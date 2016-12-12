Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 4−11 декабря стали: папа Римский назвал отстранение религии от общественной жизни «устаревшей моделью»; «хорошие результаты» визита в Париж патриарха Кирилла; в Белоруссии до сих пор остро стоит вопрос охраны и возврата памятников церковной архитектуры; Париж объявил о создании Фонда ислама Франции; Лондон отказал во въезде архиепископам из Ирака и Сирии; Турция хочет узнать о связях проповедника Гюлена и Ватикана и другое.

Флаг Ватикана

Папа Римский Франциск назвал модель, согласно которой религия отделена от общественной жизни, «устаревшей». Об этом понтифик заявил в интервью бельгийскому католическому журналу Tertio, передает Radio Vaticana (Ватикан). Святейший отец подчеркнул разницу между светскостью и лаицизмом. Светское государство — по мнению Франциска, представляет собой более позитивную модель, чем конфессиональное государство, при этом оно отличается открытостью к трансцендентности. Эта открытость — неотъемлемая часть человеческой личности, и когда государство ее отрицает, то «обрезает» человека. В отличие от здоровой светскости, лаицизм, наследие эпохи Просвещения, «изгоняет в ризницу всякое проявление трансцендентности», отрезая таким образом жизненно важную часть человеческой натуры.

В Ватикане впервые в истории появилась ассоциация, объединившая женщин, работающих в городе-государстве, Святом престоле и связанных с ними учреждениях — Associazione Donne in Vaticano. В состав DVA могут войти как светские верующие, так и монахини, работающие или вышедшие на пенсию. Устав ассоциации был утвержден 1 сентября 2016 года, говорится в специальном сообщении. В структурах Ватикана и Святого престола работают 750 женщин, что составляет 19% от общего числа работников. Более 40% из них имеют докторскую степень и выполняют функции, которые охватывают широкий спектр обязанностей. Associazione Donne in Vaticano намерена «создать сеть дружбы, обмена и солидарности между всеми для личного и профессионального роста», так как «женщины являются ценным ресурсом, который должен быть оценен на рабочих местах и во всех сферах жизни и деятельности в Ватикане».

О «хороших результатах» визита в Париж Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). Глава Русской православной церкви встретился с архиепископом французской столицы, кардиналом Андре Вен-Труа. Оба лидера говорили о проблемах эрозии традиционных христианских ценностей в современной Европе и выступали в защиту семьи — Православная церковь и Католическая здесь на одной волне. Патриарх Кирилл отметил «твердую позицию», занимаемую кардиналом и французскими католиками, обозначенную во время протестов против закона об усыновлении детей однополыми парами, и выразил «солидарность» как по этому вопросу, так и в более общем плане по вопросу однополых «браков». Глава РПЦ поблагодарил Андре Вен-Труа за поддержку строительства русского православного собора Святой Троицы, который 4 декабря патриарх Кирилл освятил во время своего трехдневного визита в Париж, и культурного русского духовного центра на набережной Бранли. Также предстоятель Русской православной церкви встретился с президентом Франции Франсуа Олландом, с которым говорил, главным образом, о защите христиан на Ближнем Востоке и кризисе на Украине, заявив, что «Русская церковь готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в деле защиты христианского присутствия на Ближнем Востоке», о чем шла речь на встрече патриарха и папы Франциска в Гаване в феврале этого года.

Когда Верховная рада Украины 8 декабря дала согласие на лишение депутата Вадима Новинского депутатской неприкосновенности, это стало своеобразной сенсацией, приводит Католицький Оглядач (Львов, Украина) мнение проректора Острожской академии Петра Кралюка. Ведь регламентный комитет ВРУ не рискнул давать на это согласие. Уголовное дело на этого олигарха выглядит не очень убедительно. Но случилось… Очевидно, это кому-то очень нужно. Кому? И для чего? Сферой «присмотра» Новинского стала, сообщает проректор, «так называемая Украинская православная церковь (УПЦ), фактически филиал Русской православной церкви». Новинский позиционировал себя «глубоко православным верующим» и меценатом УПЦ МП, вероятно, следя за тем, чтобы эта религиозная структура и дальше находилась в сфере влияния Московского патриархата. Вспомните недавнее заявление московского патриарха Кирилла о том, что Украина не получит свою автокефальную православную Церковь. Но не все так просто в украинском царстве «канонического православия». Многие клирики УПЦ уже «устали от Москвы» — особенно в условиях нынешней войны с Россией. Разве им комфортно себя чувствовать с клеймом «русских предателей» и постепенно терять приходы? В конце концов, в УПЦ МП есть проукраинское меньшинство, которое давно не против отойти от Москвы. Но дело не только и не столько в них. В последнее время украинская власть делает шаги в направлении создания единой православной Церкви. Для чего, понять можно. Не имея каких-то успехов в сфере экономической, социальной, культурной, трудно будет идти на выборы парламентские и президентские. Создание единой независимой Церкви на Украине стало бы для власти большим плюсом и мобилизовало бы в ее поддержку электоральный ресурс. Конечно, здесь можно говорить о «цинизме» власти. Но какая власть не является циничной? В конце концов, если этот «цинизм» приведет к созданию автокефальной единой православной Церкви на Украине, можно будет только поблагодарить нынешние власти. Новинский как раз является одной из ключевых фигур, который делает все возможное, лишь бы УПЦ не вышла из сферы влияния Московского патриархата. Убрать эту фигуру — значит, подтолкнуть УПЦ к созданию на Украине независимой православной Церкви. Как дальше будет развиваться уголовное дело, дойдет ли до суда, будет суд — можно только гадать. Но дело сделано. Новинскому будет сейчас непросто заниматься УПЦ Московского патриархата. Поэтому есть надежда, что дело единой поместной православной Церкви будет продвигаться — и, возможно, достаточно интенсивно. И если это дело будет доведено до конца, Украина сделает еще один заметный шаг в дистанцировании от Москвы. Это можно только приветствовать.

Спустя 25 лет падения атеистической власти в Белоруссии вопрос охраны и возврата памятников церковной архитектуры до сих пор стоит остро, считает исследователь Владимир Денисов, член Белорусского добровольного общества охраны памятников, истории и культуры, главный архивист Национального исторического архива. Его мнение — в материале Radio Vaticana. В некоторых областях республики процесс возвращения зданий не вызывает сложностей, но в других — идет довольно трудно или вообще не идет. «Например, в Минске сохранились руины аутентичной униатской церкви, которая сегодня известна как католическая часовня в Лошицкой усадьбе, — рассказывает Денисов. — Я думаю, что и Униатская церковь и Римско-католическая с большим удовольствием реставрировали бы этот уникальный памятник барокко XVIII века. Однако вопрос не решается». Как и вопрос с комплексом зданий бывшего Бернардинского монастыря в центре Минска. Или когда был одобрен проект по строительству пивного ресторана на месте захоронений священников, потом — проект гостиницы из нескольких монастырских зданий. Проблема заключается в отсутствии закона о реституции, по которому изъятые в советские времена здания (не только храмы, но и усадьбы, земельные участки) возвращались бы бывшим владельцам. В частности до сих пор в уникальном памятнике барокко XVII века, костеле святого Иосифа в Минске, находятся два архива, отметил Денисов, если бы нашлись средства на перенос этих учреждений из бывшего храма, возможно, встал бы снова вопрос о его возвращении Церкви.

Это произошло в Великобритании, это произошло в США, а теперь это происходит во Франции, отмечает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Правый политик получает хороший шанс стать следующим президентом Франции. Франсуа Фийон, бывший премьер-министр и верный католик, шокировал экспертов и политических комментаторов, выбив — с большим преимуществом — из предвыборной гонки умеренного Алена Жюппе. Католицизм Фиона является сильной частью его позиционирования, так что левая газета Libération даже выносит заголовок: «На помощь, Иисус вернулся!». Активный верующий и исповедующий консервативные ценности Фийон пообещал хранить традиционные семейные ценности и поддерживать католические корни Франции. У него традиционные представления о браке и абортах, хотя он и не планирует отменить в 1975 году закон, который легализовал аборт. В недавнем интервью кандидат пообещал держать семью в центре публичной политики, назвав семью «не местом для опасных социальных экспериментов», ссылаясь на проблему усыновления детей однополыми парами.

Париж объявил о создании Фонда ислама Франции, информирует La Croix (Париж, Франция). Фонд, который будет существовать за счет пожертвований, предназначен для финансирования исключительно культурных и образовательных проектов. За его созданием стоит Бернар Казнев, ставший 6 декабря этого года новым премьер-министром Франции. Возглавит Фонд политик левой ориентации, один из основателей Социалистической партии Жан-Пьер Шевенман. В состав совета войдут три представителя от государства, два — от доноров и один — от Французского совета по делам мусульманского вероисповедания (CFCM). В консультативный комитет под руководством имама Соборной мечети Парижа Далила Бубакера попадут шесть делегатов от CFCM и 24 — от научных, благотворительных, социальных, культурных организаций. Три государственно-общественные компании — SNCF (управляющая компания железных дорог Франции), аэропорт Шарль-де-Голль и дочерняя компания группы Caisse des dépôts — уже выразили готовность сделать финансовые пожертвования в Фонд. При этом известно, что донорами будут и другие фирмы, но их руководство пока не готово назвать себя. Министерство внутренних дел Франции, им ранее руководил Казнев, выражает надежду, что новый Фонд поможет объединить существующие исламские организации в стране до президентских выборов, которые состоятся весной 2017 года.

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) пишет о скандале в Лондоне: двух сиро-яковитских архиепископов из Ирака, Никодима Дауда Шарафа и Тимофея Мусу Шамани, и одного из Сирии, Силуана Бутроса Альнеме, не пустили в Великобританию. Епископы намеревались принять участие в освящении церкви святого Фомы в Лондоне. Но им отказали в визах, так как якобы они «не имели достаточно средств для пребывания в стране и потому есть основания считать, что они не покинут Великобританию». Лорд Дэвид Альтон из Ливерпуля сказал, что он просто не поверил, когда услышал эту новость, назвав нежелание впустить ближневосточных иерархов «решением, которое позорит нашу страну». Он отметил, что «эти удивительно смелые епископы — из Мосула, иракской провинции, где христиане были обезглавлены, распяты, изнасилованы, либо принудительно обращены в ислам». Эта история также стала предметом запроса депутата британского парламента от Шотландской национальной партии Кирстен Освальд в адрес премьер-министра Терезы Мей. Глава правительства ответила, что дала поручение министру внутренних дел рассмотреть дело.

Некоторые влиятельные члены турецкой комиссии по расследованию попытки государственного переворота 15 июля заявили о намерении провести дополнительное исследование контактов, бывших в прошлом, между Фатуллахом Гюленом, турецким исламским проповедником, проживающим с 1999 года в США, и Ватиканом, передает Agenzia Fides (Ватикан). Анкара обвиняет Гюлена в том, что он является «зачинщиком неудавшегося переворота». Проправительственные турецкие газеты Aksam и Yeni Safak опубликовали заявления вице-президента комиссии по расследованию, Сельчука Оздага, депутата от президентской «Партии справедливости и развития», который сказал, что «перед тем как покинуть Турцию Гюлен встретился с папой Иоанном-Павлом II в Ватикане. Кто устроил их контакт? Об этом нужно спросить министра иностранных дел и Ватикан». Подобные заявления о возможности запроса данных от Святого престола комиссией по расследованию также делал депутат оппозиционной Республиканской народной партии Айкут Эрдогду.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.