



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета. Брать или не брать?

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость программы по разработке и производству истребителей 5-го поколения F-35 вышла из-под контроля. При этом он пообещал, что после вступления в должность 20 января 2017 года он сэкономит миллиарды долларов бюджетных средств на военных и других закупках. Что это может значить для проекта F-35 LightningII?

Программа стоимостью $1,5 триллиона: это дорого даже для Вашингтона?

Легкий однодвигательный многофункциональный истребитель 5-го поколения F-35 разработан компанией Lockheed Martin в трех модификациях: F-35A для военно-воздушных сил США, F-35B для Корпуса морской пехоты (КМП) США и F-35C для Военно-морских сил США. Такой подход преследует цель максимально унифицировать тактическую и истребительную авиацию и, соответственно, снизить стоимость программы перевооружения до минимума. В рамках программы планируется построить 2443 истребителя F-35, при этом общая стоимость постройки, разработки и эксплуатации самолетов составит примерно $1,5 триллиона по ценам на 2012 год, а это больше чем $600 млн за истребитель. Стоимость же «пустой» машины, без вооружения и обслуживания, составляет $154 млн. С 2001 года стоимость программы практически удвоилась, при этом обещанные сроки по достижению боеготовности истребителей неоднократно срывались. Несмотря на то, что модификации F-35B и F-35A серийно производятся и приняты на вооружение в 2015 и 2016 году соответственно, де-факто они все еще небоеспособны (официально это состояние названо «ограниченная боеготовность»). Палубная же модификация F-35C должна быть принята на вооружение в 2018 году. По всем трем самолетам сроки были сорваны на 5−6 лет, а в реальности и еще больше — неизвестно, когда основные детские болезни F-35 будут вылечены и он сможет реально участвовать в боевых действиях. В такой ситуации непонятен отказ от производства более мощных и тяжелых истребителей 5-го поколения F-22, которых закупили всего 187 единиц, со стоимостью одного борта $146 млн. Если бы серия была бы в 5−6 раз больше, то и «ценник» был бы в районе $100 млн, что более или менее адекватная цена за тяжелый истребитель. F-35 же, который должен был стать более простой и дешевой альтернативой, уже сравнялся по цене с мелкосерийным F-22.

Такая ситуация вряд ли может устраивать американских военных — парк истребителей 4-го поколения изнашивается, количество отказов и потерянных бортов постоянно растет. Особенно это касается основного средства проецирования мощи США — палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet.

Возможные выходы из ситуации

Что имел в виду Дональд Трамп в своем заявлении, сказать пока сложно. Наиболее радикальным способом сэкономить может стать свертывание программы F-35. Однако принять такое решение будет очень непросто — потрачен уже не один десяток миллиардов долларов, многие союзники США по НАТО должны приобрести машину.

Другой путь — сократить количество закупаемых самолетов. Но такой путь чреват скатыванием в «штопор» — стоимость истребителя вырастет, если сократить выпускаемую серию. А рост цены может привести к дальнейшему сокращению закупок, особенно экспортных — и далее по замкнутому кругу. «Заставить» Lockheed Martin работать лучше — хороший путь, но абсолютно непонятно, как это осуществить.

Как мы видим — новое руководство США скоро будет стоять перед серьезной дилеммой. С одной стороны — альтернатив F-35 вроде бы нет (особенно это касается версии с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B). С другой стороны — даже для богатых США имеются вообразимые сроки работ и стоимость. Одним из реальных вариантов может быть отказ от 1−2 модификаций F-35, с целью удешевить производство. Конечно, это тоже не так просто осуществить — F-35B очень нужен КМП США и британскому флоту, не имеющему полноценных авианосцев, а ВМС США хотят получить наиболее современный истребитель в свое расположение. Вариант же F-35A для ВВС стоит дешевле всего — его сокращать смысла нет. В любом случае все эти перестановки не смогут на порядок уменьшить общую стоимость, а помогут сэкономить несколько десятков миллиардов из 1,5 триллиона.

Если все же проект F-35 будет закрыт (вероятность этого все-таки очень невысока), то устаревающий парк истребителей 4-го поколения придется заменять модернизированными самолетами поколения 4++. Это, в общем-то, не является катастрофой, так как в реальности военные конфликты, в которых участвуют США, не предполагают прямого столкновения с такими странами, как Китай или Россия. В этом смысле форсирование создания истребителей 5-го поколения со стороны США не было хорошим решением — вряд ли Россия и Китай стали бы разрабатывать свои аналоги, если бы не появилась необходимость догонять Вашингтон.