В центре Стамбула, у арены футбольного клуба «Бешикташ», произошли два взрыва. 38 человек погибли, ранения получили 155 человек. Два взрыва прогремели вскоре после завершения матча, в котором игроки «Бешикташа» встретились с футболистами другого турецкого клуба — «Бурсаспор». Большинство погибших (30 из 38) полицейские, что свидетельствует о специальной направленности теракта. Ответственность взяла на себя отколовшаяся от Рабочей партии Курдистана (РПК) группировка «Соколы свободы Курдистана». В этой связи президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган созвал экстренное совещание по вопросам обеспечения безопасности в стране с участием ряда правительственных министров и высокопоставленных чиновников. При этом, комментируя произошедшее, Эрдоган заявил, что «Турция одинока в своей борьбе с терроризмом, но не собирается сдаваться».

ИА REGNUM

К сожалению, Турция стала системно подвергаться террористическим атакам. Как показывает наш анализ, всякий раз такая атака содержит мотивационную составляющую, адресность и демонстрирует возможности каких-то сил таким образом продвигать свои интересы и цели. Разобраться в сложившемся турецком клубке противоречий сложно. К примеру, когда президент Эрдоган заявляет об одиночестве Турции в борьбе с терроризмом, то он адресует этот упрек в первую очередь своим западным партнерам, которые считают, что вводя после неудавшегося государственного переворота 15 июля законы о чрезвычайной ситуации, власти используют их для того, чтобы расправляться с неугодными политическими оппонентами — действительными и воображаемыми. Так, когда десять членов прокурдской Демократической партии народов (ДПН) были арестованы, власти заявили, что они «распространяют пропаганду запрещенной Рабочей партии Курдистана, (РПК), ведущей войну против турецких властей». В таком контексте теракты, ответственность за которые берут на себя различные курдские группировки, как бы «доказывают» правомерность действий властей.

В Европе так не считают, подозревая, что Турция двигается в направлении авторитаризма, а президент Эрдоган стремится расширить свои полномочия, изменить законодательство и разными средствами криминализировать оппозицию. При этом не исключено, что используя этот фактор, определенные внешние силы пытаются методами террора расшатать в стране внутриполитическую ситуацию. Тем более что Европарламент выступил с просьбой заморозить переговоры с Турцией о членстве в ЕС, пригрозил ей введением экономических санкций в качестве ответа на нарушения прав человека. Турция, которая еще относительно недавно воспринималась как стабильная страна, сейчас выступает в образе государства, в котором «перемены неизбежны» и она «ходит по туго натянутому канату».

Возможно, это совпадение, но теракт в Стамбуле пришелся на момент завершения визита в Россию премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. В этой связи турецкая газета Hürriyet пишет, что у граждан Турции стало формироваться устойчивое ощущение «позитивного посыла не только с точки зрения турецко-российских отношений, но и возможной внешнеполитической ориентации Турецкой Республики в предстоящий период». «За погружением турецко-российских отношений в столь искреннюю атмосферу с удивлением наблюдают во всем мире, — продолжает газета. — Это удивляет не только союзников, но и арабский мир, и оппозицию в Сирии, и, возможно, и кого-нибудь в самой Турции». Конечно, долгосрочные планы Москвы и Анкары в регионе могут быть разными, но две страны демонстрируют взаимопонимание по совместному противостоянию некоторым вызовам и угрозам, в том числе и в борьбе с терроризмом. Кстати, премьер-министр Турции Йылдырым заявил, что операция Турции на территории Сирии «Щит Евфрата» никак не связана с тем, что происходит в Алеппо, никак не связана со сменой режима в Сирии, имеет единственную цель — ликвидировать все присутствующие в регионе террористические элементы, в первую очередь, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Очевидно, что в регионе и за его пределами существуют силы, которых не устраивает такой ход событий. Они считают, что «борьба против Асада должна продолжаться и после изгнания радикальных боевиков из Алеппо плюс битва с Эрдоганом из-за его «гибкой» политики». В этой связи немецкий эксперт Муриэль Ассебург считает правильным оценивать ситуацию в более широком геополитическом аспекте: во многих странах Ближнего Востока, оказавшихся под «тенью арабской весны», включая и Турцию, оппозиция устраняется не политически, а репрессивным путем. Вследствие этого страны региона по большей части дестабилизированы. «Дуга напряженности» перебрасывается из Ирака, Афганистана и Сирии на Турцию, где президента Эрдогана, как некогда его сирийского коллегу Асада, теперь считают «диктатором».

Ирак, как и Афганистан, дезинтегрированы, в Сирии США и Франция поддерживали раздел страны на алавитскую Латакию, суннитскую область в Идлибе и Алеппо, а также на автономный Курдистан у границы с Турцией. А что будет с Турцией, которая столкнулась с серьезной дилеммой? Как пишет популярный американский аналитик Кристофер Филлипс, «вирус арабской весны» поразил и Турцию, которая, втянувшись в битву с Асадом, сначала стала отправлять в Сирию новых боевиков и оружие, а потом сама объявила войну ИГИЛ (структура, запрещенная в России), которая стала вести войну и на ее территории». Теперь Анкаре придется выбираться из созданного замкнутого круга. Тем не менее, как заявил во время своего визита в Лондон вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, «Турция столкнулась с угрозой терроризма в своей стране, и плохие отношения с Европой только заставит Турцию «уйти в себя».

Кстати, одним из первых соболезнования президенту Эрдогану выразил в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле глава России Владимир Путин. Пришло время новых решений.