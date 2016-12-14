Краеугольным камнем успешности Казахстана на международной политической арене является политика многовекторности, помноженная на восточную дипломатию президента Нурсултана Назарбаева. Бессменный лидер страны на протяжении 25 лет суверенитета демонстрирует профессиональную маневренность, позволяющую Казахстану избегать международных скандалов и поддерживать хорошие дружеские отношения со всеми, практически, странами. Даже когда перед республикой ставят ребром вопрос: «А не пора ли вам уже определиться — с нами вы или против нас?» — страна под предводительством мудрого президента успешно уклоняется от прямого и четкого ответа, буквально балансируя на грани фола, но, тем не менее, преодолевая все щекотливые ситуации. Правда, и на старуху бывает проруха. И события минувшей недели показывают, что страновой хребет многовекторности, который раньше мог согнуться в любую «правильную», а точнее нужную сторону, все больше костенеет.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Камень в царский огород

Нурсултан Назарбаев без преувеличения стал главным ньюсмейкером этой недели практически на всем постсоветском пространстве. Его заявление, прозвучавшее на церемонии награждения лауреатов премии президента «Алтын сапа» (национальная награда за достижения в области качества, является аналогом Европейской премии качества — ИА REGNUM ) стало в буквальном смысле информационной бомбой.

«Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией. Нефть, газ, золото, серебро — слава богу, что у нас это есть. Это наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет. Мы не должны глотать пыль за чужими странами, это не наш путь», — заявил Назарбаев 6 декабря.

Реакцию, последовавшую за этим откровением, предугадать несложно. Казахстанские граждане встретили заявление президента по-разному: одни горячо поддержали, другие — более сдержанно, третьи и вовсе увидели в этом очередную попытку зарабатывания политических дивидендов.

К примеру, заблокированный в Казахстане сайт «Социалистического движения» выдал свою версию причин, подтолкнувших Назарбаева на эти слова: «Это безопасно для него! Ясно, что никто из царей ответить ему не сможет, зато этим он подчеркивает свой дутый «патриотизм» и как бы отвечает на нападки тех, кто обвиняет его в переносе старых 51 китайских предприятий с грязным производством и в продаже земли латифундистам и иностранцам. Такой очередной ход советников и политических технологов Акорды (резиденция президента Казахстана — ИА REGNUM ), призван сейчас отвлечь от главной темы — приговора в отношении защитников земли Макса Бокаева и Талгата Аяна, пятилетия расстрела нефтяников Жанаозена и от акций памяти 16−17 декабря! Поэтому нельзя поддаваться на назарбаевские провокации! Лучше поднять вопрос строительства крупнейшего китайского химического комбината в Актобе (Актюбинск), который отравит флору и фауну в округе, и выступить против последнего этапа приватизации оставшихся активов государственной собственности», — говорится в публикации.

Зато у СМИ из некоторых стран СНГ заявление Назарбаева вызвало творческий всплеск, спровоцировавший массовую перепечатку выступления казахского лидера под разнообразными заголовками.

Неформальный конкурс «Кто лучше назовет» в основном развернулся между украинскими СМИ, хотя в него включились и интернет-порталы других сопредельных государств.

Вот только некоторые заголовки: «Назарбаев обвинил Россию в том, что она заставляла казахов глотать пыль», «Назарбаев напомнил, как Россия грабила Казахстан», «Назарбаев попрекнул Россию в грабеже Казахстана», «Назарбаев: «Русские заставляли нас глотать пыль», «Казахстан обвинил Россию в оккупации и историческом грабеже страны» и .т.д.

Впрочем, российские СМИ и экспертное сообщество тоже не обошли стороной это заявление: «В цитируемой СМИ речи Назарбаева есть интересный момент. Вот он якобы говорит, что в царское время в Казахстане не было даже железных дорог, а сейчас, дескать, посмотрите, какую дорогу построили. Но есть просто исторический факт, что еще до прихода советской власти, в течение 10 лет до 1906 года, строилась ташкентская железная дорога, которая как раз прошла через территорию современного Казахстана с севера на юг. В 2004 году в Казахстане состоялось торжественное празднование юбилея Казахской железой дороги, к ней относится в том числе и якобы несуществующая дорога, построенная царским правительством. Еще удивительнее, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично подписывал документы о соответствующих торжествах и своим указом учредил специальную медаль, посвященную 100-летию Казахской железной дороги. Как можно, зная это, утверждать, что в царское время даже железных дорог не было? Странная какая-то забывчивость. Дорогами пользуются, а грязью тех, с чьей помощью они были построены, поливают», — приводит портал aftershock. news комментарий историка Игоря Пыхалова.

Российская деловая газета «Взгляд» тоже в стороне не осталась. В статье под заголовком «Антироссийские высказывания Назарбаева нельзя одобрить, но можно понять» выводится предположение, почему в Казахстане Россию воспринимают не как соседа и друга, а как угрозу. «Россия просто самим фактом своего существования (и особенно фактом своего существования в статусе великой державы) действительно является фактором дестабилизации государственности для большинства своих постсоветских соседей. И даже самые дружественные из них воспринимают Россию как источник определенной угрозы. В результате эти страны в качестве защиты собственной государственности выбирают антироссийскую пропаганду разной степени жесткости и интенсивности. От стран Прибалтики, где царит истерическая государственная русофобия, до Белоруссии и Казахстана, откуда доносятся отдельные выпады в адрес России. Проблема в том, что эта политика за последние годы на многочисленных примерах уже доказала свое банкротство. Прибалтийские республики превращаются в разоренное и обезлюдевшее захолустье, а на примере антироссийской Украины весь мир имеет возможность в прямом эфире наблюдать полный коллапс 40-миллионной страны», — говорится в публикации.

А завершается статья выводом, что никакой реакции со стороны Кремля на выпад Назарбаева не будет: «Вряд ли последуют какие-то действия со стороны руководства России на высказывания Нурсултана Назарбаева. Его достоинства и заслуги в глазах Кремля перекрывают все возможные спорные и не нравящиеся нам шаги. Главным интересом России является нахождение Назарбаева у руля Казахстана так долго, как только это возможно. А дальше… все в руках Аллаха», — резюмируют авторы публикации.

Между тем, известный казахстанский журналист, главный редактор интернет-газеты «Алтын-Орда» Серик Малеев, оценивая заявление Назарбаева, и вовсе сделал уникальное научное открытие: «Что же в этих словах (Назарбаева) чрезвычайного? Что ж теперь вообще молчать? Или говорить правду сегодня уже не приветствуется? От себя же добавлю, что ограбленных казахов заставляли не просто пыль глотать, но глотать пыль радиоактивную, зараженную гептилом. Подлинная история взаимоотношений России и Казахстана — это предмет, требующий сегодня самого тщательного, досконального изучения», — написал он по этому поводу. Правда, как казахи глотали радиоактивную пыль во времена царской России, раз, как выяснилось, в Казахстане тогда даже железных дорог не было, автор не пояснил.

Впрочем, журналист не сказал ничего нового для тех, кто уже знаком с его опусами. В июне 2016 года, спустя 10 дней после теракта в Актюбинске (Актобе), Малеев нашел российский след и в этих событиях: «Если у тебя пропала корова, а сосед твой вор, догадайся с трех раз кто это сделал. И тоже самое с терактами. Если в вашей стране произошел теракт, а соседнее с вами государство в глазах всего мирового сообщества признано организатором и спонсором террористов, то понятно, где в этом случае следует искать след. В данном контексте не мешало бы вспомнить фразу Путина, брошенную им в ходе встречи с российской молодежью на Селигере в 2014 году, сразу после украинских событий… Путин, под маской лести Назарбаеву, выдает следующий перл: «Он (президент Казахстана) совершил уникальную вещь. Он создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности. В этом смысле он уникальный человек для постсоветского пространства, и для Казахстана тоже». То есть, именно тогда, в 2014 году на Селигере Путин открыто поставил под сомнение сам факт существования казахского государства. Точно так же, как сегодня ставится русскими под сомнение сам факт существования государства украинцев. А чем это, в итоге, обернулось для Украины, надеюсь, объяснять не надо… Кстати, и это тоже неоспоримый исторический факт, именно предки казахов во времена хана Батыя, которого сами казахи называют Саин-ханом (Справедливым ханом), заложили фундамент государственности российской. Так что, чья бы корова мычала…» — говорилось в статье под заголовком «Российский жирный след. Или, кто и зачем пытался устроить государственный переворот в Казахстане» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Крым, Рым и медные трубы

Но Казахстан, несмотря на все заявления президентов, продолжает следовать курсом политической многовекторности и демонстрировать лояльность к России. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что и с Украиной официальная Астана не спешит портить отношения.

Правда, эта позиция «ни нашим, ни вашим» уже начинает выходить боком. Не политической элите, а простым казахстанским гражданам.

К примеру, официального признания Крыма субъектом Российской Федерации со стороны Казахстана не было. Но не было и официальной критики действий Кремля и официальных же сомнений, выраженных по поводу результатов итогов крымского референдума. Был, правда, громкий скандал, связанный с казахстанскими школьными учебниками, в которых Крым был назван субъектом России. Украинское посольство в Казахстане, узнав об этом, направило ноту протеста в министерство образования и науки с требованием внести в учебники изменения, описывающие реальное положение дел. Под словом «реальное» подразумевается «с точки зрения Украины». И Казахстан «включил заднюю». Учебники были отозваны с тем, чтобы в них внести «соответствующие» изменения. Что именно будет переписано, узнать не удается. Чиновники от образования мастерски уходят от прямых ответов. При этом известно, что казахстанские школьники получат эти учебники не раньше чем через три года. Вполне возможно, что Крым в них будет по-прежнему российским.

Одним словом, Казахстан, а точнее власти республики, заняли удобную для себя неопределенную позицию. Но что позволено Юпитеру — не позволено быку. Справедливость этого крылатого выражения в полной мере ощутила на себе предпринимательница из Павлодара Наталья Поплавец. Из-за неопределенности по Крыму женщина чуть не лишилась своих сбережений.

Бизнес Натальи связан с ввозом в Казахстан автозапчастей из Симферополя. Более 10 лет Поплавец регулярно оплачивала таможенную очистку товара, ввезенного с Украины.

Однако после проведения в Крыму референдума партнеру Натальи в Симферополе выдали новую лицензию, соответствующую российскому законодательству. Поплавец перезаключила с поставщиком договор и завезла товар на сумму более 8 миллионов тенге (1,6 млн руб.) в Казахстан, не оплатив таможенную очистку в соответствии с нормами Таможенного союза.

Однако в 2016 году Управление государственных доходов (налоговая инспекция) Павлодара выставило предпринимателю штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (порядка 42 тыс. руб.) за нарушение налогового законодательства.

«В адрес фирмы поступает уведомление из налоговых органов с требованием уплатить дополнительные таможенные пошлины, и в целом сделку ТОО с иностранным поставщиком признать недействительной, а причина всему — якобы отсутствие официальных документов о признании Республикой Казахстан Республики Крым как территории Российской Федерации», — рассказали в Региональной палате предпринимателей Павлодарской области.

В министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что требования налоговиков незаконны, поскольку… «вопрос о статусе Крыма остался открытым».

Но суд, куда женщина обратилась с иском на Управление государственных доходов области, встал на сторону предпринимательницы.

«Это небольшая, так скажем, правовая коллизия, и получается так, что мы применяем в отношении к Крыму российское законодательство, потому что признаем фактическое положение дел. Вот и все. Но это не означает официального признания — это означает, что в отношениях с Крымом мы руководствуемся законодательством России и законодательством ЕАЭС», — прокомментировал злоключения Натальи Поплавец казахстанский политолог Марат Шибутов.

Батькина правда

Если президент Казахстана своим заявлением огорчил только россиян, то президент Белоруссии Александр Лукашенко смог обидеть и россиян, и казахстанцев.

Напомним, 9 декабря на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, Лукашенко обрушился с критикой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та! И правительство при этом молчит», — заявил Лукашенко, возмутившись действиями российских контролирующих органов, периодически уличающих белорусских партнёров в контрабанде продовольствия и конфискации российских грузов — как это было в случае с российской бытовой электроникой, конфискованной по пути из Калининграда, и проданной в сети конфиската магазинов Управделами президента Белоруссии.

Ну, а дальше белорусский лидер и вовсе прямым текстом заявил, что белорусы умнее россиян и казахстанцев.

«Если основные экономические игроки Таможенного союза Россия и Казахстан могут на что-то закрыть глаза и рукой махнуть — у них денег немерено, знаете от чего — у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги. Поэтому мы ни на что не должны махать руками», — заявил Александр Григорьевич.

Казахстанские СМИ, приводившие прямую речь Лукашенко, этот момент благоразумно опустили, видимо, из благих побуждений — не навредить ЕАЭС.

А ЕАЭС, судя по всему, уже трещит по швам, напоминая пресловутых лебедя, рака и щуку». Свою лепту в «а вы, друзья, как ни садитесь; все в музыканты не годитесь» — внесла на минувшей неделе и Армения.

Директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саргсян предложил исключить Казахстан и Белоруссию из двух крупнейших евразийских объединений — ЕАЭС и ОДКБ, поскольку оба этих государства «не сделали шагов в защиту интересов Армении в ходе последней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе».

«Что значит для Армении Белоруссия? Какое-то государство, не имеющее абсолютного никакого значения. С подобными государствами можно вступать в явный конфликт, если это превращается в политику, если мы знаем, что посредством этого решается проблема. Тогда тоже Лукашенко бегом прибежит сюда и начнет говорить с Арменией. Или Казахстан — какое он имеет значение для Армении? Для Армении это явно враждебное государство, почему Армения должна уважать различные позиции Казахстана, его подходы? Я считаю, что политика Армении пойдет в этом направлении, чтобы все страны почувствовали ответственность перед Арменией», — заявил политолог.

В общем, клинья между членами ЕАЭС вбивают все кому не лень, в том числе и сами участники объединения. То же упомянутое выше заявление Нурсултана Назарбаева, которого член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая назвала «патриархом ЕАЭС», по мнению российских экспертов, бьет в первую очередь по идее ЕАЭС.

«Казахстан и вовсе стал частью Российской империи, не имея ни одного каменного строения, и поэтому жалобы на отсутствие дорог не обоснованы. Быт людей напоминал жизнь индейцев, даже лук и стрелы еще были в ходу. Все города, заводы и дороги были построены именно в «колониальный» период. Тогда же казахский язык приобрел письменность», — высказался по этому поводу главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

В свою очередь руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что не следует придавать особого значения ни заявлению казахстанского президента, ни аналогичным высказываниям его коллег.

«Назарбаев движется в мейнстриме. Именно так история воспринимается на постсоветском пространстве новыми политическими режимами. И для лидеров Центральной Азии, и для других лидеров, например, Прибалтики или Украины, история — это прикладной элемент. Такая трактовка нужна даже не для того, чтобы уязвить Москву, а чтобы обосновать свои права на собственную государственность. Возражать ему (Назарбаеву — ИА REGNUM ) глупо, ведь в пору Российской империи и Казахстана-то не было, не то, что дорог. Поэтому он и не может упрекнуть в отсутствии индустриализации советский период. Там все было. В 1920-е годы уже был Турксиб. То же можно сказать и про добычу полезных ископаемых при царизме. Там не было ни одного серьезного крупного предприятия. Только в Восточном Казахстане тогда что-то двигалось. Правда, это был вовсе не Казахстан, а Южная Сибирь. Здесь искать антироссийскую подоплеку не нужно. Надо учитывать, что в Казахстане праздновали 25-летие независимости — четверть века, юбилей. Он должен был что-то сказать своей аудитории. Это похоже на сюжет из детского советского фильма «Добро пожаловать или посторонним вход запрещен». Там директор пионерлагеря — товарищ Дынин радует подопечных пионеров построенными корпусами и требует в ответ дисциплину. Назарбаев также относится к «своим» гражданам. Как к детям», — полагает Грозин.

Из Парижа с любовью

Еще одной важной новостью прошедшей недели стало освобождение беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова из французской тюрьмы, где он провел последние три года.

Напомним, Аблязов был задержан во Франции в июле 2013 года и с тех пор находился под стражей. Его выдачи добивались Россия и Украина. Однако, согласно решению французской юстиции, приоритет на экстрадицию был отдан России.

В Казахстане против Аблязова были выдвинуты обвинения в финансовых нарушениях на сумму свыше 6 миллиардов долларов (372 млрд руб.). Дело было возбуждено в 2009 году. После этого он бежал из страны и долгое время проживал в Великобритании. Аблязов и его сторонники заявляли, что преследование ведется по политическим мотивам.

По французской системе правосудия, решение об экстрадиции иностранных граждан должно было быть одобрено и подписано главой правительства. И всем казалось, что вопрос этот уже решен.

Однако 7 декабря специальный докладчик ООН по вопросу пыток Нильс Мельцер призвал власти Франции не экстрадировать Аблязова. Мельцер заявил, что есть серьезные основания полагать, что Аблязова в России могут подвергнуть пыткам либо передать его в Казахстан, где ему также могут грозить пытки.

9 декабря Госсовет Франции усмотрел в преследовании Аблязова политические мотивы и по этой причине признал экстрадицию банкира в Россию невозможной.

Аблязов был на родине успешным бизнесменом, в конце 1990-х годов он работал в правительстве, был министром энергетики, индустрии и торговли. В 2001 году он выступил одним из основателей оппозиционного движения Демократический выбор Казахстана. В 2002 году казахстанский суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил к шести годам тюрьмы. Аблязов вышел на свободу в 2003 году, он был помилован в обмен на обещание не заниматься политикой. В 2005 году он стал председателем совета директоров БТА Банка, которым руководил до 2009 года, пока государство не объявило о национализации банка, подав иск против Аблязова. Аблязов бежал из страны, получив политическое убежище в Великобритании. Впоследствии в британский суд из Казахстана поступили иски против Аблязова, некоторые его активы были заморожены. В 2012 году британский суд приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения за дачу ложных показаний касательно его финансовых активов, после чего он покинул Великобританию. С момента своего бегства из Казахстана, Аблязов, как предполагается, финансировал оппозиционные структуры в Казахстане и некоторые СМИ, которые критиковали правительство Казахстана.

Напомним, еще в 2015 году казахстанский экономист и политик Петр Своик, комментируя ИА REGNUM решение французских властей экстрадировать Аблязова в Россию, заявлял, что право на экстрадицию бывшего главы БТА Банка именно в Россию было получено в обмен на «мистрали».

«Происходящее доказывает, что абстрактного правосудия не бывает. Правосудие, в том числе и французское, в любом случае обслуживает ту или иную политическую задачу. Пусть Франция задерживает «Мистрали» для России, но она возвращает ей Аблязова. Кстати, сумма хищений, которую вменяют Мухтару Аблязову, находится примерно в том же ценовом диапазоне, что и пресловутые «Мистрали». Таким образом, экстрадиция Аблязова именно в Россию, а не на Украину — жест политически демонстративный. Аблязов же — боец, который ничего в этой жизни не получал даром. Он — авантюрист, во всех смыслах этого слова. Его никакая тюрьма до конца не сломает. Аблязов живет желанием личной мести Назарбаеву, и это будет держать его в тонусе», — заявлял тогда Своик.

Если предположения Своика были верны, то Франция преподнесла «отличный» подарок Нурсултану Назарбаеву к 25-летию Независимости.

Внезапное изменение решения со стороны французских властей можно, конечно же осудить, но и понять тоже, в принципе, не сложно. Франсуа Оланд досиживает последние дни своего президентского срока. А, значит, от него уже мало что зависит.

А ведь предварительное согласие на экстрадицию Аблязова в Россию давалось тогда, когда между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Франции Франсуа Олландом вспыхнула резкая дружба. Дело доходило даже до того, что глава Франции с подачи Назарбаева совершил незапланированный визит в Россию для решения вопросов по урегулированию кризиса на Украине. Но теперь это все в прошлом. И у главы Казахстана с выходом Аблязова на свободу одной головной болью стало больше.

Люстрация неизбежна

Еще один беглый казахстанец, но обитающий в США — эпатажный художник Канат Ибрагимов — на минувшей неделе сообщил, что 16 декабря — в день официального празднования Независимости Казахстана — казахская диаспора в Калифорнии планирует проведение митинга, приуроченного к 5-летию Жанаозенских событий.

В своем интервью на эту тему Ибрагимов дает нелестную оценку казахстанскому лидеру: «Только монарх, деспот, царь, король может столько быть у власти. Но не президент. Внутри Казахстана многие уже понимают, что Назарбаев — деспот, он проводит антинародную политику, курс другого государства — России, Путина. Казахстан — союзник страны-изгоя, России. Это все плохо будет сказываться и на Акорде. Никакого смягчения санкций не будет, тем более республиканцы на это не пойдут. Предвыборная риторика — это все словесная игра, реальная политика будет другой», — заявляет диссидент Ибрагимов.

При этом он отмечает, что Казахстану нужно сделать все, чтобы привнести в страну демократию — такую же, как в США. «Если демократия не будет установлена в Казахстане, это будет смерти подобно. Нужно срочно установить, застолбить, привнести демократию в страну. Сделать все, чтобы была демократия. При демократии людей не убивают по политическим причинам, не делят по цвету кожи и не отправляют в лагеря. Ничего лучше демократии нет и быть не может. Есть в Казахстане и в России такие парнокопытные, которые говорят: «Не нужна нам демократия, там гомосексуалисты и всякие меньшинства». Любого, кто так скажет, можно смело отправлять на три известные буквы. Никогда они не жили при демократии и не знают, что это такое. Когда живешь в США, становишься членом общества, хорошо понимаешь, что такое демократия. Явный контраст между тем, что мы построили в наших странах, и что есть в США. Мы, казахи, еще даже не нюхали демократии. Мы 16 декабря собираемся провести мероприятие в память жанаозенского расстрела. Нигде мы разрешения не брали. Единственное, если участников будет больше 4 тысяч, то вы должны предупредить полицию, чтобы она обеспечила нам безопасность. Невиданная для Казахстана роскошь! Свобода слова, свобода выражения — фундаментальное американское право», — говорит художник.

Впрочем, без пророчеств тоже не обошлось.

«Рано или поздно обвинения власти будут предъявлены. Запереться в башне из слоновой кости не получится. Никакие прикормленные блогеры, «интеллигенция» не спасут, их мнения ничего не стоят. Они не формируют общественное мнение. Вся эта шушера, которая грабит страну, арестовывает активистов, будет отвечать по законам демократического государства. Это нужно четко понимать. Люстрация неизбежна. Придет время», — резюмирует Ибрагимов.