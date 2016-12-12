Фильм, открывающий новую серию волшебных приключений на основе вселенной Гарри Поттера, может показаться интересным не только фанатам учеников школы Хогвартс. «Фантастические твари и где они обитают» имеет хорошо прослеживающийся исторический, политический, социально-психологический и прочие бэкграунды, которые стоят того, чтобы их разобрали. Для этого придется неизбежно раскрыть отдельные сюжетные линии, поэтому ярые противники любых спойлеров пусть прежде посмотрят фильм (настоящие поклонники поттерианы это уже сделали).

Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают». реж Дэвид Йейтс. 2016. Великобритания, США Фантастическая птица

Писательница Джоан Роулинг в этот раз впервые выступила как автор сценария, не доверив никому адаптации. Собственно, и экранизировать одноименную книгу пятнадцатилетней давности было невозможно, так как она представляла собой справочник магических существ. За прошедшее время Роулинг стала влиятельной персоной в общественном поле, и ее взгляды иногда меняли устоявшееся восприятие читателей на мир Гарри Поттера. Чего стоит одно лишь ее заявление, что Дамблдор, директор школы Хогвартс, является геем (после этого появилось выражение «отдамблдорить»). Полгода назад ученые из Университета Пенсильвании провели опрос среди 1142 человек и установили, что тем, кто прочитал семикнижие Поттера, на 18% меньше нравится Дональд Трамп. Отдельной строкой выводилось, что поттериане видят некоторые параллели между кандидатом от республиканцев и Волан-де-Мортом (Роулинг задолго до этого высказалась, что американский политик даже хуже ее книжного злодея). Перед премьерой «Фантастических тварей» писательница заявила, что кинокартина имеет политический подтекст. Якобы Роулинг озаботилась ростом популизма в мире еще около трех с половиной лет назад и сделала его центральной проблематикой фильма. Исходя из этого, особенно интересным становится проследить установки киносценария, благо автор указал на его актуальность.

Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают». реж Дэвид Йейтс. 2016. Великобритания, США В поисках зла

Главный герой Ньют Саламандер (в английской киноверсии он Скамандер) прибывает на пароходе в Нью-Йорк в 1926 году. С собой маг везет чемодан с волшебными существами, собранными по всему миру, и прежде всего в экзотических странах. Это время было тяжелым периодом в области миграционной политики США. Америка начала ограничивать приток приезжих на волне набирающего популярность изоляционизма и после результатов Первой мировой. Цензом для выходцев из других стран, разрешающим въезд на территорию США, стала принадлежность к определенной расовой группе. В то же время появился феномен нелегальной миграции. Поэтому чемодан Саламандера с существами со всех уголков планеты — это прозрачная метафора пестрого мультинационального сообщества приезжих, впоследствии слившегося с генофондом нации. Задача главного героя — вернуть на родину в Аризону птицу-гром, внешне похожую на белоголового орлана, но со сказочными элементами во внешности. Данный штат известен не только как место зимовки пернатого национального символа США, но и как территория, которая последней вошла в состав континентальной Америки в качестве штата. Произошло это в 1912 году, и до этого Аризона воспринималась как пограничное место с взаимопроникновением культур. Еще одним переходным персонажем между условными группами американцев и неамериканцев является рабочий Ковальски, чье имя уже указывает на европейское происхождение (по сюжету, как минимум во втором поколении). Этот житель Нью-Йорка, мечтающий продавать выпечку, побывал в Старом Свете во время Первой мировой, таким образом став проводником среди культур, разделенных океаном. Вообще тема особого восприятия американцами некоторых демократических институций красной нитью проходит через всю картину. Известно, что действие сиквела будет происходить в Париже, где имеются свои проблемы в поддержании толерантности в обществе.

Магический конгресс США (сокр. МАКУСА), созданный в 17-м веке после процесса над салемскими ведьмами, контролирует волшебников Нового Света. Этот магический орган возглавляет темнокожая дама, своего рода симбиоз Барака Обамы и Хиллари Клинтон, а может, ставка на Мишель Обаму как на возможного выдвиженца от демократов в будущем. Прообразом МАКУСА является Межрасовый совет США, образованный в начале 20-х годов. Организация, возглавляемая женщиной-юристом Франсез Келлер, вела активную пропаганду пользы многонационального сообщества для Америки как плавильного котла. В то время были сильны этнические предрассудки и ксенофобские настроения в обществе, где существовала сегрегация. Отголосок тех порядков звучит в укоре героя картины Саламандера в адрес волшебницы-американки, что местные маги не могут заключать брак с простыми людьми, в отличие от европейских волшебников. В самом определении «маги — немаги» уже заложены противопоставление и неприязнь, отсутствующие у жителей Старого Света.

Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают». реж Дэвид Йейтс. 2016. Великобритания, США Поиски волшебных существ

Источником зла, называемым здесь «обскур», в картине выступает подавленная сексуальность детей. Мучителями человеческого естества в данном случае выступают силы консервативно-религиозного направления. Разумеется, политически это относится к республиканцам, к сторонникам которых принадлежит занятый в фильме актер Джон Войт. Консерваторы, как показано в фильме, ведут борьбу с борделями и алкоголем, то есть выступают за крепкую общественную мораль, с чем не может смириться темная сторона бессознательного у юноши с хронически подавленной сексуальностью. Персонаж, с детства третируемый приемной матерью, выпускает демонов наружу, и те ввергают моралистов в хаос.

Финальной сценой, примиряющей людей и магов между собой, становится дождь забвения. Кадры восстанавливающихся чудесным образом высотных зданий неизбежно отсылают к башням ВТЦ, уничтоженным 11 сентября. Эпизод выступает своего рода терапией для национальной психологической травмы американцев, побочным эффектом которой стали ксенофобские настроения. В свое время кадры с башнями-близнецами вымарывали из готовых картин, чтобы не потревожить травмированное людское восприятие. Общий посыл «Фантастических тварей» звучит примиряюще, чего нельзя сказать в отношении действий самой Джоан Роулинг, воспринявшей в штыки избрание Трампа. «Битва окончена, лишь когда вы прекращаете бороться», — прокомментировала она победу кандидата от республиканцев. Увы, это не похоже на мирную риторику единения нации, к которой так долго призывал культурный бомонд. Так что произведение искусства оказалось чище помыслов его создателя.