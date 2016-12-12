Многоцелевой истребитель F-35 может оказаться наиболее неоднозначной программой разработки вооружений, когда-либо осуществляемой США, и это не случайность. Истребители, на эксплуатацию которых за весь срок их нахождения в войсках планируется потратить до $1 трлн, обещают предоставить революционные боевые возможности, но за последние годы программа их разработки сталкивалась с целым рядом проблем и технических сложностей.

F-35.com F-35

Теперь же против неё выступает и избранный президент США Дональд Трамп. Поэтому возникает вопрос: можно ли заменить эту программу другой, какова будет альтернатива? Возможно, стоит построить больше F-22 или истребителей четвертого поколения? А может быть, целесообразно перейти исключительно на БПЛА и отказаться от пилотируемой авиации, пишут сотрудники National Interest.

Несмотря на огромное число проблем и технических сложностей, программа F-35 кажется неубиваемой. Она пустила корни не только в США, но и во многих странах — союзниках Белого дома, в результате чего преодоление промышленных и дипломатических препятствий может оказаться сложнее, чем решить конструктивные проблемы многоцелевого истребителя. Если же все-таки удастся отказаться от него, какие же будут альтернативы? Приведенные ниже варианты, отмечают авторы, не носят взаимоисключающего характера, и для замены F-35 может потребоваться использование нескольких из них.

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Во-первых, можно вернуться к производству F-22. Такой курс кажется очевидным, поскольку у США достаточно опыта производства истребителей «Раптор». Однако, помимо больших издержек перезапуска производственной линии, такой подход не решит проблем ВМФ и морской пехоты. Уже давно никто не рассматривает создание палубного варианта F-22.

Так, теоретически ВВС могут перейти на F-22, тогда как ВМФ может закупить дополнительные «Супер Хорнет», а морская пехота будет пользоваться F-35B. Но в свете того, что именно вариант B столкнулся с наибольшим количеством проблем, может оказаться так, что Пентагон останется с крайне дорогим летательным аппаратом, не достигающим по боевым характеристикам ожидаемых параметров.

F-22 также не лишен проблем. ВВС не рассматривали его в качестве идеальной ударной платформы. На истребителе по-прежнему не решена проблема с подачей кислорода. Более того, по закону США, экспорт F-22 запрещен, из-за чего такой вариант не может решить дипломатические проблемы, возникающие в результате отказа от F-35.

Во-вторых, можно и вовсе отказаться от пилотируемой ударной авиации. Так, за последние несколько лет беспилотники стали выполнять традиционные для авиации роли, в том числе разведки, воздушной поддержки, перехвата и нанесения ударов на больших дистанциях. Основной проблемой полного перехода на БПЛА является их недостаточная эффективность в области воздушного боя. Существующие варианты недостаточно быстры, маневренны, им также недостает сенсорного потенциала для противодействия современным истребителям.

Но даже если эти препятствия удастся преодолеть, существует еще одна проблема. Если БПЛА не смогут вести бой самостоятельно, связь аппарата с оператором может оказаться уязвимой для вражеского перехвата. БПЛА, которые потеряют связь с оператором хотя бы на несколько секунд, будут уничтожены в ходе воздушного боя. Более того, ни один БПЛА, схожий по характеристикам с современным пилотируемым аппаратом, не будет уже расходным материалом.

В-третьих, можно пойти на модернизацию огромного существующего флота самолетов предыдущих поколений. Так, российский многоцелевой истребитель Су-27 считается основной угрозой для истребителей пятого поколения США, однако он является модернизированной версией платформы, разработанной еще во время холодной войны. В определенной степени ВМФ и ВВС США следовали по этому пути. Так, компания Boeing работала над созданием вариантов F-15 и F/A-18, обладающих характеристиками невидимости. Одним из препятствий на этом пути является то, что существующие корпусы летательных аппаратов устарели и поэтому их опасно и дорого эксплуатировать.

В-четвертых, можно дождаться появления летательных аппаратов шестого поколения. Для этого нужно отказаться полностью от истребителей пятого, за исключением уже существующих «Рапторов» и F-35, и направить все силы на создание летательных аппаратов нового, шестого поколения, с которым связаны ожидания в большей скрытности, скорости и другим потенциалом. Новый летательный аппарат может иметь бесхвостую конфигурацию, быть оснащён лазерным оружием, а также возможностью беспилотного управления. Некоторые страны, в том числе Россия, Япония, Индия и Франция, рассматривали такой вариант.

Как и в случае с другими вариантами, в рамках такого подхода США столкнутся с некоторым недостатком боевого потенциала, однако им удастся избежать обременения ВМФ и ВВС, по всей видимости, неэффективным F-35, провал программы которого Конгресс использует для того, чтобы не финансировать создание истребителя следующего поколения. Несомненно, такой подход предполагает, что разработка истребителя шестого поколения окажется хоть немногим менее катастрофической.

Наконец, проблему можно решить с помощью приобретения европейских образцов, таких как французские «Рафаль, «Еврофайтер Тайфун» и шведский «Грипен». Чтобы такой подход мог рассчитывать на успех, будет необходимо добиться предоставления лицензий на сборку и производство летательных аппаратов в США. При этом Вашингтон окажется в неудобном положении, поскольку ему придется подписывать соглашения о передаче технологий с европейскими союзниками, а не наоборот.

Такой шаг также вселит страх в ВПК США и даст ВМФ и ВВС проверенные платформы, которые более чем на десять лет моложе самых последних летательных аппаратов США прошлого поколения. Благодаря этому у них значительно выше потенциал модернизации. Помимо стран Европы, США также могут пойти на приобретение платформ у Южной Кореи и Японии.

Таким образом, если США и удастся отказаться от программы F-35, то идеальным решением будет комбинация двух, трех или четырех описанных вариантов. Однако F-35 — как программа, а не только как летательный аппарат — обладает значительной защитой. Чтобы отказаться от неё, придется пойти против значительных интересов как правительства США, так и большой части промышленности. Такой шаг вызовет также неудовольствие союзников Белого дома, которые вложили огромный политический капитал в приобретение многоцелевых истребителей. Тем не менее определение альтернативы станет первым шагом.