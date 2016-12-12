Американские СМИ, вторя официальным лицам в Белом доме и в ЦРУ, открыто обвиняют Россию в том, что Москва осуществила взлом серверов демократов, украла электронную переписку главы предвыборного штаба одного из кандидатов и, тем самым, оказала влияние на исход выборов. Однако, даже несмотря на то, что убедительных доказательств вмешательства России представлено не было, удивляться действиям России не стоит. Шпионаж — дело обычное, а в истории со взломом переписки демократов виноваты сами они, проявив неосторожность в том, о чем они говорят по незащищенному каналу связи, пишет бывший сотрудник ЦРУ Филипп Джиральди в статье для American Conservative.

MIH83 Дональд Трамп

Автор отмечает, что ЦРУ пришло к выводу, согласно опубликованной в Washington Post статье, что Россия поспособствовала избранию президента-республиканца Дональда Трампа. Журналисты издания подчеркнули, что правительство России стояло за взломом серверов Национального комитета Демократической партии (НКДП), а также почтового ящика главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, после чего информация стала достоянием общественности через такие сайты, как WikiLeaks и Guccifer 2.0.

Более того, New York Times также сообщает, что Россия взломала серверы Национального комитета Республиканской партии (НДРП), однако полученная информация огласке предана не была. При этом в партии отметили, что они не зарегистрировали никаких попыток взлома.

Обвинения Москвы основываются на по-прежнему засекреченном докладе, подготовленном ЦРУ, в котором представлен консенсус разведывательного сообщества по этому вопросу. Употребление слова «консенсус» намекает на то, что существуют разногласия по вопросу выводов, а также есть основания полагать, что не все члены сообщества подписались под конечным вариантом доклада. Там также не уделяется внимание вопросу о том, оказало ли вмешательство России влияние на исход голосования.

Ответом Белого дома на анализ спецслужб стал призыв провести расследование взломов. В свою очередь, избранный президент Трамп негативно отозвался о выводах ЦРУ.

«Это те же самые люди, которые говорили, что у Саддама Хуссейна есть оружие массового поражения,… пришло время оставить этот вопрос», — заявил он.

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм уже воспользовались обвинениями для того, чтобы заблокировать возможную инициативу Трампа по улучшению связей с Москвой, что может иметь значительные последствия в будущем.

Для того чтобы определить, в чем, собственно, обвиняют Россию необходимо обратиться к сообщениям СМИ, поскольку ни ЦРУ, ни Белый дом не предали огласке содержания засекреченного доклада. Прежде всего, важно обратить внимание на доказательство самого взлома и распространение информации. В Белом доме утверждают, что разведывательное сообщество «в высокой степени уверено», что взлом серверов и распространение информации направлялись напрямую из российского правительства.

Это достаточно серьезное обвинение, однако на данный момент невозможно знать наверняка, так ли это или нет. Как признает ряд официальных лиц, пожелавших остаться неназванными, прямой связи между российским правительством и взломщиками и распространителями информации нет. Если же спецслужбы заявляют о том, что у них достаточно информации для того, чтобы сделать вывод о прямой связи с Кремлем, тогда они должны предоставить эти документальные или иные доказательства.

Если ЦРУ хочет сохранить свою репутацию, они должны так и поступить, пусть даже это потребует значительной его редакции для защиты источников. Очевидно однако, что у них такой информации нет, несмотря на заявления о «высокой степени уверенности». Тогда как член член Палаты представителей США республиканец Девин Нунес — ярый критик шпионажа со стороны России — предположил, что информация спецслужб состоит из догадок и предположений.

По всей видимости у спецслужб есть лишь частичная информации о том, через какие каналы проходила информация. На основе этого они сделали вывод, что без разрешения Владимира Путина такая операция не была бы начата. Из сообщений СМИ выходит, что было две хакерские группы, связанные со спецслужбами России. После того, как хакеры получили материалы, они были распространены через ряд сайтов, в том числе WikiLeaks.

Некоторые представители СМИ утверждали также, что взлом со стороны России преследовал две цели: во-первых, навредить кампании Клинтон, а, во-вторых, «подорвать уверенность в избирательной системе США». Автор тем не менее отмечает, что сценарий с «подрывом уверенности» маловероятен. Первый же имеет право на существование, поскольку бывшая первая леди на протяжении всей своей предвыборной кампании поносила Россию, дав понять, что она будет идти на конфронтацию с Москвой по вопросу Сирии и Восточной Европы. Трамп же выступил за разрядку, поэтому выбор Кремлем кандидата был очевиден. Кремль мог принять решение поддержать предвыборную кампанию Трампа для достижения собственных интересов.

Продвижение своих национальных интересов с помощью ресурсов спецслужб — дело нормальное для правительств, главное при этом — сохранять секретность, но не надо очень удивляться, когда такая деятельность оказывается обнаруженной. Все крупные страны ведут такую работу в той или иной мере. ЦРУ, без сомнения, использует свои медийные активы по всему миру для продвижения историй, поддерживающих нужных Вашингтону политиков и партий. Автор подчёркивает, что Обама, скорее всего, дал добро на создание положительного образа таких политиков как Ангела Меркель, чью политику он поддерживает.

Когда в тайных операциях используются СМИ, они часто используют полностью или частично фальсифицированные сообщения, которые могут подорвать или повлиять на главенствующий нарратив, но большей эффективностью обладает реальная информация, которой и стала публикация переписки Клинтон, Подесты и НДКП. Оспаривать их достоверность бессмысленно, они напоминают еще одну операцию российских спецслужб, в 2014 году опубликовавших запись телефонного разговора помощника госсекретаря США Виктории Нуланд. Она также выразила свое негативное отношение к ЕС.

Уроком всего это должно стать то, что США создали повод эксплуатировать их уязвимые стороны. Если НКДП так уж хотелось заставить Берни Сандерса сойти с дистанции, комитету не следовало писать об этом в электронном письме. То же касается и Джона Подесты. Если Нуланд хотела совершить акт прелюбодеяния в отношении ЕС, она не должна была обсуждать это по незащищенной телефонной связи.

Таким образом, почти каждая страна занимается шпионажем при поддержании отношений с другими государствами, с помощью своих спецслужб и других ресурсов продвигая свои национальные интересы. Это не должно никого удивлять.

Более того, нельзя наверняка сказать, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход голосования в США. Выводом из всего этого должно стать не то, что Россия шпионила за США и тайным образом поспособствовала победе кандидата, за которого выступала Москва. Это как раз должно быть данностью, хорошо понимаемой и в Белом доме, и в других структурах власти США. Нужно понять, что информация в наше время больше не защищена, и когда кандидаты на высокие посты проявляют непредусмотрительность в том, что, когда и как что-то они говорят, у этого бывают последствия.

Намного полезнее, заключает автор, улучшать отношения с Россией, чем пытаться наказывать её за то, что является абсолютно естественным. Такой шаг приведет лишь к дальнейшему обострению и без того сложных отношений.