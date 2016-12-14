Помнится, несколько лет назад главный редактор уже единственного (остальные уже закрыты) в Эстонии русскоязычного печатного издания — еженедельника «МК-Эстония» Андрей Титов, демонстрируя лояльность этнократической Эстонии, писал, что ему не нравится, когда его родину кто-то связывает с фашизмом или нацизмом. Такая неоднозначная позиция (получается, что Зло как бы существует, но не нравится, что о нем говорят публично) вовсе не типична. Как правило, в стране вообще не признают даже проявлений неонацизма или героизации служивших Гитлеру эстонцев, открыто отрицают дискриминацию неэстонцев.

Эстония

И это несмотря на скандалы последних лет… Местная газовая фирма GasTerm на своем сайте разместила рекламу о преимуществах газового отопления и приложила фото ворот немецкого концлагеря Освенцим, над которыми начертано: «Arbeit macht frei». Позже фото убрали, назвав это «легкой провокацией», добавив анекдот про Гитлера и счет за газ. А еще был случай, когда министр культуры праздновал свой юбилей в пивном подвале, где во всю стену был вывешен нацистский красный стяг с белым кругом в середине, а в нем — свастика. Много лет в продаже настенные календари и книги, повествующие об эстонцах, служивших в 20-й дивизии Ваффен СС, а также новогодние плакаты с зигующим Дедом Морозом…

Эстонцы-эсэсовцы — и сегодня герои

Это — в недавнем прошлом. Но и в последнее время фактов глорификации нацистов и их приспешников предостаточно, нет-нет, да возникают всполохи преднацизма, причем при молчаливом согласии не только эстонского общества, но и Брюсселя и Вашингтона.

Недавно в сельской школе в местечке Лаупа в присутствии представителя Сил обороны ЭР помпезно открыли памятник бывшему ученику этой школы Харальду Нугисексу — унтершарфюреру СС, кавалеру Рыцарского креста Железного креста — высшей гитлеровской награды Третьего рейха. Заместитель канцлера Министерства образования и науки Март Лайдметс пишет в газете Maaleht: «Мы должны различать солдат войны, воевавших на стороне Германии и Советского Союза, совершавших военные преступления, и тех, кто боролись за свободу своего народа. Харальд Нугисекс, без сомнения, относился к числу вторых, и потому понятно, что школа пожелала сохранять память о своем знаменитом выпускнике». Почти три года назад на похоронах этого «народного героя» националист-русофоб, тогда министр обороны Урмас Рейнсалу назвал «легендарным эстонским военным». Кстати, прощание с ним прошло в сакральном для ветеранов-«освободителей» местечке Тори с воинскими почестями в присутствии представителей Минобороны ЭР, эстонских политиков и общественных деятелей. В почётном карауле у гроба эсэсовца стояли учащиеся, а его награды «обрамлял» государственный флаг ЭР.

До службы в эстонской 20-й дивизии СС Нугисекс был добровольцем известной преданностью немцам эстонской добровольческой карательной организации «Омакайтсе». Она жестоко расправлялась с не успевшими эвакуироваться партийными и советскими работниками и членами их семей. Убивали или сдавали немцам также сочувствующих советской власти, бедняков-новоземельцев, которым перед войной советские власти выделили в собственность земельные наделы.

Позже Нугисекс дважды учился в школах СС. С конца 1941 года служил в 185-й Охранной группе, обеспечивавшей тылы действующей немецкой армии под Ленинградом (район между городами Кингисепп и Сланцы). Такие подразделения уничтожали партизан и расправлялись с мирным населением на оккупированной немцами территории СССР. У этих карателей руки замараны кровью мирных советских людей, о чем русское население за Чудским озером не забыло по сей день.

Поразительно, но в зомбированной Эстонии воевавших за «независимость страны»… на стороне Гитлера против Красной армии на полном серьезе считают освободителями, хотя нацисты планировали выселить не поддающихся германизации эстонцев за пределы Эстонии. Примечательно, что в США только что осудили (чтобы спасти реноме вновь избранного президента США) зигующих американских неонацистов, которые приветствовали избрание Дональда Трампа. Но закрывают глаза на прославление нацистских героев в Эстонии. Последнее означает одно: Запад поощряет пронацистские идеи и пещерное русофобстово naziоналистов в приграничных с Россией странах.

А еще примечательно, что наряду с такой глорификацией «предаются забвению мужество и героизм эстонцев, воевавших с нацизмом и освободивших Европу от коричневой чумы». Так сказано по поводу увековечивания памяти эсэсовца Нугисекса в заявлении Таллинского общества воевавших на стороне антигитлеровской коалиции участников Второй мировой войны, столичного Общества жителей блокадного Ленинграда и Эстонского Союза бывших малолетних узников фашизма. Еще в нем сказано: «Обращения эстонских ветеранов, воевавших в рядах Красной армии, с просьбой о поддержке не удостаивались внимания. Что однозначно демонстрирует, на какой стороне сегодня стоит официальная эстонская государственная власть».

И разве не Эстония с США, Канадой и Украиной (и не первый раз!) не поддерживают резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма?

Русофобия — не грех, а частное мнение

Если про русских говорят, что нет семьи, которая не потеряла бы родственника в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, то в Эстонии мало кого удивит, если кто-то из родственников в те же годы служил немецким оккупантам или воевал за них. Многие из-за этого эмигрировали в конце войны. Такой пример. Родной отец недавнего кандидата в президенты ЭР, экс-министра иностранных дел Марины Кальюранд, как выяснилось, воевал в латышской дивизии СС, получил в награду два фашистских Железных креста. Но это — эхо из прошлого. Увы, оно подпитывается не обыкновенным национализмом (который в Европе считают патриотизмом), а хорошо сдобренной русофобией, которая ни в обществе, ни на государственном уровне решительно никогда не осуждалось. Полиция на соответствующие жалобы отвечает лаконично: «Нет состава преступления, это — частное мнение».

Традиционный бытовой национализм, который существует в любом обществе, в Эстонии нередко становится естественным и публичным выражением русофобских настроений. На улицах можно увидеть патриотически-пропагандистскую рекламу: «Нас миллион!». Нас — то есть эстонцев, так как всего в стране проживает еще 350 тысяч «понаехавших». Или плакат: «Учись культуре вождения — не гоняй!». На нем — рисунок: мчащийся с бешеной скоростью (аж пыль столбом) кабриолет, на котором восседает огромный медведь. И ежу ясно, какой национальности Мишка.

Или взять бытовую ситуацию — портал Rus.Postimees.ee, сообщая о ничем не примечательном ДТП, замечает: «Водитель автобуса не уступил дорогу автомобилю Ford с российскими номерами». Из контекста информации не понять, при чем тут государственная причастность авто? Но даже такая мелочь антироссийскости подыгрывает или разоблачает русофобию журналиста. И это при том, что Кодекс журналистики Эстонии исключает упоминание национальности без особой на то необходимости.

А вот история, рассказанная порталом stolitsa.ee. В Таллинской скорой помощи (с направлением от эстонского врача) отказались обслуживать человека в инвалидной коляске с подозрением на инсульт. Основание? Российское гражданство: мол, сначала надо заплатить 500 евро, хотя у больного была медицинская страховка туриста. Было отказано и в первичной медпомощи, общались с больным по-хамски, было заявлено, что посетитель может тут умирать, но без гарантийного письма от страховой фирмы никто ничего делать не будет. В итоге больной был доставлен в Россию в тяжелом состоянии. Дикость! Уже потому, что такого никогда не могло бы случиться с гражданином западной страны.

Андрес Краас — директор музея добычи сланцев на процветавшем в советское время, а ныне социально и экономически депрессивном северо-востоке Эстонии (уезд Ида-Вирумаа), где преобладает русское и русскоязычное население, выступил против финансирования трех технопарков, призванных оживить экономику края. Новость об этом озаглавлена так: «Андрес Краас: новые технопарки в Ида-Виру — что кормить мертвую свинью». Комментарии излишни, как и в случае с порталом vecherka.ee, где юрист-международник, украинский националист Евген Цыбуленко пишет: «Единственное, что я считаю в эстонской политике неправильным, — это разрешение иметь оружие гражданам зарубежных государств, в первую очередь проживающим в Эстонии гражданам РФ и т.н. негражданам. Большинство этих лиц поддержало российскую агрессию против Украины. Если РФ нападет на Эстонию, это оружие будет на стороне российских агрессоров». Без комментариев! И так — изо дня в день.

Картофельные очистки для русских

По большому счету, в Эстонии законодательно прописались сегрегация и апартеид, только в мягком, во многом скрытом варианте. По мнению Евросоюза, чуть ли не «цивилизованность» этим порокам придает отсутствие борьбы с этими явлениями со стороны русского и русскоязычного населения. Оно подавлено этнократией и политикой моноэтнизма, которая не осуждается Евросоюзом и Западом в целом. Бессильна и Россия, которая довольствуется тем, что годами бомбит протестами Брюссель и ООН.

Такое положение считается даже естественным, вызывает у Запада сочувствие. Мол, эстонский народ настрадался (что верно!) за семьсот лет господства датчан, немцев, русских и «советских оккупантов». Непонятно только, отчего сегодня праведный многовековой эстонский гнев направлен только против русских и русскоязычных жителей. Они-то в чем виноваты?

Сегодня многочисленные факты и явления свидетельствуют об узаконенной в Эстонии тотальной дискриминации русских и русскоязычных жителей (1/3 населения) по национальному признаку. Четверть века тому назад один из эстонских лидеров горбачевской перестройки Марью Лауристин заявляла, что ради свободы и независимости эстонцы готовы есть хоть картофельные очистки. Но в итоге после 25 лет тотальной общественно-политической и социально-экономической дискриминации русского и русскоязычного населения эти «очистки» достались прежде всего русским. Эстонцы же за счет этого стали жить более или менее по-европейски, возомнив себя баронами XXI века, отыгрываясь на русских за семь веков иностранного господства.

Отсюда и высокий среди эстонцев уровень ксенофобии, что зафиксировано Евростатом. Власти же умело переплавляют ксенофобию в русофобию.

И что после этого удивляться тому, что в Таллине на митинг националистов, выступавших против размещения в Эстонии беженцев, пришел молодой человек в футболке с надписью «Негров в печь!». Реакция? Полиция не намерена заводить дело. И что привычно: во избежание проведения в будущем «Бессмертного полка» в Таллине та же полиция завела дело и оштрафовала за правонарушения организаторов состоявшегося 9 мая этого года такого же мероприятия. Но (NB!) отменённого полицией?! Абсурд!

Министр здоровья и труда, социал-демократ Евгений Осиновский, выступая в этом году перед однопартийцами, лидерами общественного мнения, деятелями культуры заявил: «Совет Тартуского университета сделал заявление, в котором выразил серьезную обеспокоенность распространением в городе насилия на почве расизма, а также призвал министра внутренних дел предпринять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. Поводом для заявления стало решение темнокожего иностранного студента покинуть Тарту после того, как на него напали в ночном клубе». Внимание! Случилось это еще в 2001 году. Но эксцессы повторяются. Один из последних случаев — в 2014 году на улице Рюйтли иностранного студента закидали бутылками. Представитель университета пишет в МВД ЭР, что «настоящие эстонские парни» бесчеловечно обошлись с нашим гостем, прохожие просто наблюдали и ничего не сделали». Еще из выступления министра Осиновского: «В том же году… я, будучи тогда министром образования, выступил с речью, в которой призвал университет вместе с городом взять ситуацию под свой контроль. Разумеется, ничего не изменилось, однако, что примечательно, после выступления ко мне подошел человек, который раньше являлся одной из ключевых фигур университета, и спросил: «О каком расизме ты говоришь? За последние десять лет в Тарту лишь пару иностранных студентов избили…»

Таллин, 13 декабря 2016

P.S. А что удивляться, когда другой министр (образования и науки) Юрген Лиги, реагируя на предложение разрешить в Эстонии двойное гражданство, заявил: «Очень уж играючи в Эстонии предлагается право принимать политические решения людям, которые не разделяют наши основные ценности». Какие ценности — русофобию, ненависть к России? До этого он же нехотя извинился за публичное унижение национального достоинства коллеги — Евгения Осиновского. В том же Тарту известный политик-русофоб Кристийна Оюланд, походя, попрекнула в ночном клубе незнакомую эстонскую девушку за то, что та танцует с афроамериканцем, пусть он даже известный баскетболист. А вот сотрудник отдела общественных связей добровольческой военизированной организации «Кайтселийт» в системе Сил обороны ЭР Урамас Рейтельманн назвал в Фейсбуке беженцев «стекающейся в Европу грязью», а 300 тысяч русских и русскоязычных жителей — «паразитирующими тибла». Последнее — презрительная кличка, которой в Эстонии обзывают русских. Сначала министр обороны потребовал уволить русофоба, но он так и не понес никакого наказания. В отличие от работника Спасательного департамента, опубликовавшего в интернете видео с парада в День независимости и сопроводившего кадры насмешками и матерщиной. Этот русский гражданин ЭР был тут же уволен.

Общество осуждает всё это? Нет. Черного кобеля не отмоешь добела?