После того как в Гамбурге все же состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, их коллеги из стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступили со специальным заявлением по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Появились и многочисленные экспертные комментарии, в которых, на наш взгляд, собственная оценка ситуации стала заслонять реальную матчасть. Вначале напомним, что в Гамбурге планировалось провести встречу в формате 3+2 (главы МИД Азербайджана и Армении и главы МИД стран — сопредседателей МГ ОБСЕ). Она не состоялась. Вместо этого прошли отдельные встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы и между собой. Из этого следует первый и главный вывод: конфликтующие стороны решили не выходить из переговорного процесса по урегулированию конфликта.

ИА REGNUM Сергей Лавров

В Гамбурге было озвучено и специальное заявление глав МИД России, США и Франции. В нем говорится следующее: «Напомним сторонам, что урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского Заключительного акта, а именно: неприменения силы, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов, а также дополнительных элементах, как это было предложено президентами из стран-сопредседателей, в том числе возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана; предоставление промежуточного статуса для Нагорного Карабаха для обеспечения гарантий безопасности и самоуправления; коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. В будущем — определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления народа; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания; и международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя операции по поддержанию мира. Наши страны будут продолжать работать в тесном контакте со сторонами, и мы призываем их в полной мере использовать при содействии Минской группы сопредседателей в качестве посредников».

Однако некоторые эксперты «вдруг» заявили о появлении в позициях стран-сопредседателей МГ ОБСЕ каких-то «новых деталей» в подходах к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Но если сравнить это заявление с текстом так называемых обновленных Мадридских принципов, напрашивается второй вывод: базовая основа подходов к урегулированию конфликта не претерпела изменений. Более того, формулировка «определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления народа» была изначально сопряжена с изменениями в ст. 3 Конституции Азербайджана: «Народ Азербайджана путем референдума может решить любой вопрос, затрагивающий его права и интересы» и «только путем всенародного референдума могут решаться вопросы изменения государственных границ Азербайджанской Республики». То есть речь идет обо всем народе Азербайджана, а не только проживающих в НКР гражданах. Причем это было изначально очевидно.

Но правда и в том, что Мадридские принципы не имеет юридической силы, хотя на их базе Минская группа при участии конфликтующих сторон на протяжении многих лет вела посреднические переговоры. Теперь азербайджанский портал Vesti. az в редакционном комментарии утверждает: «В 2007 году в Мадриде МГ ОБСЕ предложила принципы, на которых будет строиться урегулирование карабахского конфликта, и конфликтующие стороны в основном согласились их принять за основу переговорного процесса. Вернее, их никто особо не спрашивал, просто сопредседатели выкрутили им руки, а великие державы умеют это делать, и заставили согласиться. На самом деле не только армян, но и азербайджанцев, и в первую очередь их, Мадридские принципы и построенные на их основе Казанские принципы, а также Обновленные Мадридские принципы и последний «план урегулирования Лаврова» не устраивали». Это первое. Второе, снова по Vesti. az: «Со стороны Ильхама Алиева принятие Мадридских принципов в качестве основы могло носить только временный тактический характер, пока нервы не дрогнут у армянской стороны. И вот мы дождались своего звездного часа, хаи «моргнули первыми» — Армения отказывается от Мадридских принципов».

В этом случае имеется в виду заявление заместителя главы МИД Армении Шаварша Кочаряна: «Сегодня на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта находится всего один документ — это Мадридские принципы. Посредники открыто заявляли о наличии взаимоисключающих подходов, в частности, армянская сторона требовала соблюдения принципа самоопределения наций, независимости, а азербайджанская — обеспечения территориальной целостности. Кажется, что эти подходы невозможно сочетать. Но посредники утверждают, что нашли способ их сочетания, созвучный международному праву. Они заявили, да, самоопределение, но только в рамках территории Карабаха, плюс надежная сухопутная связь между Арцахом и Арменией. По Азербайджану: да, территориальная целостность, но без Карабаха и этой сухопутной связи. Это ключ, предложенный посредниками. Тем не менее, когда речь идет о статусе, следует отметить, что в свое время армянская сторона пошла на серьезный компромисс, приняв Мадридские принципы за основу. В чем заключается эта серьезная уступка? Смотрите, народ Карабаха еще в пору существования СССР провел референдум, абсолютно законный, на тот момент соответствующий советскому законодательству, то есть факт имел место, остается его признание. Предложение, включенное в Мадридский документ, состоит в следующем: проведение отсроченного референдума, то есть признание не итогов того референдума, а проведение нового. Этот референдум предусматривал такие условия, что результаты, по сути, были предрешены. Что это за условия? Ставится три вопроса: независимый Карабах, Карабах желает объединения с Арменией и быть в том или ином статусе в составе Азербайджана? Возникает вопрос: а зачем нам это надо? Ответ таков: в свое время власти в Баку заявляли, что не могут сразу пойти на такой шаг и необходимо подготовить народ к мысли о неизбежном, что НКР не будет в составе Азербайджана. Теперь уже вопрос ставим мы. С 1997 года прошло столько времени, предприняли ли власти Азербайджана шаги, которые нацелены на то, чтобы азербайджанское общество смирилось с этой мыслью? Естественно, нет. Делается ровно наоборот. Это подразумевает, что вокруг Мадридского документа должны быть сформированы тот же переговорный процесс, но другое отношение, другая логика».

Вспомним фактор, который остро встал после апрельской войны в зоне карабахского конфликта. Развязав военные действия, Азербайджан нарушил свое международное обязательство, так как соглашение о перемирии от 1994 года — международное обязательство. По Кочаряну, Степанакерт не принимал Мадридского документа, а после него все остальные документы были с небольшими изменениями. «Если бы Азербайджан не сорвал переговоры в Казани, — говорит Кочарян, — то это означало бы, что следующим шагом будет позиция НКР. Именно Степанакерт должен был сказать, принимает или нет. В случае согласия три стороны должны были совместно работать над разработкой большого договора». В Баку расценили это заявление как отказ Армении от Мадридских принципов. Но вот что любопытно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, в принципе соглашаясь с Кочаряном в том, что «в деятельности Минской группы необходимы кардинальные перемены», поставил вопрос не только о пребывании Баку в составе ОБСЕ, но и необходимости в дальнейшей деятельности МГ ОБСЕ. Отсюда третий вывод: Ереван и Баку по разным причинам с разной интенсивностью, но атакуют сами Мадридские принципы.

Вернемся к гамбургскому заявлению глав МИД России, США и Франции, в котором отмечается, что «Минская группа всецело заинтересована в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе посредством переговоров и готова провести встречу президентов Армении и Азербайджана в одной из стран-сопредседателей, когда они будут к этому готовы… Мы твердо верим, что им нужно вступить в переговоры при ближайшей возможности», так как «прямой и непрерывный диалог президентов, осуществляемый при поддержке сопредседателей (МГ ОБСЕ), остается непременным элементом формирования доверия и продвижения мирного процесса». Верить, конечно, можно и нужно, но о чем могут говорить лидеры Азербайджана и Армении, если дезавуируются Мадридские принципы? Только о выполнении соглашений 16 мая в Вене и 20 июня этого года в Санкт-Петербурге о внедрении механизмов проведения расследований нарушений режима перемирия и увеличении количества наблюдателей ОБСЕ, что, по словам главы МИД России, «должно быть документально оформлено».

Заметим, что под этими соглашениями нет подписи Азербайджана. Ереван настаивает на внедрении механизмов расследования нарушения перемирия. Баку отказывается от выполнения данного условия, утверждая, что в этом нет необходимости. Такая позиция заводит переговорный процесс в тупик, закрывает «коридор возможностей» для перехода к широкому мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов или без них. Так появляется четвертый вывод: вероятность новых столкновений на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе будет расти, хотя вряд ли сейчас в регионе возможна полномасштабная война.