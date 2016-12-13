



Адам Козак Так в ноябре 2011 года в Варшаве убирали памятник советско-польскому братству по оружию

Группа депутатов Государственной думы России попросила МИД России организовать вывоз демонтируемых в Польше советских памятников в Россию и при необходимости привлекать добровольные пожертвования граждан. Об этом сообщает газета «Известия». Парламентарии ссылаются на намерение Института национальной памяти Польши разработать программу демонтажа более 500 памятников Красной Армии и воинам-освободителям в стране. Источник издания в российском дипломатическом ведомстве пояснил, что «мы неоднократно предлагали польским властям возобновить в рамках реализации Соглашения 1994 года деятельность рабочей группы, не собиравшейся с 2004 года. Однако польская сторона под различными предлогами уходит от предметного обсуждения нашего предложения».

МИД России постоянно выступает с протестами против действий Варшавы и местных властей, которые так или иначе затрагивают нахождение в Польше памятников солдатам и офицерам Красной Армии, который в ходе Второй мировой войны освобождали польскую землю от нацистов. Последнее по времени — но, очевидно, не последнее, к сожалению, в принципе — заявление Департамента информации и печати дипломатического ведомства прозвучало в декабре этого года в связи с началом демонтажа памятника Победы в городе Старгард (Западно-Поморское воеводство), где в ночь на 30 ноября был начат демонтаж монумента, установленного в благодарность Красной Армии за ее вклад в разгром фашизма во Второй мировой войне. «Речь идет об очередном примере кощунственного отношения к советскому и российскому мемориальному наследию в Польше, — говорится в официальном комментарии. — Совершенно ясно, что в данном случае дело не сводится к муниципальному самоуправству, как это не раз бывало ранее». О наличии проблемы в интервью польскому журналу Świat elit в ноябре этого года заявил и посол России в Польше Сергей Андреев, подчеркнув, что «регулярно случающиеся осквернения памятников и захоронений советских воинов-освободителей времен Второй мировой войны», которые происходят «чаще всего на военных кладбищах», осложняют отношения между двумя странами.

Но стоит напомнить, что освобождали Польшу 1-й Белорусский, 2-й Белорусский, 1-й Украинский и 4-й Украинский фронты Красной Армии. В рядах только одного 1-го Украинского фронта сражались русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне и представители множества других национальностей. Тогда все они вместе были советскими солдатами, шедшими на смерть за одну на всех Родину. Однако складывается впечатление, что сегодня демонтаж на официальном уровне и «инициативные» осквернения памятников красноармейцам в Польше волнуют в основном одну Москву. А другие страны? Начнем с Украины. На нее вряд ли стоит ныне рассчитывать. Киев, конечно, подсчитывает, сколько актов вандализма в отношении украинских памятников и мест захоронений происходит на польской земле — с 2014 по 2016 годы не менее 14 инцидентов — другой вопрос, кому они посвящены. Так, в октябре этого года посольство Украины в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с осквернением «польскими националистами памятника воинам Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Что касается остальных стран, то здесь ситуация следующая. Интерес к памятникам красноармейцев проявляется, как правило, 8−9 мая. На сайте МИД Казахстана (сообщение от 12 мая 2016 года) говорится, что «дипломаты посольства Казахстана в Польше приняли участие в торжественных церемониях возложения венков к памятнику Неизвестному солдату и Мемориалу павшим советским войнам в Варшаве… Среди погибших на польской земле советских воинов десятки тысяч составляют казахстанцы. В основном это обычные солдаты, до конца исполнившие свой долг, но есть и Герои Советского Союза. Среди них, погибший в последние месяцы войны, генерал-казах Сабыр Рахимов. Посольство Казахстана в Польше осуществляет целенаправленную работу по сохранению памяти о воинах-казахстанцах. Совместно с Польским Красным Крестом и местными органами власти проводится кропотливый поиск мест их захоронений. В результате ежегодно десятки наших соотечественников приезжают в Польшу, чтобы посетить могилы своих родственников».

В тематике МИД Белоруссии упоминается «совместное противодействие попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны». В частности, об этом заявлялось во время подхода к прессе министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея по итогам заседания коллегий МИД двух стран (состоялось 22 ноября 2016 года в Минске). Вместе с тем, в польско-белорусском диалоге по вопросам исторической памяти ведет Варшава. В октябре 2016 года в интервью польской газете Rzeczpospolita глава белорусского дипломатического ведомства сообщил, что вопрос создания польского военного кладбища в Куропатах под Минском — «это важный вопрос не только для Польши. Я думаю, что это важный вопрос и для Белоруссии… Поэтому мы на каком-то этапе приняли решение о создании совместной комиссии в рамках исторического диалога. С нашей стороны эту комиссию возглавляет декан факультета международных отношений БГУ господин Шадурский, с вашей стороны, насколько мне помнится, руководитель Польского института международных дел Славомир Дембский».

При этом нельзя не отметить, что и посольство Белоруссии в Польше, и консульства активно участвуют в акциях «по случаю Победы в Великой Отечественной войне». 9 мая этого года генконсульство Белоруссии в Белостоке провело торжественные мероприятия, направило открытки ветеранам, проживающим на территории Подлясского и Варминско-Мазурского воеводств и принимавших участие в боях за освобождение Белоруссии. Также на городских кладбищах Белостока «к местам захоронения воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, сотрудниками генерального консульства были возложены венки». Аналогичные возложения венков прошли в Гданьске (совместно с российскими дипломатами) и в Варшаве (совместно с сотрудниками посольств Армении, Казахстана, Молдавии, России и Таджикистана).

В декабре 2015 года с совместным коммюнике выступили посольства Армении, Белоруссии, Казахстана и России. Как говорилось в сообщении, посольства осудили «факты осквернения советских военных захоронений в Польше… Посольства Армении, Белоруссии, Казахстана и России в Польше с большой озабоченностью отмечают, что все чаще поступают сообщения о случаях осквернения в Польше захоронений советских военнослужащих, погибших в 1944—1945 гг. при освобождении этой страны от немецко-фашистских захватчиков, и памятников, установленных в их честь, а также о ликвидации таких памятников по решениям местных властей». Дипломаты призвали «власти Республики Польша выступить с заявлением о том, что памяти о советских военнослужащих, погибших в боях за освобождение Польши и в плену в гитлеровских лагерях на территории Польши, должно безусловно оказываться надлежащее уважение, их захоронения и памятники, установленные в их честь, являются неприкосновенными, а виновные в осквернении или самовольной ликвидации этих захоронений и памятников подлежат привлечению к ответственности и наказанию в соответствии с законодательством Республики Польша».

Однако постоянных и систематических заявлений МИД Армении, Белоруссии и Казахстана в отношении памятников воинам Красной Армии, демонтаже их и осквернении, нам найти, к сожалению, не удалось, за процитированным выше редким исключением. Пока этим занимается только Москва. Безусловно, и Астана, и Ереван, и Минск заинтересованы в добрых отношениях с Польшей, развитии политического диалога, экономического и культурного сотрудничества. Но, вместе с тем, нельзя закрывать глаза на попытки Варшавы использовать историческую память для оправдания действий, направленных на искоренение подвига воевавших в составе Красной Армии воинов из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и других ныне независимых республик, отдавших свои жизни за освобождение Польши. Памятники стоят погибшим солдатам и офицерам — и одно это уже опровергает тезис польских властей о том, что якобы наличие их оправдывает «оккупацию» страны Советским Союзам после 1945 года. Мертвые не могут оккупировать, они могут только быть предостережением и воспоминанием. Это первое.

Второе. Варшавский салон иногда из настойчивости Москвы в вопросе памятников делает вывод, что так Россия проявляет сегодня свои «имперские комплексы». Совместная работа дипломатии и политического сообщества Армении, Белоруссии, Казахстана, России, создание механизма согласованной и систематической реакции на недопустимые действия польских властей на национальном и местном уровнях показали бы, что наши страны в данном случае выступают исключительно из соображений общей единой памяти, объединяющей Астану, Ереван, Минск и Москву в оценке итогов Второй мировой войны и участия в ней наших народов.