент встанет на путь достижения нового мира со старым противником.