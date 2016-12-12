На декабрьской сессии депутаты горсовета Новосибирска приняли решение о допустимости повышения тарифов на ЖКХ на 15%. Уточняется, что основной аргумент такого резкого повышения тарифа — износ сетей на 70%. С городскими депутатами солидарен и глава Новосибирска Анатолий Локоть. Мэр подчеркнул, что повышение тарифов на 15% — очень «непростой шаг со стороны депутатов и муниципалитета в целом. Он обусловлен необходимостью своевременно выполнять поддерживающий ремонт коммуникаций домов с износом более 70%».

Анна Алябьева ИА REGNUM Износ коммунальных сетей в Новосибирске составляет 70%

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Новосибирцы же не понимают, почему именно за их счет должны эти самые сети ремонтироваться и меняться. Правда и некоторые депутаты этого не понимают, но таких немного. Можно даже сказать, что тех, кто не поддержал коллег и проголосовал против — единицы. Среди них депутат Наталья Пинус, которая говорит, что у нее по-прежнему остались вопросы, на которые так и нет ответов.

«Я согласна, что износ теплотрасс в 70% — это ужасная ситуация. И делать с этим что-то нужно. Вопрос в том, за чей счет? Напомню, значительная доля в коммунальных платежах (65%) — это услуги Акционерного общества «СибЭко», коммерческой структуры, цель которой — извлечение прибыли от своей деятельности для распределения между акционерами. Мои вопросы: во-первых, почему «СибЭко» не чинит теплотрассы за счет своей прибыли? А ведь эта прибыль есть. Согласно отчетам, в прошлом году прибыль организации составила более 1 миллиарда рублей. Почему эти средства не вкладываются в ремонт теплотрасс? Получается так. Жителям деревни нужен хлеб. Пекарь говорит: «Вот ведь вам хлеб нужен? Нужен. Так и скидывайтесь на покупку хлебопекарного оборудования, которое в итоге будет моим. Я потом буду на этом оборудовании, которое вы за свои деньги мне купили, печь хлеб и вам же за ваши деньги продавать». На мой взгляд, пекарь должен вкладывать свои личные деньги в свой бизнес, в том числе на покупку оборудования. Пускай пекарь берет кредиты, изыскивает еще какие-то способы. Уменьшает свои личные вознаграждения, наконец. Второй вопрос, на какие цели идут средства от повышения тарифов? Кто и когда тщательно проверял отчетность «СибЭко»? При анализе годовых отчетов «СибЭко» возникает множество вопросов к совершенным тратам. Насколько эти траты оправданы? Эти деньги могли бы использоваться акционерным обществом на ремонт теплотрасс, но идут на другое. Мне лично кажется, что многие траты представляют собой увод денег в дочерние компании. Можно догадываться, для чего», — написала Пинус на своей странице в Facebook.

Депутат также задается вопросом, какие иные источники финансирования ремонта теплотрасс, кроме как повышение тарифа для непосредственных потребителей, прорабатывались перед принятием решения. «Насколько мне известно, это может быть сделано и за счет средств самого предприятия, и за счет целевых программ, и за счет бюджетов территорий, заинтересованных в реализации работ. Существуют ли федеральные программы, за счет которых эти работы можно провести? И что было сделано для того, чтобы попасть в эти программы, если они существуют? Может ли Новосибирская область за счет своего бюджета профинансировать ремонт трасс? Может быть, это можно сделать за счет федеральных средств? Ведь на это, насколько мне известно, могут быть законные основания. Предпринимались ли такие попытки получить необходимые средства из других источников? На каких юридических основаниях может быть изменено принятое депутатами решение о возможности повышения тарифа на 15%? Какие тут могут быть варианты?» — эти вопросы Наталья Пинус адресует людям компетентным, добавляя, что будет продолжать их искать.

Появляется логичный вопрос, если даже депутат горсовета Новосибирска, который выбран населением для представления его же интересов, не может найти ответов на столько вопросов по теме, по которой остальные ее товарищи по Совету уже проголосовали положительно, то как найти эти ответы простому потребителю, которого заставляют все туже и туже затягивать пояса.

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Ответ — никак. Однако ряд новосибирцев заявили, что видят выход из ситуации в акции протеста. О своих планах инициативная группа горожан рассказала публично и заранее — не скрывая и не скрываясь. Акцию протеста против резкого повышения тарифов на ЖКХ на 15% с 1 июля будущего года новосибирцы запланировали на 24 декабря. По словам одного из представителей инициативной группы Виктора Козодоя (бывшего вице-губернатора Новосибирской области), было решено, что «митинг должен носить общегражданский характер, без партийно-политической символики, с единственным требованием к мэрии и городскому совету Новосибирска: отменить принятое решение о резком повышении тарифов на 15%».

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О своем намерении представители новосибирской общественности, как и положено, уведомили мэрию города. Уведомление было подано в городскую администрацию 8 декабря. Уже на следующий день мэрия провела рабочую встречу с организаторами митинга.

«В нарушение закона 54-ФЗ во встрече приняли участие многочисленные чиновники и директора ресурсных монополистов. Итогом встречи стало вручение письма мэра Локтя с отказом предоставить для митинга площадь Ленина и предложением провести его на набережной Оби, у памятника Александру III», — об этом сообщил один из организаторов митинга Сергей Дьячков.

В ответе от 9 декабря 2016 года, подписанном мэром Новосибирска, сказано, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями на основании приказа департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска от 8 декабря «О проведении работ в Театральном сквере», с 24 по 30 декабря 2016 года на площади им. Ленина запланированы работы по уборке снега. При проведении 24 декабря 2016 года митинга на площади им. Ленина за памятником В.И.Ленину возникает угроза безопасности участников данного публичного мероприятия». На основании этой причины мэрия, ссылаясь на ст.12 Закона 54-ФЗ, предложила организаторам изменить место проведения публичного мероприятия.

Кроме того, по региональным СМИ и социальным сетям разлетелось выражение генерального директора АО «Сибэко» Руслана Власова о разрушении новосибирцами «самодержавия». «Зачем мы подменяем работу органов, которые есть — департамента, прокуратуры? Их наделили этими полномочиями, обязанностями, и в моем понимании, они работают. Мы начинаем просто создавать какой-то институт, но тогда мы сразу ставим под сомнение компетентности этих органов. В моем понимании, это — основа разрушения самодержавия, то есть мы говорим, что у нас не работает власть», — сказал на встрече с инициативной группой горожан Власов.

Один из инициаторов проведения митинга Тимур Ханов рассказал ИА REGNUM, что «мэрия сопротивлением против митинга демонстрирует, чьи интересы она отстаивает. Флаг, под которым ходит мэр или депутаты, значения не имеет».

«А про ремонт сетей можно сказать — ремонтировать надо и давно. Через несколько лет аварии могут стать неизбежными. Но вот только, как расходуются средства, насколько правильно они расходуются и сколько их действительно надо, — все это непрозрачно. А потому главное требование — обоснованность повышения тарифов. В этом работа депутатов, а не в том, чтобы поддакивать монополистам», — считает Ханов.

Несмотря на все возражения и упреки, новосибирцы все же намерены добиваться разрешения провести митинг в центре города — на площади Ленина. Они уже подготовили проект заявления в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку действий мэрии города Новосибирска по признакам нарушения Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и нарушения Конституционных прав каждого, кто собирался прийти на митинг, определенных ст.31 Конституции Российской Федерации.

«Уборка снега не является неизбежным обстоятельством непреодолимой силы, которое невозможно отменить или изменить время проведения. Снег может быть убран в любое время суток, а не только с 12 до 13 часов 24 декабря. Уборку снега производит названный выше департамент транспорта, который является подразделением мэрии и по указанию мэра может изменить сроки работ по уборке снега на площади Ленина. Полагаю, что причина для отказа в согласовании места проведения митинга 24 декабря 2016 года с 12 до 13 часов на площади Ленина является искусственно созданной для того, чтобы воспрепятствовать гражданам в осуществлении Конституционного права, по которому граждане РФ имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст.31 Конституции). Проведение работ, которые якобы могут угрожать безопасности граждан, назначено именно в день проведения митинга и на том месте, в то же время, где было заявлено. Обращаю внимание на то, что названный выше приказ департамента транспорта был выпущен в день подачи заявления на проведение митинга, что дает основания предполагать умышленное создание органом власти препятствий проведению публичного мероприятия. Обращаю внимание также на то, что тема митинга предполагает критику действий мэрии и Совета депутатов Новосибирска по увеличению тарифов на коммунальные услуги в 2017 году в Новосибирске», — сказано в проекте заявления в Генпрокуратуру, который подготовил Тимур Ханов.

Также многие новосибирцы сообщают о том, что пишут письма в мэрию лично с требованиями объяснить действия горадминистрации в отношении митинга.

«По сути, это касается всех жителей Новосибирска. По отзывам, рост оплаты ожидается в месяц от 500 до 1,5−2 тысяч рублей. Но! Сильно пострадают еще и предприниматели. Все, у кого есть в собственности или в аренде помещения, производственные цеха, гаражи. Все должны будут значительно больше платить за тепло и воду, свет. Это дополнительные расходы. За счет чего покрывать? Только за счет повышение цены за продаваемые товары или услуги. Другими словами, это будет «вторая волна» повышения, которая ляжет на наши же плечи. Сначала мы все заплатим за содержание своих квартир (тепло и вода, свет, и сразу же, дополнительно, — через повышение цен. Думаю, все понимают, что владельцам кафе, магазинов, салонов ничего не останется делать, как брать с нас больше денег. Далее оплата проезда, повышение расходов из городского бюджета на содержание муниципальной собственности и предприятий (стало быть, будут урезаться социальные программы — ну, если не врать самим себе). Когда предприниматели повысят цену — не у всех будет конкурентоспособная цена, возможно кто-то разорится. (…). Это как раз тот самый случай, когда мы в одной лодке, и по одну сторону баррикад. И чего ради? Ради удовлетворения очередных «жадных» амбиций монополистов, распускающих пугающие «слухи», и идущих у них на поводу трусливых местных властей?» — высказал мнение по теме доктор исторических наук Виктор Козодой, который также отмечает, что инициативная группа горожан «начала консультации с известными юристами в городе на предмет подачи иска в суд по поводу несогласования мэром площади Ленина под протестный митинг. Цель — добиться проведение митинга именно на площади Ленина. Никаких законных оснований для отказа в ответном письме мэра не указано».

В то же время новосибирцы побывали там, куда их с митингом отправил мэр — набережная завалена снегом, что подтверждается фотографиями очевидцев.

«Вот интересно, когда мэр подписывал это письмо, он сам в курсе реальной ситуации, где снег завален, а где нет? Или знает, и отправление на заваленное снегом место — это один способов изощренного издевательства?» — задается вопросом Козодой. На критику городские власти пока предпочитают не реагировать, единственное, что готовы дать в мэрии Новосибирска в качестве комментария по ситуации, так это мотивировка отказа проведения митинга на площади Ленина.

Кто-то из новосибирцев в своих комментариях вспомнил предвыборную программу кандидата на пост мэра Новосибирска Анатолия Локтя в марте 2014 года. Просто скопирую информацию, которая размещена на сайте КПРФ: «Главными задачами мэрии в сфере ЖКХ будут: 1. Требование от федеральной власти продолжения государственной программы капитального ремонта жилого фонда, отмены социальных норм потребления электроэнергии. 2. Принятие городской программы, предусматривающей софинансирование из городского бюджета капитального ремонта жилья не менее 500 млн руб. в год, в том числе по срочному капитальному ремонту. 3. Завершение за счет бюджета города программ внутриквартального благоустройства и модернизации лифтов, установка детских городков и оборудование дворовых спортивных площадок. 4. Масштабная реконструкция коммунальных сетей и инфраструктуры, обеспечение энергетических условий развития экономики города. 5. Изыскание резервов экономии в сфере ЖКХ, повышение энергоэффективности в муниципальном секторе экономики и социальной сфере. 6. Установление общественного контроля над обоснованностью коммунальных тарифов и качеством услуг управляющих кампаний. 7. Использование механизма лицензирования деятельности управляющих компаний и муниципальную жилищную инспекцию для наведения порядка в обслуживании жилого фонда, повышения его качества. 8. Широкое информирование граждан об их правах в сфере ЖКХ, содействие защите их интересов. Новосибирск станет не городом трущоб и каменных джунглей, а уютным домом для каждого новосибирца».

При этом, в правительстве страны ранее было подписано распоряжение, согласно которому в среднем рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области должен был составить в июле 2017 года 4%.Не стоит также забывать и о том, что с начала следующего года в Новосибирской области должны вырасти цены на проезд в общественном транспорте.

На фоне всего этого реальные доходы новосибирцев практически не растут. Согласно недавно подписанному трехстороннему соглашению, с 1 января и по 31 декабря 2017 года на территории области будет установлена минимальная заработная для работников организаций внебюджетной сферы — десять тысяч рублей, для работников организаций бюджетной сферы заработная плата останется на прежнем уровне и составит 9 030 рублей. Для работников сельского хозяйства минимальная заработная плата будет обеспечиваться на уровне минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ от 19 июня 2000 года. В первой половине года он равен 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года — 7,8 тыс. рублей. В то же время, прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области на третий квартал установлен в размере 10 295 рублей, для трудоспособного населения — 10 963 рубля. Средняя зарплата новосибирцев за месяц выросла, по данным Новосибирскстата, всего на 95 рублей — в январе-сентябре 2016 года она составляла 28 902 рубля, за период январь-август показатель был равен 28 807 рублей.

Цены же на потребительском рынке Новосибирской области только за октябрь выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем текущего года. Продовольственные товары стали дороже на 1,1%, непродовольственные — подорожали в среднем на 0,9%. В ноябре цены на потребительском рынке выросли еще на 0,1%. Продукты питания стали дороже на 0,6%. С начала 2016 года (по сравнению с декабрем 2015 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 104,3%. Цены на продовольственные товары увеличились на 3,8%, непродовольственные — на 5,7%, платные услуги населению — на 2,3%.

Говорят, прогноз — дело неблагодарное, но новосибирские эксперты еще в августе предполагали, что период стабильности и процветания в Новосибирскую область, как и в целом по стране, придет нескоро, только после 2018 года или даже 2019 года.

«С осени до зимы почти все жители Новосибирской области ощутят дыхание этого кризиса», — отмечала ИА REGNUM в начале августа доцент кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Елена Разомасова. Эксперт говорила, что при таком положении дел, правительству Новосибирской области необходимо продумать программу действий, но, скорее всего, эксперт имела ввиду немного другое, чем повышение тарифов сразу на 15%.