Получившие подкрепление боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттеснили сирийские правительственные войска с территории древнего города Пальмира.

Минобороны РФ Древняя Пальмира

Об этом губернатор сирийской провинции Хомс Таляль аль-Баррази заявил в воскресенье, 11 декабря, в эфире государственного телевидения, передает Reuters.

«Армия использует все средства для того, чтобы помешать террористам закрепиться в Пальмире», — заявил губернатор, подчеркнув, что подразделения сирийской армии вынуждены были отступить в результате значительного перевеса сил противника.

Между тем, боевики ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) спешат рассредоточиться по городским кварталам, где они будут недоступны для авиаударов российских ВКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили наступление на город Пальмира по нескольким направлениям 11 декабря, террористы атаковали восточные окраины города. По позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе российские ВКС нанесли 64 авиаудара. В ночь на 11 декабря власти Сирии эвакуировали местных жителей Пальмиры.

Читайте подробнее: Губернатор Хомса: Сирийская армия не удержала Пальмиру

Гуманитарные паузы в Сирии могли стать одной из причин того, что боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось вновь взять Пальмиру. По словам бывшего начальника Генштаба ВС России генерала армии Юрия Балуевского, гуманитарные паузы, безусловно, нужны для обеспечения безопасности населения, однако пока действовали гуманитарные коридоры, террористы восстанавливали силы. Об этом Балуевский заявил в интервью «Интерфаксу».

Экс-начальник Генштаба ВС РФ поставил под сомнение продолжительность гуманитарных пауз, во время которых боевикам удалось перегруппироваться. Он подчеркнул, что необходимо было отслеживать сосредоточение сил противника в районе Пальмиры. Балуевский выразил недоумение по поводу того, что российским военным не удалось проконтролировать ситуацию.

Читайте подробнее: Экс-глава Генштаба ВС РФ: Пальмиру захватили из-за гуманитарных пауз

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив координирует свои действия по военному направлению с Москвой. Это делается для того, чтобы в Сирии не возникло непредвиденных столкновений. Об этом Нетаньяху сообщил в интервью CBS после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы скоординировались между нашими вооружёнными силами, поскольку никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией», — сказал Нетаньяху.

Нетаньяху в интервью пояснил, что во время переговоров он обещал российскому президенту не вмешиваться в сирийскую ситуацию. Но Сирия не должна стать территорией, через которую Иран мог бы нападать на Израиль, — этого Тель-Авив не допустит.

По словам Нетаньяху, у него с российским президентом сложились дружеские отношения. «Израиль развивает целую плеяду новых союзов, в некоторых случаях со странами, которые бросают вызов США по всему миру, такими как Россия, которая направила военных в Сирию, которая является ближайшим соседом Израиля», — сообщили на телеканале.

Нетаньяху обратил внимание на отношения с такими странами как Египет, Иран, Иордания. Арабские страны не считают Израиль своим противником, поскольку есть другой враг — исламизм.

Читайте подробнее: Нетаньяху: «Никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией»

Правительственные войска Сирии, отступая из Пальмиры, эвакуировали 80% мирного населения города. Военные оставили свои позиции лишь после того, как местные жители покинули центральные районы, заявил губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази, передают «Вести ФМ».

По словам аль-Баррази, командование сирийской армии «перед лицом превосходящих сил противника приняло решение вывести войска из города». Он выразил опасения, что террористы могут использовать оставшихся мирных жителей в качестве «живого щита».

В настоящее время между боевиками, захватившими Пальмиру, и военными идут ожесточенные бои, угроза прорыва террористов к городу Хомс отсутствует. Против боевиков сражаются и ополченцы.

Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) перебросила в район Пальмиры подкрепление около 5 тыс. боевиков из Ракки, Дейр-эз-Зора и с территории Ирака. Губернатор Хомса выразил уверенность, что в короткие сроки исторический город будет освобожден.

Читайте подробнее: Губернатор Хомса: Сирийские войска вывели из Пальмиры 80% жителей

Вопрос об освобождении Пальмиры зависит от действий Минобороны РФ. Об этом 12 декабря заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

«Это вопрос к Министерству обороны в первую очередь, потому что мы, [МИД РФ], «на земле» не находимся, но, естественно, мы считаем, что освобождение Пальмиры было важным результатом наших совместных действий», — сказал Титов.

По его словам, «разумеется, мы будем делать все возможное, чтобы не допустить возвращения в эти районы террористов».

Читайте подробнее: МИД РФ заявил о недопущении возврата террористов в Пальмиру

Информация СМИ о том, что на территории древней Пальмиры находится российская научная экспедиция, не соответствует действительности. Об этом заявила РБК заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

«Все члены экспедиции вернулись в Россию еще в конце сентября, — отметила она. — Мне достоверно об этом известно, поскольку я лично возглавляла эту экспедицию. Сейчас ведется «кабинетная работа».

Читайте подробнее: РАН: Российских ученых в Сирии нет

В Пальмире приостановлено продвижение террористов, по местам их скопления продолжаются авиаудары с целью уничтожения техники и живой силы боевиков, сообщает Sputnik.

К настоящему времени боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили нефтяное месторождение Хиян к юго-западу от Пальмиры и несколько деревень. Удары наносятся по местам скопления боевиков как в городе, так и за его пределами.

Читайте подробнее: Наступление террористов ИГ на Пальмиру приостановлено — СМИ

У России отсутствует координация действий с другими государствами. Об этом 12 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем также, что до сих пор отсутствует координация действий и реальное сотрудничество с другими государствами, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, которые не хотят сотрудничать», — сказал Песков.

По его словам, «такое сотрудничество позволило бы нам всем эффективно избегать подобных атак со стороны террористов».

Читайте подробнее: Песков: США не хотят сотрудничать по Сирии

Захват сирийской Пальмиры боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносит урон имиджу всего цивилизованного человечества. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пальмира — это всё-таки сирийский город, — сказал Песков. — И это не Россия теряет Пальмиру, здесь нужно, мне кажется, корректно формулировать вопросы».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что угроза потери Пальмиры — это удар не только по имиджу России, а урон для всего цивилизованного человечества.

Читайте подробнее: Песков об угрозе потери Пальмиры: Урон для цивилизованного человечества

Глава МИД Франции Жан-марк Эро осудил Россию 12 декабря за «вечную ложь» в Сирийском конфликте, обвинив Москву в том, что она «делает вид, что борется с терроризмом, при этом позволяя группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь захватить Пальмиру», сообщает Europe1.

С таким заявлением Эро выступил на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, в ходе которой он выразил «глубокое сожаление» новым «провалом» американо-российских переговоров.

«Это провал, потому что [со стороны России] присутствует пустословие и вечная ложь», — отметил он. «С одной стороны, они говорят: «мы ведем переговоры и сможем договориться о прекращении огня», а с другой, продолжается война и это война носит тотальный характер. Москва стремится спасти режим Башара Асада и захватить Алеппо, но какой ценой? Какой гуманитарной ценой?»

«И наконец, русские, которые делают вид, что борются против терроризма, сконцентрировались вокруг Алеппо и освободили место для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое теперь захватывает снова Пальмиру, — это символично», — заключил он.

На проходящей 12 декабря встрече ЕС главы МИД стран-членов блока должны обсудить Сирию и гуманитарную ситуацию в Алеппо. 9 декабря глава европейской дипломатии Федерика Могерини пригрозила расширить санкционный список против официальных лиц Сирии.

Читайте подробнее: Глава МИД Франции Эро осудил Россию за «вечную ложь» по Сирии

Наступление террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) на город Пальмиру (Сирия) можно было предотвратить скоординированными действиями совместно с другими государствами, участвующими в урегулировании конфликта — прежде всего с США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя масштабное наступление террористов на Пальмиру, Песков отметил, что российское руководство выражает сожаление — пока нейтрализовать агрессию исламистов в этой точке не получается.

«Мы сожалеем также, что до сих пор отсутствуют координация действий и реальное сотрудничество с другими государствами, прежде всего США, которые не хотят сотрудничать», — сказал Песков. Он подчеркнул, что если бы сотрудничество было налажено, атаки террористов можно было бы предотвращать.

Читайте подробнее: В Кремле назвали один из способов сдерживания террористов в Сирии

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что на прошедшем сегодня, 12 декабря, совете министров иностранных дел Евросоюза ни одна из стран не призывала рассмотреть возможность введения санкций в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление Могерини сделала на пресс-конференции по итогам совета.

Она подчеркнула, что никто из стран — членов Евросоюза не выдвинул предложение ввести санкции против России из-за её действий в Сирии.

Стоит отметить, что в Евросоюзе и в США уже не раз звучали призывы ввести новые санкции против России из-за её позиции по Сирии. Запад всеми силами хочет выдавить Россию из Сирии и с помощью террористических группировок смести власть президента Башара Асада.

Читайте подробнее: Могерини: ЕС пока не рассматривает введение санкции против РФ из-за Сирии

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало информацию о штурме сирийского города Пальмира боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 декабря, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали Пальмиру с нескольких направлений. Две первые мощные атаки были отбиты на подступах к городу при поддержке ВКС РФ. Российская боевая авиация нанесла 64 авиаудара по позициям террористов. Были уничтожены 11 танков и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль, а также более 300 боевиков.

Ночью боевики пошли на третий приступ. Под покровом темноты на одном из направлений боевики использовали автомобили, начиненные взрывчаткой и управляемые смертниками.

В итоге, не считаясь с потерями, террористы прорвали оборону верных правительству сил и закрепились на окраинах города.

Воздушно-космические силы Российской Федерации не наносят удары по жилым кварталам Алеппо, напомнил Конашенков. Пользуясь этим, террористы усилии атаки на город. Общая численность террористов, штурмовавших Пальмиру, — более пяти тысяч человек.

«Наступление террористов на город осуществлялось по трем направлениям: с севера, востока и юга. Общее количество наступавших составило более 5 тыс. боевиков», — сказал Конашенков.

Читайте подробнее: Минобороны РФ: Террористы штурмовали Пальмиру ночью, используя смертников

Папа Римский Франциск обратился к президенту Сирии Башару аль-Асаду с личным письмом, в котором выразил свою поддержку правительству, а также глубокую обеспокоенность происходящим в стране, сообщает 12 декабря SANA.

Послание было передано кардиналом Марио Дзенари, послом Ватикана в Сирии.

В своем послании понтифик выразил сочувствие народу Сирии, вынужденному в сложных условиях вести борьбу за мир. Папа Франциск осудил любые формы терроризма.

Лидер католической церкви призвал мировое сообщество к координации усилий для прекращения гражданской войны.

В свою очередь президент Асад отметил свою решимость и стремление к скорейшему разрешению конфликта в стране, также поблагодарил папу Франциска за большое внимание, которое он уделяет Сирии и сирийскому народу.

Читайте подробнее: Папа Римский поддержал Башара Асада

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания утверждать о намерении властей США «сберечь» террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для свержения законного сирийского президента Башара Асада. Слова Лаврова приводит сегодня, 12 декабря, телеканал RT.

Лавров отметил, что есть уже масса примеров того, что США вольно или невольно выводят «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за скобки действий своей антитеррористической коалиции.

Также Лавров подчеркнул, что у Москвы есть множество оснований полагать, что террористическую группировку намерены использовать в определённых целях. «Было немало оснований полагать, что её берегли и берегут как наиболее эффективную, боеспособную силу, выступающую против правительства на земле с тем, чтобы, когда придёт час, использовать её для свержения законного правительства Сирии», — сказал министр.

Ранее лавров заявил, что позиция США по Алеппо — тупиковая. Вашингтон снова заявляет, что прежде чем согласовывать коридоры, нужно объявить паузу в три, четыре, семь дней. Российская сторона уже делала это, но никакого результата не было.

Также Лавров заявил, что атака террористов на Пальмиру предпринята для отвлечения внимания от Алеппо.

Читайте подробнее: Лавров: США хотят сохранить «ан-Нусру» для свержения Асада