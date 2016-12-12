



Александр Горбаруков ИА REGNUM С наступающим наступлением

Мнение избранного президента Дональда Трампа по поводу высшего военного руководства страны однозначно неоднозначно. Спустя всего 60 минут после победы на выборах он заявил: «У нас есть большие генералы».

«Вы сказали, что вы знали больше, чем генералы об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — задавали ему вопрос журналисты.

«Ну я буду честен с вами, я, вероятно, сказал так, потому что взглянул на работу, которую они проделали. Хорошо, сами посмотрите на работу, которую они проделали. Они не выполнили эту работу».

«На самом деле Трамп (бывший ведущий реалити-шоу) почти ничего не знает об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это один из многих пробелов в его образовании — еще одна предстоящая встреча с реальной действительностью. Тем не менее, когда дело доходит до генералов Америки, нашему президенту необходимо быть в курсе. Без сомнения, наших трех‑ и четырехзвездных генералов можно назвать «великими» в том смысле, что они хорошо работают, и вообще это прекрасные мужчины и женщины. То, что они не «выполнили работу», по крайней мере, означает, что их работа состояла в том, чтобы привести войны Америки к своевременному и успешному завершению.

Вердикт Трампа о том, что высшее военное руководство США не знает, как победить в войне, относился к двум главным конфликтам пост-9/11 эпохи: войне в Афганистане и войне в Ираке, начатой еще в 2003 году. Этот приговор в равной степени относится и к меньшим театрам военных конфликтов, которыми американская общественность пока не так обеспокоена, но которые в последние годы привлекают все большее внимание — конфликты в Ливии, Сомали, Сирии и Йемене.

Конечно, наши генералы продемонстрировали впечатляющую способность маневрировать на пугающе сложной шахматной доске войны. Бригады, боевые группы и эскадроны курсируют в различных зонах военных действий, готовые к приказу. Явная необъятность предприятия на Большом Ближнем Востоке и в Северной Африке — количество боевых вылетов, израсходованных боеприпасов, развертывание и передислокация тысяч военнослужащих за тысячи миль, огромные запасы материалов, их дислокация, расход и непрерывное пополнение — все это само по себе уже представляет ошеломляющие достижения… Ни одна другая военная организация в истории не может и приблизиться к повторению подобных логистических подвигов, которые выполнялись из года в год вооруженными силами Соединенных Штатов.

Не следует упускать из виду и результаты подсчета жертв. С осени 2001 года около 370 000 комбатантов и нонкомбатантов были убиты на различных театрах военных действий, где силы США были активны. Несмотря на скромный, по меркам двадцатого века, результат, этот «урожай смерти» пост-9/11 вряд ли выглядит совсем уж тривиальным.

Но было бы ошибкой считать, что все обстоит хорошо. Результаты вооруженных конфликтов включают в официальную сравнительную статистику не часто. В конечном счете мера успеха, которая действительно имеет значение, предполагает достижение политических целей войны. По этому стандарту победа требует не просто поражения противника, но и достижения национальных целей, поставленных перед войной, — не только частичных или временных, но окончательных. Все, что меньше этого, представляет собой провал, не говоря уже о пустой трате денег налогоплательщиков…

По этому стандарту, будучи «в состоянии войны» в течение практически всего двадцать первого века, военные США все еще «на пути к своей первой победе». И тем не менее, сколь ни сильно нежелание признать, что Дональд Трамп может быть хоть в чем-то прав, его вердикт американским полководцам — результат приблизительных знаний.

Бесконечный парад командующих войнами, которые никогда не заканчиваются

Этот вердикт поднимает три вопроса. Во-первых, почему повторяющиеся недостатки военного руководства Америки избежали общественного внимания? Во-вторых, в какой степени «неумелость» полководцев объясняет, почему фактическая победа оказалась настолько неуловимой? В-третьих, если недостатки в высшем звене военных привели к такому исходу наших войн, как генералы могут улучшить свою работу?

Что касается первого вопроса, то объяснение довольно просто: во время затяжных войн «традиционные» стандарты оценки генеральской доблести теряют объективность. Без соответствующих стандартов не может быть никакой ответственности. При отсутствии подотчетности недостатки и слабые стороны могут быть просто неизвестны. В конце концов, вы привыкаете к тому, что кажется терпимым. Американцы двадцать первого века, привыкшие к войнам, которые никогда не заканчиваются, уже давно забыли, что результатом конфликтов должно быть их быстрое и успешное завершение; однажды это определяло саму суть того, что генералы должны были делать…

В более ранних эпохах сама структура войны и ее относительно простой механизм отменяли необходимость экспертизы. События на поле боя говорили сами за себя, создавая или уничтожая репутацию с показательной эффективностью. Тогда стандарты были четкими и бескомпромиссными. Те, кто выигрывал сражения, получали славу и благодарность своих соотечественников, а те, кто проигрывал бои, отстранялись.

Во время Гражданской войны, к примеру, Авраам Линкольн не нуждался в ученой степени в области стратегических исследований и не пришел к выводу, что у Союза генералов во главе с Джоном Поупом, Эмброузом Эвереттом Бернсайдом и Джозефом Хукером нет каких-то качеств, чтобы нанести поражение армии Северной Вирджинии… была команда, которой президент мог поручить задачу поднять Конфедерацию с колен.

Сегодня выпивка на людях, мелкая коррупция или сексуальные домогательства к подчиненным могут повредить репутации генералов. Но до тех пор, пока они избегают этих «вопиющих» проступков, старшие офицеры в значительной степени избавлены от осуждения любого рода.

Политические лидеры и общественность страны приноровились к перманентному состоянию конфликта (ов), которым, казалось бы, суждено затянуться на долгие годы, если не на десятилетия; и никто не ожидает, что нынешний главнокомандующий в Ираке или Афганистане молниеносно приведет их к успешному завершению. Его работа заключается в том, чтобы управлять ситуацией, пока он не будет заменен своим преемником, предварительно пополнив свою коллекцию личных украшений.

Сегодня, к примеру, генерал армии Джон Николсон (команда США и союзных сил в Афганистане) — лишь последний в длинном ряду старших офицеров, которые верховодили на этой войне, начиная с генерала Томми Фрэнкса в 2001 году и продолжая генералами Миколашеком, Барно, Эикенберри, Макнейлом, МакКирнаном, Маккристалом, Петреусом, Алленом, Данфордом и Кэмпбеллом. Тем не менее, даже когда планка ожиданий опускалась все ниже и ниже, ни один из командиров, прошедших через Кабул, не оправдывал ожиданий. Ни один из них, цитируя краткую формулировку нашего избранного президента, не «справился с работой». На самом деле, все труднее сказать, что это за работа, помимо предотвращения свержения правительства талибами.

В Ираке тем временем генерал-лейтенант армии Стивен Таунсенд в настоящее время уже девятый командующий американскими силами с тех пор, как администрация Джорджа Буша отдала приказ о вторжении в 2003 году. Первый в этой строке — генерал Томми Фрэнкс — сверг режим Саддама Хусейна и разгромил страну. Следующие пять: генералы Санчес, Кейси, Петреус, Одиерно и Остин трудились в течение восьми лет, чтобы собрать ее по кускам.

В конце 2011 года президент Обама заявил, что им «удалось это сделать», и прекратил военную оккупацию силами США. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень скоро показало, что претензии Обамы несостоятельны, его боевики обратили обученную США иракскую армию в бегство и захватили большие участки территории этой страны. Следуя по стопам предшественников (генералов Джеймса Терри и Шона МакФарланда), генерал Таунсенд теперь взвалил на свои плечи задачу по восстановлению Ирака, стремясь сделать его более или менее суверенным государством. Он управляет тем, что Пентагон называет операцией «Непоколебимая решимость», начиная с июня 2014 года, после операции «Заря нового дня» (сентябрь 2010 — декабрь 2011), которая следовала за операцией по освобождению Ирака (март 2003 — август 2010 года).

Когда и как «Непоколебимая решимость» завершится — трудно прогнозировать. Все, что мы можем сказать с некоторой долей уверенности, — конца пока не предвидится, а генерал Таунсенд не будет последним командующим. Другие генералы тоже ждут «звездного часа» собственной карьеры. Как и в Кабуле, парад военачальников США через Багдад будет продолжаться.

На некоторых читателей это перечисление забытых имен и дат может оказать снотворное действие. Тем не менее необходимо понимать точку зрения Трампа. Соединенные Штаты сегодня обладают самой мощной армией, так, по крайней мере, у нас постоянно говорят. Но опыт показывает, что у нее нет офицерского корпуса, который знает, как перевести этот потенциал в успешные результаты.

Это подводит нас ко второму вопросу: даже если главнокомандующему удастся каким-то образом найти современные эквиваленты генералов Гранта и Шермана для реализации своих военных планов, смогут ли они принести победу?

Хорошо бы развеять сомнения на этот счет. Хотя старшие офицеры, которые управляли последними американскими войнами, точно не покрыли себя славой, из этого не следует, что их недостатки служат единственным объяснением того, почему эти войны принесли такие неутешительные результаты. Истина заключается в том, что в некоторых войнах не победить и принимать в них участие не стоит.

Так что, да, критика Трампом американского генералитета имеет смысл, и вопрос действительно требует его внимания. Сейчас он, возможно, думает: кого я должен нанять (или уволить), чтобы вести мои войны? Вместо этого гораздо более актуален следующий вопрос: а решит ли дальнейшая война хоть одну из моих проблем?

Отличительный знак успешного бизнесмена — знать, когда и как сократить потери. Это и признак успешного государственного деятеля. Трамп утверждает, что он первое. Хватит ли его предполагаемой деловой смекалки, чтобы управлять государством, — еще предстоит выяснить. Ранние признаки не обнадеживают.

Будучи кандидатом, Трамп пообещал «победить радикальный исламский терроризм», уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «проредить ряды «Аль-Каиды» и «заморозить финансирование для Ирана, поддерживаемого «Хамасом» и «Хезболлой». Эти обещания подразумевают значительную эскалацию того, что американцы привыкли называть «глобальной войной с терроризмом».

С этой целью новая администрация может также оживить некоторые аспекты «сборника сценариев» Джорджа Буша, в том числе заселив военную тюрьму в Гуантанамо на Кубе, «ведь это так важно для американского народа», и возобновить пытки. Администрация Трампа, по крайней мере, рассмотрит вопрос о повторном введении санкций в отношении таких стран, как Иран. Он может активно использовать наступательный потенциал кибероружия.

Трамп также может удвоить ставку на использование обычной военной силы. В этой связи его обещание «быстро и решительно разбомбить адское ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» представляет собой намек на то, что это может произойти. Назначение супервоинственного генерал-лейтенанта Майкла Флинна в качестве советника по национальной безопасности и его (по слухам) выбор генерала морской пехоты в отставке Джеймса (Mad Dog) Маттиса в качестве министра обороны предполагают, что он именно это и имеет в виду. В целом администрация Трампа вряд ли пересмотрит убеждение в том, что решение проблем, разрушающих Большой Ближний Восток, когда-нибудь может заключаться не в военных методах. Действительно, слишком много доказательств обратного. А осуждение этих методов будет усугубляться «ироничными» для президентства Трампа последствиями.

Сразу после 9/11, Джордж Буш состряпал «фэнтези"для американских солдат, которые освобождают угнетенных афганцев и иракцев и тем самым «осушают болото», которое служило инкубатором антизападного терроризма. Достигнутые результаты, как оказалось, никого не разочаровали, а издержки в виде жизней солдат и растраты огромных средств никого не смутили. Но с течением времени многие американцы пришли к выводу, что, возможно, болото, которое наиболее нуждается во внимании, не на другой стороне планеты, а гораздо ближе — буквально под рукой — в имперском городе, расположенном рядом с рекой Потомак. В значительной степени Трамп победил Хиллари Клинтон, потому что рекламировал себя как парня, на которого недовольные американцы могли рассчитывать в деле «осушения болот».

Но вот одна вещь, которую мало американцев понимают даже сегодня: именно война в первую очередь и создала это болото. Война играет на руку Вашингтону. Она централизует. Это дает основание федеральным властям собирать и осуществлять новые полномочия. Это делает правительство значительным и навязчивым. Это льет воду на мельницу растрат, мошенничества и злоупотреблений, что приводит к тому, что десятки миллиардов долларов налогоплательщиков исчезают каждый год. Когда речь идет о поддержании того самого болота, ничего не работает лучше, чем война.

Если Трамп действительно намерен его осушить, если он действительно стремится «сделать Америку снова великой», тогда он должен освободить Соединенные Штаты от войны…

Но не задерживайте на этом дыхание. Все признаки указывают на то, что, в той или иной степени, наш воинственный следующий президент сделает все, чтобы сохранить войны, которые он унаследовал. Трамп может вообразить, что он, как ветеран шоу Celebrity Apprentice, обладает особой сноровкой для того, чтобы заметить следующего Гранта или Шермана. Но идя на поводу этого импульса, он просто прибавит еще одно болото на Большом Ближнем Востоке к существующему вашингтонскому. И достаточно скоро те, кто избрал его, ожидая ликвидацию столь презираемых ими сущностей, поймут, что они получили взамен.

Что приводит нас, наконец, к третьему вопросу: если недостатки в верхах военного руководства влияют на исход войны, что можно сделать, чтобы решить эту проблему?

Самый быстрый подход: зачистить всех трех‑ и четырехзвездочных должностных лиц; затем сделать предварительным условием для продвижения к этим рангам нахождение в лагере для перевоспитания вместе с военными-калеками из Ирака и Афганистана с учебным планом по проекту «Ветеранов за мир». А выпускным сделать эссе-размышление над мудрыми словами генерала США Гранта: «Не было такого времени, когда, на мой взгляд, каким-то образом нельзя было сделать что-то, чтобы предотвратить обнажение меча». Правда, такой подход может показаться немного драконовским. Но теперь не время для полумер — и даже Дональд Трамп со временем может это признать», — делает вывод профессор Бостонского университета, полковник Армии США в отставке Эндрю Басэвич.

По материалам The American Conservative.