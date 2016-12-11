«Близкий далёкий Восток» — результат путешествия на Украину чешского режиссёра Филипа Ремунды. Автор явно симпатизирует соседней стране, где у него друзья, вещающие ему о своей европейской ментальности и «культурном разрыве с Россией». Его скепсис в отношении «русского мира» более чем очевиден. Но фильм у него в итоге получается «пророссийским».

Цитата из к/ф «Близкий далекий восток». реж Филип Ремунда. 2015. Чехия Нашивка на форме солдата

Он не ставит перед собой великих задач. Он ничего не стремится расследовать. Например, кто подготовил и бросил на власть радикалов? Заложниками каких геополитических баталий стали граждане Украины? Режиссёр хочет понять ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день.

Он показывает людей, живущих в разных частях страны. И видно, что эти люди фатально разделены, что Украина разорвана. Семьи разделены — ближайшие родственники, живущие на западе и востоке, стоят за свою правду и чужой никогда не примут.

Цитата из к/ф «Близкий далекий восток». реж Филип Ремунда. 2015. Чехия Самолет,,

Запад Украины выглядит абсолютно пришибленным. Здесь нет войны, но здесь, похоже, нет и надежды. Запад страстно поддержал Майдан, который привёл к катастрофе — войне на востоке, отделению Крыма, — и его протестная энергия улетучилась. При этом он себя ни в чём не винит, поскольку «хотел как лучше». Он жуёт обиды и оттачивает аргументы, виня во всём Путина. Методы, какими свергали власть, здесь никого не смущают. Любые слова в поддержку Крыма или Донбасса объявляются пропагандой.

На востоке страны — обстрелы и разрушения, но здесь чувствуется подъём. Люди говорят, что не собираются ехать в Европу, которая им чужда, и приглашают автора переселиться на Донбасс. Здесь с особым чувством встречают 9 мая.

Режиссёр сталкивается с правдой, которая его пугает. Он видит разрушенные дома, слышит рассказы о цинизме украинских военных и опасается, что его фильм признают пророссийской пропагандой. Со слов харьковского шофёра, не желающего светиться, он сообщает о кознях России. Задолго до начала войны она создала ячейки сепаратистов, а потом ввела войска.

Цитата из к/ф «Близкий далекий восток». реж Филип Ремунда. 2015. Чехия Благодарность

В Донецке автор даёт слово простым работягам, и мужики железно излагают позицию. Они спрашивают: почему западенцы не стали ждать выборов, а скинули Януковича? Донбасс не протестовал, когда выбрали Ющенко и тот ставил памятники бандеровцам, протащил дикий закон о языке. Донбасс дождался выборов и проголосовал за другую власть. Почему западенцы ждать не стали, а попёрли устанавливать свой порядок? Попытались заткнуть Донбасс. А когда сожгли людей в Одессе, а потом провели карательную акцию в Мариуполе, стало окончательно ясно, что они не остановятся ни перед чем.

Сейчас живём в своей стране, говорят мужики, и у нас всё работает: все заводы в строю, все фонарики горят на улицах. Наркоманов вывели, как класс. Раньше были, а теперь нет. «Куда они делись, науке неизвестно». И проституции нет. «На Донбассе всё только по любви!»

Цитата из к/ф «Близкий далекий восток». реж Филип Ремунда. 2015. Чехия Флаг ДНР над памятником Ленину

Разговор за пивком в Донецке очевидно перекликается с разговором за бутылкой вина в Киеве, где столичные интеллектуалы дружно, мило, улыбчиво ратуют за войну. Случайный гость — Виктория, проукраински настроенная русская, бежавшая из Донецка, — робко предлагает закончить лить кровь и согласиться на федеративное устройство страны. Её тут же одёргивают, заявляя, что в этом случае возникнет Новороссия, «территория Путина, и дальше он пойдёт наступать». Тогда Виктория спрашивает: «Почему вы сами не идёте умирать за свою страну? Вы своего сына пустили на войну?». Интеллектуалы напрягают интеллект, но ответить не могут и обижаются. «Это некорректные вопросы, — говорят они, — удары ниже пояса». Виктория встаёт и уходит.

Автор пытается уравновесить свой фильм, он сталкивает позиции, точно отмеряет хронометраж, чтобы никого не обидеть, но правда Донбасса всё равно выглядит намного весомее. Её невозможно опровергнуть.

Цитата из к/ф «Близкий далекий восток». реж Филип Ремунда. 2015. Чехия Разрушенное здание

А правда Майдана очевидно ставится под сомнение. Даже показанный в фильме дом Януковича за двести миллионов долларов, позиции запада и востока не уравновешивает. Скорее наоборот. Он свидетельствует о безмятежной эпохе, когда и власть, и вся Украина купались в русских деньгах.

Рассчитывать на премию оппозиционного фестиваля с таким кино — верх наивности.

Вот у двух других фильмов — «Мариуполис» и «10 секунд» — были шансы взять приз. Почему их авторы не получили даже почётной грамоты АртДокФеста — интересный вопрос. Попробуем на него ответить.