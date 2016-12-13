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ВВЕДЕНИЕ

Выборы депутатов Государственной Думы РФ VII созыва, состоявшиеся 18 сентября 2016 года, в части голосования граждан на зарубежных участках имели ряд новшеств. Прежде всего, стоит отметить, что впервые избиратели, проживающие за рубежом (другими словами, соотечественники), голосовали не только по партийным спискам, но и выбирали депутатов-одномандатников , которые, в случае победы, должны теперь представлять в ГД в том числе и их интересы. Во-вторых, все граждане, проживающие за рубежом или находящиеся в других странах в момент выборов, были распределены по 34 субъектам РФ (ранее зарубежные участки были «приписаны» в основном к Москве). Это было сделано для выравнивания нормы представительства избирателей, приходящихся на одного депутата.

Таким образом, всего к 34 регионам РФ (75 одномандатным избирательным округам) для проведения выборов депутатов Государственной Думы в 2016 году было приписано 1 887 740 граждан РФ, проживающих в 170 странах за ее пределами. Это составляет 1,72% от количества избирателей, внесенных в списки на территории России (110 061 200 чел.).

Сама по себе доля соотечественников в общей численности избирателей невелика, а с учетом явки, которую, как правило, они демонстрируют, на общем фоне и вовсе кажется незначительной. Однако нельзя не признать, что данный сегмент избирателей до сих пор незаслуженно обходили и обходят вниманием и, следовательно, детальным анализом. Среди причин, побуждающих более тщательно изучить голосование наших сограждан за рубежом, можно выделить следующие.

На этих выборах более трети наших облизбиркомов впервые столкнулись с новой организационной практикой, а каждый третий кандидат-мажоритарий — с новым типом избирателя, имеющего свои, отличные от российских, запросы и интересы.

Нельзя не признать, что именно этот избиратель во многом формирует мнение о нашей стране за рубежом: он может стать как проводником «мягкой силы», так и ярым критиком действующей власти. И надо сказать, что за политические пристрастия наших сограждан в ряде стран уже развернулась нешуточная борьба.

Если в целом на общий итог выборов голосование на зарубежных участках вряд ли может повлиять, то на результатах по отдельным регионам или в отношении ряда депутатов способно отразиться весьма значительно и даже стать причиной большого скандала общероссийского масштаба, как в случае с 88-м избирательным округом в Воронежской области [1] или с препирательством с Украиной об организации голосования на ее территории. [2]

Именно результаты голосования находящихся за границей избирателей [3] (далее — «сограждане за рубежом») и рассматриваются в данном докладе. Целью проводимого анализа является изучение политических пристрастий наших сограждан за рубежом, уровня их электоральной активности, а также сравнение результатов, полученных партиями и кандидатами в России и за ее пределами.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

рассмотреть организацию голосования за рубежом;

изучить распределение сограждан по странам;

оценить явку, результаты досрочного голосования и голосования на дому;

проанализировать результаты голосования по федеральному и одномандатным избирательным округам;

оценить распределение проголосовавших избирателей по политическому спектру;

проанализировать однородность политических пристрастий сограждан за рубежом в городах, на территории которых было организовано более одного избирательного участка.

ВЫВОДЫ

Территориальное распределение соотечественников [4]. Наибольшее количество соотечественников проживает в республиках бывшего СССР (кроме Прибалтики) (639 тыс. чел.), Западной (561 тыс. чел.) и Северной Европе (215 тыс. чел.) [5]. Если говорить о странах, то самое большое количество избирателей приписано к Германии (512 292 человека), за ней с существенным отрывом идут Молдавия (183 194 человека) и Израиль (163 543 человека). Всего же 15 крупнейших по количеству приписанных избирателей стран [6] объединяют 83,65% проживающих за рубежом граждан РФ.

Избирательные участки. Всего для голосовавших за рубежом было создано 372 избирательных участка. Больше всего их оказалось в Казахстане и Молдавии (по 25). За ними следуют Германия (16) и Израиль (13). Среднее количество избирателей, приходящихся на один избирательный участок, больше всего в Германии (32 018 человек). В два раза меньше их на Украине (15 385 человек), занимающей второе место. И замыкают тройку США (14 543 человека).

В качестве интересного факта отдельно стоит выделить три избирательных округа с наибольшим количеством прикрепленных стран: рекордсменом стал округ № 129 Нижегородский (Нижегородская область), к которому приписаны сограждане 97 иностранных государств. За ним следуют округ № 99 Братский (Иркутская область) — 25 стран и округ № 42 Славгородский (Алтайский край) — 15 стран.

Явка. Явка по зарубежным участкам на выборах в Госдуму составила 11,43%, что более чем в 4 раза уступает показателю явки на территории РФ (47,88%). В абсолютных цифрах за рубежом проголосовало 215 815 человек, что составляет 0,41% от 52 700 992 человек, проголосовавших в России. Явку 100% и более (это вызвано особенностями учета сограждан за рубежом и составления списков избирателей — см. Приложение 1 «Организация голосования сограждан за рубежом») показали 12 стран. На первом месте оказались Джибути и Сомали (330,77%), на втором — Никарагуа, Гондурас и Сальвадор (134,94%), на третьем — Бангладеш (130,91%). Минимальная явка зафиксирована на Украине (0,60%), в Германии (1,57%) и Узбекистане (2,47%). Лидерами по абсолютному числу участвовавших в голосовании избирателей стали в основном республики бывшего СССР. Первые три места заняли Молдавия (57 699 человек, или 26,7% от всех проголосовавших за рубежом), Абхазия (20 361 человек, или 9,4% от всех проголосовавших сограждан за рубежом) и Латвия (13 832 человека, или 6,4% соответственно). В общей сложности в 15 странах [7] с максимальным количеством проголосовавших в выборах приняли участие 167 137 человек, или 77,44% от общего количества проголосовавших за рубежом.

Досрочное голосование. Максимальная доля проголосовавших досрочно от числа всех проголосовавших в округе избирателей обнаружена в Сирии (95,81% — 4 416 человек, максимальное количество досрочников среди всех округов), за ней со значительным отрывом идут Гайана (57,63% — 34 человека) и Таиланд (57,57% — 251 человек).

Голосование на дому. Первое место среди стран с высокой долей проголосовавших на дому от числа всех проголосовавших занимает Палестина (79,58% — 152 человека), за ней следуют Джибути и Сомали (68,22% — 88 человек) и Судан (58,28% — 176 человек). Интересно, что в США, находящихся лишь на 7-м месте в этом рейтинге, есть УИК № 8276 «Сан-Франциско-1», являющийся по доле проголосовавших на дому абсолютным лидером среди всех 372 избирательных участков — они составили 95,10% от всех проголосовавших избирателей, или 349 человек. Среди стран самое большое в абсолютном значении количество избирателей проголосовали на дому в Южной Осетии (974 человека), а среди УИКов — на УИК № 8008 «Сухум-4» (661 человек).

Партийные предпочтения сограждан за рубежом. «Единая Россия» уверенно и с большим отрывом заняла 1-е место (63,47%), а за ней с незначительной разницей между собой идут ЛДПР (8,52%), КПРФ (7,27%) и «Яблоко» (6,40%). «Справедливая Россия» получила за рубежом лишь 1,83% (лишь 7-е место). 5-е место неожиданно заняла «Родина» с 2,81%, а на 6-е место вышел ПАРНАС с 2,17% голосов «сограждан за рубежом». (В докладе детально рассматривается голосование именно за эти 7 партий: парламентские, а также «Яблоко», ПАРНАС и «Родина», улучшившие свои результаты по сравнению с общероссийскими).

Страны, отличившиеся значимо большей поддержкой «Единой России»: Молдавия (83,31%, что при большом количестве избирателей и высокой для зарубежных участков явке (31,50%) составило более трети всех зарубежных сторонников «Единой России»), Южная Осетия (82,37%), Абхазия (75,54%), Латвия (75,4%), Эстония (67,99%), Таджикистан (67,38%), Армения (62,98%), Сирия (62,7%), Болгария (62,61%), Киргизия (60,78%).

В Германии основным бенефициаром является «Яблоко» с 24,46% голосов (2-е место после «Единой России», набравшей 37,53%). ПАРНАС выходит на 4 место с 7,12% голосов.

Также на втором месте «Яблоко» и среди «наших избирателей» Израиля (28,64% голосов), где «Единая Россия» получила 39,95% голосов. Третье место в Израиле занял ПАРНАС (6,84% голосов).

В США «Яблоко» выходит и вовсе на первое место с 39,72% голосов, в два раза опередив «Единую Россию» (2-е место — 20,37%). На третьем месте ПАРНАС с 10,94% голосов.

Про Казахстан, Болгарию, Белоруссию и Украину надо сказать особо.

В Казахстане уверенный рост демонстрирует ЛДПР (23,82%, почти на 11% больше российского результата), а «Единая Россия» как раз «проседает» до 47,70%.

Болгария, помимо «Единой России», добавила голосов «Яблоку» (7,76%), ПАРНАСУ (3,75%) и «Родине» (2,96%).

Белоруссия продемонстрировала несколько неожиданные результаты: малые партии («Родина», «Яблоко» и ПАРНАС) здесь улучшили свой общероссийский результат, а парламентские партии, за исключением КПРФ, наоборот, ухудшили.

Украина также дала больше, чем в России, голосов «Яблоку» (12,47%), ПАРНАСу (9,76%) и «Родине» (2,98%).

Перетекание голосов от парламентских партий к либеральным («Яблоко», в меньшей степени ПАРНАС) и частично к патриотическим («Родина»). Все парламентские партии, кроме ЕР, а в некоторых странах еще и ЛДПР (Казахстан), при голосовании на зарубежных участках практически везде показали результаты существенно хуже, чем в России, и в итоге получили значительно меньшую долю голосов сограждан за рубежом. На их фоне сумело укрепить свои позиции в первую очередь «Яблоко», а также ПАРНАС и «Родина». Значимо больше голосов на зарубежных участках в сравнении с общероссийскими показателями получили партии «Единая Россия» — на 9,27%, «Яблоко» — на 4,41%, ПАРНАС (с учетом общего количества голосов) — на 1,44% (всего 2,17%) и «Родина» (с учетом общего количества голосов) — на 1,30% (всего 2,81%). Существенно меньшую поддержку по сравнению с находившимися в России избирателями показал электорат КПРФ (минус 6,07%), ЛДПР (минус 4,62%), «Справедливой России» (минус 4,39%).

Модели голосования. На основании распределения голосов можно выделить три модели, по которым проходило голосование на зарубежных участках:

Лоялистская. Выражается в значительном росте голосования за «Единую Россию» и в некоторой степени (относительно общего количества полученных партией голосов) за «Родину» на фоне резкого падения поддержки прочих партий. Проявила себя в Молдавии, Абхазии, Латвии, Эстонии, с некоторыми оговорками — в Южной Осетии и Таджикистане.

Популистская. Выражается в большей по сравнению с Россией поддержке ЛДПР и в некоторой степени (относительно общего количества полученных партией голосов) «Родины», несколько меньшей — «Единой России» (менее 50%) на фоне падения результатов прочих партий. В основном свойственна некоторым странам Африки, Центральной и Южной Америки. Неожиданным лидером этой группы стал Казахстан (23,82% голосов за ЛДПР).

Либерально-альтернативная. Выражается в резком (на порядок) росте голосования за либеральные партии («Яблоко» и ПАРНАС) и в некоторой степени (относительно общего количества полученных партией голосов) за «Родину» на фоне очень сильного падения результата в первую очередь «Единой России» и прочих партий. Проявила себя в США (наиболее ярко), Германии, Израиле, в меньшей степени и с определенными оговорками — в Болгарии и на Украине.

Нарастание поляризации политических симпатий сограждан за рубежом между лоялистским (консервативным) и либеральным полюсами. Основными бенефициарами зарубежного голосования стали четыре партии: «Единая Россия», «Яблоко», ПАРНАС и «Родина». Именно они агрегировали почти три четверти всех голосов зарубежных избирателей, отняв более 15% у КПРФ, ЛДПР и СР, набравших за рубежом суммарно лишь 17,62% голосов. Как следствие, находящиеся в жесткой оппозиции по отношению друг к другу «Единая Россия», с одной стороны, и малые либеральные партии (в первую очередь «Яблоко» и ПАРНАС, в меньшей степени «Гражданская платформа», Партия Роста) — с другой, укрепляют свои позиции.

Результаты голосования по одномандатным округам. В голосовании за кандидатов-мажоритариев приняло участие чуть меньшее количество сограждан за рубежом, чем проголосовало по партийным спискам, — 208 455 человек, или 11,04% от общего количества приписанных к зарубежным участкам избирателей.

При этом необходимо отметить, что одномандатники от ЕР суммарно получили почти на 12% голосов меньше, чем партийный список — всего 51,68%. Мажоритарии от почти всех остальных партий, напротив, показали лучшие результаты, чем соответствующие партийные списки (исключение составляют только ПАРНАС и РППзС).

Самое большое количество голосов в процентном соотношении (если говорить о персональном рейтинге кандидатов-одномандатников) получил лидер единороссов Сергей Неверов (округ № 175 Смоленский, Смоленская область) — 83,95%. За ним идут его однопартийцы Сергей Чижов (округ № 88 Правобережный, Воронежская область) — 79,90% и Николай Борцов (округ № 114 Липецкий, Липецкая область) — 77,57%. Ко всем трем округам были прикреплены избирательные участки в Молдавии, территории «Кишинев-1», «Кишинев-5» и «Кишинев-7» соответственно.

Худший результат в «личном первенстве» показал Владимир Бортко, КПРФ (округ № 216 Центральный, Санкт-Петербург) — 15,87% голосов «зарубежных избирателей» на территории «Бонн-4», Германия. На втором месте с конца Андрей Попов, «Справедливая Россия» (округ № 44 Даурский, Забайкальский край) — 18,08%, за которого голосовали избиратели, находившиеся на территории «Сухум-1», Абхазия. И замыкает тройку Елена Драпеко, «Справедливая Россия» (округ № 214 Северо-Восточный, Санкт-Петербург) — 20,62% голосов на территории «Бонн-6», Германия.

Отдельно стоит выделить округа, где партии и мажоритарии показали максимальные результаты. Дмитрий Гудков («Яблоко», округ №206 Тушинский, Москва, к округу были прикреплены «Нью-Йорк-2» и участок в посольстве в Вашингтоне), получивший 42,47% голосов за партию и 54,59% за себя. Сергей Жигарев (ЛДПР, округ № 127 Щелковский, Московская область — к нему были прикреплены территория «София-2» (Болгария) и г. Байконур (Казахстан)), в чьем округе ЛДПР набрала рекордные для партии 28,16%, а сам он получил 48,11%. Ольга Епифанова («Справедливая Россия», округ № 72 Архангельский, Архангельская область — к нему была прикреплена территория «Ташкент-3» (Узбекистан)) — 9,52% у партии и 28,57% у нее самой на зарубежных участках.

Если принимать во внимание «командный зачет», то есть партийную принадлежность кандидатов-лидеров, набравших максимальный процент голосов в своих округах на зарубежных участках, то больше всего их у «Единой России» — 58 человек, а на втором месте «Яблоко» — 12 человек.

«Девиантное голосование» в пределах одного города. Также в последнем разделе доклада приведены данные по голосованию на разных участках в пределах одного города, которые показали значительную, труднообъяснимую разницу в политических пристрастиях. Среди наиболее ярких примеров приведены «Минск-2» и остальные территории Минска, «Бонн-4» и «Бонн-6», «Мюнхен-1» и Мюнхен-2», «Астана-3» и прочие территории Астаны, «Нью-Йорк-1» и «Нью-Йорк-2».

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Всего, согласно данным ЦИК [8], к избирательным округам для проведения выборов депутатов Государственной Думы VII созыва было приписано 1 887 740 граждан РФ, проживающих в 170 странах за ее пределами. Это составляет 1,72% от количества избирателей, внесенных в списки на территории России (110 061 200 человек).

Соотечественники были приписаны к 34 субъектам РФ (75 одномандатным округам), в которых для них было образовано 372 избирательных участка.

Количество избирателей, приписанных к каждой стране, колеблется от нескольких человек до сотен тысяч. Наибольшее количество избирателей приписано к Германии (512 292 человека), за ней с существенным отрывом идут Молдавия (183 194 человека) и Израиль (163 543 человека). Всего 15 крупнейших по количеству приписанных избирателей стран объединяют 83,65% проживающих за рубежом граждан РФ. Меньше же всего избирателей приписано к Йемену (7 человек), Эритрее (17 человек) и Чаду (26 человек).

Если рассматривать территориальное распределение соотечественников в более крупном масштабе, по регионам мира [9], то больше всего их проживает в республиках бывшего СССР (кроме Прибалтики) (639 тыс. чел.), Западной (561 тыс. чел.) и Северной Европе (215 тыс. чел.). За ними следуют Израиль (164 тыс. чел.), который выделен отдельно из-за нетипичного для своего региона голосования, и Северная Америка (127 тыс. чел.).

При этом на Западную Европу, превосходящую по численности приписанных избирателей Северную в 2,6 раза, приходится примерно столько же избирательных участков, и это не уникальный случай — например, такая же ситуация при таком же соотношении и у Северной Америки с Восточной Европой.

Интересно было выявить страны с самым большим количеством избирательных участков и с самым большим средним количеством избирателей, приписанных к участку.

Больше всего избирательных участков оказалось в Казахстане и Молдавии (по 25). За ними следуют Германия (16) и Израиль (13). Если сравнить этот список со странами с наибольшим количеством приписанных избирателей, то можно увидеть, что в него не попали Испания, Киргизия, Узбекистан и Украина, зато появились Австралия, Армения, Таджикистан и Франция.

В то же время можно выделить и список округов с наибольшим количеством прикрепленных стран. Хотя в большинстве случаев к округу присоединяли одну, намного реже две страны, а то и вовсе делили страны на части (республики бывшего СССР, Болгария, Германия, Израиль, США), есть и исключения из этого правила.

Рекордсменом здесь является округ № 129 Нижегородский (Нижегородская область), вобравший в себя 97 иностранных государств. За ним следуют округ № 99 Братский (Иркутская область) — 25 стран и округ № 42 Славгородский (Алтайский край) — 15 стран. Из оставшихся округов 12 включают в себя избирателей на территории двух иностранных государств и 56 — одного иностранного государства.

Количество же избирателей, в среднем приходящихся на один избирательный участок, больше всего в Германии (32 018 человек). В 2 раза меньше их на Украине (15 385 человек), занимающей второе место. И замыкают тройку США (14 543 человека). Всего же насчитывается 28 стран, в которых среднее количество избирателей на 1 участок превышает установленный для участков на территории Российской Федерации лимит в 3 000 человек.

ЯВКА

Явка по зарубежным участкам на выборах в Госдуму составила 11,43%, что более чем в 4 раза уступает показателю явки на территории РФ (47,88%). В абсолютных цифрах за рубежом проголосовало 215 815 человек [10], что составляет 0,41% от 52 700 992 человек, проголосовавших в России.

Справочно

Следует остановиться на методике подсчета результатов явки. Если при голосовании на территории РФ явка считается как отношение суммы количества бюллетеней, выданных для голосования досрочно, в помещениях для голосования и вне помещений для голосования к числу избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, то при голосовании на зарубежных участках такой подход неприменим.

Напомним, что там список избирателей составляется на основании их письменных заявлений, поданных не позднее чем за 1 день до дня голосования, либо устных обращений в день голосования. При такой методике составления списка избирателей применение стандартного подхода приведет к тому, что явка на зарубежных участках будет стремиться к 100%.

Поэтому в рамках данного исследования явка считалась как отношение суммы количества бюллетеней, выданных для голосования досрочно, в помещениях для голосования и вне помещений для голосования, к указанному в Постановлении ЦИК РФ [11] числу избирателей, приписанных к одномандатному избирательному округу.

Показатели явки существенно отличаются друг от друга в отдельных странах. Так, исследование показало, что в целом ряде стран на избирательные участки пришло большее количество избирателей, чем было к ним приписано. При этом практически все они не являются популярными местами отдыха россиян, что могло бы дать ответ о причинах незапланированного притока желающих проголосовать. Единственное объяснение этому может состоять в большом количестве граждан РФ, находившихся в день голосования в этих странах в длительных командировках, состоявшихся уже после утверждения схемы нарезки округов и повлиявших на количество наших соотечественников на территории указанных государств.

На первом месте по явке оказались Джибути и Сомали (330,77%), на втором — Никарагуа, Гондурас и Сальвадор (134,94%), на третьем — Бангладеш (130,91%). Всего же явку 100% и более показали 12 стран.

При рассмотрении минимальной явки выяснилось, что первые 6 стран с низкой электоральной активностью граждан РФ также попали и в список стран с наибольшим количеством приписанных избирателей, что, безусловно, повлияло на низкий уровень итогового показателя явки.

Возглавила этот своеобразный антирейтинг Украина (0,60%), что в общем объяснимо. На втором месте оказался лидер по количеству наших соотечественников — Германия (1,57%). Третье место занял Узбекистан (2,47%).

Если проанализировать явку в разрезе регионов, то окажется, что самой высокой она была в Западной (52,65%), Южной (51,56%) и Юго-Восточной Азии (49,36%), а самой низкой — в Израиле (2,66%), Западной Европе (2,85%) и Северной Америке (5,68%).

Лидерами по абсолютному числу участвовавших в голосовании избирателей стали в основном республики бывшего СССР. С почти трехкратным отрывом Молдавия (57 699 человек, или 26,7% от всех проголосовавших) опередила занявшую второе место Абхазию (20 361 человек, или 9,4%). На третьем месте оказалась Латвия (13 832 человека, или 6,4%).

В общей сложности в 15 странах с максимальным количеством проголосовавших в выборах приняли участие 167 137 человек, или 77,44% от общего количества проголосовавших за рубежом. В целях большей наглядности в дальнейшем, анализируя тенденции голосования соотечественников, мы будем рассматривать именно эти страны.

Для понимания географического расклада сил полезно будет посмотреть на распределение абсолютного количества участвовавших в голосовании избирателей по регионам. Выясняется, что в республиках бывшего СССР (кроме Прибалтики) проживают 56,4% от общего количества проголосовавших, а совместно с Северной и Западной Европой и Западной Азией — 82,2%, и результаты голосования именно в этих регионах будут определяющими для итогового результата.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Основные результаты голосования по партийным спискам на зарубежных участках не очень сильно, но принципиально отличаются от результатов, полученных на территории России. «Единая Россия» уверенно и с большим отрывом заняла первое место (63,47%), а за ней с незначительной разницей между собой идут ЛДПР (8,52%), КПРФ (7,27%) и «Яблоко» (6,40%). «Справедливая Россия» получила лишь 1,83%.

Наиболее интересно было сравнить результаты, полученные в ходе выборов политическими партиями по федеральному избирательному округу в России и на зарубежных избирательных участках. По некоторым принципиальным моментам они существенно отличаются. Как видим, за рубежом ЛДПР и КПРФ поменялись местами по сравнению с российскими результатами, а «Справедливая Россия» с треском вылетела из списка партий, преодолевших 5-процентный барьер, уступив свое место «Яблоку».

Значимо больше голосов на зарубежных участках в сравнении с общероссийскими показателями получили партии «Единая Россия» — на 9,27%, «Яблоко» — на 4,41%, ПАРНАС (с учетом общего количества голосов) — на 1,44% и неожиданно «Родина» (с учетом общего количества голосов) — на 1,30%. Возможно, в пользу «Родины» работает сам бренд, способный вызвать ностальгические чувства у некоторых сограждан за рубежом.

Существенно меньшую поддержку по сравнению с находившимися в России избирателями показал электорат КПРФ — на 6,07%, ЛДПР — на 4,62%, «Справедливой России» — на 4,39%.

Можно сделать вывод, что по отношению именно к этим партиям (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, «Яблоко», ПАРНАС и «Родина») и разделились избиратели в России и за ее пределами, поэтому именно на них мы и сконцентрируемся в рамках данного раздела.

Источники указанных выше колебаний обнаруживаются при анализе результатов голосования за эти партии в 15 странах с наибольшим количеством проголосовавших избирателей [12].

Молдавия

В Молдавии единственной партией, существенно превысившей свой результат в РФ, стала «Единая Россия», набравшая дополнительно 29,11%. Всего на 0,45% улучшила свой результат «Родина». Остальные партии, включая парламентские, выступили значительно хуже: КПРФ — на 9,22%, ЛДПР — на 7,00%, СР — на 5,45%, «Яблоко» — на 1,59%, ПАРНАС — на 0,53%.

Абхазия

Похожая ситуация наблюдается и в Абхазии. Там также улучшила свои позиции «Единая Россия» (на 21,34%), и совсем незначительно — «Родина» (на 0,15%). Процент голосов, набранных там остальными партиями, уменьшился по сравнению с российскими показателями: у КПРФ — на 7,50%, у ЛДПР — на 6,48%, у «Справедливой России» — на 4,67%, у «Яблока» — на 1,3%, у ПАРНАСа — на 0,36%.

Латвия

Подобным же образом проходило и голосование в Латвии. Улучшение результата наблюдается только у «Единой России» (на 21,20%) и «Родины» (на 1,39%). Все остальные партии выступили хуже, чем в России: ЛДПР — на 9,04%, КПРФ — на 5,11%, СР — на 5,04%, «Яблоко» — на 0,54%, ПАРНАС — на 0,14%.

Казахстан

Несколько иная картина складывается в Казахстане. Здесь уверенный рост демонстрирует ЛДПР (на 10,68%), также усиливает свои позиции «Родина» (на 1,17%) и совсем чуть-чуть добавляет ПАРНАС (на 0,30%). Не катастрофически, но существенно теряет «Единая Россия» (минус 6,50%). Слабее, чем в России, выступают КПРФ (на 2,23%) и СР (на 3,64%). Фактически повторяет российский результат «Яблоко» (минус 0,02%).

Южная Осетия

«В одни ворота» выигрывает голосование на территории Южной Осетии «Единая Россия», добавляя к своему результату 28,17%. Все остальные партии теряют голоса избирателей: ЛДПР — на 9,20%, КПРФ — на 8,23%, СР — на 5,66%, «Яблоко» — на 1,80%, «Родина» — на 0,80%, ПАРНАС — на 0,63%.

Эстония

В Эстонии «Единая Россия» получает дополнительно 13,79%, «Родина» — 2,47%, также 0,13% получает ПАРНАС. Остальные рассматриваемые партии выступили слабее, чем в России: ЛДПР — на 5,98%, СР — на 4,62%, КПРФ — на 2,25%, «Яблоко» — на 0,12%.

Германия

Иначе обстоят дела в самой большой по количеству соотечественников и одновременно характеризующейся их политической пассивностью (явка здесь составила всего 1,57%) стране — в Германии. Главными бенефициарами голосования здесь становятся либералы: «Яблоко» добавляет к своему российскому результату 22,47% и занимает второе место среди партий, ПАРНАС также улучшает на порядок свои показатели, добавляя к ним 7,12% и выходя на четвертую позицию. Неплохо выступает «Родина» — плюс 2,72%. Ощутимые потери несут все парламентские партии: «Единая Россия» теряет 16,67%, ЛДПР — 6,75%, КПРФ — 5,37%, СР — 3,93%.

Армения

В Армении улучшают свой результат «Единая Россия» (на 8,78%) и не столь явно — ЛДПР (на 2,28%). Также растут показатели у «Родины» (на 0,72%) и ПАРНАСа (на 0,09%). Хуже, чем в России, выступают КПРФ (на 7,6%), СР (на 3,35%) и «Яблоко» (на 0,47%).

Белоруссия

Несколько особняком держится Белоруссия. Здесь немного улучшают свои результаты «Родина» (на 2,91%), «Яблоко» (на 2,41%), ПАРНАС (на 1,78%) и КПРФ (1,07%) и немного же теряют «Единая Россия» (минус 4,27%), СР (2,29%) и ЛДПР (минус 2,20%).

Сирия

Сирия, оказавшаяся одним из лидеров по явке (105,23%), вероятно, за счет находящегося там воинского контингента, показала в общем-то предсказуемый именно из-за этого фактора результат. «Единая Россия» получила там дополнительные 8,50% голосов, еще 6,46% добавила себе ЛДПР. Близкий к российскому оказался результат у «Родины», потерявшей всего 0,04%. Все остальные партии выступили хуже, чем в России: КПРФ — на 7,74%, СР — на 4,54%,"Яблоко» — на 1,62%, ПАРНАС — на 0,58%.

США

Российские граждане, находившиеся в США, продемонстрировали преобладание либеральных убеждений. «Яблоко» здесь заняло первое место, добавив себе 37,73% и почти в два раза опередив «Единую Россию», потерпевшую сокрушительное поражение и потерявшую 33,83%. Внушительный рост продемонстрировала и попавшая на третье место ПАРНАС — плюс 10,21%. «Родина» добавила себе 2,70%. Остальные партии ухудшили свои позиции: ЛДПР — на 7,78%, КПРФ — на 6,06%, СР — на 3,93%.

Таджикистан

В Таджикистане единственным бенефициаром из рассматриваемых партий стала «Единая Россия», улучшившая свой результат на 13,18%. Все остальные партии выступили хуже, чем в России: КПРФ — на 6,07%, СР — на 5,10%, «Яблоко» — на 1,42%, ЛДПР — на 0,58%, ПАРНАС — на 0,27%, «Родина» — на 0,12%.

Израиль

Либеральный настрой продемонстрировали российские граждане, живущие в Израиле. На фоне резкого роста «Яблока» (на 26,65%) и ПАРНАСа (на 6,11%), занявших второе и третье место соответственно, резко сдала свои позиции «Единая Россия» (на 14,25%). Практически повторила свой российский результат «Родина» (плюс 0,06%). Остальные партии выступили значительно хуже: КПРФ — на 8,34%, ЛДПР — на 8,03%, СР — на 3,71%.

Киргизия

В Киргизии «Единая Россия» добавила себе 6,58%, также прирост наблюдается у ЛДПР (на 2,44%) и «Родины» (на 1,46%). Теряют позиции КПРФ (на 4,28%), СР (на 3,79%), «Яблоко» (на 1,17%) и ПАРНАС (на 0,24%).

Болгария

Несколько особняком среди лидеров по числу проголосовавших избирателей стоит Болгария, добавившая голоса и «Единой России» (на 8,41%) с «Родиной» (на 1,45%), и либеральным «Яблоку» (на 5,77%) и ПАРНАСу (на 3,02%). Оставшиеся партии парламентской четверки потеряли голоса: ЛДПР — 7,29%, КПРФ — 6,95%, СР — 3,77%.

Украина

Также с учетом последних событий можно отдельно выделить Украину, несмотря на то, что здесь проголосовало всего 369 человек. Там значительно усилили свои позиции «Яблоко» (на 10,48%) и ПАРНАС (на 9,03%), в меньшей степени «Родина» (на 1,47%). Все парламентские партии ухудшили свои российские результаты: ЕР — на 5,96%, ЛДПР — на 6,91%, КПРФ — на 5,21%, СР — на 2,43%.

МОДЕЛИ ГОЛОСОВАНИЯ

На основании полученных данных можно выделить три модели голосования.

Лоялистская. Выражается в значительном росте голосования за «Единую Россию» и в некоторой степени (относительно общего количества полученных партией голосов) за «Родину» на фоне резкого падения поддержки прочих партий. Проявила себя в Молдавии, Абхазии, Латвии, Эстонии, с некоторыми оговорками — в Южной Осетии и Таджикистане.

Популистская. Выражается в большей по сравнению с Россией поддержке ЛДПР и в некоторой степени (относительно общего количества полученных партией голосов) «Родины», несколько меньшей — «Единой России» (менее 50%) на фоне падения результатов прочих партий. В основном свойственна некоторым странам Африки, Центральной и Южной Америки. Неожиданным лидером этой группы стал Казахстан (23,82% голосов за ЛДПР).

Либерально-альтернативная. Выражается в резком (на порядок) росте голосования за либеральные партии («Яблоко» и ПАРНАС) и в некоторой степени (относительно общего количества полученных партией голосов) за «Родину» на фоне очень сильного падения результата в первую очередь «Единой России» и прочих партий. Проявила себя в США (наиболее ярко), Германии, Израиле, в меньшей степени и с определенными оговорками — в Болгарии и Украине.

Также видно, что все парламентские партии, кроме ЕР, а в некоторых странах еще и ЛДПР, при голосовании на зарубежных участках практически везде показали результаты существенно хуже, чем в России, и в итоге получили значительно меньшую долю голосов наших соотечественников. На их фоне сумело укрепить свои позиции в первую очередь «Яблоко», а также ПАРНАС и «Родина».

Чтобы избежать упреков, вызванных слабой региональной представленностью исследованных стран, сконцентрированных в основном вокруг Российской Федерации, хотя и представляющих три четверти проголосовавших избирателей, посмотрим на результаты, полученные парламентскими партиями и «Яблоком» как основным представителем либеральных партий за рубежом, показавших наибольшее массовое отклонение от результатов в России, и основными партиями-выгодоприобретателями («Единая Россия», «Яблоко», ПАРНАС и «Родина») в различных регионах мира.

Легко можно видеть воплощение выявленных ранее моделей в различных регионах мира. Так, голосование по лоялистской модели прошло в республиках бывшего СССР (кроме Прибалтики) и (с некоторыми оговорками) Северной Европе. Популистская модель проявила себя в Западной Азии, в менее выраженном виде — в Африке и (с некоторыми оговорками) в Центральной Азии. Либерально-альтернативную модель голосования можно наблюдать в Северной Америке, Австралии и Океании, Западной Европе, Израиле, Восточной и Южной Европе, в менее выраженном виде — в Юго-Восточной и Восточной Азии, Южной Америке и (с некоторыми оговорками) в Южной Азии.

В консолидированном виде эти данные отражены в Таблице 1.

Таблица 1