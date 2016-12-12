



Польша

Исходя из стереотипов киевской официальной пропаганды, призыв «Смерть украинцам!» давным-давно должен был донестись из настроенной антиукраински, «агрессивной» России, вызвав взрыв негодования со стороны всего демократического, «цивилизованного» мира, сочувствующего Украине. Не донесся, несмотря даже на то, что с украинской стороны в адрес России и россиян не раз звучали и продолжают звучать предельно эпатажные возгласы и лозунги в духе: «Смерть москалям!», «Хороший москаль — мертвый москаль» и т.д. «Картина мира» Киева оказалась далекой от действительности: смерти украинцам публично пожелали не россияне, а поляки. Причем всего лишь одну-единственную неделю спустя после «исторического» визита в Польшу П. Порошенко. Почему «исторического», хотя визит был обычным, рабочим? Потому что сам президент-олигарх с присущей ему скромностью в оценке собственных успехов на государственной ниве заявил, что для Киева и Варшавы настало время «исторических решений». В ответ на это, правда, польский президент А. Дуда предпочел перевести разговор на другую тему, снизив градус патетики.

По горячим следам переговоров П. Порошенко с А. Дудой в отношениях Украины и Польши случилось несколько неприятных и очень неприятных инцидентов. Самый горький и обидный для украинцев из них, имевший место в Перемышле, произошел совсем скоро после досадного случая на польско-украинской границе. Польский пограничник сначала потребовал от украинских супругов, возвращавшихся транзитом из Австрии, снять наклейку с трезубцем с заднего стекла их машины, а затем, услышав отказ выполнить требование, оштрафовал их на 100 евро. Свои действия чиновник мотивировал соответствующими положениями польского законодательства, подтвердив слова апелляцией к соответствующей статье.

Совпадение по времени в данном случае выглядит крайне символично, позволяя увидеть скрытые моменты и мотивы происходящего. Именно благодаря этому обстоятельству лозунг «Смерть украинцам!» из Перемышля приобретает истинный смысл. Скандируя его, польские «правые» имеют в виду: «Смерть украинцам с трезубцем!» Самым радикальным образом отрицая тем самым право на существование тех представителей Украины, которые подпадают под бытующее в Польше определение «бандеризм». Пропаганда «бандеризма» в стране предполагает уголовную ответственность.

Проводив П. Порошенко, А. Дуда в эфире одного из телеканалов сказал следующее: «Условием того, чтобы наши отношения (польско-украинские — Я.Р.) в будущем складывались как добрососедские не только на уровне правительств, но прежде всего на уровне обществ, является принятие нами общей правды. Эта правда очень непроста, особенно для украинской стороны, так как означает, увы, признание правды о том, что происходило на Волыни». Далее — внимание! — А. Дуда добавил, что уже достаточно долго обращает внимание П. Порошенко на то, что украинским властям следует предпринять какие-то конкретные действия. В частности, для прекращения практики возвеличивания некоторых руководителей УПА, которые, по мнению польского президента, были «преступниками». Есть основания полагать, что очередной сеанс «обращения внимания» имел место в ходе визита 2−3 декабря. И, судя по всему, опять не был услышан.

Поставленные на поток истерические крики об «агрессии России» заглушили официальному Киеву все остальные звуки внешнего мира, в том числе — внешнеполитического. Ни в Администрации президента, ни в Министерстве иностранных дел, ни где бы то ни было еще никто не желает обращать внимание на то, что происходит в реальной действительности. Отрыв от нее киевской власти достиг катастрофических размеров. Ярким примером такого положения дел стала реакция на субботний инцидент в Перемышле украинского посольства в Польше. Ее озвучил одиозный А. Дещица, несмотря ни на что, до сих пор остающийся послом. Суть позиции — негодование, сопровожденное требованием к польским властям провести расследование, наказать виновных. В общем, рутинное действие посольства. Было бы, если бы Дещица не дополнил его комментарием, в котором выразил крайнее удивление по поводу того, что неприятный эпизод произошел именно сегодня, когда, по его словам, «Киев и Варшава опять вышли на новую позитивную динамику двусторонних отношений». Объяснять Его Превосходительству, что в природе нет ни «опять», ни «новой позитивной», ни «динамики», бесполезно. Его проще уволить, заменив кем-то другим.

Об А. Дещице придется, хоть совсем того не хочется, вспомнить еще раз. Он особо прославился тем, что в первые месяцы после победы «майдана», занимая должность исполняющего обязанности министра иностранных дел, приехал ночью к посольству России в Киеве. Там в тот момент бесчинствовала толпа погромщиков. Вместо того чтобы попытаться снизить градус напряженности, дипломат взялся подыгрывать «народу», пропев вместе с его наиболее яркими представителями обидную уличную частушку в адрес В. Путина. Почему я об этом грязном эпизоде вспомнил? Да потому, что новые события в Польше открыли историческую закономерность, о которой многие из нас догадывались, но которую никак не удавалось содержательно оформить в окончательном виде. Теперь, мне кажется, это вполне можно сделать. Хамят отдельно взятые дещицы, отвечают не им, а украинцам. Хамство одного чиновного идиота оборачивается проблемами и бедами для всей страны и для ее граждан. Дещица нахамил России и В. Путину, из Польши пришел ответ: «Смерть украинцам!» Сами же дещицы опять в полнейшем ажуре, при должностях, окладах, взятках. Готовы давать новые комментарии. Готовы хамить дальше.